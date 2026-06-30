Altcoin Season: come funziona e come capire quando inizia (index)

Nel settore crypto il il termine “Altcoin Season” o Altseason genera grande interesse tra gli investitori. Questo periodo, caratterizzato da una crescita esplosiva del valore delle altcoin (criptovalute alternative a Bitcoin), rappresenta un’opportunità per ottenere profitti consistenti.

Ma come si può prevedere l’arrivo di una altseason? Un indicatore chiave per comprendere queste diinamiche è l’altcoin season index, un indice che offre spunti interessanti per identificare i periodi più propizi per investire in altcoin.

In questa guida cercheremo di capire quando si verifica l’altcoin season, i catalizzatori che la innescano e la durata media.

Vedremo inoltre i pro e i contro del periodo di dominance delle altcoin. Infine, analizzeremo alcune delle migliori altcoin su cui puntare durante l’altseason. Cercheremo di capire anche come funziona l’altseason index e come interpretarlo correttamente per trarne vantaggio nelle strategie di trading e investimento.

Quando si verifica l’Altcoin Season?

Comprendere quando parte una altcoin season è fondamentale per investitori e trader che vogliono trarne vantaggio.

Analizziamo le dinamiche di mercato e i fattori chiave che segnalano l’inizio della fase di dominance delle altcoin.

Dinamiche di mercato

L’altcoin season tende a verificarsi nei periodi di mercato rialzista (bull market), quando la valorizzazione complessiva delle criptovalute è in crescita. In queste fasi ottimistiche, gli investitori cercano opportunità più redditizie oltre Bitcoin, spostando capitali verso altcoin a più alto potenziale.

Tipicamente l’altcoin season segue i periodi di rally di Bitcoin, quando quest’ultimo raggiunge un massimo e gli investitori iniziano a prendere profitti spostandosi verso le altcoin.

L’indicatore (altcoin season index) di cui parleremo tra poco, segnala l’altcoin season quando almeno il 75% delle prime 50 altcoin per capitalizzazione supera la performance di Bitcoin su un arco di 90 giorni.

Fattori chiave

Diversi fattori contribuiscono tipicamente a innescare l’inizio dell’altcoin season. Un calo nella dominance di Bitcoin (almeno sotto il 50%) spesso anticipa lo spostamento di capitali verso le altcoin.

Come vediamo in questo grafico sulla market dominance di BTC:

generalmente l’esplosione delle altcoin avviene quando la market cap di BTC inizia a scendere verticalmente. In queste fasi ribassiste della dominance di Bitcoin le altcoin iniziano a performare.

Anche l’innovazione tecnologica gioca un ruolo chiave, con il lancio di nuovi progetti o aggiornamenti di rilievo che attirano l’attenzione degli investitori. Ad inizio 2024 abbiamo visto un grande rialzo per alcuni settori come le crypto AI o alcune memecoin spinte dall’hype generato.

Un generale sentimento di fiducia verso il settore crypto, trainato da notizie positive, endorsement di personaggi influenti o cambiamenti normativi favorevoli, può inoltre contribuire ad alimentare l’interesse per le altcoin.

Infine, trend emergenti come DeFi, NFT e Web3 possono catalizzare specifiche ondate di altcoin season.

Durata media

Non esiste una durata fissa per l’altcoin season, che può estendersi da poche settimane a diversi mesi. Molto dipende dalle condizioni di mercato e dal persistere dei fattori che l’hanno innescata. Periodi prolungati di dominanza delle altcoin si sono verificati ad esempio nel 2017 e nuovamente nel 2021.

Indicativamente, la fase rialzista tende a esaurirsi nell’arco di 2-3 mesi, ma non mancano eccezioni.

Ad esempio, nel 2017 l’altcoin season durò per parecchi mesi (circa da novembre 2020 a novembre 2021), mentre nel 2013 il periodo fu molto più contenuto. È quindi essenziale monitorare l’andamento dell’indice e del mercato per cogliere la fine dell’altseason.

Altseason: riepilogo

👍 Cosa significa Rete di nodi decentralizzati che forniscono risorse fisiche come server, archiviazione e potenza di calcolo ✅ Caratteristiche Aumento dominance Altcoin / Rialzi settori crypto specifici 💰Altcoin più popolari Solana / Ethereum / Polygon 🥇Migliori piattaforme per fare trading su crypto AvaTrade / eToro 🥇Miglior exchange per comprare crypto Kraken / Bitget

Cos’è l’Altcoin Season Index

L’altcoin season index è un indicatore chiave per interpretare le tendenze del mercato crypto. Analizziamone il funzionamento e l’utilità per investitori e trader.

Definizione e funzionamento

L’altcoin season index misura le performance delle altcoin rispetto a Bitcoin, indicando quando queste stanno surclassando la criptovaluta leader. Viene calcolato confrontando i guadagni percentuali delle prime 50 altcoin con quelli del BTC su un periodo di 90 giorni.

Un punteggio dell’indice pari a 100 significa che il 75% delle altcoin considerate ha fatto meglio di Bitcoin nel periodo di riferimento, segnalando l’inizio dell’altcoin season. Viceversa, un punteggio basso come 0 indica la predominanza di Bitcoin sulle altcoin.

Qui vedete ad esempio il grafico in questo momento:

che riporta un punteggio di 57, quindi secondo questo indicatore non siamo in altcoin season.

Come si calcola l’ASI?

Il calcolo dell’ASI si basa su due fattori:

Media Mobile Ponderata (WMA) del rapporto tra la capitalizzazione di mercato di tutte le altcoin e la capitalizzazione di mercato di Bitcoin: questo valore fornisce una visione generale del trend di performance delle altcoin rispetto a Bitcoin.

questo valore fornisce una visione generale del trend di performance delle altcoin rispetto a Bitcoin. Deviazione Standard (SD) del rapporto WMA: questo valore indica la volatilità del mercato altcoin.

Valori e soglie chiave

I valori dell’altcoin season index oscillano in genere tra 0 e 100. Le soglie principali da monitorare sono:

75-100: Altcoin season in corso

50-75: Fase intermedia in cui altcoin e Bitcoin sono bilanciati

25-50: Dominamnce di Bitcoin ma ci stiamo avvicinando ad altcoin season

0-25: Piena supremazia di Bitcoin

Vantaggi dell’indicatore

L’altcoin season index presenta diversi vantaggi:

Permette di identificare rapidamente i periodi propizi per altcoin o Bitcoin

Aiuta nella diversificazione del portafoglio crypto

Supporta il timing di ingresso e uscita dai mercati

È di facile lettura e interpretazione

Si basa su dati oggettivi (non sentiment)

È accessibile gratuitamente online

Uno strumento prezioso dunque per orientarsi nelle dinamiche del mercato crypto tra dominanza Bitcoin e altcoin season.

Fattori che influenzano l’Altcoin Season

L’altcoin season non è un fenomeno casuale, ma il risultato di una combinazione di fattori che creano le condizioni ideali per la crescita delle altcoin rispetto a Bitcoin.

Analizziamo i principali driver.

Sentiment del mercato e psicologia degli investitori

Il sentimento generale nel mercato crypto gioca un ruolo chiave nell’innescare l’altcoin season. Periodi di ottimismo e aspettative rialziste spingono gli investitori a cercare asset dal potenziale di crescita superiore.

Spesso questa propensione al rischio si concretizza in un maggiore interesse per le altcoin rispetto al “porto sicuro” Bitcoin.

Anche l’avidità e la paura, motori irrazionali del mercato, possono avere un impatto. Nel picco della FOMO (fear of missing out), molti investitori si riversano sulle altcoin nella speranza di profitti rapidi e sostanziali.

Al contempo, il timore di perdere terreno spinge il capitale verso le altcoin quando Bitcoin si apprezza.

Innovazioni tecnologiche e sviluppi dei progetti altcoin

I progressi tecnici come nuove blockchain, soluzioni di scalabilità o contratti intelligenti più evoluti attirano l’interesse degli investitori verso le altcoin.

Anche gli aggiornamenti dei progetti esistenti, le partnership strategiche e il progressivo raggiungimento degli obiettivi possono catalizzare flussi di capitale.

L’entusiasmo attorno a nuove tecnologie come DeFi, NFT, Depin o l’Intelligenza Artificiale ha contribuito a spostare l’attenzione dal Bitcoin alle altcoin negli ultimi anni.

L’innovazione è un potente motore dell’altcoin season.

Correlazione tra il prezzo di Bitcoin e le performance delle altcoin

Nonostante una certa indipendenza, Bitcoin mantiene ancora una correlazione con i prezzi delle altcoin.

Quando BTC raggiunge massimi storici o mostra segnali di ipercomprato, gli investitori tendono a prendere profitto spostandosi verso le altcoin.

Al contrario, fasi ribassiste per Bitcoin possono innescare un “flight to quality” verso l’asset più solido.

Le migliori altcoin per l’altseason

L’altseason è il momento ideale per identificare e investire nelle altcoin dalle migliori prospettive di crescita.

Analizziamo alcuni progetti promettenti.

Ethereum (ETH)

Ethereum è la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato dopo Bitcoin e quella con le migliori prospettive di crescita durante l’altcoin season.

Questo progetto è tornato alla ribalta dopo l’aggiornamento Shapella/Shangai che ha finalmente sbloccato la possibilità di prelevare gli ETH in staking. Inoltre l’upgrade Dencun porterà le fee dei Layer2 a diminuire notevolmente.

Aggiungiamo anche il fatto che si vocifera di un possibile arrivo dell’ETF spot su Ethereum per l’estate e capiamo benissimo come Ethereum sia destinato probabilmente ad esplodere. Già colossi come Fidelity e Grayscale hanno fatto domanda alla SEC per l’approvazione.

👍 Cos’ è? Ecosistema e criptovaluta che si basa su una Blockchain pubblica nella forma di piattaforma di distributed computing open source aperta a quanti vogliono creare, pubblicare e gestire smart contract in modalità peer-to-peer. ✅ Caratteristiche Smart contract / Ethereum Virtual Machine / Decentralizzazione 💰Token ETH 🥇Migliori piattaforme per criptovalute AvaTrade / eToro 🥇Miglior exchange per Ethereum Kraken

Analizziamone le ragioni della possibile crescita di ETH:

Vasto ecosistema : Ethereum ospita la maggior parte delle altcoin e la quasi totalità delle applicazioni DeFi. Questo grande ecosistema alimenta domanda e utilizzi del token ETH.

: Ethereum ospita la maggior parte delle altcoin e la quasi totalità delle applicazioni DeFi. Questo grande ecosistema alimenta domanda e utilizzi del token ETH. S viluppo tecnologico : gli aggiornamenti in arrivo, come il Merge e il Dencun Upgrade, miglioreranno ancora prestazioni e sostenibilità della blockchain. Ciò potrebbe attirare ulteriori sviluppatori e investitori.

: gli aggiornamenti in arrivo, come il Merge e il Dencun Upgrade, miglioreranno ancora prestazioni e sostenibilità della blockchain. Ciò potrebbe attirare ulteriori sviluppatori e investitori. Dominance sul mercato DeFi : Ethereum domina il settore della finanza decentralizzata , che attira sempre più interessi.

: Ethereum domina il , che attira sempre più interessi. Brand consolidato : ETH gode di notorietà e considerazione tali da renderlo un “porto sicuro” tra le altcoin agli occhi degli investitori più conservativi.

: ETH gode di notorietà e considerazione tali da renderlo un “porto sicuro” tra le altcoin agli occhi degli investitori più conservativi. Correlazione con Bitcoin: spesso Ethereum si muove nella stessa direzione di Bitcoin, amplificandone però le variazioni percentuali. Questo la rende appetibile durante i rally.

Per questi motivi Ethereum risulta probabilmente l’altcoin con le prospettive migliori per l’altseason. La sua posizione di forza nel settore crypto difficilmente verrà scalfita.

E Ethereum $ 1.580,53 +0,47% (24h) Market Cap $ 190,34B Volume 24h $ 8,14B Circulating — ETH ATH $ 0,00 1H -0,6% 24H +0,5% 7G -4,1% 30G +0,0% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A

Per approfondimenti potete consultare la nostra guida su Ethereum.

Solana (SOL)

Solana SOL è emersa nel 2021 come una delle blockchain più innovative e dal maggior potenziale di crescita. Solana si presenta come la blockchain più veloce al mondo e l’ecosistema con la crescita più rapida nelle cripto, con oltre 400 progetti tra DeFi, NFTs, Web3 ed altri.

👍 Solana Solana è una criptovaluta di ultimissima generazione, nata nel 2020 e che rientra tra quelle che contribuiscono al progetto DeFi, la finanza decentralizzata. ✅ Caratteristiche Scalabilità / Velocità transazioni / Decentralizzazione 💰Token SOL 🥇Migliori piattaforme per criptovalute AvaTrade / eToro 🥇Miglior exchange per Solana Kraken / Bitget

SOL è il token nativo della piattaforma ed è al quinto posto per capitalizzazione complessiva.

Analizziamo perché può essere un nome vincente durante l’altseason:

Prestazioni elevate : Solana è in grado di elaborare circa 50.000 transazioni al secondo con costi contenuti, grazie al suo algoritmo di consenso proof-of-history. Questo la rende appetibile per gli sviluppatori.

: Solana è in grado di elaborare circa 50.000 transazioni al secondo con costi contenuti, grazie al suo algoritmo di consenso proof-of-history. Questo la rende appetibile per gli sviluppatori. Crescente popolarità : l’ecosistema di Solana si sta rapidamente espandendo, con oltre 400 progetti che vi si sono integrati. E’ uno dei nomi caldi per il 2024.

: l’ecosistema di Solana si sta rapidamente espandendo, con oltre 400 progetti che vi si sono integrati. E’ uno dei nomi caldi per il 2024. Leadership nel Web3 : Solana ambisce a diventare la colonna portante del web3, offrendo le performance necessarie per supportare applicazioni innovative in questo campo.

: Solana ambisce a diventare la colonna portante del web3, offrendo le performance necessarie per supportare applicazioni innovative in questo campo. Adozione istituzionale : la blockchain ha ricevuto ingenti investimenti da venture capital e società di investimento di primo piano, che ne rafforzano credibilità e prospettive.

: la blockchain ha ricevuto ingenti investimenti da venture capital e società di investimento di primo piano, che ne rafforzano credibilità e prospettive. Scalabilità: a differenza di Ethereum, Solana è pronta da subito a supportare applicazioni di massa senza problemi di congestione della rete.

Solana ha quindi le carte in regola per essere protagonista del prossimo altseason, sulla scia della rapida ascesa già dimostrata nel 2021. Gli investitori lungimiranti possono puntarci con buone probabilità di successo.

S Solana $ 73,41 +0,96% (24h) Market Cap $ 42,64B Volume 24h $ 2,90B Circulating — SOL ATH $ 0,00 1H -0,9% 24H +1,0% 7G +6,6% 30G +0,0% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A

Per approfondimenti: come comprare Solana.

Sei Network (SEI)

Sei Network è una blockchain di livello 1 (layer-1) open source specializzata nel trading di asset digitali. Il progetto mira a risolvere i problemi di scalabilità degli exchange decentralizzati (DEX) offrendo loro infrastrutture su misura con throughput elevato e bassissima latenza.

La blockchain è costruita utilizzando il framework Cosmos SDK e il meccanismo di consenso Tendermint. Integra un innovativo modulo per il matching degli ordini e ottimizzazioni mirate per fornire la migliore esperienza utente per lo scambio di criptovalute e token.

👍 SEI Network layer1 (L1), costruito su Cosmos, sviluppato con l’obiettivo di risolvere i problemi di scalabilità degli exchange decentralizzati (DEX). ✅ Caratteristiche Cosmos SDK / Tendermint / IBC / Interchain Security 💰Token SEI 🥇Migliori piattaforme per fare trading su crypto AvaTrade / eToro 🥇Miglior exchange per comprare crypto Kraken / Bitget

Il token nativo SEI ha molteplici funzioni: pagamento delle commissioni di rete, staking per convalidare transazioni, governance per migliorare il protocollo, collaterale per il lending DeFi.

Tra le caratteristiche chiave:

Consenso Twin Turbo per velocità e bassa latenza nelle transazioni

Modulo integrato per matching ed esecuzione degli ordini

Supporto per diversi tipi di ordine (limite, mercato, stop loss)

Elaborazione parallela degli ordini da mercati differenti

Nessuna commissione a livello di chain, pagata solo a livello di DApp

Oracoli nativi per una valutazione affidabile degli asset

Sei mira a risolvere i problemi di scalabilità, latenza elevata, efficienza di capitale e costi del gas che affliggono gli attuali DEX. Grazie alle sue performance e al design specializzato, ambisce a diventare l’infrastruttura di riferimento per lo scambio decentralizzato di criptovalute e token.

SEI sembra avere le carte in regola per performare molto bene durante il prossimo altcoin season, merita quindi attenzione come potenziale investimento strategico.

Per approfondimenti potete consultare la nostra guida su SEI Network.

Cosmos (ATOM)

Cosmos è una blockcchain decentralizzata che consente di costruire blockchain parallele. Il centro di tutto ed è anche la blockchain principale è Cosmos Hub che funziona come una sorta di fulcro, un po’ come funziona Ethereum che fa da layer 1 per molti progetti.

Le diverse blockchain sono collegate alla blockchain principale tramite l’hub. E quindi anche le applicazioni Defi possono essere costruite su Cosmos Hub.

👍 Cosmos Criptovaluta la cui blockchain si presta ad essere una sorta di internet delle blockchain, mettendole in contatto tra loro. ✅ Caratteristiche Proof of Stake / Cosmos Hub / Tendermint per migliorare la POS 💰Token ATOM 🥇Migliori piattaforme per criptovalute AvaTrade / eToro 🥇Miglior exchange per Cosmos Kraken / Bitget

Analizziamo perché ATOM può essere interessante durante l’altseason:

Approccio lungimirante : l‘interoperabilità tra blockchain è uno dei temi chiave per il futuro degli asset digitali. Cosmos vuole creare le fondamenta per questo nuovo paradigma.

: l‘interoperabilità tra blockchain è uno dei temi chiave per il futuro degli asset digitali. Cosmos vuole creare le fondamenta per questo nuovo paradigma. Staking semplice : Cosmos offre staking liquido con rendimenti interessanti e procedure user-friendly. Questo attira capitali verso il token ATOM.

: Cosmos offre staking liquido con rendimenti interessanti e procedure user-friendly. Questo attira capitali verso il token ATOM. Crescente ecosistema : oltre a Internet Computer, molte nuove blockchain indipendenti ma interoperabili stanno sorgendo nell’ecosistema Cosmos.

: oltre a Internet Computer, molte nuove blockchain indipendenti ma interoperabili stanno sorgendo nell’ecosistema Cosmos. Sviluppo costante : i fondatori di Cosmos promuovono attivamente la missione dell’interoperabilità blockchain con ricerca e sviluppo. Il progetto è in buone mani.

: i fondatori di Cosmos promuovono attivamente la missione dell’interoperabilità blockchain con ricerca e sviluppo. Il progetto è in buone mani. Airdrop: sono tantissime le consumer chain che nascono su Cosmos e questo porta spesso al lancio di Airdrop di successo, come ad esempio i casi di Celestia e Dymension.

Grazie alla sua visione innovativa e al crescente ecosistema, Cosmos merita senz’altro attenzione come potenziale altcoin protagonista del prossimo altseason.

Nell’ecosistema Cosmos il token di riferimento è ATOM che può essere utilizzato per vari scopi. Cosmos è costruita anche per l’esecuzione di Smart Contract e dunque si presta bene allo sviluppo di applicazioni decentralizzate.

Vediamo qual è la quotazione attuale di Cosmos:

A Cosmos $ 1,51 -4,10% (24h) Market Cap $ 589,6M Volume 24h $ 32,2M Circulating — ATOM ATH $ 0,00 1H -0,1% 24H -4,1% 7G -13,6% 30G +0,0% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A

Per saperne di più potete consultare la nostra guida su come comprare Cosmos.

ChainLink (LINK)

Chainlink è una blockchain di oracoli decentralizzata che consente di integrare dati esterni all’interno di smart contract.

👍 Chainlink Protocollo che permette tramite smart contract l’interazione con dati provenienti da altra blockchain ✅ Caratteristiche Oracoli / Dati finanziari 💰Token Link 🥇Migliore piattaforma per criptovalute AvaTrade / eToro 🥇Miglior exchange per LINK Kraken / Bitget

Fino all’arrivo di Chainlink, gli smart contract non potevano fare affidamento su dati esterni. Chainlink mira a superare questo limite, grazie al fatto che il protocollo è in grado di inserire all’interno del network dei nodi che possano essere dei fornitori di dati affidabili, che chi utilizza gli smart contract può utilizzare.

Grazie a questa Blockchain, è possibile incorporare, oltre ai dati finanziari, anche i dati che arrivano da dispositivi IoT, ma anche da altri tipi di strumenti.

Chainlink è insomma equiparabile alle API che possono fornire, a strumenti di blockchain, dati affidabili e in tempo reale.

Vediamo perché LINK può essere un progetto vincente per l’altseason:

Prodotto unico: Chainlink è la principale soluzione di oracoli blockchain, con una posizione di quasi monopolio in questo nicchia. Il principale concorrente è Pyth Network su rete Solana, un progetto altrettanto interessante che potrebbe performare bene nel 2024.

Importanza crescente : l’espansione di DeFi, NFT e smart contract comporta una domanda sempre maggiore di oracoli affidabili come Chainlink.

: l’espansione di DeFi, NFT e smart contract comporta una domanda sempre maggiore di oracoli affidabili come Chainlink. Solido ecosistema: oltre 600 organizzazioni utilizzano gli oracoli di Chainlink, garantendo una solida rete e possibilità di espansione.

Sviluppo costante : gli sviluppatori di Chainlink sono attivi e puntano ad ampliare le capacità e gli use case della piattaforma oracle. Molti prodotti come il Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) stanno trovando ampio utilizzo ed interesse nei nuovi progetti

: gli sviluppatori di Chainlink sono attivi e puntano ad ampliare le capacità e gli use case della piattaforma oracle. Molti prodotti come il Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) stanno trovando ampio utilizzo ed interesse nei nuovi progetti Adozione mainstream: aziende leader come Google Cloud e SWFT stanno adottando Chainlink, accrescendone autorevolezza e reach.

Grazie alla centralità della sua soluzione nell’ecosistema blockchain, Chainlink sembra avere tutte le caratteristiche di una altcoin destinata a performare molto bene nel prossimo altseason.

Vediamo come sta andando la quotazione di LINK in tempo reale:

L Chainlink $ 7,25 -0,63% (24h) Market Cap $ 4,54B Volume 24h $ 273,2M Circulating — LINK ATH $ 0,00 1H -0,5% 24H -0,6% 7G -3,8% 30G +0,0% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A

Per approfondimenti: come funziona Chainlink.

Quando finisce l’altcoin season?

L’altcoin season non dura per sempre. Vediamo quali segnali indicano che il periodo di dominance delle altcoin sta volgendo al termine.

Segnali di esaurimento

Solitamente la fine dell’altseason è indicata da un declino nell’altcoin season index, che scende sotto la soglia del 75%. Anche la capitalizzazione aggregata delle altcoin può diminuire dopo aver raggiunto un picco.

Dal punto di vista tecnico, molte altcoin mostrano pattern di inversione come triangoli, testa e spalle o doppi massimi sul grafico, indicando un esaurimento della spinta rialzista.

Rotazione verso Bitcoin

Man mano che l’altcoin season si esaurisce, gli investitori tendono a riversare i capitali nuovamente verso Bitcoin, considerato un porto più sicuro.

Di conseguenza la dominance di Bitcoin tende a risalire, spesso in concomitanza con un incremento di volume sulle coppie di trading BTC-altcoin.

Si entra così nuovamente in una fase di predominanza di Bitcoin. Conviene in molti casi, infatti, dare sempre un’occhiata su TradingView ai grafici ad esempio ETH/BTC o Altcoin contro BTC.

Consolidamento del mercato

Dopo l‘euforia dell’altseason, è probabile che il mercato delle criptovalute nel suo complesso entri in una fase di consolidamento, necessaria a riassorbire le dinamiche speculative.

Molte altcoin subiscono correzioni dopo i rally, i volumi si riducono e la volatilità lascia spazio a una maggiore stabilità dei prezzi.

È il segno che l’altcoin season si è definitivamente esaurita.

Opportunità e rischi dell’Altseason

L’Altseason presenta sia opportunità che rischi per gli investitori nel mercato delle criptovalute. È fondamentale comprendere appieno entrambi gli aspetti prima di prendere decisioni di investimento.

Maggiori opportunità di profitto

Una delle principali attrattive dell’Altseason è la possibilità di ottenere profitti significativi in un breve periodo di tempo.

Durante l’Altseason, molte altcoin possono registrare guadagni percentuali elevati, spesso superando le performance di Bitcoin. Questo può creare opportunità interessanti per gli investitori che riescono a identificare le altcoin con il maggior potenziale di crescita.

Inoltre, l’Altseason può offrire opportunità di diversificazione del portafoglio. Investire in una varietà di altcoin con casi d’uso e settori diversi può contribuire a distribuire il rischio e potenzialmente aumentare i rendimenti complessivi del portafoglio.

Tuttavia, è fondamentale condurre una ricerca approfondita e valutare attentamente i fondamentali dei progetti prima di investire.

Non tutte le altcoin avranno successo durante l’Altseason e alcune potrebbero essere sopravvalutate o addirittura fraudolente.

Volatilità e rischi più elevati

L’Altseason è caratterizzata da una maggiore volatilità rispetto ai periodi di mercato più stabili. I prezzi delle altcoin possono fluttuare in modo significativo in brevi periodi di tempo, creando sia opportunità che rischi per gli investitori.

La volatilità può essere influenzata da vari fattori, come il sentiment del mercato, le notizie e gli eventi legati ai singoli progetti, e l’attività di trading speculativo. Gli investitori devono essere preparati a tollerare ampie oscillazioni di prezzo e a gestire adeguatamente il rischio.

Investire in altcoin comporta rischi intrinseci più elevati rispetto all’investimento in criptovalute più consolidate come Bitcoin. Molte altcoin sono progetti relativamente nuovi e non testati, con una liquidità inferiore e una minore adozione rispetto alle criptovalute principali. Ciò può aumentare il rischio di manipolazione del mercato, di hack o di fallimento del progetto.

Gli investitori dovrebbero anche essere consapevoli del rischio di schemi “pump and dump”, in cui gruppi di investitori coordinano l’acquisto di una specifica altcoin per gonfiarne artificialmente il prezzo, per poi vendere rapidamente realizzando profitti a spese di altri investitori.

Per mitigare questi rischi, è fondamentale diversificare il proprio portafoglio, stabilire limiti di perdita e utilizzare strategie di gestione del rischio appropriate.

Video su Altcoin Season

Per completare questa guida abbiamo realizzato un video in cui analizziamo tutti i fattori potenziali di una Altseason per cercare di capire come individuarla:

Altcoin Season: come funziona e come capire quando inizia Nel settore crypto il il termine “Altcoin Season” o Altseason genera grande interesse tra gli investitori. Questo periodo, caratterizzato da una crescita esp… The video was uploaded on . You can view the video here. The video lasts for 40 minutes and 43 seconds. https://www.youtube.com/embed/QlaV0ZtdvI0 https://youtu.be/QlaV0ZtdvI0?t={seek_to_second_number}

Altcoin Season: le domande frequenti

Quanto dura in genere una Altcoin Season? La durata di una Altcoin Season può variare in modo significativo e dipende dalle condizioni di mercato. Si va da poche settimane a diversi mesi, ma non esiste una durata predefinita. È importante monitorare costantemente l’Altcoin Season Index e altri indicatori per identificare potenziali cambiamenti nel trend. Tutte le altcoin beneficiano allo stesso modo durante una Altcoin Season? No, non tutte le altcoin beneficiano allo stesso modo durante una Altcoin Season. Mentre in generale le altcoin tendono a sovraperformare rispetto a Bitcoin durante questo periodo, alcune altcoin possono registrare guadagni più significativi di altre. Quali sono alcuni esempi di altcoin che hanno sovraperformato durante le passate Altseason? Nelle passate Altseason, diverse altcoin hanno registrato guadagni significativi. Alcuni esempi includono Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Polkadot (DOT) e Solana (SOL). Tuttavia, è importante notare che le performance passate non sono indicative di risultati futuri. L’Altcoin Season Index può essere utilizzato come unico strumento per prendere decisioni di investimento? No, questo indice non dovrebbe essere utilizzato come unico strumento per prendere decisioni di investimento. È importante combinare l’indice con altre forme di analisi, come l’analisi fondamentale e tecnica, e considerare fattori come il sentiment del mercato, le notizie e gli sviluppi specifici dei progetti altcoin.

Conclusioni

Il nostro viaggio verso l’altcoin season finisce qui. L’ALT season è un periodo di grande interesse e opportunità per gli investitori crypto. Come si fa a capire quando inizia una potenziale altcoin season?

Uno degli strumenti è dato dall’altcoin season index, uno strumento prezioso per comprendere in tempo reale se le altcoin stanno sovraperformando Bitcoin.

Interpretare correttamente le variazioni dell’indice e i fattori che le guidano è fondamentale per sfruttare al meglio i periodi di dominance delle altcoin.

Per trarre profitto da questa fase di mercato è però essenziale integrare l’analisi tecnica con una solida ricerca fondamentale, oltre ad applicare una gestione del rischio impeccabile.

Con la giusta strategia, queste fasi offrono interessanti opportunità di profitto.

Se volete fare trading, potete utilizzare alcune piattaforme regolamentate che vi consentono di negoziare sulle principali criptovalute. Qui sotto trovi alcune alternative.