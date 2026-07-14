Scalable Capital: recensione broker (2026)

Negli ultimi mesi è arrivato in Italia Scalable Capital, uno dei broker più interessanti che permette di fare trading online su tantissimi strumenti.

Scalable Capital è un broker online che si propone come soluzione efficiente e sicura per gli investitori. La piattaforma offre una vasta gamma di servizi, tra cui investimenti automatizzati, un piano di accumulo capitali e una semplice app per la gestione del portafoglio.

In questa guida, vederemo quali sono le caratteristiche principali di Scalable Capital, confrontandolo con altri brokere analizzando le recensioni e le opinioni degli utenti.

Per saperne di più puoi visitare da qui il sito ufficiale di Scalable Capital per iniziare.

Cos’è Scalable Capital?

Scalable Capital è una delle migliori piattaforme di trading che consente di operare su Azioni, ETF, Criptovalute e Fondi di investimento.

Scalable Capital è un broker tedesco fondato nel lontano 2014 fondato da due ex di Goldman Sachs. Permette di investire su numerosi asset finanziari tramite una piattaforma molto semplice da usare e che funziona allo stesso modo sia su desktop che su mobile.

Il broker fa riferimento alla società Scalable Capital GmbH che è regolamentata dall’autorità finanziaria tedesca BaFin e dalla Banca centrale tedesca Deutsche Bundesbank, il che la rende un’opzione affidabile per chi desidera investire in modo sicuro e trasparente.

I depositi su questa piattaforma seguono le leggi tedesche e dunque sono garantiti fino a 100.000 euro. Niente broker strani né sedi strane quindi, massima trasparenza

Con sede principale a Monaco di Baviera e uffici a Berlino e Londra, Scalable Capital ha raccolto circa 260 milioni di euro in cinque round di finanziamento, tra cui nomi importanti del settore degli investimenti come BlackRock e Tencent, due colossi che non hanno bisogno di presentazioni.

Inoltre i report fiscali sono curati da KPMG, una delle società di consulenza più grandi al mondo.

Scopriamo insieme come funziona Scalable Capital, i prodotti d’investimento che offre e le commissioni applicate.

Scalable Capital: riepilogo

❓Chi è Scalable Broker è una piattaforma per investire in azioni, ETF, fondi, criptovalute in modo semplice e sicuro tramite app o web. 💸 Commissioni Basse 👍 Regolamentazioni BaFin 💰 Deposito minimo 1 € 📚 Caratteristiche Piani di accumulo / Interessi sui depositi al 2,3% / Azioni, ETF, Fondi, Crypto 🥇Come iniziare Clicca qui per aprire un conto gratuito 📈 Conto demo No

Prodotti d’investimento di Scalable Capital

Scalable Capital offre una vasta gamma di prodotti d’investimento, tra cui i seguenti:

Azioni : è possibile negoziare su oltre 7.500 azioni su Borse come XETRA e Gettex. Non è una limitazione in quanto su XETRA troviamo solo titoli tedeschi ma su Gettex ci sono in pratica tutte le azioni più conosciute che troviamo anche sulle altre Borse

: è possibile negoziare su oltre 7.500 azioni su Borse come ETF : con questo broker è possibile costruire portafogli personalizzati in base alle proprie esigenze dell’investitore, con un’ampia scelta di ETF a basso costo. Sono presenti tutti gli ETF che servono e sono più di 1.700

: con questo broker è possibile costruire portafogli personalizzati in base alle proprie esigenze dell’investitore, con un’ampia scelta di ETF a basso costo. Sono presenti tutti gli ETF che servono e sono più di 1.700 Fondi di investimento : oltre ai fondi a gestione passiva (ETF) c’è la possibilità di investire su migliaia di fondi di investimento tradizionali (a gestione attiva)

: oltre ai fondi a gestione passiva (ETF) c’è la possibilità di investire su migliaia di fondi di investimento tradizionali (a gestione attiva) PAC : grazie al Piano di Accumulo Capitale, gli utenti possono investire piccole somme di denaro regolarmente nel corso del tempo. In questo modo, possono costruire un portafoglio diversificato a lungo termine senza dover investire grosse somme in una sola volta. Fare PAC su Scalable Capital, come vedremo, è semplicissimo

: grazie al gli utenti possono investire piccole somme di denaro regolarmente nel corso del tempo. In questo modo, possono costruire un portafoglio diversificato a lungo termine senza dover investire grosse somme in una sola volta. Fare PAC su Scalable Capital, come vedremo, è semplicissimo Criptovalute tramite ETP: non è possibile acquistare direttamente le criptovalute in quanto Scalable non è un Exchange ma è possibile investire tramite ETP, ovvero dei fondi quotati su Xetra e Gettex che replicano l’andamento di una criptovaluta. Ci sono le principali come Bitcoin, Ethereum ed altre e dunque in questo modo è possibile esporsi sulle crypto col proprio portafoglio usando però strumenti regolamentati

Vedremo poi che c’è una funzione di ottimizzazione automatica del portafoglio. In questo caso, gli esperti di Scalable Capital costruiscono e gestiscono un portafoglio su misura per l’investitore. E’ un servizio ancora non attivo in Italia ma che arriverà presto.

Per iniziare puoi creare il tuo conto gratuito su Scalable da qui.

Regolamentazioni e fondo di garanzia

Scalable Capital GmbH è un istituto di servizi finanziari ed è autorizzato dalla BaFin a offrire tali servizi.

La responsabile sulla vigilanza è Deutsche Bundesbank, amministrazione principale di Monaco di Baviera la Federal Financial Supervisory Authority (BaFin).

Essendo una società tedesca e regolata da organismi tedeschi, Scalable Capital è disciplinata dalla normativa MiFID II, e quindi segue le regole del mercato europeo.

In Italia, Scalable Capital è regolarmente registrata presso la CONSOB.. È importante sottolineare che essendo una società tedesca, il suo fondo di garanzia è tedesco. In altre parole, il tuo denaro è sicuro al 100% fino al limite del fondo di garanzia tedesco che è di 100 mila euro.

Sc Scalable Capital 9,3 Eccellente raccomandato da WebEconomia Commissione ordine: 0,99 € Costo del conto: 0,00 € ETF senza commissioni: 1.171 Costi del PAC: 0,00 € PAC totalmente gratuiti

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Oltre 1.171 ETF senza commissioni Liquidità non investita remunerata Scopri il broker* La nostra valutazione 9,3/10 Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 0,99 € Costi del PAC in ETF 0,00 € Costo del conto 0,00 € Trading ETF senza commissione: 1.171 ETF Azioni Obbligazioni Derivati Criptovalute Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF 2.294 PAC in ETF gratis 2.294 Importo minimo PAC 1 € Intervalli PAC mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale Servizi e extra Protezione depositi 500.000 € (sistema tedesco/francese) Regime fiscale Report fiscale fac simile Punti di forza PAC totalmente gratuiti

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Liquidità non investita remunerata Assistenza in italiano via chat e email Punti deboli Non opera come sostituto d'imposta Scopri il broker* Leggi la recensione completa → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Scalable Capital login e registrazione

Registrarsi su Scalable Capital è semplicissimo, basta aprire il sito ufficiale ed inserire il proprio indirizzo email.

Subito dopo bisognerà attivare il proprio account completando il profilo con i propri dati personali e caricare i documenti per il riconoscimento (KYC).

Basta depositare 1€ per attivare un conto su Scalable, e dopo le necessarie verifiche il conto sarà attivo.

Una volta attivo sarà possibile fare il login su Scalable Capital o scaricare la app disponibile per Android e iOS e registrarsi da lì.

Una volta creato l’account bisogna decidere il piano di trading più adatto che corrisponde anche ad un piano di commissioni diversi. E’ possibile (per ora) depositare solo con bonifico Bancario

Per provare Scalable Capital ed iscriverti clicca qui.

Conti e piani disponibili su Scalable Capital

Su Scalable Capital sono presenti 3 piani che vengono proposti dal broker con cui poter iniziare ad investire.

Ecco i principali:

FREE : è il piano base completamente gratuito che però addebita 0,99€ per ogni transazione. Non ci sono commissioni invece su alcuni ETF come quelli iShares (BlackRock), Invesco e Xtrackers. I PAC sono gratuiti

: è il piano base completamente gratuito che però addebita 0,99€ per ogni transazione. Non ci sono commissioni invece su alcuni ETF come quelli iShares (BlackRock), Invesco e Xtrackers. I PAC sono gratuiti PRIME : il piano intermedio costa 2,99€ euro al mese ma non ci sono costi sulle transazioni. Puoi creare PAC gratis e investire in azioni, ETF, Crypto senza costi e in modo illimitato grazie alla tariffa fissa

: il piano intermedio costa 2,99€ euro al mese ma non ci sono costi sulle transazioni. Puoi creare PAC gratis e investire in azioni, ETF, Crypto senza costi e in modo illimitato grazie alla tariffa fissa PRIME+: il piano superiore che costa 4,99€ al mese ma offre anche il 2,3% di interessi sulla liquidità depositata (non male se confrontato con altri broker o banche). Offre le stesse caratteristiche del piano PRIME ma non ci sono commissioni o spese fisse.

La scelta del piano influenza anche le commissioni di Scalable Capital ed i costi che vedremo nelle sezioni successive. Ora diamo un’occhiata alla piattaforma.

Puoi iscriverti subito su Scalable Capital cliccando qui.

A chi è adatto questo broker?

Scalable Capital applica commissioni basse o, in molti casi, pari a zero, che consentono anche a investitori o risparmiatori con un budget limitato di investire in Borsa.

In particolare, l’accesso agli investimenti viene reso estremamente facile grazie alla possibilità di aderire a uno dei piani di risparmio su ETF ed azioni a partire da 1 euro soltanto.

E’ quindi adatto ad ogni tipo di utenza. Chi fa molte operazioni mensili dovrebbe scegliere un piano PRIME o PRIME+.

PAC gratuito su tutti gli ETF PAC gratuiti Da 0,99 €/ordine Apri conto gratis → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

La piattaforma di trading di Scalable Capital

Continuiamo la nostra analisi di Scalable Capital esaminando la sua piattaforma di trading.

Appena fatto il primo deposito vedete qui sotto come si presenta dal punto di vista grafico la piattaforma:

Abbiamo a sinistra il menu con varie voci:

Home : mostra una panoramica sul portafoglio e sul saldo, oltre ad una watchlist con cui possiamo seguire i titoli (azioni o ETF) che ci interessano

: mostra una panoramica sul portafoglio e sul saldo, oltre ad una watchlist con cui possiamo seguire i titoli (azioni o ETF) che ci interessano Supporto : in questa sezione possiamo accedere alle FAQ, o contattare il broker tramite live chat o email

: in questa sezione possiamo accedere alle FAQ, o contattare il broker tramite live chat o email Mailbox : è una casella di posta in cui riceviamo i messaggi da Scalable Capital

: è una casella di posta in cui riceviamo i messaggi da Scalable Capital Profilo: è la sezione in cui possiamo modificare le nostre informazioni personali, quelle fiscali e cambiare piano ovvero il tipo di conto che analizzeremo tra poco.

Nella Watchlist possiamo aggiungere gli asset di nostro interesse, se ad esempio vogliamo investire sulle azioni Amazon, vedremo una schermata simile:

in cui abbiamo accesso a varie informazioni:

Il titolo con indicazione ISIN e grafico del prezzo su vari timeframe

Pulsanti che ci consentono di acquistare e vendere un titolo oppure Imposta un Piano di Accumulo

e un titolo oppure Imposta un Una sezione con indicazioni come Capitalizzazione di mercato, rapporto P/E, Percentuale di dividendi, Utile per azione

Una sezione con la valutazione ed il rating degli analisti

I dati finanziari dell’aziende come ricavi, utile netto e a seguire tutti gli altri

Abbiamo gli stessi dati anche per gli ETF e per le criptovalute per le quali ci verrà richiesto di selezionare lo strumento di investimento.

Notiamo poi altre funzionalità all’interno della piattaforma che possiamo notare nella scheda di ogni prodotto di investimento:

Tra le caratteristiche principali, troviamo:

Grafici Dinamici : è possibile mpostare intervalli temporali flessibili per osservare i periodi desiderati e monitorare le variazioni di prezzo di qualsiasi asset class disponibile

: è possibile mpostare intervalli temporali flessibili per osservare i periodi desiderati e monitorare le variazioni di prezzo di qualsiasi asset class disponibile Avvisi sui prezzi : in alto a destra abbiamo una icona per impostare dei price alerts. Impostati in anticipo, inviano notifiche push sul dispositivo mobile per tenere d’occhio le oscillazioni dei prezzi nel tempo.

: in alto a destra abbiamo una icona per impostare dei price alerts. Impostati in anticipo, inviano notifiche push sul dispositivo mobile per tenere d’occhio le oscillazioni dei prezzi nel tempo. Prezzi in tempo reale : offerti gratuitamente dalla piattaforma, permettono un monitoraggio costante del mercato. E’ una funzione non banale considerando che molte piattaforme offrono quotazioni real time

: offerti gratuitamente dalla piattaforma, permettono un monitoraggio costante del mercato. E’ una funzione non banale considerando che molte piattaforme offrono quotazioni real time Indicatori di mercato principali: inclusi per valutare il titolo prima dell’acquisto, come il rapporto prezzo/utili (P/E ratio), il rendimento dei dividendi e le valutazioni degli analisti.

inclusi per valutare il titolo prima dell’acquisto, come il rapporto prezzo/utili (P/E ratio), il rendimento dei dividendi e le valutazioni degli analisti. Gruppi di portafoglio: consentono di organizzare i titoli in base a criteri personalizzati, come il mercato di acquisto o per settore (es: Intelligenza Artificiale, Energia).

consentono di organizzare i titoli in base a criteri personalizzati, come il mercato di acquisto o per settore (es: Intelligenza Artificiale, Energia). Instant: funzione di addebito immediato che permette di versare soldi in maniera instantanea senza aspettare che arrivino. È importante assicurarsi di avere fondi sufficienti sul conto corrente associato per evitare scoperti quando si utilizza la funzione Instant. In questo modo il credito sarà istantaneo nel tuo conto di trading, mentre l’addebito sul tuo conto corrente avverrà entro 1 o 2 giorni lavorativi. E’ molto importante questa funzione perché spesso ci si dimentica di versare liquidità per finanziare il proprio PAC. Con Instant i soldi vengono prelevati direttamente dal conto corrente con un addebito molto comodo.

Ricordiamo in sintesi gli asset su cui si può negoziare su Scalable:

Prodotto Disponibilità Azioni Più di 7.000 azioni e PAC a partire da 1 euro ETFs Più di 1.700 ETF disponibili e creare piani di accumulo a partire da 1 euro Fondi di investimento Più di 2.000 fondi a gestione attiva su cui investire Criptovalute Più di 80 criptovalute su cui investire tramite ETP (Exchange Traded Products)

Vediamoli nel dettaglio.

Investire in ETF con Scalable Capital

In questa sezione vediamo come investire in ETF su Scalable capital. Nella dashboard del broker è possibile cercare gli ETF sia su Xetra che su Gettex dove ci sono gli ETF internazionali (viene specificato comunque nell’interfaccia.

Per acquistare e vendere ETF basta seguire pochi semplici passi.

Supponiamo di voler acquistare lo strumento Invesco MSCI World UCITS ETF:

Apriamo l’ETF:

nella schermata clicchiamo su “Acquista“.

Come vedete si aprirà questa schermata:

se scegliamo la Borsa di Monaco pagheremo un costo per transazione solo di 0,99€ se siamo nel piano FREE:

Ora dovremo impostare i parametri dell’acquisto:

Importo target: cioè quanto vogliamo acquistare

Azioni detenute: se vogliamo comprare unità di ETF

Fatto questo clicchiamo su Prepara Ordine per inviare l’ordine di acquisto

PAC disponibile su tutti gli ETF PAC gratuiti Da 0,99 €/ordine Apri conto gratis → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Non è possibile acquistare ETF in modo frazionato, per farlo bisogna attivare un PAC.

Investire in azioni con Scalable Capital

Come possiamo acquistare o vendere azioni su Scalable Capital. Come per l’esempio degli ETF andiamo nella schermata principale e cerchiamo lo strumento che ci interessa.

Per acquistare e vendere azioni basta seguire pochi semplici passi.

Supponiamo di voler acquistare azioni Amazon:

Apriamo la scheda delle azioni di Amazon Inc:

nella schermata clicchiamo su “Acquista“.

Come vedete si aprirà questa schermata:

possiamo scegliere se negoziare sulla Borsa di Monaco o Xetra che è più costosa.

Come per l’esempio degli ETF impostiamo i parametri dell’acquisto:

Importo target: cioè quante azioni vogliamo acquistare (non è possibile acquistare frazioni di stocks)

Azioni detenute: se vogliamo comprare unità di singole azioni

Per comprare o vendere clicchiamo su Prepara Ordine per inviare l’ordine di acquisto

Puoi iniziare a investire in azioni su Scalable cliccando qui.

Piani di accumulo (PAC) Scalable Capital

In questa sezione vediamo come è facile creare un piano di accumulo o PAC su Scalable in modo da investire nel lungo termine sfruttando il vantaggio delle commissioni basse.

Nella schermata principale potete vedere l’elenco dei piani di accumulo più popolari. E’ possibile attivarlo su qualunque asset come le azioni, gli ETF e anche i Crypto ETP.

Per attivare un PAC su Scalable Capital basta seguire pochi semplici passi.

Supponiamo di voler creare un PAC su iShares Core MSCI World UCITS ETF, uno degli ETF più negoziati. Lo cerchiamo nella barra di ricerca:

nella schermata clicchiamo su “Imposta piano di accumulo“.

Fatto questo bisogna decidere quanto investire al mese, ad esempio da 1 fino a 1.000 euro ed oltre e cliccare su Imposta sul pulsante in basso.

Come vedete è possibile configurare altri parametri come:

la frequenza di esecuzione (mensile, bimestrale o annuale)

se adeguare l’importo all’inflazione

il giorno di esecuzione

ed il metodo di pagamento che, come detto in precedenza, può essere l’addebito diretto sul conto.

Fatto questo il gioco è fatto ed avrete creato il PAC su Scalable Capital.

Per maggiori dettagli sui PAC di Scalable clicca qui.

E’ possibile impostare un PAC per ogni strumento e non su più asset. In questo modo è possibile investire in modo “frazionato”, cosa non possibile con gli acquisti singoli.

Investire in Crypto con gli ETP di Scalable Capital

Scalable offre la possibilità di investire in diversi prodotti d’investimento, tra cui le criptovalute.

In particolar broker permette ai propri clienti di investire in diverse criptovalute, inclusi Bitcoin, Ethereum ed oltre 80 coin con la stessa facilità di Azioni ed ETF.

Non c’è bisogno di acquistare una criptovaluta intera. Con Scalable Capital, puoi costruire il tuo portafoglio acquistando frammenti di criptovalute.

Puoi investire regolarmente in Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute con un piano di accumulo, partendo anche da soli 1 €.

Ma come funziona il trading di criptovalute con Scalable?

l trading di crypto avviene su borse regolamentate come Gettex o Xetra attraverso ETP (Crypto-Exchange-Traded-Products) che sono conservati in sicurezza nel tuo conto titoli.

Inoltre, la coin sottostante è custodita in un cold wallet presso un istituto regolamentato.

Tra le caratteristiche positive del trading crypto su Scalable:

la possibilità di avere i prezzi in tempo reale delle crypto

PAC su Bitcoin e altre criptovalute a partire da 1 euro

informazioni complete sulle singole crypto

Supponiamo di voler fare trading Bitcoin su Scalable. Cerchiamo “Bitcoin” nella barra di ricerca e si aprirà questa finestra:

e vedete che possiamo utilizzare due strumenti come CoinShares Physical Bitcoin e BTCetc – ETC Group Physical Bitcoin.

Scegliamo un ETC come strumento e clicchiamo acquista:

impostiamo la cifra che vogliamo investire e clicchiamo su Acquista. In alternativa possiamo fare un PAC.

Scalable Capital App

Le stesse funzionalità a partire dalla registrazione fino ai PAC e gli investimenti in azioni ed ETF sono disponibili anche sull’app mobile molto facile ed intuitiva da usare.

Questa comoda applicazione mobile offre agli investitori un accesso immediato e pratico alla piattaforma di trading. Disponibile sia per dispositivi Android che iOS, l’app consente di gestire il proprio portafoglio, monitorare i prezzi in tempo reale e piazzare ordini direttamente dal proprio smartphone o tablet.

L’app integra tutte le funzionalità e gli strumenti disponibili sulla piattaforma web, tra cui i grafici dinamici, gli avvisi sui prezzi e la funzione Smart Predict.

Grazie al suo design semplice e alle funzioni avanzate, la Scalable Capital App è un’ottima soluzione per gli investitori che desiderano gestire i propri investimenti in modo rapido e conveniente, anche quando sono in movimento.

Commissioni di Scalable Capital

Uno degli aspetti più importanti nella scelta di un broker riguarda i costi e le commissioni.

Abbiamo visto che c’è un primo costo da considerare che è il piano scelto in fase di registrazione.

Per chi fa solo PAC o Piani di Accumulo praticamente il piano FREE è l’ideale.

Le commissioni e le fees variano a seconda dello strumento finanziario, del piano scelto e della Borsa valori scelta.

In queste tabelle vediamo un riepilogo sulle commissioni:

Costi generali Free PRIME PRIME+ Costo mensile 0,00€ 2,99€ 4,99€ Piani di accumulo 0,00€ 0,00€ 0,00€ Spese conto titoli 0,00€ 0,00€ 0,00€ Interessi sulla liquidità 0% 0% 2,3% annuo Versamento con Bonifico e addebito 0,00€ 0,00€ 0,00€ Depositi tramite Instant 0,99% 0,69% 0,69%

Costi (gettex) – Borsa di Monaco Free PRIME PRIME+ Etf Prime a partire da 250€ (iShares, Inveco, Xtrackers) 0,00€ 0,00€ 0,00€ Per importi da 250€ 0,99€ 0,00€ 0,00€ Per importi da 0€ fino a 250€ 0,99€ 0,99€ 0,99€€

Costi (Xetra) – Borsa di Francoforte Free PRIME PRIME+ Per singolo ordine 3,99€ 3,99€ 3,99€ Costi sede negoziazione 0,01%, minimo 1,50€ 0,01%, minimo 1,50€ 0,01%, minimo 1,50€

Costi Crypto ETP Free PRIME PRIME+ Supplemento (spread) 0,99% 0,69% 0,69%

Vi ricordiamo che questi costi e fees possono cambiare, quindi consultate il sito periodicamente.

Scalable Capital applica commissioni competitive e trasparenti ai propri servizi di investimento. Le commissioni per la gestione patrimoniale vanno dallo 0,75% all’anno per patrimoni inferiori a 100.000 euro, allo 0,50% all’anno per patrimoni tra 100.000 e 500.000 euro e fino allo 0,35% all’anno per patrimoni superiori a 500.000 euro.

Le commissioni per i portafogli ETF iniziano dallo 0,75% all’anno per importi inferiori a 25.000 euro e diminuiscono progressivamente fino allo 0,40% all’anno per investimenti superiori a 100.000 euro.

Le commissioni per il Piano di Accumulo Capitale iniziano dallo 0,99% all’anno per investimenti inferiori a 25.000 euro e scendono progressivamente fino allo 0,39% all’anno per investimenti superiori a 100.000 euro.

Scalable Capital vs Degiro

Andiamo a fare un confronto ora con un’altra piattaforma che apprezziamo molto che è Degiro.

Scalable Capital e DEGIRO sono due piattaforme di trading online che si rivolgono agli investitori di diversi livelli di esperienza e con esigenze diverse.

Vediamo le differenze principali in questa tabella:

Caratteristiche Scalable Capital Degiro 💸 Deposito minimo 1€ 1€ 💶 PAC 👍 Piani di accumulo su vari strumenti 👍 Piani di accumulo su vari strumenti ✅ Conto demo 👎 Nessun conto demo 👎 Nessun conto demo 📈 Prodotti Azioni, ETF, Crypto ETP, Fondi Azioni, ETF, fondi, obbligazioni, opzioni, futures 🤚 Regolamentazioni Bafin AFM 🥇 Dove iniziare Apri ora il tuo conto Scalable Capital Apri ora il tuo conto su Degiro

Confrontando le due piattaforme, Scalable Capital si distingue per la sua offerta ampia e la sua tecnologia di machine learning nella funzione Smart Predict.

D’altra parte, DEGIRO è apprezzato per le sue tariffe competitive e l’accesso a un’ampia gamma di mercati globali, il che lo rende adatto a investitori esperti che cercano di diversificare il proprio portafoglio e ridurre i costi di transazione.

Degiro sembra avere un’offerta più ampia grazie alla possibilità di accedere numerose Borse valori di Europa, Asia, USA ed Asia. Tuttavia queste azioni sono comunque accessibili su Gettex e quindi il 90% degli utenti troverà quello che cerca su entrambe. Tutto questo a meno che non siate investitori che cercano azioni o ETF molto particolari e poco liquidi.

La scelta tra Scalable Capital e DEGIRO dipenderà dalle preferenze personali, sono comunque due ottimi prodotti.

Scalable Capital è sicuro?

Scalable Capital è un broker di investimento che applica standard elevati di sicurezza ai suoi servizi.

Come prima cosa abbiamo visto che la società è regolamentata e controllata dalla autorità finanziaria tedesca BaFin. In Italia Scalable Capital è regolarmente registrata presso la Consob.

Altra cosa da non sottovalutare è la gestione del conto titoli che viene detenuto in sicurezza presso una banca tedesca, che opera in qualità di banca depositaria delle azioni e degli ETF, e degli ETP acquistati attraverso il broker.

Si tratta quindi di conti “segregati” che non sono gestiti direttamente da Scalable e questo ci da maggiori garanzie. Anche le criptovalute usate come sottostante degli ETP sono custodite in wallet sicuri.

Dal punto di vista tecnologico sono poi presenti i meccanismi di autenticazione a 2 fattori (2FA), come l’utilizzo di password criptate e sicure.

Video Tutorial su Scalable Capital

Prima di arrivare alle conclusioni di questa guida e rivelarti cosa ne pensiamo di Scalable, ti segnaliamo la nostra video recensione che trovi qui sotto e sul nostro canale YouTube.

Scalable Capital: recensione completa sulla piattaforma Negli ultimi mesi è arrivato in Italia Scalable Capital, uno dei broker più interessanti che permette di fare trading online su tantissimi strumenti.In quest… The video was uploaded on . You can view the video here. The video lasts for 26 minutes and 50 seconds. https://www.youtube.com/embed/a8JcU-vdMkA https://youtu.be/a8JcU-vdMkA?t={seek_to_second_number}

Scalable Capital: le domande frequenti (FAQ)

Cos’è Scalable Capital? Scalable Capital è un servizio di investimento online che offre soluzioni di gestione patrimoniale automatizzate e trading di azioni attraverso la sua piattaforma. Interessi al 2,3%, Piani di accumulo a partire da 1€. Scalable Capital è sicuro per gli investitori? E’ un’azienda regolamentata e autorizzata a fornire servizi di investimento in diversi paesi. E’ regolamentata dalla BaFin tedesca e segue le leggi tedesche sul fondo di tutela dei depositi. Cosa offre Scalable Capital rispetto ad altri broker online? Offre una combinazione di servizi di consulenza robo, piani di accumulo capitali (PAC) e trading di azioni, con un’attenzione particolare all’investimento a lungo termine e alla diversificazione del portafoglio. Scalable Capital fa da sostituto di imposta? No ma viene inviato comunque un prospetto elaborato da KPMG, una delle società di consulenza più rilevanti al mondo con le informazioni necessarie per fare in autonomia la dichiarazione dei redditi. In alternativa è possibile passarla al proprio commercialista.

Conclusioni

Scalable Capital si rivela una soluzione interessante per gli investitori che cercano una piattaforma user-friendly, con servizi di investimento automatizzati come i PAC oltre alla possibilità di negoziare su Azioni ed ETF.

Il confronto con altri broker (che trovate sopra) evidenzia alcune differenze, ma la scelta del broker dipenderà dalle esigenze e dalle preferenze personali.

Le recensioni e le opinioni degli utenti sono generalmente positive, ma è sempre importante considerare anche le criticità e valutare attentamente se Scalable Capital è la scelta migliore per le proprie necessità finanziarie. Tra gli svantaggi il fatto di non fornire un conto demo per provare i suoi servizi, ma è possibile depositare 1€ per accedere alla piattaforma.

A nostro modo di vedere offre tutti gli strumenti di cui un trader ha bisogno ed offre tutte le principali azioni ed ETF su cui investe la maggioranza degli utenti. Dunque il nostro giudizio non può che essere positivo!

Per aprire un conto su Scalable Capital clicca qui.