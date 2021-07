Comprare Cosmos (ATOM): come investire, progetto e criptovaluta [2021]

Guida completa a Cosmos (ATOM), criptovaluta dal progetto interessante, che sta coinvolgendo sempre più trader.

Ma oltre ai rialzi di prezzo e ai buoi propositi, occorre anche vedere la sostanza. Quindi cos’è Cosmos, come funziona Cosmos, i migliori broker per investire in Cosmos, se conviene investire in Cosmos.

Cosmos : cos’è

Cos’è Cosmos (ATOM)? Si tratta di una criptovaluta che alimenta un ecosistema di blockchain al fine di renderle scalabili e interoperative tra loro.

Cosmos punta ad essere una sorta di “rete Internet delle blockchain, in grado di comunicare tra loro in modo decentralizzato”.

Si tratta altresì di una chain proof-of-stake.

La blockchain gira grazie al token ATOM, che funge come premio per gli utenti. I quali sono incentivati a conservarli per vedere aumentato il loro valore. Una strategia sempre più comune tra le blockchain. Anche per evitare speculazioni veloci che rischiano solo di portare ad un deprezzamento del token di turno.

Per fare ciò, ovviamente, ricevono altri ATOM in premio. ATOM può essere anche comprata e venduta sugli Exchange che la prevedono in lista, così come tradata mediante CFD.

Broker per investire in criptovalute

Cosmos: il progetto

Il progetto Cosmos (ATOM) è incentrato sulla proposta di un’infrastruttura in grado di unire più blockchain indipendenti e renderle interoperabili tra loro.

Il tutto grazie ad uno standard che garantisce queste operazioni e che possono essere svolte rapidamente.

Il progetto Cosmos ha preso il volo il 26 giugno 2016, quando il suo creatore Jae Kwon creò un white paper per un progetto chiamato Gnucleare.

Quest’ultimo voleva realizzare un sistema blockchain interoperabile del tutto decentralizzato, tramite la Proof of Stake di Tendermint. Il 5 agosto dello stesso anno, il progetto è stato ribattezzato Cosmos.

Kwon iniziò a cercare un modo per finanziare la sua idea. Il 1 ° gennaio 2017 ha avuto l’idea di eseguire una vendita privata di token per trovare finanziamenti.

In totale, sono stati venduti 12 milioni di token ATOM al prezzo di $ 0,025 per token, per un totale di $ 300.000 raccolti.

Dopodiché, ha effettuato un’altra vendita privata di token al costo di $ 0,08 USD per ATOM. Un vero successo: 160.293.050 token venduti e una raccolta totale di $ 1.329.472 in totale.

Successivamente, il 4 giugno 2017 ha lanciato una ICO (acronimo di Initial Coin Offering), per vendere un totale di 160.293.050 token ATOM, con un prezzo di 0,1 USD per token, e con un totale di 16.029.305 USD raccolti per detta vendita.

E’ stata la raccolta fondi decisiva per consentire al progetto di prendere il volo.

Il primo test della tecnologia ATOM è stato condotto il 5 settembre 2017, momento in cui è stato testato il sistema di consenso Tendermint della rete.

Nell’occasione, sono state riscontrate forti anomalie che hanno portato il team a rivedere a fondo il funzionamento del sistema. Impiegando circa un anno per la risoluzione del problema.

Il 22 aprile 2019, la mainnet di Cosmos è stata finalmente lanciata con l’estrazione del primo blocco (blocco di genesi) dello stesso.

Oltre a questo, è stato creato un fondo di ricerca e sviluppo per supportare il progetto Cosmos e i suoi sviluppatori. Destinando il 10% dell’intera allocazione iniziale di token dal blocco genesis della rete. Per complessivi 23.619.895,81 token ATOM assegnati a questo scopo.

In concomitanza, è avvenuta l’assegnazione di:

3.054.207,32 ATOM in favore di 8 indirizzi

288.500 ATOM in favore di 53 indirizzi

20.277.188,49 ATOM suddivisi tra 2 indirizzi

Sono stati 236.198.958,12 i token ATOM assegnati nel blocco genesis a 984 account diversi. Tutti accantonati sul GitHub del progetto.

Come funziona Cosmos

Cosmos è una rete decentralizzata di blockchain parallele di tipo indipendenti. Ogni blockchain è alimentata dal proprio algoritmo di consenso e interconnessa dalla rete Cosmos.

Il funzionamento di Cosmos si basa su una struttura nota come Hub. The Cosmos Hub, in realtà è una blockchain con lo scopo di preservare l’intera storia principale della rete Cosmos.

Memorizza le informazioni su quanto capita in Cosmos e le azioni svolte dagli utenti interconnessi alla sua rete.

Il tutto, è possibile grazie all’IBC, stante per Inter Blockchain Communication.

Questo protocollo è stato creato al fine di fornire un connettore standard che consenta alle blockchain all’interno di Cosmos di scambiarsi messaggi e condividere informazioni, con un registro completo preservato all’interno dell’Hub.

Gli scambi vengono del tutto decentralizzati tra tutte le blockchain. Non a caso, Cosmos si è guadagnato l’appellativo di “l’Internet della Blockchain”

Per zona nella rete Cosmos si intende una blockchain indipendente che scambia messaggi IBC con l’Hub.

Si tratta di un account multi-firma di appartenenza multi-asset dinamico che può inviare e ricevere token utilizzando pacchetti IBC.

Una zona può essere una “fonte” di uno o più tipi di gettoni, con la possibilità di gonfiare quella fornitura di gettoni.

Il Proof of stake di Cosmos ha la possibilità di limitare le possibili azioni all’interno di queste zone e dell’Hub.

Per funzionare al meglio, Cosmos va oltre la Proof of Stake (PoS), con l’algoritmo Tendermint. Molto più veloce e scalabile.

Tendermint è stato sempre creato da Jae Kwon nel 2014, per ottenere un algoritmo ad alta velocità e sicurezza.

E’ stato progettato per realizzare una piattaforma BFT SMR ad alte prestazioni. Tendermint Core è stato creato per copiare server (o stati) specializzati. Una macchina speciale che copia i server e li distribuisce in tutta la rete Cosmos globale.

L’utilizzo di Tendermint in Cosmos è vitale, perché l’interconnessione di diversi blockchain nella stessa infrastruttura porta le richieste di scalabilità a un nuovo livello.

L’algoritmo Tendermint viene usato anche da altri progetti oltre a Cosmos, come:

Kava

Terra

BAND Protocol

Aragon, Hyperledger

Ethermint

Oasis Labs

IRISNet

Facebook Libra (ora Diem)

Cosmos: il token ATOM

Come anticipato, Cosmos prevede anche un token nativo: ATOM.

Esso è fondamentale per realizzare un ecosistema economico per incoraggiare il lavoro realizzato dall’intera rete.

D’altronde, la rete Cosmos è strutturata in modo da sfruttare il lavoro centinaia di validatori, che sono responsabili dell’utilizzo del protocollo Tendermint per eseguire il processo di generazione e validazione dei blocchi all’interno della rete.

Questo limite è di tipo iniziale e può essere modificato dalla governance del protocollo in qualsiasi momento.

Il lavoro dei validatori viene ricompensato appunto con i token ATOM. Per diventarlo, devi avere uno staking significativo per poter partecipare.

Per fare ciò, i validatori devono memorizzare e bloccare i saldi in ATOM per ottenere tale partecipazione.

Il token ATOM funge da meccanismo per prevenire l’uso improprio della rete, quindi per scoraggiare lo spam. Oltre ad evitare l’accesso ai servizi di rete ma anche come sistema di governance all’interno della rete. Infatti, i possessori di token ATOM possono esprimere voti in proporzione al loro possesso di ATOM.

Non c’è limite all’emissione di token ATOM e viene decisa in modo dinamico dalla rete, osservano le linee guida della governance del protocollo.

Allo stato attuale, i premi di blocco sono calcolati al 7-20% della performance annuale della fornitura totale di ATOM. E sono aggiunte le commissioni di transazione, che si sommano alla totalità dei premi per i validatori.

I blocchi vengono generati ogni 5-6 secondi, e si può dire che la Blockchain Atom sia la più veloce in circolazione.

Oltre ad ATOM, su Cosmos circola un secondo token: Fotons (Fotoni). Si tratta di un tipo di token con molta più liquidità e velocità di ATOM. E viene usato per effettuare transazioni tra tutte le zone collegate all’Hub e superare i limiti di ATOM.

Può essere vista come una sorta di Gas per pagare commissioni o per altri compiti di interoperabilità blockchain in seno a Cosmos.

Cosmos (ATOM) – Valore ed andamento GRAFICO

Vediamo il grafico sull’andamento dei prezzi di Cosmos (Atom):

Conviene investire su Cosmos?

Da febbraio 2021, proprio come altre criptovalute che ne ricalcano funzioni e stile, Cosmos (ATOM) ha visto il suo prezzo vertiginosamente, più volte sfondando il massimo storico di turno. Toccando l’8 maggio i 24 euro di prezzo.

Poi l’altrettante rapido crollo alla fine dello stesso mese, intorno ai 10 euro, per poi far registrare nuovi timidi rialzi ma anche nuove cadute, toccando anche i 7 euro.

Difficile dunque capire come proseguirà il 2021 per Cosmos (ATOM). Il prezzo ha vissuto tanti alti e bassi e si presenta particolarmente imprevedibile.

Scegliere i CFD criptovalute è probabilmente la soluzione migliore, così da approfittare dei brevi movimenti di prezzo della criptovaluta sia al rialzo che al ribasso.

Comprare Cosmos: le FAQ

Cos’è Cosmos? Si tratta di una criptovaluta la cui blockchain si presta ad essere una sorta di internet delle blockchain, mettendole in contatto tra loro.

Funziona grazie al token ATOM, che funge da compenso per i validatori ma è anche una criptovaluta su cui poter fare trading.

Conviene investire in Cosmos (ATOM)? Se si predilige il trading CFD, può convenire per i cambi di prezzo continui che mette in atto, tipici delle criptovalute.



Quali sono le migliori piattaforme per comprare Cosmos (ATOM)? Puoi provare broker come eToro e Capital.com oppure su exchange come Binance.

Conclusioni

Il mondo delle criptovalute è sempre più lungo e largo e tra queste c’è Cosmos. La cui blockchain punta a mettere in contatto tra loro altre blockchain e funziona tramite l’algoritmo Tendermint. Più veloce anche della Proof of stake.

Cosmos prevede il token ATOM che serve per ricompensare i validatori. Ma può anche essere oggetto di speculazione tramite trading di criptovalute o acquisto diretto o vendita con gli Exchange.