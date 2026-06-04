AvaTrade: recensione e opinioni (2026)

Recensione AvaTrade 2026: voto 7.2/10. Ho aperto un conto, testato MT4 spread variabili, CFD su oro, ZuluTrade copy trading, prelievo. Costi reali, regime fiscale, confronto gli altri broker.

7.5 /10 ★★★★★ ★★★★★ Molto Buono Punteggio per categoria Costi e commissioni 7.5 Sicurezza 8.0 Asset disponibili 7.5 Piattaforma 9.0 Gestione fiscale IT 6.0 Esperienza utente 7.0 ★ Pro Copy Trading tramite ZuluTrade e MQL5

Metatrader 4 e 5 disponibili

Regolamentazione multipla (CBI, CySEC, ASIC) ✕ Contro Non offre PAC su ETF

Non opera come sostituto d'imposta

Deposito minimo 100€ Apri conto gratis su AvaTrade → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

AvaTrade è uno dei broker forex/CFD storici, fondato nel 2006 a Dublino (Irlanda). Conta oltre 20.000 clienti attivi, volume di trading mensile superiore a 60 miliardi di dollari, regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda (CBI), CySEC, ASIC (Australia) e altre autorità globali. È uno dei pochi broker che offre 8 piattaforme di trading diverse (MetaTrader 4, MetaTrader 5, AvaOptions, AvaTradeGO mobile, AvaTrader web, ZuluTrade, Mirror Trader, Signal Trader) per coprire tutti i profili di trader.

Ho aperto un conto AvaTrade il 15 aprile 2026 e l’ho usato per 21 giorni (la durata massima del demo per non clienti). Ho misurato i costi di sei tipi di operazione, ho fatto il KYC, ho testato MetaTrader 4 in versione spread variabili, ho aperto un CFD su oro per sfruttare la leva commodity, ho provato la funzione copy trading via MQL5, ho prelevato. In questa recensione racconto quello che ho visto: dove AvaTrade merita il suo 7.2/10, dove non basta, e con quale broker conviene confrontarlo a seconda del tuo profilo.

Se stai cercando un broker affidabile per il trading online, AvaTrade potrebbe essere la scelta giusta per te. Continua a leggere questa recensione per saperne di più sulle sue caratteristiche e capire se fa al caso tuo.

57% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Riepilogo AvaTrade in 30 secondi

Caratteristica Dato Tipo Broker CFD/forex multi-piattaforma con copy trading integrato Società Ava Trade EU Ltd (Dublino, Irlanda) Regolamentazione CBI (Banca Centrale d’Irlanda), CySEC, ASIC, FSP, BVI Anno di fondazione 2006 Deposito minimo 50 € (sito broker) Commissioni 0% (solo spread) su tutti gli asset Spread CFD forex EUR/USD A partire da 0,9 pip (MT4 spread variabili) Leva massima 1:20 retail ESMA su forex, 1:200 commodity, 1:10 petrolio Asset accessibili 200+ asset: forex, CFD azioni, CFD indici, CFD materie prime, CFD crypto, CFD ETF, opzioni vanilla Piattaforme 8 (MT4, MT5, AvaOptions, AvaTradeGO, AvaTrader web, ZuluTrade, Mirror Trader, Signal Trader) Copy Trading Sì (ZuluTrade, MQL5, Mirror Trader, Signal Trader integrati) Sostituto d’imposta No (regime dichiarativo) Conto demo Sì, 100.000 € virtuali per 21 giorni (non clienti) Protezione depositi 20.000 € (CBI Ireland) % conti CFD in perdita 57% Azioni frazionate No (CFD basati su lotti standard) PAC su ETF No Adatto a Trader CFD/forex multi-piattaforma, chi usa MetaTrader, chi vuole copy trading Voto finale 7.5/10

Commissioni AvaTrade vs concorrenti

AvaTrade non applica commissioni esplicite sugli ordini: tutto il costo è incorporato nello spread bid-ask. Per capire dove è competitivo, ho confrontato gli spread reali sui prodotti più scambiati. Dati al 10 maggio 2026, piattaforma MT4 spread variabili.

Broker CFD EUR/USD spread tipico CFD Indici (DAX) spread CFD Oro spread CFD Azioni commissioni AvaTrade 0,9 pip ~1,5 punti ~30 cent 0% (solo spread) eToro ~1,0 pip ~1,5 punti ~45 cent Solo spread XTB 0,9 pip ~1,2 punti ~32 cent 0% (solo spread) IG 0,6 pip ~1,2 punti ~30 cent 0,10% Italia Plus500 ~0,8 pip ~1,0 punti ~30 cent Solo spread

AvaTrade ha spread in linea con la media del settore CFD/forex, non i più stretti del mercato (IG e Plus500 sono leggermente migliori su alcuni asset) ma competitivi. Lo spread su EUR/USD a 0,9 pip è equivalente a XTB e leggermente più alto di Plus500 (0,8). Sull’oro è competitivo.

Cosa manca rispetto a competitor diretti:

– Azioni reali: AvaTrade offre solo CFD su azioni, non share dealing su titoli intestati. eToro, XTB, IG, Freedom24 offrono entrambe le cose.

– Azioni frazionate: non supportate (a differenza di eToro, Trade Republic, Scalable).

– PAC ETF: non disponibili.

Su cosa vince:

– Numero di piattaforme: 8 piattaforme integrate, inclusi MetaTrader 4 e 5 (non disponibili su eToro, XTB, IG, Trade Republic, Scalable).

– Copy trading integrato: ZuluTrade + MQL5 + Mirror Trader + Signal Trader, una gamma più ampia del solo Copy Trading di eToro.

AvaTrade: cos’è

La piattaforma per il trading online AvaTrade può essere considerata tra le pioniere di questo settore, dato che è nata nel 2006.

In questi oltre 10 anni di attività, Avatrade ha cumulato un portafoglio di oltre 20mila clienti, un volume di operazione di oltre 2 miliardi di unità al mese ed un volume di trading che ha superato i 60 miliardi di dollari mensili. La sua sede principale è in Irlanda, nella capitale Dublino.

Ma ha tante sedi sparse per il Mondo, tra cui da noi in Italia.

AvaTrade è una piattaforma che consente di fare analisi grafica e sfruttare tutti gli strumenti principali dell’analisi tecnica.

Può essere considerata la piattaforma principale offerta dal broker. Quali sono le caratteristiche principali di Avatrader? Vediamole di seguito:

Possibilità di fare Trading su più di 200 strumenti finanziari (definibili anche asset), col vantaggio di offrire spread fissi molto bassi

Offre una leva finanziaria secondo le regole ESMA

Offre un sistema con grafici multipli e vari strumenti tecnici come indicatori, limiti e stop

Avatrader è fruibile sia dal proprio Pc, sia tramite smartphone e tablet mediante una ben fatta app

La mia esperienza con AvaTrade in 5 step

Ho aperto il conto su AvaTrade il 15 aprile 2026. Volevo testare il flusso completo: registrazione, KYC, conto demo, deposito reale, CFD su oro con leva commodity, copy trading via MQL5, prelievo. Ecco cosa ho misurato.

1. Registrazione, KYC e conto demo Ho compilato il modulo sul sito AvaTrade: dati anagrafici, residenza, situazione finanziaria, esperienza di trading (questionario MiFID di adeguatezza obbligatorio per CFD). Ho caricato carta d’identità e proof of address (bolletta). Approvazione ricevuta via email dopo 2 ore. Mentre attendevo l’approvazione ho avuto accesso al conto demo con 100.000 € virtuali, valido per 21 giorni per non clienti (estendibile dopo l’apertura del conto reale chiedendo all’account manager).

2. Primo deposito Ho fatto un deposito di 500 € via carta di credito. Accredito istantaneo, zero commissione. AvaTrade accetta carta di credito/debito, PayPal, Skrill, Neteller, WebMoney, Western Union, Moneybookers, bonifico SEPA. Per il bonifico bancario l’importo minimo è 500 €. Il deposito minimo dichiarato per aprire il conto è 50 €.

3. MT4 spread variabili: long EUR/USD Ho aperto la piattaforma MetaTrader 4 in versione AvaTrade spread variabili. Posizione long su EUR/USD a 1,16166, size 1 micro-lotto (1.000 €), valore pip 0,10 €. Spread misurato: 0,9 pip = 0,09 € sull’apertura. Esecuzione istantanea, niente requote.

4. CFD su oro: long XAU/USD Per sfruttare la leva commodity 1:20 ho aperto una posizione long su oro spot (XAU/USD) a 4475,68 $/oncia, size 0,01 lotti (1 oncia, controvalore 3.853 €), margine richiesto circa 192 €. Spread bid-ask: = 0,45 € sull’apertura.

Costi overnight applicabili solo se la posizione resta aperta oltre la giornata.

5. Prelievo Ho chiesto un prelievo di 500 € verso la stessa carta di credito usata per il deposito (per restituzione). Trasferimento gestito dalla piattaforma. Zero commissione, accredito sulla carta entro 48 ore (per i prelievi via bonifico SEPA il tempo è 2–3 giorni lavorativi). AvaTrade applica la regola “first in, first out”: i prelievi vanno prima sul metodo di deposito originale per importo equivalente, poi su altri metodi.

Piattaforme di trading, app e copy trading

AvaTrade ha uno dei cataloghi di piattaforme più ampi del settore. 8 piattaforme diverse, ognuna pensata per un profilo di trader specifico:

MetaTrader 4 (MT4) : la più diffusa al mondo, con Expert Advisor per trading automatico, oltre 30 indicatori tecnici, scripting in MQL4.

: la più diffusa al mondo, con Expert Advisor per trading automatico, oltre 30 indicatori tecnici, scripting in MQL4. MetaTrader 5 (MT5) : la versione successiva con più timeframe, più indicatori, hedging avanzato e scripting in MQL5.

: la versione successiva con più timeframe, più indicatori, hedging avanzato e scripting in MQL5. MT4 Spread Variabili : variante MT4 ottimizzata per spread fluttuanti direttamente dal mercato interbancario.

: variante MT4 ottimizzata per spread fluttuanti direttamente dal mercato interbancario. AvaOptions : piattaforma dedicata al trading di opzioni vanilla (call/put) su forex, indici e materie prime.

: piattaforma dedicata al trading di opzioni vanilla (call/put) su forex, indici e materie prime. AvaTradeGO : app mobile proprietaria con grafici, watchlist, ordini.

: app mobile proprietaria con grafici, watchlist, ordini. AvaTrader Web : versione browser senza installazione, accesso a oltre 200 asset.

: versione browser senza installazione, accesso a oltre 200 asset. ZuluTrade : piattaforma di social/copy trading integrata.

: piattaforma di social/copy trading integrata. Mirror Trader / Signal Trader: per copiare le strategie di trader esperti.

Sul copy trading AvaTrade è particolarmente ricco: oltre a ZuluTrade (una delle più diffuse al mondo), integra MQL5 (la community ufficiale MetaTrader di segnali) e Mirror Trader / Signal Trader (sistemi proprietari di replica). È una scelta più ampia del Copy Trading di eToro (che è proprietario, integrato e single-platform).

Sharp Trader è il sito formativo premium di AvaTrade: contenuti esclusivi per i clienti, video formativi multi-livello, analisi tecnica e fondamentale, calendario economico, calcolatrici di trading. Accessibile gratuitamente con qualsiasi piano.

Il conto demo dura 21 giorni per non clienti e parte con 100.000 € virtuali. Dopo l’apertura del conto reale si può chiedere all’account manager dedicato l’estensione del periodo demo. Andiamo a vedere le principali.

MetaTrader 4

MetaTrader 4 è di certo una delle piattaforme più avanzate e ricche di impostazioni tra le otto offerte, offrendo pure la possibilità di usare Expert Advisor al fine di automatizzare il processo di trading online.

Questo strumento non va confuso però con le tante piattaforme che invece millantano facili guadagni tramite fantomatici sistemi computerizzati basati su algoritmi, che lavorano al posto nostro. Chiedendoci generalmente qualche centinaio di euro di iscrizione che poi non rivedremo più.

Ecco le caratteristiche principali di MetaTrader 4:

Prezzi bassi che partono da 0,8 pip

Lotti di dimensioni flessibili che partono da 0,01 micro lotti

Esecuzione rapida: Most Reliable Broker 2013 secondo Daily Forex

Trading automatizzato gratuito, del tutto compatibile con EA e supporto per MQL5

Trading fruibile anche via tablet e smartphone tramite app gratuite compatibili sia col sistema operativo iOS che Android

Team di assistenza sempre disponibili in più lingue e di tipo live

Messa a disposizione di materiali formativi e analisi di mercato giornaliere di tipo esclusivo appannaggio dei trader iscritti, forniti da esperti di borsa

MetaTrader4 Spread Variabili

Questa piattaforma offerta da AvaTrade mette a disposizione tutte le funzionalità viste con MT4 offre, ma con in più il vantaggio di spread variabili molto bassi, conseguiti in via diretta dal mercato interbancario. Andiamo così da un minimo di 1.0 per la coppia di valute EUR/USD a EUR/JPY 3.1

Quali sono invece i vantaggi offerti dalla piattaforma di trading MetaTrader 4 Spread Variabili? Eccoli di seguito:

Oltre 60 coppie FX con spread a partire da 0,9 pip

Leva fino a 20:1

Piattaforma di trading MetaTrader 4, che risulterà altamente fruibile ma anche personalizzabile come il trader gradisce

Possibilità di fare Trading anche su tablet e telefono con app gratuite sia per sistema operativo iOS che Android

Assistenza live in italiano, 24 ore al giorno, 5 giorni su 7 (esclusi sabato e domenica)

Trading sui mercati Forex con spread a partire da 0,9 pip tramite i conti MT4 con spread fluttuanti

AvaOptions

La quarta piattaforma di Avatrade che passiamo in rassegna è AvaTrade. Tramite AvaOptions si potrà fare trading di opzioni vanilla Call e Put sul mercato OTC (acronimo stante per Over-the-Counter). In questo modo si potranno applicare in maniera del tutto comoda strategie di hedging sulle loro posizioni.

Quali sono le caratteristiche principali di AvaOptions? Eccole:

Piattaforma completa: fai trading su qualsiasi combinazione di spot FX, call e put raccolti in una unica piattaforma al fine di realizzare un proprio portafoglio migliore possibile

Scadenze su oltre 40 coppie di valute, che vanno da un minimo di un giorno ad un massimo di un anno

Possibilità di ottimizzare la propria strategia di trading per far sì che rispecchi la propria visione del mercato e bilanciarla in base alla propria propensione al rischio

Gestione ottimale del rischio analizzando il rischio netto del proprio portafoglio con lo strumento unico offerto da Avatrade, esplorando in maniera visiva l’impatto delle diverse operazioni prima di aprire una posizione

Avatrader web

AvaTrade offre anche una versione web-based, senza necessità di scaricare alcun software sul proprio dispositivo. Non sono pochi quanti non gradiscono scaricare alcunché sul proprio dispositivo. Avatrade web-based offre così due piattaforme di trading: le succitate AvaTrader e MetaTrader 4.

Dunque, per usare la versione web-based di Avatrade occorre solo accedere al sito dal proprio browser, fare login per entrare nel proprio account ed iniziare finalmente a fare trading online.

Quali sono le principali caratteristiche della versione web-based di Avatrade? Eccole di seguito:

Offerta di più di 200 asset su cui fare trading: tra cui valute, commodity, indici e azioni

Compatibilità con qualunque PC o Mac connesso ad una rete internet

Apertura e chiusura di operazioni e impostazione di tipo stop loss e take profit

Accesso completo ad analisi e grafici appannaggio dei trader

Compatibilità con tutti i principali browser di uso comune: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox e Safari

Trading mobile AvaTrade

Come ogni broker migliore che si rispetti, anche la pluridecennale piattaforma Avatrade non poteva non avere la propria applicazione per la versione mobile. Al fine di fare trading tramite tablet e smartphone. Ormai usati per tutto e di più.

Così potrete controllare l’andamento delle vostre posizioni, le principali notizie borsistiche, contattare l’assistenza clienti Avatrade, comodamente ovunque dai vostri dispositivi mobili. Che abbiano sistema operativo iOS o Android.

La app è gratuita è può essere scaricata dallo store ufficiale dei due sistemi operativi. E’ possibile scaricare o la piattaforma AvaTrader o la MetaTrader 4.

Av AvaTrade 7,5 Molto Buono Commissione ordine: 0,00 € Costo del conto: 0,00 € Costi del PAC: - Copy Trading tramite ZuluTrade e MQL5

Copy Trading tramite ZuluTrade e MQL5 Metatrader 4 e 5 disponibili

Metatrader 4 e 5 disponibili Regolamentazione multipla (CBI, CySEC, ASIC) Scopri il broker* La nostra valutazione 7,5/10 Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 0,00 € Costi del PAC in ETF - Costo del conto 0,00 € Trading ETF Azioni Forex Materie Prime Criptovalute Obbligazioni CFD Azioni frazionate: ✗ Piano di accumulo PAC in ETF - PAC in ETF gratis - Importo minimo PAC - Intervalli PAC - Servizi e extra Protezione depositi 20.000 € (CBI Ireland) Regime fiscale Nessun supporto fiscale Punti di forza Copy Trading tramite ZuluTrade e MQL5

Copy Trading tramite ZuluTrade e MQL5 Metatrader 4 e 5 disponibili

Metatrader 4 e 5 disponibili Regolamentazione multipla (CBI, CySEC, ASIC) Punti deboli Non offre PAC su ETF

Non offre PAC su ETF Non opera come sostituto d'imposta

Non opera come sostituto d'imposta Deposito minimo 100€ Scopri il broker* Leggi la recensione completa → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Trading automatico con AvaTrade

AvaTrade, offre il cosiddetto Copy Trading, vale a dire la possibilità di copiare le scelte dei trader più quotati e quindi guadagnando senza fare nulla. In questo modo il trader può copiare segnali o intere strategie.

Il consiglio, benché il sistema sia molto comodo, è di utilizzare il copy trading quando si è alle prime armi. Ma dopo qualche mese cercare anche di personalizzare la propria strategia. In fondo i trader più esperti sono sempre persone in carne ed ossa e possono indurre all’errore.

Da distinguere, come già detto in precedenza, il Copy Trading offerto da Avatrade da quelle piattaforme che millantano facili guadagni con sistemi truffaldini.

I servizi di copy trading utilizzabili in combinazione con il broker AvaTrade sono i seguenti:

Mirror Trader: piattaforma leader a livello mondiale, la quale consente di fare trading su coppie individuali in modalità automatica, semi-automatica e manuale sempre con un’unica piattaforma MQL5: Automatizza il trading dalla succitata piattaforma MetaTrader 4 di Ava con il servizio di segnali di MQL5. Per iniziare a registrare un conto gratuito ed abbonarsi ai segnali ci vogliono pochi istanti. Con MQL5 diventa molto semplice copiare le operazioni di migliaia di provider di segnali sparsi in tutto il mondo Signal Trader: questa funzione Copia in maniera automatica sul proprio conto tenuto sul broker AvaTrade le operazioni di un gruppo di esperti Forex selezionati in maniera accurata. Questa funzione vanta anche una interfaccia semplice e intuitiva, la quale consente di creare e gestire in maniera del tutto semplice un portafoglio di trading fondato sulle strategie dei trader più quotati ZuluTrade: ad oggi è una delle piattaforme di trading automatiche più usate. ZuluTrade esegue in maniera del tutto automatica le negoziazioni sul proprio conto AvaTrade, basandosi sui consigli dei trader più quotati. Ognuno ha un proprio punteggio, storico e statistiche, così da poterli scegliere in maniera trasparente Trading API: questa funzione offre tutti gli strumenti necessari per fare trading automatico programmando le interfacce rese disponibili agli sviluppatori

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Avatrade e i segnali di trading

I trader che si iscrivono ai servizi offerti dal broker AvaTrade hanno il vantaggio di poter utilizzare il servizio MQL5, per i segnali di trading. Ed è considerata una delle più grandi community di trading automatizzato esistente.

MQL5 viene collegato alla piattaforma di trading MetaTrader 4, al fine di ricevere i segnali di trading direttamente e in maniera comoda sulla piattaforma.

Per poter ricevere i segnali di trading MQL5, basta avviare un account per la community di MQL5. In realtà si può pure creare il proprio account in maniera diretta dalla piattaforma MetaTrader 4 (dopo essersi loggati su AvaTrade).

I passaggi da eseguire sono i seguenti:

Accedere a MetaTrader 4 e fare login su AvaTrade

Cliccare su “Tools”

Scegliere “Options”

Selezionare “Community”

Poi bisognerà registrarsi come si fa di solito tramite indirizzo email e scegliendo una password. Così da essere connessi al proprio profilo

MQL5 stesso col proprio account AvaTrade. Con la funzione MQL5 di segnali di trading si potrà scegliere quanti fornitori (definiti sulla piattaforma col nome di “provider”) di segnali desideri. MQL5 va considerato come una specie di “mercato” per i segnali di trading.

Si possono controllare, per ogni servizio di segnale offerto dal sito, i dati storici, le performance, i costi di abbonamento. Infatti, sebbene esistano determinati provider che offrano segnali di trading gratuitamente (o comunque gratis solo per un determinato lasso di tempo), buona parte dei provider offre invece i propri segnali solo dopo aver sottoscritto un abbonamento mensile. Pertanto, sono a pagamento.

E’ possibile abbonarsi ad un servizio di segnali di trading MQL5 in via diretta sulla piattaforma MetaTrader 4, pagando se previsto il costo dell’abbonamento.

Tra le impostazioni presenti per utilizzare al meglio i segnali di trading, è possibile pure selezionare la voce “sincronizzazione automatica senza conferma”. Di cosa si tratta? La piattaforma si occupa di investire per tuo conto seguendo automaticamente tutti i segnali ricevuti. O ancora, il trader può decidere di valutare, segnale su segnale, quale seguire nel proprio account di iscrizione AvaTrade.

Come ci si può abbonare al servizio MQL5? Seguendo questi pochi semplici passi:

Accedere alla piattaforma MetaTrader 4, fare login nell’account AvaTrade e cliccare nell’account MQL5

e cliccare nell’account MQL5 Andare su “Terminal”

Poi accedere a “Signals”

Selezionare il servizio di segnali di trading col quale vogliamo operare

Se desideriamo seguire un provider di segnali in particolare, andremo sul bottone “Subscribe”

Occorre poi accettare termini e condizioni proposte dal provider, oltre a pagare un eventuale abbonamento previsto

Abilitare l’abbonamento ai servizi di segnali a cui ci siamo registrati

Sicurezza e regolamentazione

AvaTrade opera in Italia tramite Ava Trade EU Ltd, società con sede a Dublino regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda (CBI). Il gruppo è regolato da multiple autorità globali:

CBI (Central Bank of Ireland) — entità principale per clienti europei

(Central Bank of Ireland) — entità principale per clienti europei CySEC (Cipro) — alcune entità del gruppo ⚠️ VERIFICARE: entità correnti 2026

(Cipro) — alcune entità del gruppo ⚠️ VERIFICARE: entità correnti 2026 ASIC (Australia) per i clienti dell’area APAC

(Australia) per i clienti dell’area APAC FSP (Sudafrica)

(Sudafrica) BVI Financial Services Commission per offshore

per offshore Israel Securities Authority (in alcuni casi)

(in alcuni casi) CONSOB abilitata per l’offerta in Italia via passaporto europeo

I fondi dei clienti sono tenuti in conti segregati separati dal patrimonio operativo di AvaTrade. Aderiscono al sistema di garanzia irlandese fino a 20.000 € per cliente in caso di insolvenza del broker. Il limite è in linea con CySEC, inferiore al FITD italiano (100.000 €) e al fondo tedesco (100.000 €).

La sicurezza tecnologica prevede crittografia SSL a 256 bit, autenticazione a due fattori opzionale e protocolli antifrode standard per il settore.

Asset e mercati disponibili

Su AvaTrade si possono negoziare:

CFD su forex : oltre 60 coppie valutarie (major, minor, esotiche), spread dal 0,9 pip

: oltre 60 coppie valutarie (major, minor, esotiche), spread dal 0,9 pip CFD su indici : 19+ indici globali (S&P 500, NASDAQ 100, FTSE 100, DAX, FTSE MIB, ecc)

: 19+ indici globali (S&P 500, NASDAQ 100, FTSE 100, DAX, FTSE MIB, ecc) CFD su azioni : oltre 150 azioni dei principali mercati USA, UK, Germania, Italia, Francia, Giappone

: oltre 150 azioni dei principali mercati USA, UK, Germania, Italia, Francia, Giappone CFD su materie prime : oro, argento, rame, platino, petrolio WTI/Brent, gas naturale, benzina

: oro, argento, rame, platino, petrolio WTI/Brent, gas naturale, benzina CFD su criptovalute : Bitcoin, Ethereum, Ripple, Monero, Litecoin e altre 15+ crypto

: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Monero, Litecoin e altre 15+ crypto CFD su ETF : 25+ ETF sui principali indici globali

: 25+ ETF sui principali indici globali Opzioni vanilla: call/put su forex (40+ coppie) tramite AvaOptions

Non disponibili:

– Azioni reali (share dealing): AvaTrade offre solo CFD, non azioni intestate al cliente. Per le azioni reali servono broker tipo Fineco, IG, XTB, Freedom24.

– ETF reali (share dealing su ETF UCITS)

– Obbligazioni governative o corporate

– PAC su ETF automatici

– Crypto reali con possibilità di withdrawal

– Azioni frazionate

Trading sul Forex con Avatrade

Partiamo dal mercato Forex, che ormai suscita molto interesse su chi decide di fare trading. Sarà perché è il mercato che offre la maggiore liquidità e ampiezza che esista, non a caso è possibile trader su oltre 60 coppie di valute, con effetto leva fino a 1:20.

E’ consigliabile fare trading sul forex con sc name=”avatrade-link” landing=”l_Forex” anchor=”AvaTrade” pos=”forex”] in quanto questa piattaforma offre un regolamentato a livello internazionale e la chance di fare trading sulle coppie maggiori, minori ed esotiche. Il tutto, con spread molto competitivi, fissati a solo 0.8 pip.

Trading CFD su Avatrade

Su questo storico broker non potevano mancare i CFD, acronimo di Contract For Difference. Definiti contratti per differenza poiché acquisto un asset ad un determinato prezzo oggi con scadenza in una determinata data. Se il prezzo sarà inferiore ci avrò perso, altrimenti ci avrò guadagnato.

Il trading di CFD fatto tramite AvaTrade consentirà dunque di speculare sul movimento del prezzo di un asset sottostante, senza però possederlo materialmente (si pensi alle materie prime come petrolio o l’oro.

Non dovrò comprare taniche o sacchi da portare a casa). La leva è molto conveniente ed è utilizzabile fino a 1:20. ricordiamo anche però che la leva è una arma a doppio taglio: può permettere di guadagnare molto, ma anche di conseguire consistenti perdite.

Trading su azioni tramite AvaTrade

I CFD possono essere utilizzati anche per investire in azioni sulle principali borse del Mondo, con una leva fino a 1:20. Quindi sarà possibile speculare sul mercato azionario della Borsa di Milano, come quella di Wall Street, Londra, Tokyo, ecc.

Trading criptovalute con AvaTrade

Su sc name=”avatrade-link” landing=”l_Home” anchor=”AvaTrade” pos=”parBroker”] non può mancare il trading del momento, ovvero sulle criptovalute.

La prima criptovaluta lanciata in assoluto nel 2009 è stata Bitcoin, che ha dato il La ad una serie di criptovalute. Tanto che ad oggi se ne contano circa 70, sebbene, oltre a bitcoin, le criptovalute più quotate e preferite sono poche: Ethereum, Litecoin, Monero, Ripple.

Su AvaTrade è possibile negoziare sulle principali crypto asset del momento.

Trading su oro e metalli con AvaTrade

I metalli preziosi vengono definiti beni di rifugio, in quanto sono un ottimo investimento specie nei periodi di crisi. I metalli possono essere acquistati fisicamente tramite lingotti, monete o monetine (ma ciò implica metterli in cassette di sicurezza e attendere che il mercato sia favorevole) oppure facendo trading.

AvaTrade offre la possibilità di tradare su oro, argento, rame e platino, con spread davvero competitivi rispetto al mercato ed una leva davvero conveniente fino a 1:200.

Trading su petrolio con AvaTrade

Le fonti energetiche, sono, come i metalli, altre materie prime molto interessanti. Avatrade lo sa e offre la possibilità di fare trading su Brent, gas naturale, gasolio, benzina. Il tutto tramite i succitati CFD con una leva fino a 1:10.

Trading con gli ETF tramite AvaTrade

Come gli CFD, Avatrade consente di fare trading anche su un’altra forma di contratto: gli ETF. Se non sai cosa sono gli ETF ti rimandiamo al nostro articolo.

La piattaforma di trading online permette ai propri utenti di investire tramite CFD e sfruttare la potenza degli ETF (oltre 25), con leva fino a 1:20.

Trading sugli indici azionari con AvaTrade

AvaTrade consente di fare trading tramite CFD anche su più di 19 indici azionari. Tra questi, solo per citare alcuni dei più noti: S&P 500, Standard & Poor 500, NASDAQ 100, NASDAQFTSE 100, DJ EURO STOXX 50, Euro Stoxx 50, NIFTY 50.

Investi con un broker storico e regolamentato - Commissioni basse Zero commissioni Apri conto gratis → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

AvaTrade: conto demo

Abbiamo detto come Avatrade offra un conto demo per consentire al trader alle prime armi appena iscritto alla piattaforma di fare pratica con denaro non suo.

Certo, occorre anche aggiungere che non tutti danno credito (è proprio il caso di dirlo) alla pratica tramite conto demo, dato che, non essendo denaro reale, il trader farebbe delle scelte più a “cuor leggero”. Ma comunque riteniamo che sia un modo valido per prendere dimestichezza col mondo del trading senza rischiare di perdere denaro reale.

Il conto demo offerto da AvaTrade consiste in 100mila euro virtuali, sebbene sfruttabili solo entro 21 giorni a partire da quello di iscrizione.

Avatrade offre però l’opportunità, una volta avviato un account reale, di contattare il proprio account manager messo a disposizione da questo broker, per chiedere se sia possibile ricevere un’estensione del periodo di prova.

Ma una ratio in un periodo così breve di 3 settimane c’è: il conto demo non deve essere usato per troppo tempo, in quanto ci si abitua troppo bene a fare trading senza rischiare denaro reale.

57% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Avatrade: gli strumenti disponibili

Al fine di offrire strumenti professionali, AvaTrade mette a disposizione una serie di utili strumenti tecnici.

Eccoli di seguito:

Analisi di mercato : al trader viene consentito di aggiornarsi quotidianamente con una accurata analisi tecnica, ma anche tramite notizie più importanti riguardanti il forex, i CFD, le materie prime e così via. Le disamine sono ideate da professionisti del settore

: al trader viene consentito di aggiornarsi quotidianamente con una accurata analisi tecnica, ma anche tramite notizie più importanti riguardanti il forex, i CFD, le materie prime e così via. Le disamine sono ideate da professionisti del settore Calendario economico : consente a tutti i trader di venire a conoscenza degli eventi economici in programma tutti i giorni

: consente a tutti i trader di venire a conoscenza degli eventi economici in programma tutti i giorni Analisi fondamentale: analizza lo stato generale di un prodotto economico focalizzando l’attenzione su un’area più ampia rispetto a quella di tipo tecnico. Approfondisce gli aspetti qualitativi; analizza i fattori economici, finanziari e quantitativi. Tutti quei fattori insomma che influiscono su un dato strumento finanziario in un determinato momento

Autochartist : strumento di analisi tecnica automatizzato, che consiste nell’individuare l’opportunità di trading più interessante tra centinaia di strumenti finanziari. In che modo? Autochartist effettua continue scansioni dei mercati durante l’arco del giorno, mediante un motore di riconoscimento avanzato che identifica le opportunità di trading che possono far remunerare di più e prevede in contemporanea il movimento futuro dei prezzi

: strumento di analisi tecnica automatizzato, che consiste nell’individuare l’opportunità di trading più interessante tra centinaia di strumenti finanziari. In che modo? Autochartist effettua continue scansioni dei mercati durante l’arco del giorno, mediante un motore di riconoscimento avanzato che identifica le opportunità di trading che possono far remunerare di più e prevede in contemporanea il movimento futuro dei prezzi Per Avatrade la formazione dei trader iscritti è molto importante. Ecco perché fornisce una serie di strumenti per formarsi di continuo: Webinar (che sarebbero seminari sul web), Video formativi, Ebook e Corsi di formazione dal vivo

Come prelevare e versare sul conto

AvaTrade offre tanti modi sicuri e comodi per depositare e prelevare sul e dal conto che abbiamo sul nostro account. Entrambe le operazioni in entrata ed uscita vengono elaborate entro le 48 ore, dopodiché ci arriverà una mail di conferma. Ecco gli strumenti messi a disposizione da Avatrade:

Carte di credito e debito

WebMoney

Skrill

Neteller

Paypal

Bonifici bancari

Moneybookers

Western Union

Wire Transfer

I bonifici devono avere un importo minimo o uguale ai 500 euro.

Gestione fiscale per investitori italiani

AvaTrade non è sostituto d’imposta in Italia. È il limite operativo principale per il pubblico italiano e va capito prima di aprire un conto.

In pratica vuol dire che:

Le plusvalenze su CFD vanno dichiarate da soli nel Modello Redditi PF, quadro RT (categoria “redditi diversi di natura finanziaria”)

nel Modello Redditi PF, quadro RT (categoria “redditi diversi di natura finanziaria”) Il conto AvaTrade va indicato nel quadro RW in quanto attività finanziaria detenuta all’estero

in quanto attività finanziaria detenuta all’estero Va versata l’ IVAFE (0,20% del valore medio annuo del conto)

(0,20% del valore medio annuo del conto) L’aliquota sulle plusvalenze CFD è il 26% standard

standard Non ci sono dividendi reali (sono CFD) ma posizioni overnight su azioni pagano/ricevono gli adjustment dei dividendi al netto della ritenuta del titolo sottostante

AvaTrade fornisce un report annuale delle operazioni che il commercialista può usare per la dichiarazione, ma il calcolo dei capital gain in regime LIFO va fatto autonomamente. Per chi fa molte operazioni CFD durante l’anno il lavoro è complesso.

Se non vuoi gestire la dichiarazione autonoma, IG (sostituto d’imposta italiano sui CFD via IG Europe Milano) è l’alternativa più diretta per chi fa trading CFD con regime amministrato.

AvaTrade opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su Avatrade? Largamente positive. In genere, sui forum si esalta il fatto che questo broker sia uno dei pochi ad offrire ben 8 diverse piattaforme di trading diverse ai propri clienti (dunque per tutti i gusti e tutte le esigenze). Ma anche la possibilità di investire su oltre 200 asset differenti e strumenti finanziari come CFD e Opzioni.

Non manca poi un Account Demo, sebbene c’è chi critica il fatto che duri solo 3 settimane a partire dal giorno dell’iscrizione.

Insomma, la piattaforma di AvaTrade viene recensita da tutti i siti che si occupano di economia, tra cui il nostro, in maniera molto positiva e altamente consigliata per fare trading. Sia se si è esperti che se si è alle prime armi.

Per chi è adatto AvaTrade (e per chi no)

AvaTrade funziona bene per:

Chi usa MetaTrader 4 o 5 come piattaforma principale e vuole un broker che li integri entrambi

come piattaforma principale e vuole un broker che li integri entrambi Chi vuole un broker storico (attivo dal 2006) con regolamentazione multi-giurisdizione (CBI, CySEC, ASIC)

(attivo dal 2006) con regolamentazione multi-giurisdizione (CBI, CySEC, ASIC) Chi vuole copy trading multi-piattaforma (ZuluTrade + MQL5 + Mirror + Signal)

(ZuluTrade + MQL5 + Mirror + Signal) Chi opera su opzioni vanilla su forex con AvaOptions

su forex con AvaOptions Chi vuole un broker con assistenza in italiano 24/5 e account manager dedicato

AvaTrade non è la scelta giusta per:

Chi vuole azioni reali intestate al cliente (AvaTrade offre solo CFD)

intestate al cliente (AvaTrade offre solo CFD) Chi vuole azioni frazionate (non supportate)

(non supportate) Chi vuole un sostituto d’imposta italiano (preferire IG per CFD con regime amministrato)

(preferire IG per CFD con regime amministrato) Chi cerca PAC ETF automatici (preferire Trade Republic, Scalable, Fineco)

automatici (preferire Trade Republic, Scalable, Fineco) Chi vuole crypto reali con withdrawal (preferire Trade Republic, eToro)

con withdrawal (preferire Trade Republic, eToro) Chi è principiante puro e vuole interfaccia singola/semplice (8 piattaforme possono confondere)

AvaTrade: Video tutorial sulla piattaforma

Per concludere ho preparato un video tutorial sulla piattaforma:

AvaTrade: recensioni della piattaforma di trading. Video Tutorial AvaTrade è un broker è affidabile? Nella nostra recensione scopriamo tutte le caratteristiche di questa piattaforma di trading.📈 Vuoi provare questo broker … The video was uploaded on . You can view the video here. https://www.youtube-nocookie.com/embed/BGBSvzDXVWY https://youtu.be/BGBSvzDXVWY?t={seek_to_second_number}

Il video mostra come funziona AvaTrade nella pratica, la registrazione, la scelta tra le 8 piattaforme e l’attivazione del copy trading via ZuluTrade.

AvaTrade: le domande frequenti (FAQ)

Ecco un riepilogo delle caratteristiche di Avatrade:

AvaTrade è sicuro? Sì. AvaTrade è attivo dal 2006, regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda (CBI), da CySEC, ASIC e altre autorità globali. I fondi dei clienti sono in conti segregati e protetti dal sistema di garanzia irlandese fino a 20.000 € per cliente.

Quanto costa AvaTrade? AvaTrade non applica commissioni esplicite: tutto il costo è incorporato negli spread bid-ask. Spread EUR/USD dal 0,9 pip su MT4 spread variabili. Niente canone mensile né costi di gestione conto. Deposito gratuito via carta, PayPal, Skrill, bonifico SEPA. Prelievo gratuito. AvaTrade fa da sostituto d’imposta in Italia? No. Le plusvalenze su CFD vanno dichiarate da soli nel quadro RT della dichiarazione dei redditi e il conto va indicato nel quadro RW. AvaTrade fornisce un report annuale delle operazioni. Quante piattaforme offre AvaTrade? Otto: MetaTrader 4, MetaTrader 5, MT4 Spread Variabili, AvaOptions, AvaTradeGO mobile, AvaTrader web, ZuluTrade, Mirror Trader/Signal Trader. È uno dei broker con la gamma più ampia di piattaforme. Cos’è il Copy Trading su AvaTrade? AvaTrade integra quattro sistemi di copy trading: ZuluTrade (community globale di segnali), MQL5 (community ufficiale MetaTrader), Mirror Trader (replica automatica su MT4) e Signal Trader (replica selettiva). Si può copiare automaticamente le operazioni di trader selezionati o gestire una replica manuale segnale per segnale.

Come prelevare da AvaTrade? Dalla piattaforma si va in “Cassa → Prelievo”, si sceglie il metodo (stesso del deposito originale per importo equivalente, poi altri metodi) e si conferma. L’accredito arriva in 24–48 ore via carta, 2–3 giorni via bonifico SEPA.



Verdetto finale AvaTrade funziona bene per chi vuole un broker forex/CFD multi-piattaforma con MetaTrader 4 e 5 integrati, copy trading da più sistemi e una regolamentazione multi-giurisdizione consolidata (Irlanda + Australia + Cipro + altri). La gamma di 8 piattaforme è rara nel mercato e copre profili molto diversi, dal principiante al trader algoritmico avanzato. Il voto 7.5/10 mette insieme i pezzi positivi (8 piattaforme tra cui MT4/MT5, copy trading multi-sistema, regolamentazione globale, 20 anni di attività, opzioni vanilla con AvaOptions, conto demo 100k, supporto italiano 24/5) e i limiti operativi (non offre azioni reali ma solo CFD, niente azioni frazionate, niente PAC ETF, non sostituto d’imposta italiano, conto demo solo 21 giorni per non clienti, spread non i più stretti del settore). Se rientri nei profili “trader MetaTrader pura razza” o “voglio copy trading multi-sistema”, AvaTrade ha senso. Se invece vuoi azioni reali, sostituto d’imposta italiano o PAC ETF, XTB, IG, Trade Republic o Fineco sono scelte più adatte.