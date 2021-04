Comprare azioni (e vendere): guida su come fare e investire [2021]

Come comprare azioni? Conviene comprare azioni?

Spesso avrai sentito parlare che le azioni di questa o quella società quotata sono salite o scese. E ti sei chiesto come eventualmente è possibile speculare su questi movimenti.

Te lo spieghiamo in questa guida completa su come comprare azioni. Anticipandoti che non dovrai diventare un azionista diretto o dovrai affidarti a qualche agente come quelli visti al cinema.

Bensì, ti basterà registrarti ad un sito, che è una piattaforma di trading online, che funge da broker. Quindi, da intermediario tra te e quindi i soldi che intendi investire e appunto i mercati finanziari.

La attività che andrai a svolgere sarà dunque il trading online, mediante il quale comprerai azioni con i CFD. Vedremo tutto ciò nel proseguo di questa guida completa sul comprare azioni.

Però un aspetto che devi considerare è che, pur nella virtualità del tutto, non devi immaginare il trading sulle azioni come un gioco da ragazzi. Una sorta di Monopoly virtuale. Bensì, una attività seria che richiede formazione costante, teorica e pratica.

Dunque, vediamo come comprare azioni, i migliori broker per farlo e tutti gli altri aspetti.

Azioni: cosa sono

Cosa sono le azioni? Partiamo dall’ABC. Un’azione (chiamata anche dall’inglese share o stock, è un titolo finanziario rappresentativo di una quota della proprietà di una società per azioni.

Chi possiede le azioni è detto azionista (in inglese shareholder), mentre il totale delle azioni della società viene chiamato “capitale azionario”. Da distinguere dal capitale sociale che è quello che scaturisce dal bilancio aziendale.

Comprare azioni conviene?

Una società decide di quotarsi in borsa tramite una Ipo, previa approvazione dell’autorità competente sulla vigilanza dei mercati finanziari del paese della borsa sulla quale avverrà la quotazione (in Italia, per esempio, è la Consob. Negli Usa la SEC. In Gran Bretagna la FCA. Ecc.)

Lo scopo è quello di reperire capitale dalla loro vendita. Un modo alternativo sono le obbligazioni, che corrispondono a veri e propri prestiti che l’azienda riceve. I quali, a scadenza, danno anche diritto ad interessi a chi li sottoscrive.

Devi poi sapere che il valore dell’azione può oscillare nel tempo e ciò avviene sicuramente. Poiché, in base a fattori esterni ed interni all’azienda, oltre che alle valutazioni esterne delle agenzie di rating, il valore iniziale può alzarsi o abbassarsi.

Il guadagno dunque deriva proprio da queste oscillazioni e col trading online puoi guadagnare sia se il prezzo delle azioni sale, sia se il prezzo scende. Dovrai posizionarti long o short in base alle tue previsioni.

Ci sono vari tipi di azioni in base ai diritti e doveri che conferiscono agli azionisti.

Migliori broker per comprare e vendere azionista

Prima di proseguire con questa guida vi segnaliamo un elenco dei migliori broker per investire in azioni:

Comprare azioni: come iniziare

Come iniziare per comprare azioni? La prima cosa che ti serve è, come detto, un broker.

Tuttavia, prima di iniziare, è sempre meglio che ti dedichi alla lettura di qualche articolo sul tema. Come il presente. E magari anche qualche libro, scritto da trader di successo o esperti del settore. Giusto per avere una infarinatura iniziale.

Ricorda poi di farti 4 conti in tasca per capire se davvero puoi permetterti di fare trading online. Poiché si tratta di qualche centinaia di euro, almeno iniziali. Ma devi assicurarti che non li sottrarrai a cose più importanti, ai tuoi cari, ecc.

Deve insomma essere un surplus che puoi permetterti di perdere.

Fatto ciò, dovrai scegliere un broker per comprare azioni. Scegliendo sempre piattaforme con regolare licenza, per non incappare in una delle tante truffe circolanti sul web.

Occhio poi alle commissioni e allo spread che impone nel corso della sua attività. Poiché saranno per te un costo da sostenere.

Infine, valuta i servizi che offre e quanto sono avanzati e utili.

Nel prossimo paragrafo ti enunceremo alcuni broker molto interessanti tra cui scegliere.

Piattaforme per comprare azioni

Quali sono le migliori piattaforme per comprare azioni? A nostro avviso, le seguenti:

Comprare azioni con eToro

eToro offre una vasta scelta tra le quali scegliere. Suddivise per categoria di attività (nella sezione Industria) e la borsa dove sono quotate (Scambio). Troverai una vasta gamma di azioni, dalle big che dominano i mercati da tempo alle aziende emergenti ed in ascesa.

Il broker eToro ti offre per ciascuna di essa tutte le info utili:

una breve descrizione

il grafico sull’andamento del prezzo delle azioni

le statistiche principali che li riguardano

i Feed degli altri trader per capire cosa ne pensano e se lo utilizzano per il trading

Tra i servizi che eToro offre, troviamo anche il copy trading, per copiare cosa fanno gli altri trader e guadagnare quando sei alle prime armi. Sfruttando così il loro successo. Anche se gli stessi trader copiati, ci guadagnano commissioni sui trader che li copiano.

Una volta diventato un trader esperto e soddisfatto dei parametri, puoi anche tu diventare un Popular investor.

Il broker eToro ti offre anche la possibilità di trovare tutte le migliori azioni societarie in un unico asset, chiamato copyportfolios. Puoi consultare anche la nostra guida su come comprare azioni su eToro.

Se invece hai già in mente un titolo azionario che intendi comprare, puoi scrivere direttamente il nome nella barra della ricerca.

Etoro non disdegna di offrire anche un Conto demo di 100mila euro.

Comprare azioni con Capital.com

Il broker Capital.com offre una pluralità di azioni da scegliere, per un totale di oltre 3mila asset disponibili.

Capital.com presenta una piattaforma molto sofisticata, basata sull’intelligenza artificiale, che ti aiuterà a correggere gli errori durante la tua attività.

Molto interessante anche la app Investmate, poiché offre funzioni aggiuntive rispetto alla versione web-based. Il tutto comodamente nel palmo della mano, in uno smartphone o tablet.

Capital.com offre anche tanti strumenti per analizzare i grafici, così potrai svolgere una analisi tecnica molto approfondita. E posizionarti così nel migliore dei modi sulle azioni.

Una delle chicche di Capital.com è che prevede un deposito minimo di 20 euro scegliendo un account base.

Comprare azioni con ForexTB

ForexTB è un broker ideale per chi è alle prime armi, poiché consente di scaricare agli utenti registrati, gratuitamente, tanti ebook sul trading online. Ciascuno con un proprio approfondimento.

Oltre ai libri digitali, ForexTB prevede anche dei webinar organizzati regolarmente. Puoi vedere quelli in partenza o quelli programmati su un calendario.

Se vuoi suggerimenti su quali azioni comprare, quando e come farlo, ForexTB invia anche segnali di trading elaborati dalla società Trading central. Che in questi anni ha ottenuto tanti premi e riconoscimenti per i servizi che offre.

A completare il quadro, un conto demo di 100mila euro virtuali e il servizio Buzz basato sull’intelligenza artificiale.

Fare Trading CFD azioni con Plus500

Il broker Plus500 è noto anche per essere entrato nella serie A di calcio, essendo diventato sponsor dell’Atalanta.

Plus500 offre un sistema di alert mail, che ti avvisa quando un’azione sta intraprendendo un trend interessante su cui speculare.

Plus500 offre servizi di trading automatico come Stop Limit, Stop Loss, Trailing Stop e Stop garantito. Ed ancora notifiche push e via email gratuite sugli eventi di mercato.

Otterrai assistenza clienti in Live chat disponibile 24/7 e in 32 lingue diverse.

La piattaforma, estremamente user-friendly grazie ad un recente restyling migliorativo, è anche protetto con il servizio SSL.

Comprare e vendere in giornata

Questa strategia ha un nome: trading intraday. Tra le più usate al mondo dai trader. Ecco alcuni vantaggi:

Non è necessario seguire, almeno sul medio e lungo periodo, le notizie relative ai mercati

è possibile realizzare piccoli profitti, se le previsioni sono corrette. Dunque, è una strategia meno rischiosa perché di volta in volta punterai anche importi ridotti e avrai più modo di eseguire al meglio il money management

Vivere in autonomia l’esperienza di trading rispetto a chi intraprende strategie sul medio e lungo periodo

Come tutte le strategie di trading, anche quella intraday ha i suoi svantaggi, come:

essere molto rapidi nel prendere decisioni e mettere in pratica le proprie analisi. E questa è una bravura che non tutti possiedono

maggiore rischio di stress per il trader

se è vero che i rischi sono ridotti, anche i profitti sono ridotti. Quindi, per capire se si sta agendo bene e fare un resoconto, occorre attendere almeno una settimana se non 15 giorni o un mese per avere un quadro completo

Come comprare azioni a lungo termine

La strategia di lungo termine viene chiamata anche cassettista o value investing, poiché tiene in ‘cassetta’ i propri titoli per lungo tempo. Nella speranza/previsione che aumentino di valore.

Per investimenti a lungo termine si intendono quegli investimenti superiori ai 5 anni. Naturalmente, occorre anche poterselo permettere, perché significa “congelare del denaro” per molti anni.

Ecco come valutare le azioni da comprare a lungo termine:

ROE di almeno il 15% negli ultimi anni

azioni di aziende con pochi debiti

aziende che investono molto in ricerca

aziende che abbiano una posizione di mercato predominante

aziende con marchi solidi, con una lunga vita garantita

Azioni italiane da comprare

I mercati finanziari sono in continuo movimento, quindi fare previsioni assolute e definitive risulta impossibile.

Tuttavia, possiamo fare dei nomi in base alle recenti performance e alle previsioni future sulle :

Snam: società di infrastrutture energetiche milanese operativa nel trasporto, nello stoccaggio e rigassificazione del metano. Di recente si sta anche impegnando in una svolta green

Enel: multinazionale italiana dell’energia e uno dei principali operatori integrati globali nei settori dell’energia elettrica e gas

FCA/ Stellantis: nuovo colosso automobilistico nato a gennaio 2021, dalla fusione tra FCA e PSA. Ossia tra il gruppo capeggiato da Fiat e Peugeout

IntesaSanPaolo: colosso bancario nato dalla fusione tra la milanese Intesa e la torinese Sanpaolo. In costante avanzata ormai da anni

Per approfondimenti: Azioni italiane da comprare.

Azioni estere da comprare

Riguardo le azioni di aziende estere da comprare, senza dubbio conviene puntare sulle Big Tech, che stanno macinando record su record. Per esse si intende le Fable Five che trainano l’SP500, come:

Amazon

Apple

Facebook

Google (con due titoli Alphabet di classi diverse)

Sempre dall’America, arrivano le proiezioni più interessanti, come:

Tesla Inc

Berkshire Hathaway Inc

Johnson & Johnson (JNJ)

JPMorgan Chase & Co (JPM)

Per approfondimenti: Azioni estere da comprare.

Comprare azioni legate al petrolio

Benché si dica da anni che il petrolio sia in esaurimento e che da diversi anni si stia investendo nelle rinnovabili, la realtà è che l’Oro nero continua a muovere gli ingranaggi dell’economia mondiale. E lo farà ancora per anni, anche perché un paese in ascesa come la Cina ne richiede in quantità ancora abnormi e si stanno scoprendo nuovi giacimenti laddove c’erano ghiacciai.

Dunque, almeno per i prossimi 20 anni, il petrolio continuerà ad essere un asset importante su cui investire.

Ecco le società più importanti per investire sul petrolio:

ExxonMobil

Chevron

Eni

Enterprise Products

Aramco

Comprare azioni in Banca conviene?

Non molto, perché se è vero che da un lato riceverai una discreta assistenza, dall’altro avrai un ventaglio ridotto di scelte a tua disposizione. Oltre che un minore libertà di manovra, come invece ti garantiscono i broker.

I servizi offerti da una banca, ovviamente, ti faranno andare incontro a commissioni più elevate. Inoltre, sarai costretto ad aprire un conto corrente per operare se non sei ancora loro cliente.

Ovviamente, ciò non significa affidarsi alla prima piattaforma che capita per risparmiare. Ma rivolgerti a broker come:

Migliori strategie per comprare azioni

Abbiamo già parlato delle strategie intraday e cassettista, che sono praticamente due estremi in termini di durata temporale.

Altre due strategie interessanti che puoi applicare per comprare azioni sono il pullback e il breakout.

Nel primo caso, comprerai un’azione attendendo che il trend si inverta e inizi quello opposto. Per esempio, un titolo che per giorni è stato rialzista e il trend sta per esaurisi e iniziare il ribasso. Lo scopo del trader è quello di aprire la posizione poco prima che il trend ribassista parte. Per vendere allo scoperto e beneficiarne al massimo.

Nel secondo caso, invece, attenderai la rottura del supporto o della resistenza, nella speranza che, una volta violati tali livelli di prezzo, parta un trend lungo e importante. Nel rischio però che si tratti solo di un falso allarme e dopo la rottura del supporto o della resistenza, il trend torni indietro.

Per praticare queste due strategie di trading online, occorre avere grande dimestichezza nella manipolazione dei grafici. Quindi saper eseguire l’analisi tecnica.

Come comprare azioni: le domande frequenti

Conclusioni

Oggi come oggi, comprare azioni è diventato possibile tramite il proprio pc o un device mobile.

Occorre però formarsi molto, teoricamente e praticamente, e scegliere i giusti broker per non incappare in truffe.

Puoi provare a comprare azioni con broker come eToro, che tra le altre cose consentono di ricercare nella piattaforma i migliori investitori da cui prendere spunto, copiandone addirittura le operazioni.