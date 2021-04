Comprare azioni su eToro: ecco come investire [2021]

Come comprare le azioni su eToro? Conviene comprare le azioni su eToro?

Il broker eToro (clicca qui per il sito ufficiale) è molto noto per i tanti servizi che offre, tanto che ad oggi vanta circa 6,7 milioni di utenti provenienti da circa 150 Paesi.

Su tutti, il copy trading per copiare cosa fanno i migliori trader e il Social trading, per potersi connettere con tutti i trader iscritti come ci si trovasse su un ordinario Social network.

Ottime anche le condizioni spread e commissioni, nonché la questione sicurezza con ben 3 licenze possedute e il beneplacito Consob per operare in Italia.

Vediamo dunque come comprare azioni su eToro e quali sono i migliori servizi per farlo.

Acquistare azioni su eToro

Il broker eToro offre una piattaforma estremamente user-friendly. Per cui investire sulle azioni, così come su qualsivoglia altro asset tra i tanti previsti sul sito, è molto semplice.

Ovviamente, per semplicità intendiamo la praticità di utilizzo, non certo la semplicità del trading in generale, giacché il trading online prevede tanto studio.

Se hai già in mente una società quotata in borsa in particolare, ti basterà digitare il suo nome nello spazio “Cerca”, grosso modo al centro della tua dashboard personale.

Ti apparirà così il titolo azionario in questione, con tutte le statistiche principali su di esso, una breve descrizione, mentre nella sezione Feed puoi vedere come ne parlano gli altri trader iscritti. In Grafici, puoi invece vedere il suo andamento grafico nel trading.

Dunque, da queste poche semplici parole, puoi già vedere come eToro ti offre tanti strumenti utili per la tua analisi tecnica e fondamentale.

Se invece vuoi investire in azioni su eToro, ma non hai una preferenza in particolare, puoi recarti nella sezione Mercati posta sulla sinistra della Dashboard, poi dalla pagina che si apre dovrai pigiare sulla sezione Azioni e qui si apriranno le varie pagine che contengono le tante società quotate in borsa sulle quali poter investire.

Puoi anche salvare il titolo azionario nella sezione Preferiti, così potrai trovarlo più facilmente quando avrai deciso di investirci e ti appariranno anche delle interessanti notifiche in alto a destra della tua dashboard.

Paesi in cui poter acquistare azioni su eToro

eToro è utilizzabile da tantissimi paesi. Tanto che la piattaforma ha scritto direttamente quali sono i paesi esclusi per una ragione o un’altra. Ecco quali sono:

Afghanistan Albania Anguilla Antartide Antigua e Barbuda Antille Olandesi Armenia Aruba Bahamas Barbados Benin Bermuda Bhutan Bielorussia Bonaire Bosnia ed Erzegovina Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Canada Capo Verde CAR Ciad Cina Cipro del Nord Corea del Nord Costa d’Avorio Cuba Curacao Dominica El Salvador Etiopia Figi Gabon Gambia Ghana Giamaica Giappone Gibuti Grenada Groenlandia Guatemala Guinea Guinea Equatoriale Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong Iran Iraq Isole Aland Isole Chagos Isole Cook Isole Faroe Isole Marshall Isole Pitcairn Isole Salomone Isole Turks e Caicos Isole Vergini Kirghizistan Kiribati Kosovo Laos Lesotho Libano Liberia Libia Macedonia del Nord Malawi Maldive Mali Mauritania Mauritius Micronesia Moldavia Mongolia Montenegro Montserrat Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Pakistan Palau Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Regione della Crimea Repubblica del Congo Repubblica Democratica del Congo Ruanda Russia Saint Kitts e Nevis Saint Pierre Saint Vincent e Grenadine Samoa San Marino Santa Lucia Sao Tome Serbia Sierra Leone Sint Maarten (Parte dei Paesi Bassi) Siria Somalia Sri Lanka Sudan Sudan del Sud Suriname Svalbard e Jan Mayen Swaziland Tajikistan Tanzania Timor-Leste Togo Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Uganda Uzbekistan Vanuatu Venezuela Yemen Zambia Zimbabwe

Ricorda che comunque l’elenco si aggiorna continuamente, quindi ti conviene riferirti al sito ufficiale per questa informazione. Inoltre, eToro non è utilizzabile dai cittadini americani che operano da paesi diversi.

Se sei in Italia, niente paura. Il broker eToro è registrato in Consob per operare nel nostro paese.

Domande frequenti su eToro

Comprare azioni su eToro è facile? Certo, il broker eToro ha una piattaforma estremamente user-friendly, che ti mette in condizioni di cercare direttamente il titolo che ti interessa, oppure di cercare tra le tante azioni disponibili.



Puoi anche salvare il titolo in Preferiti per trovarlo più facilmente. Conviene comprare azioni su eToro? eToro offre un piano di commissioni e spread inferiore alla media del mercato. Inoltre, offre tanti servizi appannaggio del trader che non trovi altrove. Come il copy trading o il social trading. Quali sono le azioni su eToro? Il broker eToro prevede al momento della scrittura, tant’è che quantificarle è difficile. Puoi sceglierle per categoria merceologica grazie al menu a tendina Industria, e alla Borsa su cui sono quotate nel menu a tendina Scambio. Entrambi sono posti in posizione centrale ed in alto, quindi facilmente visibili.

Commissioni di eToro

Su eToro non esistono commissioni di rollover. Sui trades aperti, pagherai solo uno spread, che sulle azioni è pari allo 0,09%. Quindi molto competitivo e difficilmente riscontrabile altrove. Il broker eToro è dunque un broker spread-only.

Le commissioni sui servizi sono comunque molto competitive.

Dividendi

eToro consente anche di poter assimilare dei dividendi sulle azioni possedute, i quali saranno caricati direttamente sulle azioni possedute.

Comprare azioni su eToro: il CopyTrading

Il copy trading, che sulla piattaforma si chiama ufficialmente CopyTrader, è un servizio mediante il quale puoi copiare cosa fanno i migliori trader iscritti alla piattaforma, chiamati Popular investors.

Così guadagnerai praticamente solo copiando cosa fanno loro, fermo restando che puoi comunque fare delle tue scelte, come impostare stop loss e take profit. Interrompere il trading quando lo ritiene opportuno, o non seguire più il Popular investors se ha deluso le tue aspettative.

Puoi selezionare i popular investors setacciando alcune statistiche che lo riguardano:

livello di rischio

percentuale di trades vincenti sui totali eseguiti negli ultimi 6 mesi

una breve biografia dove sono descritte le sue strategie principali e gli asset su cui punta maggiormente

paese di provenienza

una foto

ecc.

Puoi diventare a tua volta un Popular investors soddisfacendo certi parametri. Quindi guadagnare da chi ti copia.

Puoi copiare fino a cento trader.

Come investire in azioni

Il modo migliore per investire in azioni utilizzando eToro è farlo tramite il trading CFD. Così potrai posizionarti sia long che short, quindi puntare sia al rialzo che al ribasso del titolo azionario e specularci anche qualora le cose stessero andando male.

Infatti, rispetto ad un azionista nel senso puro, potrai guadagnare in entrambe le direzioni, purché ti posizioni in modo corretto. L’azionista, invece, deve sperare che il titolo vada bene in borsa per poterci ricavare un dividendo.

Puoi anche sfruttare le potenzialità della Leva finanziaria, anche se nel caso sei un trader retails, è previsto un livello massimo di 20:1 per le azioni proprio perché sono uno strumento rischioso nel caso in cui la previsione sia errata.

Grazie al trading CFD negoziare sulle azioni è molto più semplice e richiede meno capitali.

Azioni migliori da comprare su eToro

Dato che eToro prevede una vasta platea di azioni su cui fare trading, è difficile stabilire a priori quali siano le migliori e le peggiori.

In effetti, a dirlo è il mercato azionario in un determinato momento. Per esempio, al momento della scrittura, molto bene stanno andando i titoli tecnologici. Anche se è da tempo ormai che macinano record su record.

Si pensi ad Amazon e Netflix, per esempio, che hanno beneficiato a piene mani (anche se è brutto dirlo) dalla Pandemia Covid-19. Occhio poi ad alcuni titoli farmaceutici, soprattutto quelli impegnati in prima linea proprio contro il nuovo Coronavirus.

Puoi comunque visualizzare quali titoli stanno andando meglio posizionando l’elenco in ordine decrescente in base alla performance. Basta pigiare sulla freccina alla voce Modifica.

Per approfondimenti: Azioni americane da comprare, ecco quali.

CopyPortfolios

I Copyportfolios sono invece asset che racchiudono a loro volta degli asset divisi per categoria. Vanno immaginati come una sorta di ETF, che eToro mette a disposizione dei trader iscritti per facilitare la diversificazione del portafoglio con un solo titolo.

Così puoi investire sulle migliori azioni, sulle migliori criptovalute, anche sui migliori popular investors.

Gli asset inseriti sono selezionati in base alla loro performance sui mercati anche se il tutto viene pur sempre supervisionato da tecnici “in carne ed ossa”.

Puoi consultare la nostra recensione su eToro per ulteriori approfondimenti.

Comprare azioni su eToro conviene?

Premesso che occorra sempre specificare cosa significa “conviene” – intendendo per esso i servizi offerti, le commissioni e gli spread imposti, la semplicità di utilizzo della piattaforma, ecc. e che devi fare sempre i conti con te stesso (cioè il carattere e le risorse economiche che hai) – il broker eToro è sicuramente molto interessante da tanti punti di vista.

Puoi contare su una piattaforma di trading con ben tre licenze possedute (CySEC, ASIC, FCA), tanti servizi offerti (Copytrading, Social trading e CopyPortfolios su tutti) e con condizioni spread e commissioni difficilmente battibili.

Infine, eToro offre anche un Conto demo da 100mila euro, così puoi testare la piattaforma o fare tanta pratica col trading senza mettere a repentaglio i tuoi soldi reali.

