Trading online demo: iniziare senza rischi

Quando si parla di trading online demo si fa riferimento ad una modalità di trading che permette di imparare a operare sui mercati utilizzando conti virtuali detti appunto conti demo.

All’inizio tutto può sembrare rischioso e bisogna dire che non è facile. Molti trader principianti cercano di bruciare le tappe trascurando la formazione. C’è da dire che utilizzare una demo del trading online può essere una scelta vincente per chi vuole iniziare. Occorre grande formazione e preparazione, perché fare investimenti comporta mettere a rischio i propri soldi.

Fare trading online, quindi, implica essere pratici e preparati nel fare investimenti. Per poterlo fare serve anche una piattaforma (broker) affidabile e tra i servizi che esso deve offrire vi è appunto anche la possibilità di avere un conto demo. Così da fare pratica senza mettere a rischio i propri soldi. Almeno inizialmente, quando si è poco esperti.

Dunque vediamo meglio di seguito cos’è il trading online demo. Prima però facciamo qualche chiarimento sul trading online.

Che cos’è una demo nel trading online?

Vediamo prima brevemente in cosa consiste il trading online. Fare trading online significa praticamente speculare sui mercati finanziari utilizzando i servizi di un broker, ovvero di una piattaforma di trading online. Fare trading online significa tentare di guadagnare dalla variazione delle quotazioni degli asset presenti sui mercati finanziari.

I quali possono essere vari: forex, borsa, materie prime, bitcoin, titoli di stato o obbligazionari, indici, e così via. Trattandosi di investimenti, l’obiettivo principale è quello di ottenere il massimo lucro, rischiando il minimo e in breve tempo.

Il rischio è minimo perché un margine bisogna sempre metterlo in conto. Vanno controllati e minimizzati quindi, non evitati. Evitarli significa investire su operazioni poco lucrose e che non portano a niente.

Trading online demo per imparare

Il trading online demo può essere utilissimo per chi vuole imparare a fare trading online. Oggi il trading si fa acquistando un asset finanziario e aspettando che questo aumenti di prezzo. Ogni operazione può essere di breve, medio e lungo periodo. La scelta però dipende sempre dalle nostre ambizioni, dal nostro carattere. Se vogliamo ad esempio puntare su operazioni che nascano e terminino in un giorno, allora sceglieremo l’intraday trading. Che implica uno stress molto alto, dato che tutto si svolge nel giro di poche ore ma magari anche guadagni meno lauti.

Oppure posizioni nel medio termine, che sono quelle preferite dalla pluralità dei trader in quanto non si piazza tra gli investimenti secchi giornalieri ma neanche tra quelli troppo lunghi, che potrebbero portare un’inversione di tendenza dell’andamento dell’azione. Si parla quindi di swing trading. Se infine si preferiscono posizioni di lungo termine, allora si opta per il buy e hold trading.

Gli strumenti per fare trading online appartengono a due famiglie: azioni e derivati.

Azione

Adatto ad un investimento di lungo periodo

Prevede la distribuzione di dividendi

Prevede le assemblee

Genera un profitto quando il prezzo sale

Derivato

Adatto ad investimenti a breve periodo

Non prevede la distribuzione di dividendi

Non prevede le assemblee

Genera sempre profitto quando si prevede correttamente

Mettendo a confronto le due tipologie di investimento, capiamo che se si vuole operare nel breve termine ed ottenere guadagni alti, conviene investire in derivati. Si pensi al caso delle materie prime e specificamente del petrolio. Chi compra e vende derivati del petrolio non ha certo una raffineria, ma scambia derivati e poi provvede al trasferimento solo tra i soggetti che si occupano davvero di raffinazione o distribuzione del petrolio.

Conti demo: le domande comuni

Cerchiamo di rispondere ora, prima di approfondire il tema, ad alcune domande frequenti:

I conti demo sono gratis o si pagano? In generale dovrebbero essere sempre gratis. Tutte le migliori piattaforme demo offrono un conto illimitato nel tempo senza alcun costo iniziale. A volte ci può essere un limite sul tempo di utilizzo che può essere di qualche mese o meno. I prezzi delle piattaforme demo differiscono da quelli del conto reale? No, il conto demo è un conto di trading a tutti gli effetti che opera però con soldi virtuali e dunque non genera nè profitti nè perdite. I prezzi, le quotazioni e gli strumenti sono gli stessi dei conti live. Un conto demo ha delle limitazoni? No si può usare la Demo per il tempo necessario per imparare o per apprendere lo strumento. Non si è vincolati in alcun modo all’apertura di un conto successivamente.

Trading online demo con i CFD

Gli strumenti derivati più adatti sono i CFD (Contract For Difference). Si tratta di uno strumento molto flessibile e che lascia ampio margine al trader. Il prezzo del CFD replica in maniera esatta il prezzo del titolo sottostante, tuttavia, questo strumento è consigliato a coloro che hanno esperienza, in quanto non solo occorre individuare qual è il trend di mercato, ma anche capire qual è il punto migliore per entrare e uscire dal mercato stesso.

Il broker più indicato per i CFD viene considerato Plus500. E’ autorizzato e regolamentato dalla autorevolissima Financial Conduct Authority britannica (acronimo di FCA); pertanto garantisce una sicurezza e una affidabilità probabilmente senza pari.

Per capire come fare trading online con CFD, facciamo un esempio di seguito.

Come funzionano CFD

Abbiamo detto che con i CFD, entriamo in possesso di uno strumento che replica il titolo dell’azione e pertanto per ottenere il massimo profitto dobbiamo essere capaci nel capire quando entrare ed uscire dal mercato.

Dobbiamo impostare un trading system al fine di decidere quando chiudere la posizione, perché abbiamo raggiunto un livello soddisfacente di profitto (il cosiddetto take profit) o perché, di contro, purtroppo abbiamo realizzato delle perdite (in gergo si parla di stop loss). Prevedere il trend, pertanto, diventa essenziale.

Può accadere che per paura di uno stop loss, finiamo per chiudere una posizione troppo anticipatamente sebbene sia potenzialmente ottima. Se invece è troppo largo, rischiamo di contro di subire troppe perdite.

Migliori demo nel trading online

Fondamentale diventa anche affidarsi a piattaforme di trading online demo affidabili e che mettano a disposizione dei trader una pluralità di servizi.

Nonché un’assistenza clienti che sia sempre pronta a soddisfare le richieste degli utenti. E ovviamente, essere un broker conveniente. Vale a dire non deve prevedere costi fissi o commissioni sulle operazioni.

Se si utilizzano le piattaforme CFD, il trader riceve un rendimento che varia da broker a broker e ciò deve essere un fattore per sceglierlo. Invece, nel caso dei CFD subentrano gli spread. Ossia la differenza tra il prezzo a cui è possibile vendere e quello a cui è possibile comprare. Lo spread è tanto conveniente quanto è più basso.

Ancora, ci sono broker che offrono anche bonus omaggio, una sorta di premio a chi si iscrive alla piattaforma. Il che può aiutare a fare pratica, in quanto si sfrutta del denaro virtuale non proprio. Si ottengono così anche profitti più elevati perché si azzarda di più. E si impara dagli errori.

A parte la convenienza economica, un broker va scelto anche per i servizi che offre. Etoro ad esempio è l’unico che offre il servizio Social Trading, mediante il quale il broker può decidere di copiare le stesse scelte dei trader più esperti.

In tanti poi offrono le notifiche di Trading, le quali sono indicazioni, precise e circostanziate, su situazioni di mercato particolarmente favorevoli; e funzionano quotidianamente tramite mail. Come una normalissima newsletter. Tali notifiche mettono a corrente il trader sulle notizie principali del mercato finanziario e ci sono broker che li offrono gratis, altri a pagamento. Il più accreditato è quello di 24option, che peraltro è pure gratuito. E ancora, altri servizi sono i corsi di formazione, da quelli e-learning offline a quelli di persona organizzati ogni anno nelle principali città italiane; oppure i webinar in diretta streaming, seminari web. Possono essere gratuiti, abbastanza economici (poche centinaia di euro) o anche cari, toccando anche i mille euro.

In linea di massima, comunque, i broker sul mercato più affidabili e popolari sono considerati:

Un altro servizio molto interessante è il conto trading demo. Di cui ci occupiamo più specificamente di seguito.

I conti demo sono offerti dai broker al fine di far svolgere trading online demo, senza quindi rischiare i propri soldi. Almeno inizialmente. E ciò è molto utile per i trader alle prime armi. In questo modo, le eventuali perdite, che per i meno esperti sono all’ordine del giorno, non sono reali.

Certo, ciò implica che anche i profitti non lo siano. Pertanto, nel primo caso faremo un grande sospiro di sollievo. Nel secondo, di contro, ci mangeremo le mani. Ciò vuol dire che il trading online demo vale fino ad un certo punto. Essere bravi trader non significa solo aver acquisito delle tecniche di investimento efficaci, ma anche saper controllare la propria emotività.

D’altronde, il termine “demo” significa proprio “dimostrativo”. Quanti di noi hanno giocato alla demo di un videogame? Pochi minuti che ce lo hanno fatto assaggiare per invogliarci ad acquistarlo (a volte vengono inserite nei giochi le demo di altri arcade della stessa casa di produzione per invogliarli ad acquistarli e a mero scopo pubblicitario).

Come per i CFD, pare proprio che la palma della piattaforma migliore per il trading online demo sia ancora Plus500.

Fare simulazioni con la demo

Comunque, a parte i limiti legati all’emotività, possiamo dire che il Trading online demo è utile per i seguenti fattori:

Apprendere come funzionano tutte le azioni come stop loss, take profit, limit order, ecc.

come funzionano tutte le azioni come stop loss, take profit, limit order, ecc. Come funzionano i principali indicatori di analisi tecnica , come le Medie mobili, RSI, MACD

, come le Medie mobili, RSI, MACD Comprendere come vanno applicate strategie di trading vincenti e così sperimentarne di nuove

Forex demo gratis

Il mercato forex è forse il più frequentato dai trader, anche da chi è alle prime armi. La maggior parte dei broker forex convenienti offre il trading mediante i succitati contratti CFD, di cui abbiamo in precedenza visto le principali caratteristiche. Tramite il trading online demo è possibile capire come funziona una piattaforma Forex. Questi i principali vantaggi di fare pratica con questa modalità:

si comprende meglio come funziona il forex

si possono sfruttare le piattaforme demo forex senza quindi dover versare la prima volta

si acquisisce confidenza con il software della piattaforma

si fa analisi tecnica sfruttando i grafici e gli indicatori tecnici

Naturalmente il trading online demo su Forex da solo non basta. Bisogna continuare a studiare, anche con gli strumenti di formazione che abbiamo elencato prima. Le due cose, teoria e pratica, devono andare di pari passo e si completano. Basarsi solo su una o sull’altra non aiuta di certo e rende la vostra preparazione insufficiente. Certo, il talento e le proprie doti innate fanno il resto.

Trading online demo con eToro

eToro è una delle piattaforme di trading che è stato il primo ad introdurre una funzionalità interessante per tutti gli investitori: il social trading. Grazie a questa funzione è possibile iscriversi ad una vera e propria community di investitori (social). Con eToro è possibile copiare da singoli investitori oppure interi asset di investimento grazie alla nuova funzionalità Copy portfolio introdotta recentemente. Chi sceglie questo sito trova in eToro la piattaforma di trading migliore in assoluto.

Per saperne di più su eToro e sul social trading clicca qui.

Trading online demo con ForexTB

La piattaforma di trading del broker ForexTB è sicuramente delle migliori in assoluto. E’ un broker che permette di fare trading online su indici, azioni, forex e materie prime tramite CFD (Contratti per differenza).

Si tratta di un broker molto sicuro che offre condizioni molto vantaggiose e convenienti. La piattaforma di trading di ForexTB è molto sicura ed affidabile e per questi motivi viene utilizzata molto dagli investitori di tutto il mondo. Offre la possibilità di negoziare sul forex, sui mercati azionari ed anche sulle criptovalute per chi predilige questo asset di investimento.

I rendimenti sono molto elevati e tantissimi sono gli strumenti messi a disposizione dai broker come le guide e i video per imparare a fare trading. Queste caratteristiche, oltre all’affidabilità del brand ForexTB, rendono questo broker molto interessante.

Molto interessante è inoltre il servizio di segnali di trading, uno strumento che permette di ricevere ogni giorno consigli pratici e utili su dove investire (elaborati da una società di esperti del settore). Per ricevere basta aprire un conto di trading su ForexTB e confermare la propria email. I segnali sono un servizio non infallibile, ogni forma di investimento ha una certa dose di rischio e dunque deve essere valutata dall’investitore.

Per scoprire il servizio di segnali di ForexTB clicca qui.

Iscrivendosi alla piattaforma di trading si ha diritto ad accedere ad un eccellente centro formativo in cui sono disponibili tantissimi materiale per studiare ed imparare come corsi, pdf da scaricare, guide e tutorials. Lo staff di ForexTB organizza inoltre dei webinars dal vivo che è possibile seguire in streaming.

Per aprire subito un conto su ForexTB clicca qui.

Trading online demo con Plus500

Plus500 è una delle piattaforme di trading CFD più sicure. Offre strumenti molto interessanti e completi oltre ad una vasta gamma di asset finanziari su cui poter investire. Iscrivendosi a Plus500 si hanno a disposizione moltissimi strumenti su cui fare trading online: le principali coppie forex più scambiate, materie prime come oro, petrolio, bitcoin, le quotazioni dei principali titoli azionari del FTSE Mib oltre che delle borse Europee, Asiatiche e Usa. E’ una piattaforma di trading su azioni anche molto utilizzata dai trader che la usano spesso per investire in Borsa.

E’ possibile trovare tante opinioni positive su Plus500, grazie alla sua reputazione ed affidabilità costruite nel tempo. Nei forum dedicati alle piattaforme di trading se ne parla sempre benissimo. Fra le condizioni più convenienti ricordiamo:

tantissimi strumenti finanziari a disposizione degli investitori

spread bassi

possibilità di negoziare su smartphone e tablet grazie alle app mobile

conti demo illimitati per fare pratica

Insomma Plus500 è il top in quanto a condizioni offerte ed offre un servizio di trading via CFD (Contract for difference).

Per aprire subito un conto di trading con Plus500 clicca qui per il sito ufficiale.

Conclusioni

Per attivare un conto demo per simulare il trading online, bisogna innanzitutto scegliere la piattaforma o broker. Meglio sempre scegliere quelle che lo offrono in maniera gratuita. Attivarlo è molto semplice. Sarà sufficiente compilare il form di registrazione con i propri dati reali e confermare la registrazione tramite la mail che ci arriverà cliccando al link che sarà al suo interno.

Come facciamo generalmente per ogni genere di registrazione ad un sito. I broker prima citati offrono il trading online demo gratis. Mentre altre piattaforme come quelle delle banche Fineco, Ing Direct o IWBank, hanno invece dei costi superiori e spesso sfruttando l’occasione per farsi nuovi clienti vincolando l’apertura di un conto a quella di un conto corrente.

