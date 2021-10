Comprare Bitcoin: come fare e dove acquistare? [2021]

Comprare Bitcoin, venderli, insomma farci del buon trading… E’ davvero possibile? Se la criptovaluta più famosa del mondo riscuote ancora così tanto successo, la risposta non può che essere affermativa.

Ciò non significa che sia facile o scontato. Occorre sapere come fare, maturare conoscenze su questo interessante asset e sulle modalità di trading attualmente a disposizione. Solo in questo modo “comprare Bitcoin” equivarrà a “guadagnare”.

Questa guida nasce per offrire una infarinatura sul Bitcoin e qualche informazione utile per chi vuole trasformare la criptovaluta in un’occasione di profitto.

Parleremo del Bitcoin in generale, dei meccanismi che stanno alla sua base, delle possibilità che broker e piattaforme mettono a disposizione. Citeremo anche alcuni dei player che possono essere di aiuto ai trader di ogni ordine e grado.

Come comprare Bitcoin: introduzione

Comprare Bitcoin, o per meglio dire farci del trading profittevole è l’obiettivo di molti, magari attirati dal successo che ha riscosso e dal fascino che indubbiamente esercita. D’altronde, non è solo la criptovaluta più famosa, ma anche la prima a conquistare le luci della ribalta. Ancora oggi, nonostante un’offerta in continua evoluzione e in grado di esprimere asset molto differenziati tra di loro, funge da benchmark per tutte (o quasi) le valute digitali.

Chi si appresta a fare trading con il Bitcoin, però, deve tenere conto di un aspetto: non è un asset come gli altri. Non lo è sul piano tecnico, visto che fa riferimento a dinamiche sostanzialmente inedite (al momento del suo esordio almeno). Non lo è in termini di trading, visti i movimenti di prezzi che lo caratterizzano, estranei per volatilità persino ai titoli azionari più caotici.

Dunque, il consiglio è quello di informarsi, di fare proprio il Bitcoin e conoscerne a fondo le dinamiche.

Comprare Bitcoin: riepilogo

Migliori piattaforme per comprare Bitcoin

Qui sotto vi segnaliamo un elenco di piattaforme di trading in cui poter comprare criptovalute tramite CFD:

Bitcoin in breve: cos’è e come funziona

Riassumere cosa sia Bitcoin in poche righe è abbastanza complicato, anche perché è molto più della tecnologia cui fa riferimento, e delle dinamiche che ne attraversano il prezzo. A un livello astratto, non esattamente materiale, può essere definito come una sorta di pioniere, il primo esponente di un asset class nuova e innovativa, che ha illustrato un modo diverso di intendere la moneta.

Alcuni lo considerano già un mezzo di pagamento, sebbene in questa veste sia ancora poco utilizzato. D’altronde, è minato da una forte volatilità, al netto del numero di esercizi che permettono di “pagare in Bitcoin”, che ancora scarseggiano.

Di certo, Bitcoin è un asset da investimento. I suoi movimenti di prezzo rivelano una volatilità estrema ma anche tante occasioni di guadagno. Alcuni lo paragonano, per l’andamento delle quotazioni, ai titoli azionari.

Tale profilo è determinato dalla tecnologia che sta dietro al Bitcoin, che è particolare. In primo luogo, è una valuta decentralizzata. Non vi è nessun ente che controlla discrezionalmente l’offerta, che possa porre riparo alle distorsioni del mercato. E’ tutto in mano alle contrattazioni. Sia chiaro, meccanismi di contenimento dell’offerta esistono, ma sono per l’appunto automatici. Il riferimento è al mining e all’halving.

Il mining è il processo attraverso cui viene estratto il codice dietro a ogni singolo Bitcoin, tale da poter immettere quest’ultimo nel mercato. Per poter “minare” il Bitcoin sono necessarie potenze di calcolo ingenti, e progressivamente più poderose.

L’halving è invece il dimezzamento del numero di Bitcoin “estraibili”, che avviene periodicamente. Un modo, questo, per ridurre progressivamente l’offerta.

Dove Comprare Bitcoin?

Arriviamo dunque al succo della questione. Dove comprare i Bitcoin? Come investirci su e guadagnare? A tal proposito vanno citate le due modalità più importanti, e che hanno adito a diversi modi di condurre l’attività di trading.

L’acquisto e la vendita diretta, mediante piattaforme Exchange .

. L’utilizzo di prodotti derivati, mediante broker.

Quale delle due modalità va maggiormente presa in considerazione? Come al solito, dipende. Chi vuole detenere a lungo termine i Bitcoin o comporre un portafoglio di criptovalute (wallet), potrebbe optare per gli Exchange. Chi tuttavia intendere le criptovalute come strumento speculativo, dunque vuole trarne un guadagno a stretto giro, dovrebbe prendere in considerazione i prodotti derivati.

Il motivo è semplice: sono più rapidi, meno costosi e permettono comunque di sfruttare i movimenti di prezzo. I prodotti derivati più utilizzati, e sostanzialmente gli unici realmente a portata di mano per i trader di criptovalute, sono i CFD, Contract For Difference.

I CFD sono prodotti Over The Counter, dunque tecnicamente al di fuori dei circuiti istituzionali. Sono comunque sicuri, in quanto sicure sono le società che ne curano l’emissione: i broker. Va ricordato, infatti, che i broker per poter operare – almeno in Europa – devono sottostare a rigide normative.

Di seguito, presentiamo alcuni dei migliori broker che permettono il trading con il Bitcoin e, in generale, con le criptovalute.

Comprare Bitcoin con eToro

eToroè uno dei grandi nomi del panorama broker. Ha acquisito fama eterna grazie al Copy Trading, un innovativo servizio tramite il quale un utente può letteralmente copiare i trader di altri utenti. Non che sia semplice, visto che l’attività di analisi si sposta dal mercato ai trader, ed è necessaria per individuare il “cavallo vincente”, ma il servizio rimane interessante, innovativo e potenzialmente profittevole.

Potete consultare anche la nostra guida su come comprare Bitcoin con eToro.

Per il resto, siamo di fronte a un ottimo broker. L’offerta è ricca e propone soprattutto CFD, tra cui ovviamente quello di Bitcoin. La politica dei costi è morbida, come dimostra l’azzeramento delle commissioni, che sono sostituite da spread bassi e variabili in base alle caratteristiche dell’asset.

Comprare Bitcoin con Plus500

Plus500 è probabilmente il broker più conosciuto al mondo. La sua fama è giustificata con la qualità dei suoi servizi, che in effetti è eccellente. Desta stupore l’offerta, che è veramente ricca e varia, benché composta da soli CFD. Non c’è asset class che non sia rappresentata, non c’è approccio che non venga soddisfatto.

I costi di Plus500 sono bassi, proprio come quelli di eToro. Anche qui troviamo l’azzeramento delle commissioni e la presenza di spread variabili e ridotti. Il deposito minimo iniziale, poi, è più che abbordabile. Sullo sfondo, una infrastruttura tecnica capace di disegnare un ambiente confortevole per i trader.

Comprare Bitcoin con Capital.com

Capital.com è un altro broker molto famoso. Si caratterizza per l’offerta all’avanguardia, varia e ricca, nonché composta esclusivamente da CFD. Capital.com presenta alcune peculiarità. In primo luogo, l’offerta di conti è molto corposa, e si adatta alle caratteristiche del trader, che ha la sensazione che gli venga cucita addosso.

Soprattutto, Capital.com propone il deposito minimo iniziale più basso del mercato. Bastano solo 10 euro per poter iniziare a fare trading! Sullo sfondo, un approccio ai costi di trading comunque accomodante: le commissioni sono azzerate, al loro posto i “soliti” spread, che però sono molto bassi.

Comprare Bitcoin con OBRinvest

OBRinvest non è certamente il broker più famoso, e d’altronde è nato relativamente da poco. Tuttavia, si sta facendo spazio, il chè è già una garanzia di qualità, se si considera il grado di saturazione del panorama broker.

La verità che OBRInvest è un broker che fa decisamente il suo, e che appare completo in tutti i servizi che eroga e in tutti gli aspetti che lo compongono. Offerta, costi, infrastruttura tecnica… Tutto è orchestrato per esprimere la massima qualità.

OBRInvest ha comunque una peculiarità: una sezione didattica molto sviluppata. Tra corsi, webinar, video, spazi di discussioni, il trader ha l’opportunità di imparare e di crescere professionalmente, quale che sia il suo punto di partenza.

Quotazione Bitcoin BTC in tempo reale

Di seguito, un grafico che ritrae il BTC USD, ovvero il tasso di cambio Bitcoin Dollaro. Uno strumento rapido e di facile utilizzo per avere le quotazioni sempre sotto controllo e per produrre una prima analisi tecnica.

Comprare Bitcoin con Paypal

Uno dei dubbi più grandi di chi vuole comprare Bitcoin riguarda le piattaforme attualmente abilitate ai pagamenti con le valute “tradizionali”. Sono in molti, per esempio, a chiedersi se sia possibile comprare Bitcoin con Paypal.

La risposta più corretta sarebbe “sì, ma…”. Infatti, Paypal ha di recente aperto alle criptovalute, tra cui il Bitcoin, ma solo per i clienti americani. In particolare, i clienti americani possono trattare il Bitcoin e altre tre criptovalute alla stregua delle valute tradizionali, dunque per effettuare pagamenti e per fare operazioni di cambio.

Per adesso il servizio è considerato una specie di laboratorio, di test. Non si sa se e quando tale funzionalità verrà implementata per i clienti degli altri paesi.

Comprare Bitcoin con carta di credito o debito

Un altro dubbio riguarda la possibilità di comprare Bitcoin con carta di credito o di debito. E’ davvero possibile farlo? La risposta è sì. L’unico elemento di complessità è dato dai passaggi necessari per poter acquistare Bitcoin, o qualsiasi altra criptovaluta. In alcuni casi è possibile acquistare Bitcoin direttamente, in altri casi è necessario passare per una valuta di comodo, una sorta di moneta di scambio.

Dove si realizzano queste transazioni? Ovviamente, nei già citati Exchange, le piattaforme di scambio per criptovalute. Qui di seguito presentiamo la categoria, e i due massimi esponenti della stessa.

Comprare Bitcoin con gli Exchange di criptovalute

L’uso degli Exchange è ascrivibile alla modalità diretta. In buona sostanza, non si commercia con un prodotto derivato, che pone l’asset come sottostante e non ne determina la proprietà, bensì con l’asset reale. Scambiare Bitcoin, o qualsiasi altra criptovalute, negli Exchange significa comprare e vendere valuta virtuale.

Gli Exchange presentano dei problemi e offrono delle opportunità. L’opportunità più grande è quella di entrare in possesso reale delle criptovalute, dunque formare un portafoglio di valute virtuali. Dunque, si può investire nelle criptovalute ma anche – in potenza – utilizzarle per i pagamenti.

Gli svantaggi riguardano proprio l’approccio speculativo, che di norma richiede costi bassi e velocità. Ebbene, le transazioni per mezzo degli Exchange non sono né rapide né poco costose. Non sono rapide in quanto frenate dalla stessa struttura tecnica delle criptovalute, che sacrifica la velocità alla sicurezza. Sono abbastanza costose in virtù di commissioni non indifferenti.

Inoltre, alcune piattaforme Exchange peccano di regolamentazione, dunque potrebbero risultare pericolose o “fragili”, magari preda di qualche malintenzionato abbastanza preparato da organizzare furti e ruberie.

Comprare Bitcoin su Binance

Vale la pena parlare dei due Exchange più famosi e frequentati. Iniziamo da Binance, che è per l’appunto l’Exchange con il volume di scambio più elevato.

La peculiarità di Binance consiste nel meccanismo di scambio, che si avvale di un intermediario “interno”: il Binance Coin, a sua volta una criptovaluta. Dunque, le transizioni devono passare per Binance Coin. Le dinamiche sono comunque abbastanze agevoli, visto che rendono possibile un’offerta molto ricca, all’avanguardia.

Comprare Bitcoin su Coinbase

Coinbase è una piattaforma Exchange più tradizionale, seconda solo a Binance Coin. E’ ancora molto famosa e apprezzata, anche perchè è stata la prima a salire alla ribalta. Grazie a Coinbase è possibile acquistare direttamente, mediante valute tradizionali (euro, dollaro, sterlina etc.) una serie di criptovalute.

Non sono tante, e d’altronde l’offerta è un leggermente (e inevitabilmente) sacrificata sull’altare della usabilità. Ad ogni modo, Coinbase permette di comprare Bitcoin, Ethereun, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum Classic, Dogecoin.

Commissioni per l’acquisto di Bitcoin

La questione delle commissioni è complicata, in quanto esse cambiano in base al “metodo” e in base all’intermediario.

Se parliamo di broker tradizionali, e quindi di CFD, le commissioni sono in genere molto basse, se non addirittura assenti. In loro sostituzione troviamo spesso gli spread, che constano di pochi pip.

Discorso diverso per gli Exchange. In questo caso, le commissioni ci sono e in alcuni casi sono salati. Si passa dallo 0,10% di Binance allo 0,5% di Coinbase fino all’1,49-1,50% di Bitpanda e di Kraken. Niente di catastrofico, ovviamente, finchè non si pratica del trading speculativo ad alta velocità. Da qui, la necessità di pensare anche ai CFD come strumento di trading.

Comprare Bitcoin: le domande frequenti

Come comprare Bitcoin?

Ci sono due modalità di investimento possibili: tramite CFD oppure con lo scambio diretto in un Exchange centralizzato. E’ possibile anche usare paypal e carte di credito, bisogna solo fare attenzione ai costi e alle commissioni.

Conviene comprare Bitcoin?

Quello che ormai tutti stanno capendo è che Bitcoin è destinato ad essere un asset di investimento. E’ dunque conveniente investire dei soldi in questa criptpovaluta scegliendo l’approccio più conveniente. Si può optare per il trading a breve termine oppure a conservarlo (hold) per lungo tempo sperando che il suo prezzo salga.

Quali sono le migliori piattaforme per comprare Bitcoin?

Sono quelle con le commissioni più basse dunque attualmente eToro e OBRinvest.

Conclusioni

Da questo lungo excursus sul Bitcoin emerge un insegnamento: il mondo delle criptovalute è complesso ed è necessario informarsi per poter aumentare le proprie chance di guadagno. Il percorso di formazione dev’essere completo e comprendere anche la pratica.

A tal proposito, consiglio di aprire un conto demo, prima di iniziare a investire del denaro vero. I conti demo simulano il mercato reale dunque rappresentano una insostituibile risorsa per fare pratica senza rischi.

Per inciso, tutti i broker che abbiamo citato mettono a disposizione degli interessanti conti demo.