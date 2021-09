Blockchain: cos’è e come funziona

Cos’è la Blockchain? Come funziona la Blockchain? E’ opinione prevalente che la vera rivoluzione delle criptovalute sia la Blockchain. Ossia il sistema che sta alla loro base. La Blockchain, come vedremo in seguito, si presta a tanti usi. Anche molto diversi da quelli economici.

A diffondere il concetto di Blockchain è stata la prima criptovaluta come oggi le conosciamo (un paio di tentativi a cavallo tra la fine degli anni ‘90 ed inizio 2000 furono fallimentari), ossia il Bitcoin. Lanciato dal misterioso Satoshi Nakamoto, la cui identità è tutt’oggi ignota. La Blockchain negli anni è stata anche rimodellata a nuovi usi e ampliata.

Si pensi alla Blockchain di Ethereum, criptovaluta ideata nel 2014 e lanciata ufficialmente tramite Ico nel 2015 dal giovanissimo russo Vitalik Buterin. Ethereum infatti, va oltre il concetto di Bitcoin. Infatti, grazie alla sua sofisticata Blockchain, non solo è una moneta digitale, ma è anche un sistema per produrre i cosiddetti smart contracts. Ossia contratti digitali che snelliscono i tradizionali contratti commerciali e si prestano a molteplici settori.

Detto ciò, vediamo dunque cos’è una Blockchain e come funziona una Blockchain.

Blockchain cos’è

Cos’è la Blockchain? Una Blockchain, originariamente Block chain e traducibile in “catena di blocchi”, è un elenco in continua crescita di record, chiamati blocchi, che sono collegati e protetti mediante crittografia.

Ogni blocco contiene in genere un hash crittografico del blocco precedente, un timestamp e dati sulle transazioni. In base alla progettazione, una blockchain è intrinsecamente resistente alle modifiche dei dati. Viene definito come “un registro aperto e distribuito che può registrare transazioni tra due parti in modo efficiente e in modo verificabile e permanente”.

Per essere utilizzato come un libro mastro distribuito, una blockchain viene generalmente gestita da una rete peer-to-peer che aderisce collettivamente a un protocollo per la convalida di nuovi blocchi. Una volta registrati, i dati in un dato blocco non possono essere modificati retroattivamente senza l’alterazione di tutti i blocchi successivi, il che richiede la collusione della maggioranza della rete.

I blocchi di sicurezza sono sicuri per progettazione ed esemplificano un sistema di calcolo distribuito con elevata tolleranza ai guasti bizantino. Il consenso decentrato è stato quindi raggiunto con una blockchain.

Ciò rende la blockchain potenzialmente adatta alla registrazione di eventi, cartelle cliniche, ed altre attività di gestione dei documenti, come gestione dell’identità, elaborazione delle transazioni, documentazione di provenienza, tracciabilità alimentare o il voto.

Blockchain è stato inventata da Satoshi Nakamoto nel 2008 per essere utilizzato nella criptovaluta Bitcoin, come suo registro per le transazioni pubbliche. L’invenzione della blockchain per bitcoin ha reso la prima moneta digitale in grado di risolvere il problema della doppia spesa senza la necessità di un’autorità attendibile o di un server centrale. Il design bitcoin è stato l’ispirazione per altre applicazioni.

Blockchain: riepilogo

👍 Cos’ è? Elenco o database distribuito in continua crescita di record, chiamati blocchi, che sono collegati e protetti mediante crittografia. Ogni blocco contiene in genere un hash crittografico del blocco precedente, un timestamp e dati sulle transazioni. ✅ Caratteristiche Decentralizzazione/ Smart contract / Commissioni basse / Transazioni veloci / Trasparenza / Anonimato 💰Principali criptovalute Bitcoin / Ethereum / Cardano / Ripple ⚙️ Utilizzi Aziende / Tecnologia / Prodotti finanziari / No Profit ✅ Metodi di convalida Proof of Work (PoW) / Proof of stake (Pos) / Proof of History 🥇Migliore piattaforma per criptovalute Binance

Blockchain storia

Qual è la storia della Blockchain? Il primo lavoro su una catena di blocchi crittografata è stato descritto nel 1991 da Stuart Haber e W. Scott Stornetta. Nel 1992, Bayer, Haber e Stornetta incorporarono Merkle Tree alla progettazione, che migliorò la sua efficienza consentendo di raccogliere diversi documenti in un unico blocco.

La prima blockchain fu concettualizzata da una persona (o un gruppo di persone) conosciuto come Satoshi Nakamoto nel 2008. Si tratta di uno pseudonimo, e il vero autore o i veri autori non sono mai stati rivelati. Sebbene tra il 2013 e il 2014 sono state avanzate tantissime ipotesi. Addirittura c’è chi, come Newsweek, ritiene che questo sia proprio il suo nome e cognome.

È stato implementato l’anno successivo da Nakamoto come componente principale del bitcoin, dove funge da libro mastro pubblico per tutte le transazioni sulla rete. Attraverso l’uso di una blockchain, il bitcoin è diventato la prima moneta digitale per risolvere il problema della doppia spesa senza richiedere un’autorità attendibile ed è stato l’ispirazione per molte altre applicazioni.

Ad agosto 2014, la blockchain bitcoin la dimensione del file, contenente i record di tutte le transazioni verificatesi sulla rete, ha raggiunto 20 GB. A gennaio 2015, le dimensioni erano cresciute fino a quasi 30 GB, e da gennaio 2016 a gennaio 2017, la blockchain bitcoin è passata da 50 GB a 100 GB.

Le parole blocco e catena sono state utilizzate separatamente nella carta originale di Satoshi Nakamoto , ma alla fine furono resi popolari come una singola parola, blockchain, entro il 2016. Il termine blockchain 2.0 si riferisce alle nuove applicazioni del database blockchain distribuito, che emerge per la prima volta nel 2014.

The Economist ha descritto una implementazione di questa blockchain programmabile di seconda generazione come “un linguaggio di programmazione che consente agli utenti di scrivere contratti intelligenti più sofisticati, creando fatture che si pagano quando arriva una spedizione o condividono certificati che inviano automaticamente i loro dividendi ai proprietari se profitti raggiungere un certo livello. Le tecnologie Blockchain 2.0 vanno oltre le transazioni e consentono lo scambio di valore senza potenti intermediari che agiscono come arbitri di denaro e informazioni “.

Ci si aspetta che consentano alle persone escluse di entrare nell’economia globale, proteggere la privacy dei partecipanti, consentire alle persone di “monetizzare le proprie informazioni” e fornire la capacità di garantire che i creatori siano compensati per la loro proprietà intellettuale. La tecnologia blockchain di seconda generazione consente di memorizzare “identità digitale e persona persistente” di un individuo e fornisce una via per risolvere il problema della disuguaglianza sociale cambiando potenzialmente il modo in cui viene distribuita la ricchezza.

Le implementazioni blockchain 2.0 continuano a richiedere un oracolo fuori catena per accedere a dati esterni o eventi basati sulle condizioni di mercato o di tempo che necessitano di interagire con la blockchain. Nel 2016, il depositario centrale di titoli la Federazione Russa (NSD) ha annunciato un progetto pilota, basato sulla piattaforma Ncha blockchain 2.0, che esplorerebbe l’uso di sistemi di voto automatizzati basati su blockchain.

IBM ha aperto un centro di ricerca sull’innovazione blockchain a Singapore nel luglio 2016. Un gruppo di lavoro per il World Economic Forum si è riunito a novembre 2016 per discutere lo sviluppo di modelli di governance relativi alla blockchain. Secondo Accenture, un’applicazione della teoria della diffusione delle innovazioni suggerisce che le blockchain raggiungessero un tasso di adozione del 13,5% all’interno dei servizi finanziari nel 2016, raggiungendo quindi la fase di “early adopter.”

I gruppi commerciali del settore si sono uniti per creare il Global Blockchain Forum nel 2016, un’iniziativa della Camera del commercio digitale.

Blockchain come funziona

Come funziona la Blockchain? Possiamo scorporare il suo funzionamento in più aspetti.

La struttura

Una blockchain è una contabilità digitale decentralizzata, distribuita e pubblica che viene utilizzata per registrare transazioni su più computer in modo che il record non possa essere modificato retroattivamente senza la modifica di tutti i blocchi successivi e della collusione della rete.

Ciò consente ai partecipanti di verificare e controllare le transazioni a basso costo. Un database blockchain è gestito in modo autonomo utilizzando una rete peer-to-peer e un server timestamping distribuito. Sono autenticati da una collaborazione di massa alimentata da interessi collettivi. Il risultato è un robusto flusso di lavoro in cui l’incertezza dei partecipanti riguardo alla sicurezza dei dati è marginale.

L’uso di una blockchain rimuove la caratteristica di riproducibilità infinita da una risorsa digitale. Conferma che ogni unità di valore è stata trasferita una sola volta, risolvendo il problema di vecchia data della doppia spesa. Le blockchain sono state descritte come un protocollo di scambio di valori. Questo scambio di valori basato su blockchain può essere completato più rapidamente, in modo più sicuro e più economico rispetto ai sistemi tradizionali.

Una blockchain può assegnare i diritti di titolo perché fornisce un record che comporta l’offerta da un lato e l’accettazione dall’altro.

Blocchi

I blocchi contengono batch di transazioni valide che sono hash codificati in un albero definito Merkle. Ogni blocco include l’hash crittografico del blocco precedente nella blockchain, che collega i due. I blocchi collegati formano una catena. Questo processo iterativo conferma l’integrità del blocco precedente, fino al blocco di genesi originale. A volte blocchi separati possono essere prodotti contemporaneamente, creando una forcella temporanea.

Oltre a una cronologia hash sicura, ogni blockchain ha un algoritmo specifico per il punteggio di diverse versioni della cronologia, in modo che uno con un valore più alto possa essere selezionato rispetto ad altri. I blocchi non selezionati per l’inclusione nella catena sono chiamati blocchi orfani. I peer che supportano il database hanno di volta in volta versioni diverse della cronologia. Mantengono solo la versione con punteggio più alto del database a loro nota. Ogni volta che un peer riceve una versione con punteggio più alto (solitamente la vecchia versione con un singolo nuovo blocco aggiunto) estende o sovrascrive il proprio database e ritrasmette il miglioramento ai propri pari.

Non c’è mai una garanzia assoluta che qualsiasi voce particolare rimarrà nella migliore versione della storia per sempre. Dato che le blockchain sono tipicamente costruite per aggiungere il punteggio di nuovi blocchi su vecchi blocchi e perché ci sono incentivi a lavorare solo sull’estensione con nuovi blocchi piuttosto che su quelli vecchi, la probabilità che una voce diventi superata diminuisce esponenzialmente ome più blocchi sono costruiti su di esso, finendo per diventare molto bassi.

Ad esempio, in una blockchain che utilizza il sistema di proof-of-work, la catena con la proof-of-work più cumulativa è sempre considerata valida dalla rete. Esistono numerosi metodi che possono essere utilizzati per dimostrare un livello sufficiente di calcolo. All’interno di una blockchain il calcolo viene eseguito in modo ridondante piuttosto che nella tradizionale modalità segregata e parallela.

Il tempo di blocco

Il tempo di blocco è il tempo medio impiegato dalla rete per generare un blocco aggiuntivo nella blockchain. Alcune blockchain creano un nuovo blocco con frequenza ogni cinque secondi. Al momento del completamento del blocco, i dati inclusi diventano verificabili.

Nel mondo delle criptovalute, ciò si verifica quando avviene la transazione monetaria, quindi un tempo di blocco più breve significa transazioni più veloci. Il tempo di blocco per Ethereum è impostato tra 14 e 15 secondi, mentre per bitcoin è di 10 minuti. Quest’ultimo punto sta generando grosse critiche per la prima criptovaluta.

Hard Fork

Un Hard fork è una modifica delle regole tale che il software che convalida secondo le vecchie regole vedrà i blocchi prodotti in base alle nuove regole come non validi. Affinché il nuovo fork della catena funzioni, tutti i nodi che eseguono il vecchio software devono eseguire l’aggiornamento a nuove regole. In alternativa, la maggior parte dei nodi che utilizzano il nuovo software devono tornare alle vecchie regole, come nel caso del bitcoin split del 12 marzo 2013.

Ethereum ha deciso di “rendere interi” gli investitori nel DAO, che è stato violato sfruttando una vulnerabilità nel suo codice. In questo caso, la fork ha provocato una divisione creando catene Ethereum ed Ethereum Classic.

Nel 2014 la comunità Nxt è stata invitata a prendere in considerazione un Hard fork che avrebbe portato a un rollback dei record blockchain per mitigare gli effetti di un furto di 50 milioni di NXT da uno scambio di criptovalute principale. La proposta di hard fork è stata respinta e alcuni dei fondi sono stati recuperati dopo le trattative e il pagamento del riscatto.

Blockchain decentralizzazione

Come funziona la decentralizzazione di una Blockchain? Memorizzando i dati attraverso la sua rete, la blockchain elimina i rischi associati ai dati che vengono conservati centralmente. La blockchain decentralizzata può utilizzare il passaggio di messaggi ad-hoc e la rete distribuita.

La rete non ha punti di vulnerabilità centralizzati che i cracker informatici possono sfruttare; allo stesso modo, non ha un punto centrale di fallimento. I metodi di sicurezza blockchain includono l’uso della crittografia a chiave pubblica. Una chiave pubblica (una lunga stringa di numeri a caso) è un indirizzo sulla blockchain. I token di valore inviati attraverso la rete sono registrati come appartenenti a quell’indirizzo. Una chiave privata è come una password che consente al suo proprietario di accedere alle proprie risorse digitali o ai mezzi per interagire altrimenti con le varie funzionalità che ora le blockchain supportano.

I dati memorizzati sulla blockchain sono generalmente considerati incorruttibili. È qui che la blockchain ha il suo vantaggio. Mentre i dati centralizzati sono più controllabili, sono possibili la manipolazione di informazioni e dati. Decentrandolo, la blockchain rende i dati trasparenti a tutti i soggetti coinvolti. Ogni nodo in un sistema decentralizzato ha una copia della blockchain. La qualità dei dati è garantita da una massiccia replica del database e dalla fiducia computazionale.

Nessuna copia “ufficiale” centralizzata esiste e nessun utente è “fidato” più di ogni altro. Le transazioni vengono trasmesse alla rete tramite software. I messaggi vengono consegnati in base al miglior sforzo. I nodi minerari convalidano le transazioni, li aggiungono al blocco che stanno costruendo e quindi trasmettono il blocco completato ad altri nodi. Le blockchain utilizzano vari schemi di timestamp, come la proof-of-work, per serializzare le modifiche.

I metodi alternativi di consenso comprendono la proof-of-stake utilizzata da crypto moderne come Ethereum e Cardano. La crescita di una blockchain decentralizzata è accompagnata dal rischio di centralizzazione dei nodi perché le risorse informatiche necessarie per elaborare grandi quantità di dati diventano più costose.

Blockchain aperte cosa sono

Gli open blockchain sono più user-friendly di alcuni registri di proprietà tradizionali, che, pur essendo aperti al pubblico, richiedono ancora l’accesso fisico alla vista. Poiché tutte le prime blockchain erano privi di licenza, la definizione blockchain ha sollevato polemiche. Un problema in questo dibattito in corso è se un sistema privato con verificatori incaricati e autorizzati (autorizzati) da un’autorità centrale dovrebbe essere considerato un blockchain.

I fautori delle catene autorizzate o private sostengono che il termine “blockchain” può essere applicato a qualsiasi struttura di dati che raggruppa i dati in blocchi con timestamp. Queste blockchain servono come versione distribuita del multivalocontrollo della concorrenza (MVCC) nei database.

Proprio come MVCC impedisce a due transazioni di modificare simultaneamente un singolo oggetto in un database, le blockchain impediscono a due transazioni di spendere lo stesso singolo output in una blockchain. Gli oppositori dicono che i sistemi autorizzati assomigliano ai database aziendali tradizionali, non supportati decentralizzati verifica dei dati, e che tali sistemi non sono temprati contro la manomissione e la revisione da parte dell’operatore.

Nikolai Hampton di Computerworld ha affermato che “molte soluzioni interne di blockchain non saranno altro che ingombranti database”. Gli analisti commerciali Don Tapscott e Alex Tapscott definiscono blockchain come un libro mastro o un database aperto a chiunque.

Blockchain con e senza autorizzazione differenze

Quali sono le differenze tra una Blockchain con e senza necessità di autorizzazione? Il grande vantaggio di una rete aperta, senza autorizzazione, o pubblica, di blockchain è che la protezione contro i malintenzionati, non è necessaria e non è necessario il controllo degli accessi. C

iò significa che le applicazioni possono essere aggiunte alla rete senza l’approvazione o la fiducia degli altri, utilizzando la blockchain come livello di trasporto.

Bitcoin e altre criptovalute attualmente proteggono la loro blockchain richiedendo nuove voci per includere una proof-of-work. Per prolungare la blockchain, bitcoin usa i puzzle di Hashcash sviluppati da Adam Back negli anni 90.

Le società finanziarie non hanno dato la priorità alle blockchain decentralizzate. Nel 2016, gli investimenti in venture capital per progetti legati alla blockchain si sono indeboliti negli Stati Uniti, ma in aumento in Cina.

Bitcoin e molte altre criptovalute usano blockchain aperte (pubbliche).

Le blockchain con autorizzazione usano un livello di controllo di accesso per stabilire chi ha accesso alla rete. A differenza delle reti pubbliche di blockchain, i validatori su reti private di blockchain sono controllati dal proprietario della rete.

Non si basano su nodi anonimi per convalidare le transazioni né trarre vantaggio dall’effetto rete. Le blockchain autorizzate possono anche essere denominate blockchain “consortium” o “ibridi”. The New York Times ha osservato sia nel 2016 che nel 2017 che molte aziende utilizzano reti blockchain “con blockchain privati, indipendenti dal sistema pubblico”.

Nikolai Hampton ha sottolineato in Computerworld che “Non c’è nemmeno bisogno di un attacco del 51% su una blockchain privata, dato che la blockchain privata (molto probabilmente) controlla già il 100% di tutte le risorse per la creazione di blocchi. Tramite strumenti per la creazione di blockchain su un server aziendale privato, è possibile controllare efficacemente il 100% della rete e modificare le transazioni come desiderato. Questo ha un impatto particolarmente negativo in una crisi finanziaria o crisi del debito come la crisi finanziaria di 2007-08, dove attori politicamente potenti possono prendere decisioni che favoriscono alcuni gruppi a scapito di altri e la blockchain bitcoin è protetta dal massiccio sforzo di mining del gruppo.”

“È improbabile che qualsiasi blockchain privata proverà a proteggere i record usando gigawatt di potenza di calcolo giacché ciò è dispendioso in termini di tempo e denaro, ha poi aggiunto”. All’interno di una blockchain privata non c’è nemmeno una “razza”, non c’è alcun incentivo ad usare più potenza o scoprire blocchi più velocemente dei concorrenti. Ciò significa che molte soluzioni di blockchain interne non saranno altro che ingombranti database.

Usi della Blockchain

Per cosa può essere usata la Blockchain? La tecnologia blockchain può essere integrata in più aree. L’uso principale delle blockchain oggi è un libro mastro distribuito per criptovalute, in particolare bitcoin. Mentre alcune banche centrali, in paesi come India, Cina, Stati Uniti, Svezia, Singapore, Sudafrica e Regno Unito stanno studiando l’emissione di una Criptovaluta emessa dalla Banca Centrale (CICC), ma nessuno lo ha fatto finora.

Vediamo un elenco dei vari utilizzi possibili delle Blockchain:

Blockchain per le aziende

La tecnologia blockchain ha un grande potenziale per trasformare i modelli operativi aziendali a lungo termine. La tecnologia Blockchain Ledger è più una tecnologia fondamentale, con il potenziale di creare nuove basi per i sistemi economici e sociali globali, piuttosto che una tecnologia dirompente, che tipicamente “attacca un modello di business tradizionale con una soluzione a costi inferiori e supera rapidamente le aziende incumbent”.

Anche così, ci sono alcuni prodotti operativi che maturano dalla dimostrazione del concetto entro la fine del 2016. L’uso di blockchains promette di portare significativi incrementi di efficienza alle catene di approvvigionamento globali, alle transazioni finanziarie, ai registri di patrimoni e ai social network decentrati. A partire dal 2016, alcuni osservatori rimangono scettici. Steve Wilson, di Constellation Research, ritiene che la tecnologia sia stata pubblicizzata con affermazioni non realistiche.

Per mitigare il rischio le imprese sono riluttanti a collocare la blockchain al centro della struttura aziendale. Ciò significa che specifiche applicazioni di blockchain possono essere un’innovazione dirompente, poiché soluzioni sostanzialmente a costi inferiori possono essere istanziate, il che può interferire con i modelli di business esistenti.

I protocolli Blockchain facilitano le imprese a utilizzare nuovi metodi di elaborazione delle transazioni digitali. Gli esempi includono un sistema di pagamento e valuta digitale, facilitando la vendita di articoli di consumo, o implementando mercati di previsione e strumenti di governance generici. Blockchains allevia la necessità di un fornitore di servizi fiduciari e si prevede che porti a una riduzione del capitale nelle controversie.

Le blockchain hanno il potenziale per ridurre il rischio sistemico e le frodi finanziarie. Automatizzano i processi che in precedenza richiedevano tempo e venivano eseguiti manualmente, ad esempio l’incorporazione di aziende. In teoria, sarebbe possibile riscuotere imposte, condurre operazioni di trasferimento e fornire gestione del rischio con blockchains.

Come un libro mastro distribuito, blockchain riduce i costi legati alla verifica delle transazioni e rimuovendo la necessità di “terze parti” attendibili come le banche per transazioni complete, la tecnologia riduce anche il costo del networking, consentendo quindi diverse applicazioni.

Partendo da una forte attenzione per le applicazioni finanziarie, la tecnologia blockchain si sta estendendo ad attività che includono applicazioni decentralizzate e organizzazioni collaborative che eliminano gli intermediari.

Blockchain come registro catastale

I quadri e le sperimentazioni come quella del registro catastale svedese mirano a dimostrare l’efficacia della blockchain per accelerare gli accordi di vendita di terreni. La Repubblica di Georgia sta pilotando un registro di proprietà basato sulla blockchain. Il governo indiano sta combattendo la frode agraria con l’aiuto di una blockchain. Nell’ottobre 2017, una delle prime transazioni di proprietà internazionali è stata completata con successo.

Nella prima metà del 2018, sarà condotto un esperimento sull’uso della tecnologia di blocco per monitorare l’affidabilità dei dati del Registro di Stato di Unified State Real Estate (USRER) nel territorio di Mosca.

Blockchain per la contabilità

Ognuna delle società di contabilità Big Four sta testando le tecnologie blockchain in vari formati. Ernst & Young ha fornito i portafogli di criptovaluta a tutti i dipendenti (svizzeri), ha installato un ATM bitcoin nel proprio ufficio in Svizzera e accetta bitcoin come pagamento per tutti i suoi servizi di consulenza. Marcel Stalder, CEO di Ernst & Young ha dichiarato: “Non vogliamo solo parlare di digitalizzazione, ma anche di guidare attivamente questo processo insieme ai nostri dipendenti e ai nostri clienti. E ‘importante per noi che tutti si mettano in fila e si preparino alla rivoluzione che deve prendere si colloca nel mondo del business attraverso blockchain, contratti intelligenti e valute digitali.”

PwC, Deloitte e KPMG hanno intrapreso un percorso diverso da Ernst & Young e stanno tutti testando blockchain privati.

Smart contracts

I contratti intelligenti basati sulla blockchain sono contratti che possono essere parzialmente o completamente eseguiti o fatti rispettare senza l’interazione umana. Uno degli obiettivi principali di un contratto intelligente è l‘impegno automatizzato. L’FMI ritiene che le blockchain potrebbero ridurre i rischi morali e ottimizzare l’uso dei contratti in generale.

A causa della mancanza di un uso diffuso, il loro status giuridico non è chiaro. Alcune implementazioni blockchain potrebbero consentire la codifica dei contratti che verranno eseguiti quando saranno soddisfatte le condizioni specificate. Un contratto intelligente blockchain sarebbe abilitato da istruzioni di programmazione estensibili che definiscono ed eseguono un accordo.

Ad esempio, Ethereum Solidity è un progetto blockchain open source creato appositamente per realizzare questa possibilità implementando una capacità linguistica di programmazione completa di Turing per implementare tali contratti.

Nel No Profit

La Fondazione Bill & Melinda Gates punta a utilizzare la tecnologia blockchain per aiutare i due miliardi di persone in tutto il mondo che mancano di conti bancari.

Il progetto Building Blocks del World Food Program (WFP) delle Nazioni Unite mira a rendere le crescenti operazioni di trasferimento in contanti del WFP più veloci, più economiche e più sicure.

Building Blocks ha iniziato i piloti sul campo in Pakistan nel gennaio 2017 fino a tutta la primavera.

Publiq, una piattaforma per autori fondata nel 2017, mira a utilizzare la tecnologia blockchain per garantire l’autenticità dei testi, evitare la censura e combattere le notizie false.

Networks decentralizzati

Il progetto Backfeed sviluppa un sistema di governance distribuita per applicazioni basate su blockchain che consente la creazione collaborativa e la distribuzione di valore in reti di pari pari emergenti. Il progetto Alexandria è una libreria decentrata basata su blockchain.

Tezos è un progetto blockchain che si governa votando i suoi titolari di token. La blockchain di Bitcoin si comporta come un criptovaluta e un sistema di pagamento. La blockchain di Ethereum ha aggiunto un sistema di contratto intelligente sopra una blockchain. La blockchain di Tezos aggiungerà un sistema di autonomia, una funzione di sviluppo del codice decentralizzata in cima alle blockcoin sia di bitcoin che di Ethereum.

Progetti governativi

Il direttore dell’Ufficio delle operazioni di contratto di pianificazione IT presso l’amministrazione dei servizi generali degli Stati Uniti, Jose Arrieta, ha rivelato al Forum iCT-IAC (Consiglio americano per la tecnologia e il consiglio consultivo dell’industria) che la sua organizzazione utilizza la tecnologia blockgerin ledger distribuita per accelerare il processo FASt Lane per i contratti IT Schedule 70 attraverso l’automazione.

Due società, United Solutions (appaltatore principale) e Sapient Consulting (subappaltatore) stanno sviluppando per FASt Lane un prototipo per automatizzare e abbreviare i tempi necessari per eseguire il processo di revisione del contratto Comitato consultivo per le operazioni doganali commerciali, sottocomitato del US Customs and Border Protection, sta lavorando per trovare modi pratici per bloccare Blockchain nei suoi compiti.

Le società hanno presumibilmente suggerito soluzioni valutarie basate su blockchain nei seguenti due paesi: e-Dinar, la valuta nazionale della Tunisia, è stata la prima valuta statale utilizzando la tecnologia blockchain; eCFA è la valuta digitale nazionale basata sulla blockchain del Senegal.

Alcuni paesi, in particolare l’Australia, stanno fornendo una partecipazione chiave per identificare le varie questioni tecniche associate allo sviluppo, al governo e all’uso della blockchain: Nell’aprile 2016 Gli standard australiani hanno presentato una proposta per un nuovo campo di attività tecnica (NFTA) per conto dell’Australia per l’Internatio nal Organization for Standardization (ISO) per prendere in considerazione lo sviluppo di standard a supporto della tecnologia blockchain.

La proposta di un NFTA all’ISO era intesa a stabilire un nuovo comitato tecnico ISO per blockchain. Il nuovo comitato sarebbe responsabile del sostegno dell’innovazione e della concorrenza affrontando argomenti relativi agli standard blockchain tra cui interoperabilità, terminologia, privacy, sicurezza e auditing. Ci sono stati diversi comunicati stampa che supportano l’integrazione di blockchain con le aziende australiane.

Banche e pagamenti

Don Tapscott ha condotto un progetto di ricerca di due anni per esplorare come la tecnologia blockchain può spostare e archiviare in modo sicuro “denaro, titoli, azioni, musica, arte, scoperte scientifiche, proprietà intellettuale e persino voti”. Inoltre, le principali porzioni dell’industria finanziaria stanno implementando i registri distribuiti per l’utilizzo nel settore bancario, e secondo uno studio IBM del settembre 2016, questo si sta verificando più rapidamente del previsto.

Le banche sono interessate a questo tecnologia perché ha la potenzialità di accelerare i sistemi di regolamento dei back office. Banche come UBS stanno aprendo nuovi laboratori di ricerca dedicati alla tecnologia blockchain per esplorare come la blockchain possa essere utilizzata nei servizi finanziari per aumentare l’efficienza e ridurre i costi.

La Russia ha ufficialmente completato la sua prima implementazione blockchain a livello governativo. La banca statale Sberbank ha annunciato il 20 dicembre 2017 di collaborare con il Federal Antimonopoly Service (FAS) della Russia per implementare il trasferimento e l’archiviazione dei documenti tramite blockchain.

Deloitte e ConsenSys hanno annunciato piani per creare una banca digitale chiamata Project ConsenSys R3 collega 42 banche a registri distribuiti costruiti da Ethereum, Chain.com, Intel, IBM e Monax. Un consorzio industriale svizzero, tra cui Swisscom, la Banca cantonale di Zurigo e la borsa svizzera, sta prototipando il trading di titoli da banco su una tecnologia Ethereum basata su blockchain.

La società di carte di credito e debito MasterCard ha aggiunto tre API basate su blockchain per i programmatori da utilizzare nello sviluppo di sistemi di pagamento sia da persona a persona (P2P) che business-to-business (B2B).

CLS Group utilizza la tecnologia blockchain. I sistemi di pagamento VISA, Mastercard, Unionpay e SWIFT hanno annunciato lo sviluppo e i piani per l’utilizzo della tecnologia blockchain. Prime Shipping Foundation utilizza blockchain tecnologia per affrontare le questioni relative ai pagamenti nel settore delle spedizioni cercando 150 milioni di USD per sviluppare il loro token PRIME di proprietà.

Utilizzi concreti della Blockchain al di là delle criptovalute

La tecnologia blockchain può essere utilizzata per creare un sistema di contabilità permanente, pubblico e trasparente per la compilazione dei dati sulle vendite, l’archiviazione dei dati dei diritti mediante l’autenticazione della registrazione del copyright, e il monitoraggio dell’uso e dei pagamenti digitali ai creatori di contenuti, come gli utenti wireless o musicisti.

Nel 2017, IBM ha collaborato con ASCAP e PRS per la musica per adottare la tecnologia blockchain nella distribuzione musicale. Il servizio Imogen Heap’s Mycelia, che consente ai manager di utilizzare una blockchain per il monitoraggio di componenti di alto valore che si spostano attraverso una supply chain, è stato lanciato come concept nel luglio 2016.

Everledger è uno dei client inaugurali del servizio di tracciamento basato su blockchain di IBM. Kodak ha annunciato piani per il 2018 per il lancio di un sistema di token digitali per la registrazione di copyright di fotografie. Un altro esempio in cui vengono utilizzati i contratti intelligenti è nell’industria musicale. Ogni volta che si suona un dj mix, i contratti intelligenti collegati al dj mix pagano gli artisti quasi istantaneamente.

È stata suggerita un’applicazione per proteggere la condivisione dello spettro per le reti wireless. Nuovi metodi di distribuzione sono disponibili per l’assicurazione industria come l’assicurazione peer-to-peer, l’assicurazione parametrica e la microassicurazione in seguito all’adozione di queste tecnologie. Anche l’economia di condivisione e IoT beneficeranno della blockchain perché coinvolgono molti colleghi collaboranti. Il voto online è un’altra applicazione della blockchain.

Le blockchain vengono utilizzate per sviluppare sistemi informativi per le cartelle cliniche, il che aumenta l’interoperabilità. In teoria, i sistemi disparati legacy possono essere completamente sostituiti da blockchains. Le blockchain sono in fase di sviluppo per l’archiviazione dei dati, la pubblicazione di testi e l’identificazione dell’origine dell’arte digitale. Esse facilitano l’accesso agli asset del gioco (risorse digitali), un esempio di ciò sono i Cryptokitties.

I progetti di non criptovaluta includono: Steemit – un sito web di blogging / social networking e un cryptocurrencyHyperledger – uno sforzo collaborativo cross-industry da la Linux Foundation per supportare registri distribuiti basati su blockchain, con progetti nell’ambito di questa iniziativa tra cui Hyperledger Burrow (di Monax) e Hyperledger Fabric (capeggiato da IBM) Counterparty – una piattaforma finanziaria open source per la creazione di applicazioni finanziarie peer-to-peer sul bitcoin blockchainQuorum – un blockchain privato autorizzato da JPMorgan Chase con deposito privato, utilizzato per le domande di contratto.

Bitnation – una “nazione volontaria” senza confini decentrata che stabilisce una giurisdizione di contratti e regole, basata su EthereumFactom, un registro distribuito Tezos, un voto decentrato.

Microsoft Visual Studio sta rendendo disponibile il linguaggio di Ethereum Solidity. IBM offre un servizio blockchain cloud basato sul progetto Hyperledger Fabric open source. Oracle Cloud offre Blockchain Cloud Service basato su Hyperledger Fabric. Oracle è entrato a far parte del consorzio Hyperledger.

Nell’agosto 2016, un gruppo di ricerca dell’Università tecnica di Monaco ha pubblicato un documento di ricerca sul modo in cui le blockchain potrebbero interrompere le industrie. Hanno analizzato il finanziamento di venture capital che è andato in blockchain ventures. La loro ricerca mostra che $ 1,55 miliardi sono andati alle start-up con un’industria focalizzata su finanza e assicurazioni, informazione e comunicazione e servizi professionali. Un’alta densità di avvio è stata rilevata negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada.

ABN Amro ha annunciato un progetto nel settore immobiliare per facilitare la condivisione e la registrazione di transazioni immobiliari e un secondo progetto in collaborazione con il porto di Rotterdam per sviluppare strumenti logistici

Blockchain prospettive future

Quali sono le prospettive future della Blockchain? Un rapporto del World Economic Forum del settembre 2015 prevedeva che entro il 2025 il dieci percento del PIL globale sarebbe stato immagazzinato nella tecnologia blockchains.

All’inizio del 2017, i professori della Harvard Business School, Marco Iansiti e Karim R. Lakhani, hanno detto che la blockchain non è una tecnologia dirompente che riduce il costo di un modello aziendale esistente, ma è una tecnologia fondamentale che “ha il potenziale per creare nuove basi per i nostri sistemi economici e sociali”. Hanno inoltre previsto che, mentre le innovazioni fondamentali possono avere un impatto enorme, “occorreranno decenni perché la blockchain penetri nelle nostre infrastrutture economiche e sociali”.

Blockchain: le domande frequenti

Cos’è la blockchain? Si intende la tecnologia in grado di costruire un grande database distribuito di blocchi (catena di blocchi) legati insieme tramite crittografia. Ogni catena è fatta di transazioni che incorporano un hash del blocco precedente, dati e timestamp.

Quali sono i vantaggi principali di una blockchain? La tecnologia blockchain è conosciuta sopratutto per le transazioni sulle criptovalute ma deve essere vista come qualcosa di più ampio. E’ una tecnologia in grado di assicurare trasparenza e sicurezza. L’utilizzo di protocolli distribuiti e pubblici consente di decentralizzare le informazioni che non possono essere così contraffatte o sfruttate per attacchi hacker riducendo di fatto il rischio di centralizzazione. Con quali piattaforme si può sfruttare al meglio la Blockchain? Ci sono ottime piattaforme di investimento che consentono di investire in sicurezza sulle criptovalute come ad esempio eToro ed OBRinvest.

Conclusioni

In questa guida abbiamo visto nel dettaglio come funziona la Blockchain e cos’è la tecnologia che viene impiegata da tutte le transazioni sulle criptovalute.

La Blockchain va inquadrata in un contesto più ampio delle criptovalute pensando a tutte le applicazioni che potranno essere sviluppate in futuro. Grazie a questa tecnologia oggi è stato possibile lo sviluppo e la crescita dell’intero settore delle criptovalute e l’utilizzo nei pagamenti digitali e gli investimenti. Si tratta quindi di una tecnologia dalle grandi prospettive che rivoluzionerà le nostre vite e vari settori della nostra quotidianità, in un futuro non troppo lontano.