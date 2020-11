eToro: recensione broker e opinioni [2021]

eToro è una delle piattaforme di trading migliori del mercato. In questa recensione di eToro cercheremo di evidenziare le caratteristiche della piattaforma e le opinioni indipendenti sulla qualità di questo broker che ha milioni di iscritti nel mondo grazie alle sue funzioni di social trading e copy trading, oltre a spread e commissioni davvero convenienti.

Quando parliamo di piattaforme di trading online, non possiamo fare a meno di citare la piattaforma di eToro. Broker capace di accontentare tanto il trader alle prime armi, quanto quelli più esperti. Coniugando di fatto una piattaforma semplice e intuitiva.

Il broker eToro risponde a tutte quelle caratteristiche che enunciamo ogni volta parliamo di come deve essere una piattaforma per il trading online: sito facile da usare, disponibilità di un Conto demo iniziale per fare pratica, commissioni e spread bassi, Leva finanziaria, assistenza clienti continua ed efficiente. Ma in più anche gli innovativi servizi copy trading e CopyPortfolio trading.

Il primo consente di copiare ciò che fanno i trader più esperti; ma anche con possibilità di personalizzare le loro strategie. I secondi consentono invece di copiare interi panieri contenenti più strumenti finanziari; che vi entrano ed escono tramite algoritmi ma anche supervisionati da commissioni di esperti in “carne ed ossa”.

eToro cos’è

Partiamo con la domanda più semplice che ci sia: cos’è eToro. Trattasi di una piattaforma per il trading online, più precisamente un social investment network. Come già detto in precedenza, sul broker eToro è possibile seguire o copiare i migliori trader presenti sulla piattaforma, ma anche investire in qualsiasi tipologia di mercato finanziario di propria spontanea volontà. Infatti il consiglio è di iniziare col primo tipo di strategia, per capire come funziona e come si agisce sul mercato finanziario. Per poi via via spiccare le ali e prendere decisioni da soli, investendo su una pluralità di asset: azioni, materie prime, criptovalute. eToro è una piattaforma regolata da CySEC.

eToro: le domande frequenti

Cos'è eToro? E' una delle migliori piattaforme di trading in assoluto, broker conveniente che permette di copiare dai migliori trader grazie a social trading e copy trading. Quanto cosa eToro? Si tratta di una piattaforma con iscrizione gratuita che non ha commissioni nè costi nascosti. In più offre un ottimo conto demo gratis ed illimitato. Cosa sono i popular investor di eToro e cosa guadagnano? I popular investor sono i trader della piattaforma di eToro con la più alta percentuale di profitti. In base al numero di persone che li copiano ricevono un profitto dunque hanno tutto l'interesse a farsi seguire dai principianti.

eToro truffa

Veniamo alla seconda fatidica domanda: eToro è una truffa. La risposta è assolutamente No. Lo si evince dal fatto che esista dal 2010, che soddisfi migliaia di utenti iscritti e che, soprattutto, vanti la licenza di organi di controllo.

Cosa volere di più? Con le loro regole stringenti questi enti controllano che le piattaforme siano in regola e non siano state create per fregare il prossimo. Come invece fanno altre piattaforme che fanno scaricare software gratuiti, fanno caricare sul conto 250 euro e promettono guadagni pari a migliaia di euro mensili minimi. Il tutto in maniera automatico e senza che noi facciamo niente.

Infatti, nelle pubblicità spesso questi famigerati broker, poggianti su fantomatici robot impeccabili che azzeccano ogni scommessa, ritraggono gente in costume o bermuda bearsi su una amaca di un’isola esotica con un portatile sulle gambe. Rilassati e sorridenti. Sul nostro sito ne abbiamo smascherati tanti, basta dare una occhiata qui.

Siti da cui vi invitiamo a stare lontani. E anche se provate a recuperare i soldi investiti, anche dietro regolare denuncia, non otterrete nulla indietro. In quanto queste società hanno l’astuzia di far passare questi soldi tra mille rivoli, fino a farli approdare su conti correnti di Paradisi fiscali.

eToro (clicca qui per il sito ufficiale) invece offre una miriade di servizi appannaggio del trader, proprio per accompagnarlo nel suo percorso. Inoltre, ha sede proprio a Cipro, un ex Paradiso fiscale oggi sede proprio di uno dei più importanti organi di vigilanza: il succitatoCySEC.

75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

eToro come funziona?

Una volta registrati sulla piattaforma eToro compilando tutti i campi richiesti con i propri dati personali e dopo aver scelto nome utente e password (grosso modo ciò che fate per registrarvi ad ogni sito) entrerete nel conto demo di eToro.

Troverete varie voci ma scoprirete che la piattaforma è alquanto intuitiva e si lascia preferire da esperti e trader alle prime armi:

Lista preferiti: in questa sezione è possibile seguire i mercati, gli altri trader ed iscriversi a tassi in tempo reale Portafoglio virtuale: come vedremo di seguito, eToro mette a disposizione un Conto demo con denaro virtuale al fine di muovere i primi passi in maniera sicura. La piattaforma di eToro Demo consente così di prendere confidenza e dimestichezza con questo broker. E mediamente, come leggiamo da vari commenti e recensioni, occorrono massimo 4 o 5 giorni per essere già pronti a fare trading con denaro reale. Quindi sostanzialmente meno di una settimana. Piazzare la prima posizione: dopo aver fatto trading virtuale e capito come funziona, passiamo alla nostra prima posizione ufficiale. Del resto, la prima posizione di trading è come il primo amore: non si scorda mai. Ad esempio, se vogliamo acquistare le azioni di Coca Cola, dobbiamo andare su Mercati>Azioni>Beni di Consumo>KO, e cliccare sul tasto Investi. Ora avrete investito sull’effervescente Cosa Cola.

eToro opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su eToro? Basta farsi un giro sul web per leggere le molteplici recensioni che parlano bene del broker eToro.

Commenti e recensioni su eToro peraltro anche veri, non come fanno le piattaforme truffaldine che finanziano truppe cammellate di utenti per parlare bene e in maniera entusiasta di siti creati ad arte invece per fregare il prossimo. Anzi, spesso questi siti finanziano altri tipi di utenti pagati proprio per screditare i broker più noti ed utilizzati.

Ma è la stessa piattaforma a mettere a disposizione dei Forum dove i trader possono parlare e scambiarsi opinioni e suggerimenti. Infatti questo servizio si chiama Social trading, e ingloba una vasta gamma di servizi tra cui i succitati Copy trading e CopyPortfolio trading.

eToro: come funziona il conto demo

Mettere a disposizione un conto demo appannaggio dei trader alle prime armi lo consideriamo ormai un servizio irrinunciabile per una piattaforma di trading online. Usando un gergo automobilistico definiremo il conto demo come un servizio “di serie”. Il conto demo consente di testare la piattaforma e familiarizzare col trading senza rischiare soldi veri.

Certo, c’è chi crede poco a questa funzione in quanto si pensa che il trader faccia più operazioni azzardate e a cuor leggero sapendo che i soldi che spende non sono reali. E magari, una volta esaurito il Conto demo, non ha imparato a controllare il fattore emotivo che invece ha un suo peso.

Ma ecco perché i broker mettono a disposizione il conto demo in maniera limitata. Solo per un tot di giorni o entro una certa cifra.

eToro consente altresì di utilizzare la piattaforma in Conto demo senza necessità di mettere soldi reali. Oltre al fatto che è possibile utilizzare un conto demo in contemporanea con uno virtuale.

Il Conto demo è uno dei servizi principali di eToro offerti fin dalla sua nascita. Inizialmente ne prevedeva altri come l’Openbook, il Copytrader, il Guru Finder, il Copy.me ed altri.

Alcuni sono rimasti, altri no, in quanto eToro si evolve continuamente. Migliora anno per anno correggendo cosa non va e stando a passo con la concorrenza. Del resto, si sa, il web è in continua evoluzione e i siti nascono e muoiono in continuazione. Restare sulla cresta dell’onda è difficilissimo e pochi ci riescono. Si pensi a Facebook, nato 13 anni fa e sulla cresta dell’onda da una decina di anni.

Va da sé che usare il Conto demo non comporta dei rischi, certo, ma neanche dei guadagni. Quindi anche se dovreste azzeccare tante posizioni, esultate fino ad un certo punto. Quei soldi non li intascherete.

eToro demo

Come aprire un conto demo su eToro? Basta seguire i seguenti passi:

collegarsi sul sito ufficiale di eToro e compilare il modulo di registrazione

e compilare il modulo di registrazione scegliere un username e compilare tutti i campi con i propri dati personali

recarsi sulla piattaforma di trading di eToro

andare poi nella colonna di sinistra, cliccare su Portafoglio > Portafoglio Virtuale, e confermare la selezione

eToro Grafici

Come tutti i broker efficaci che si rispettino, anche eToro mette a disposizione dei grafici molto accurati in favore dei trader. Come accedere ai grafici eToro? Anche in questo caso i passi da seguire sono pochi e semplici:

Usare la piattaforma eToro Cliccare sul tasto nella colonna di sinistra “Mercati” Selezionare un mercato a scelta, tra l’ampia selezione di: ETF, Azioni, Indici, Materie Prime, Valute, ecc. Cliccare sulla tab Grafico e sarà visualizzato un grafico. Cliccare poi in alto a destra rispetto al grafico, sul simbolo per ingrandire la finestra. In questo modo ci appariranno più funzioni del grafico eToro

Sarà possibile poi personalizzare i grafici messi a disposizione da eToro. Ecco in che modo:

Rappresentazione: Candele vuote, Barra, Linea, Montagna, Candele. Analisi Tecnica: Indice Accumulative Swing, ADX, Alligator, Aroon, Oscillatore Aroon, Average True Range, Oscillatore Awesome, Bande di Bollinger, Center of Gravity, Volatilità di Chaikin, Oscillatore Chande Forecast, Oscillatore Chande Momentum, Indice Comodità Channel, Coppock Curve e molto altri ancora. Timeframe: 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 ora, 4 ore, 1 giorno, 1 settimana.

eToro: App per Android e iPhone

eToro ha una app per Android ed iPhone? Certo che sì. Mentre non dispone di una versione per il Personal computer. Del resto, per le app vale lo stesso discorso fatto per il Conto demo.

E’ impensabile che un broker non ne disponga. eToro ha sia una app per Android (sistema operativo ad oggi presente sul 94% degli smartphone in circolazione, grazie soprattutto ai diffusissimi marchi asiatici.

Come scaricare app eToro su iPhone? Anche qui inutile dirlo: su Apple Store e anche in questo caso in maniera gratuita.

Avere le app eToro consente di controllare comodamente dal proprio device mobile come stanno andando le proprie posizioni, controllare il proprio wallet su eToro (il portafoglio digitale vantato sulla piattaforma), le news sui mercati finanziari, e così via.

eToro Copy trading

Abbiamo prima accennato alla funzione Copy trading di eToro, che consente di “copiare” quanto fanno i trader più importanti presenti sulla piattaforma, con la possibilità anche di personalizzare le scelte. Come funziona Copy trading eToro?

Una volta loggati sulla piattaforma dobbiamo scegliere direttamente dalla classifica Persone, che rispecchia tutti i migliori popular investor. Essi sono contraddistinti da numeri e statistiche, per facilitare la scelta del trader.

Una volta selezionato uno o più Popular Investor nella directory Persone, sarà sufficiente andare sul profilo del trader, e cliccare sul tasto copia, selezionando altresì il quantitativo con cui copiare il trader in questione. Si può personalizzare in base al livello che si vuole e in base a quanto si è disposti a rischiare. Una volta copiato il trader esperto, è possibile seguire l’andamento del nostro investimento in real time.

Come si può facilmente notare (ma lo si farà pienamente solo una volta registrati e iniziando ad usarlo) il CopyTrader di eToro è ben altra cosa rispetto a quanto promettono le piattaforme truffaldine citate in precedenza.

In questo caso davvero il sistema “lavora per noi”, ma si basa su trader veri, che avranno a loro volta una commissione su quanto vi faranno guadagnare.

Inoltre, abbiamo visto che eToro nel suo Copy trading mette a disposizione anche una Stop loss. Così che potrete decidere voi quando fermare la copia e a che livello di perdita.

eToro conviene?

Ok, eToro non è una truffa e il suo copy trading è una funzione a disposizione di tutti i trader. Ma funziona davvero? Lecita anche questa domanda a cui pure daremo una risposta. La risposta è sì.

Il copy trading di eToro replica in proporzione 1:1 tramite il Popular Investor in via diretta sul vostro account, senza dovere far nulla. Non si sono registrati particolari blocchi sulla piattaforma significativi, malgrado il fatto che sul broker operino ben 4.5 milioni traders quotidianamente.

eToro CopyPortfolio cosa sono

Prima abbiamo accennato anche agli eToro CopyPortfolio? Cosa sono gli eToro CopyPortfolio? Trattasi di asset creati da questo Broker che funzionano in modo simile agli ETF. Un trader può acquistare vari strumenti finanziari come le valute, i CFD, gli indici di borsa e le materie prime. Sono quindi asset di investimento copiabili sotto forma aggregata.

Se quindi i Social trading permettono di copiare singoli trader esperti, con i CopyPortfolio è possibile addirittura copiare interi asset comprensivi di più strumenti finanziari. Viene realizzata la raccomandazione principale che viene fatta ai trader: diversificare i propri investimenti.

Troviamo diversi tipi di asset di investimento.

Market CopyPortfolio Top Trader CopyPortfolio Partner CopyPortfolio CopyPortfolio Cripto

Per approfondire, ne abbiamo parlato qui.

eToro CopyPortfolio come funzionano

Come è possibile utilizzare i CopyPortfolio di eToro? Seguendo questi pochi e semplici passi:

registrarsi sulla piattaforma di eToro

cliccare sul bottone che compare in alto a sinistra CopyPortfolio

inserire l’importo con cui si desidera investire

cliccare su Investi e si inizierà a copiare il fondo di investimento

Gli strumenti finanziari che fanno parte di questo paniere del CopyPortfolio viene selezionato tramite algoritmi matematici. Occorre comunque investire almeno 5mila euro iniziali quindi non sono accessibili proprio a tutti.

I CopyPortfolio di eToro replicano i profitti in scala 1:1. Sebbene siano considerati investimenti a lungo termine, potranno essere interrotti in qualsiasi momento, ai tassi di mercato correnti. Non prevedono commissioni di gestione, cosa che invece non troviamo nelle società di investimento di tipo tradizionale.

Le transazioni finanziarie che avvengono all’interno di un CopyPortfolio sono investe oggetto degli spread previsti da eToro.

Col trascorrere del tempo, il valore dei singoli ETF che fanno parte di un CopyPortfolio, vanno verso l’alto o il basso. Muovendosi così dal livello target dell’inizio. Pertanto, ciò vuol dire che a lungo andare, le azioni tendono a vedere incrementare il proprio valore in maniera più veloce al cospetto degli ETF.

Pertanto, la parte di portafoglio formata da titolo azionari andrà verso il rialzo rispetto alla parte costituita da ETF. Questo sistema è quindi basato su un meccanismo di continuo riequilibrio che aprirà o di contro chiuderà le posizioni che di volta in volta vanno a scadenza periodica.

I CopyPortfolio sono pertanto basati su un meccanismo diverso. Inoltre, gli ETF non includono al loro interno posizioni short ma solo di tipo Long. Invece i TopTrader CopyPortfolio, dato che replicano le strategie dei trader, includono anche le posizioni di tipo short.

Quali sono i CopyPortfolio offerti da eToro? Sono tanti e si occupano di molteplici settori: azioni, colossi dell’Hitech, settore immobiliare, colossi dell’alimentazione e dei drink, importanti attori del settore energetico, e così via. Anche in questo caso per un elenco completo rimandiamo al link di cui sopra.

Disclaimer: eToro è una piattaforma multi asset che consente dio investire sia in azioni che in criptovalute, e di fare trading sui CFDs.



Considera che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro dovuto alla leva finanziaria. 75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro.



Criptoasset non sono regolati e possono subire ampie variazioni di prezzo, dunque non sono appropriati per tutti gli investitori. Il trading di criptoasset non è regolamentato da alcuna normativa Europea.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.

Responsabilità: Tutti gli autori, i collaboratori e i redattori degli articoli pubblicati su webeconomia.it esprimono opinioni personali. Tutte le assunzioni e le conclusioni fatte nei post ed ulteriori analisi di approfondimenti sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime, indici) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e/o raccomandazioni all'investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di investimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali.