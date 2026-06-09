Comprare Azioni Apple (AAPL): come investire nel 2026

Come sapete investire in azioni può essere una attività non difficile se si utilizzano gli strumenti giusti. Apple è da sempre una società solida che ha rivoluzionato il settore tecnologico e non solo grazie alla sua visione strategica del mondo. Da un punto di vista finanziario le Azioni Apple sono da sempre appetibili per gli investitori in quanto è una delle società con la più alta capitalizzazione.

Molti investitori si stanno prendendo delle soddisfazioni investendo sul titolo Apple. Se in passato solo i grandi trader potevano puntare a questo tipo di azioni, oggi tutti possono ambire a sfruttare il potenziale delle azioni di Cupertino. Basta iniziare investendo un capitale minimo, ad esempio i 50€ previsti dall’iscrizione alla piattaforma di eToro.

Si tratta senza dubbio del miglior broker per iniziare a investire in azioni Apple in quanto presenta delle funzionalità che facilitano la vita anche ai principianti. Con eToro ad esempio è possibile copiare le operazioni dai trader che guadagnano replicandole interamente.

Azioni Apple: panoramica e storia

Uno dei fattori fondamentali per poter investire con successo nel mercato azionario è quello di conoscere la storia e l’andamento delle società nel tempo. Questo ci consente di capire in anticipo se abbiamo a che fare con una società solida dal punto di vista finanziario per poterne analizzare le dinamiche che influenzano l’andamento del prezzo.

Apple Inc è fondata nel 1976 da Steve Jobs e Steve Wozniak, due giovani che condividevano la passione per il mondo dei computer e della tecnologia. In particolare Steve Jobs è stato considerato da molti un visionario per il suo modo di fare impresa e per la visione del mondo. Apple e Jobs hanno cambiato la storia, questo nessuno lo può negare.

Nel 1975 nasce il primo modello di computer e nel 1976 vengono creati i primi chip che consentirono di realizzare il primo computer (Apple I).

Negli anni 80 Jobs e Wozniak gettano le basi per il futuro avviando la crescita di Apple con nuovi computer che iniziano ad uscire sul mercato.

Dopo una pausa da Jobs la Apple tornò protagonista del mercato lanciando nuovi prodotti che hanno poi avuto un grande successo come l’IPhone e l’Ipad. Prima ancora Jobs rivoluzionò il modo in cui ascoltiamo la musica lanciando l’IPod.

Oggi Apple ha ottenuto un successo commerciale senza precedenti, i suoi prodotti sono desiderati da molti nonostante la concorrenza. La società dispone di una grande liquidità e presenta dei dati societari invidiabili che ci fanno capire come Apple possa essere una ottima scelta di investimento. Vedremo tra poco perché.

Azioni Apple: riepilogo

❓Dati societari Apple Inc è una multinazionale americana che si occupa di tecnologia e informatica. Famosa per i suoi computer Mac / Macbook e prodotti di successo come gli smartphone IPhone, Apple Watch e IPad. 🚘 Settore Technology 🏢 Sede Cupertino negli USA 📊 Quotazione Borsa di New York, Indice Nasdaq 👍 Ticker AAPL 🥇Migliore piattaforma con conto demo eToro 🥇Miglior broker per azioni Scalable Capital

Broker per investire in azioni Apple

Se siete interessati agli investimenti in azioni potete utilizzare i seguenti broker per investire in azioni:

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80% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro. I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

si tratta di piattaforme registrate in Consob e dunque sono tra le più sicure da utilizzare.

Investire in Azioni Apple conviene oggi ?

Apple è cambiata nel corso degli anni. Oggi non si occupa più solo di personal computer come il Mac ma offre una serie di prodotti e servizi che alimentano una parte consistente del fatturato.

Capire i dati societari di Apple è fondamentale per poter capire come evolve il prezzo delle azioni e da cosa è influenzato l’andamento delle quotazioni. Oggi una grande fetta del fatturato è legata a:

Telefonia: con Iphone la Apple ha rivoluzionato il mercato. Oggi siamo arrivati ad Iphone 12 che verrà presentato a breve ed i dati delle vendita dei precedenti telefoni sono sempre in crescita. Un buon 60% del fatturato di Apple viene da Iphone e dai servizi collegati

PC: oltre al Mac ci sono i portatili come i MacBook che hanno contribuito negli anni al successo di Apple. I MacBook sono utilizzati sopratutto da chi lavora in ambito audio/video ed incidono per il 10% nel volume di affari dell’azienda di Cupertino

Musica: il settore della musica è esploso dall’introduzione di Ipod. Ancora una volta Jobs ci vide giusto quando lanciò il suo servizio musicale iTunes insieme al lettore musicale iPod che negli anni ha cambiato per sempre il modo con cui ascoltiamo la musica.

Servizi: una fetta meno importante ma comunque interessante è data da servizi e dal Cloud.

Macbook: il lancio dei nuovi processori M1 basati su chi proprietario e degli M1 Pro ed M1 Max ha rivoluzionato il mercato dei processori e dei computer che ora fanno da benchmark per tutti gli altri

Possiamo dire senza ombra di dubbio che il titolo Apple continua a viaggiare alla grande in Borsa nonostante i concorrenti.

Quando si investe sulle azioni gli analisti indicano una serie di parametri a cui fare attenzione come il fatturato, i dati societari e gli strumenti per investire.

Gli analisti concordano nel segnalare che investire in Apple oggi conviene eccocome. Vedremo nei prossimi paragrafi come comprare azioni in modo semplice e rapido.

Una grande opportunità è offerta ad esempio dagli strumenti CFD e dalle piattaforme con eToro e AvaTrade che sono facili da usare e permettono di negoziare in azioni con gli strumenti migliori. Per gli anni a venire è facile pensare che Apple sarà ancora un titolo appetibile per gli investitori.

Investire in azioni Apple con gli strumenti finanziari online

Per investire sul titolo Apple oggi non è più necessario giocare in Borsa acquistando fisicamente le azioni. Si può fare tutto da casa propria ed in tempi brevi. Questo non vuol dire che è facile e che si guadagna sicuramente ma è possibile grazie a strumenti finanziari efficienti.

Ci sono ad esempio piattaforme di trading autorizzate che permettono di accedere ai migliori titoli del mercato azionario sia per quanto riguarda le Borse Europee che Statunitense ed Asiatiche.

Queste offrono accesso immediato anche ad altri mercati come il Forex, gli indici di borsa e le criptovalute oltre alle principali materie prime. Il vantaggio di queste piattaforme è dato dal fatto di poter utilizzare uno strumento finanziario molto potente: i CFD (contract for difference).

Come si possono sfruttare i CFD per investire sul titolo Apple?

I contratti di differenza permettono di fare investimenti sia quanto il titolo scende (al ribasso) sia quando il titolo sale (al rialzo). E per questo bastano piccole somme ed un investimento minimo per poter negoziare sull’andamento del titolo.

Come abbiamo visto ci sono servizi come il social trading, i segnali di trading (qui trovi i migliori) che permettono con bassi capitali di essere subito profittevoli.

Vediamo quali sono le piattaforme più convenienti per poter investire con successo in azioni Apple.

Comprare azioni Apple su eToro

eToro (clicca qui per il sito ufficiale) è uno dei broker storici per poter investire in azioni. E’ molto conosciuto dai trader in quanto ha portato all’attenzione degli investitori servizi innovativi come il copy trading.

In pratica queste funzioni “social” permettono anche ai principianti di poter negoziare sui mercati con semplicità ottenendo performances stabili. In questo modo comprare azioni diventa molto semplice ed immediato.

La piattaforma permette di negoziare sulle azioni più famose come quelle della Apple partendo da un deposito minimo fra i più bassi del settore.

Grazie al copy trading è facile fare trading automatico ovvero investire in maniera automatica sull’andamento del titolo Apple. In pratica si copiano trader in carne e ossa e non robot automatici e questo ha il vantaggio di poter prendere spunto da chi ha successo.

52% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.

Investire in azioni Apple con IG Markets

Un’altra piattaforma di trading online che consigliamo è quella di IG Markets che come eToro propone dei servizi veramente innovativi.

Parliamo d uno dei broker più indicati per investire nel mercato azionario sopratutto sui titoli più famosi. E’ una piattaforma specializzata che offre grafici in tempo reale.

Su IG Markets è molto semplice comprare e vendere azioni Apple, oltre che investire in altri mercati.

Per i principianti sono previsti inoltre i servizi come guide che si possono scaricare in PDF e che offrono ottimi spunti su come investire in azioni.

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Comprare e vendere azioni con Plus500

Plus500 è una piattaforma di trading autorizzata e sicura. E’ molto conosciuta in Europa grazie alla sua qualità oltre che ad essere sponsor di squadre di calcio prestigiose in Italia e Spagna.

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Azioni Apple: la quotazione in tempo reale

Possiamo vedere nel grafico che segue l’andamento delle azioni Apple nel tempo. Premendo sui pulsanti storici possiamo vedere come il titolo abbia avuto anche in passato sempre un trend positivo, cosa che lo fa scegliere agli investitori:

Apple $294,46 USD +1,35% oggi Market Cap — Volume 33 M P/E Ratio — Variazione +$3,91 Oggi +1,4% 3M +12,9% 1 Sett. -5,1% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

Vedremo in seguito qual è lo strumento finanziario migliore per poter fare trading sul titolo Apple.

Comprare azioni Apple: le domande frequenti

Dove sono quotate le azioni Apple? Le azioni Apple sono quotate alla Borsa di New York, in particolare sull’indice dei titoli tecnologici NASDAQ. Il titolo Apple è destinato a crescere in Borsa? Non è dato saperlo, le azioni possono crescere o scendere. Quello che è sicuro è che parliamo di una azienda solida che è tra le poche a distribuire dividendi agli azionisti dunque un titolo da tenere in portafoglio.

Azioni Apple: previsioni e conclusioni

Apple è sicuramente uno delle più importanti società di tecnologia e non solo del mondo. Per questo motivo può essere considerata a tutti gli effetti una ottima opportunità di investimento. Se in passato questa opportunità era una prerogativa dei grandi investitori oggi investire in azioni Apple è alla portata di tutti.

Gli strumenti finanziari moderni come i CFD possono sicuramente essere il mezzo con cui operare in sicurezza. Le piattaforme di trading moderne permettono di tenere tutto sotto controllo, controllare i grafici sull’andamento e sfruttare servizi innovativi come ad esempio il social trading o i segnali per poter iniziare a fare profitti da subito.

Vi lasciamo ad una serie di broker consigliati per investire in Apple, sono senza dubbio i più affidabili per negoziare nel mercato azionario.