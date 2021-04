Azioni da dividendo: migliori titoli su cui investire [2021]

Cosa sono le azioni da dividendo? Su quali conviene investire?

Te lo diciamo in questa guida completa sulle azioni da dividendo. Dove affronteremo cos’è un dividendo, perché investire su questa tipologia di titoli, dove farlo, alcuni esempi di migliori azioni da dividendo.

Dividendo: cos’è

Cos’è un dividendo? Si tratta di una porzione di utile societario che viene distribuita agli azionisti previa approvazione dell’assemblea dei soci. La distribuzione può avvenire in 2 modi:

liquidando somme di denaro

ripartendo ulteriori azioni

Abbiamo detto previa delibera, giacché una società ha 3 opzioni davanti a sé:

reinvestire il guadagno ottenuto in favore dell’azienda stessa

coprire le perdite (si parla di retained earnigs o utili non distribuiti

ripagare gli investitori (il dividendo vero e proprio)

Il dividendo è di fatti una porzione di utili che una società decide di distribuire per ripagare gli azionisti per aver creduto nella società investendo in essa. E’ dunque la società che stabilisce l’entità della cedola.

Su quali azioni da dividendo puntare?

L’azionista calcolerà quanti soldi deve ottenere. Come detto, il pagamento può avvenire in contanti o in azioni, 1 o 2 volte nel giro di un anno.

Due sono i tipi di dividendo:

Ordinario: deriva generalmente dagli utili. L’azionista si aspetta di ottenerli tutti gli anni

Straordinario: scaturisce dalle riserve di liquidità della società e non dagli utili realizzati

Perché investire in azioni da dividendo

Sicuramente le azioni a più alto rendimento risultano le migliori. Fermo restando che, come tutti gli investimenti che possono portare alti profitti, anche i titoli ad altissimo rendimento sono considerati più rischiosi. I titoli che pagano dividendi alti sono quasi sempre di tipo conservativo.

Per altissimo rendimento intendiamo una percentuale che supera il dieci percento.

Occorre poi dire che buona parte delle società ad alto rendimento pagano dividendi regolari. Tuttavia, devi anche essere consapevole che non è detto che i dividendi saranno pagati agli azionisti.

Come detto prima, infatti, è l’assemblea dei cosi a decidere il da farsi e la ricompensa agli azionisti è solo una delle opzioni. Il tutto, senza dover neanche fornire alcuna spiegazione.

La strategia sarebbe quella di acquistare i titoli meno cari tra quelli che distribuiscono dividendi. Ma non sempre è vero. Se le azioni sono di a buon mercato ci sarà un motivo.

Infatti in alcuni casi, infatti, le azioni di basso valore aumentano e fanno in modo che i loro investitori vedano guadagni più lauti. Tuttavia, quasi sempre un’azione con un valore contenuto resterà così.

Come investire in azioni da dividendo

Essere un azionista diretto di una società prevede i suoi oneri, oltre al fatto di dover investire capitali importanti.

Supponiamo che tu rientri tra i trader retails, cioè quelli che investono somme contenute e hanno meno esperienza di trading.

Il modo migliore per te di investire in azioni da dividendo è il trading con i Contract for difference, contratti derivati che replicano il valore di un sottostante. Nella fattispecie, di un titolo azionario.

Si tratta poi di contratti standardizzati, quindi troverai sempre lo stesso formato e ciò li rende pure semplici.

Con i CFD puoi anche sfruttare la leva finanziaria, ricordandoti sempre che come moltiplica i profitti moltiplica pure le perdite.

Puoi andare anche incontro a commissioni contenute.

Dove investire in azioni da dividendo

Vediamo quali sono i migliori broker per trovare azioni da dividendo su cui investire.

Azioni da dividendo: i migliori titoli

Ecco alcune azioni da dividendo da tenere sott’occhio per futuri investimenti.

Azioni Enel

Non solo per amor di patria, che con gli investimenti non dovrebbe esserci, ma per reali opportunità, partiamo da Enel.

Enel S.p.A. è infatti una multinazionale italiana operante nel settore dell’energia. E ad oggi tra i principali players mondiali nel settore dell’energia elettrica e gas.

Nata come ente pubblico nel 1962, è diventata SPA nel 1992, a seguito delle profonde privatizzazioni che hanno riguardato il nostro paese in quel decennio. Nel 1999 è arrivato l’approdo in borsa, nell’indice FTSE MIB della Borsa di Milano.

Lo Stato italiano, mediante il Ministero dell’economia e delle finanze, detiene ancora la quotazione principale con il 23,6% del capitale sociale.

Risulta 84ma per fatturato e capitalizzazione di mercato nel mondo, mentre in Europa risulta essere la maggiore utility per capitalizzazione.

Per approfondimenti: Come comprare azioni Enel.

Azioni Intesa San Paolo

E sempre non per amor di patria, mettiamo subito dopo Intesa Sanpaolo. Banca nata nel 2007 dalla fusione di due banche italiane prestigiose: Sanpaolo IMI e Banca Intesa. La prima di Torino, la seconda di Milano.

Dopo la fusione, Intesa SanPaolo ha proseguito la propria cavalcata, acquistando altre banche importanti, diventando la prima realtà creditizia italiana. Per numero di sportelli e quota di mercato. Ultimo atto, l’acquisto di Ubi Banca, che ha costretto però la cessione di altri sportelli per ordine dell’antitrust.

Intesa Sanpaolo è quotata sul FTSE MIB, nella Borsa di Milano. Le azioni rientrano altresì nell’indice Euro Stoxx 50 e nell’Euro Stoxx 50 Banks.

Per approfondimenti: Comprare Azioni Intesa Sanpaolo, ecco come fare.

Azioni Nexi

Nexi S.p.A. è una protagonista tutta italiana nel settore FinTech, offrendo soluzioni tecnologiche di alto livello a tanti soggetti come banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione. Facilitando le transazioni, tramite servizi diretti o creando infrastrutture.

Nexi può contare sul oltre 41 milioni di carte di pagamento gestite e 2,7 miliardi di transazioni ogni anno. Sono quasi 900mila i punti vendita convenzionati, circa un milione e mezzo i terminali POS collegati ai suoi servizi, circa 450 miliardi di euro transati.

Altri numeri interessanti di Nexi riguardano circa 14mila ATM gestiti in Italia e 420mila imprese che si servono dei servizi Corporate Banking Interbancario.

Nexi è approdata sulla Borsa di Milano, nell’indice FTSE MIB, da aprile 2019, dunque è possibile comprare le azioni Nexi o negoziare con i CFD.

Azioni Apple

Sicuramente conoscerai Apple, ma una ripassatina è sempre d’uopo. Anche perché magari conosci i suoi disposivi, ma meno dell’azienda.

Apple Inc. rientra infatti tra le società tecnologiche Big Tech, con Amazon, Google, Microsoft e Facebook. Le società che trainano anche l’indice Nasdaq 500.

Fondata nel 1976 da Steve Jobs insieme a Steve Wozniak e Ronald Wayne, a Cupertino, nella mitica Silicon Valley in California quando però non era ancora come oggi, fu incorporata come Apple Computer, Inc. a gennaio 1977.

I primi ottimi riscontri sul mercato dei suoi pc aiutarono la società ad avanzare ed assumere progettisti di alto livello. Andò in Borsa nel 1980, il che alimentò le sue opportunità finanziarie.

A metà anni ‘80 arrivò un cambio al vertice, visto che dopo l’uscita di Wayne avvenuta quasi subito, lasciarono pure gli altri fondatori: Wozniak rimase come impiegato onorario, Jobs fondò NEXT. Per poi ritornare in azienda come Ceo nel 2000. anche perché Apple nel 1997 acquisì proprio NEXT.

Apple con Jobs come amministratore delegato tornò ad essere redditizia e furono lanciati una serie di prodotti vincenti. Su tutti, l’iPhone nel 2007.

Tuttavia, Steve Jobs fu costretto a lasciare il suo ruolo nel 2011 e gli successe Tim Cook. Il quale ha portato l’azienda a grandi margini di fatturato ma ne ha risentito in termini di innovazione.

Dal 2011 risulta essere una delle più grandi aziende per capitalizzazione azionaria – titolo quotato al Nasdaq – e di maggior valore al mondo, pure davanti alla concorrente Microsoft.

Ad agosto 2018, è diventata la prima società statunitense quotata in borsa ad essere valutata oltre $ 1 bilione (890 miliardi di euro). Impiega 137mila dipendenti a tempo pieno, vanta oltre 500 store in 25 paesi nel Mondo.

E’ possibile comprare azioni Apple e investire sul titolo sfruttando le piattaforme CFD regolamentate.

Azioni Banca Generali

Banca Generali S.p.A. copre due settori in particolare: la consulenza finanziaria e la gestione del patrimonio finanziario delle famiglie.

Conta un portafoglio gestito di oltre 47 miliardi di euro, quasi 1.900 consulenti distribuiti in 43 filiali e 137 agenzie.

Vanta il fatto di essere stata tra le prime a nascere come banca online, nel 1998.

La banca è quotata alla Borsa di Milano nell’indice FTSE MIB, dove è possibile anche comprare azioni Generali, il titolo delle assicurazioni.

Azioni Johnson & Johnson

Johnson & Johnson è una multinazionale americana impegnata nel settorei dei farmaci, delle apparecchiature mediche, dei prodotti per la cura personale e l’automedicazione.

Fondata nel 1886, è quotata sulla borsa di New York ed è inserita nell’indice Dow Jones Industrial Average. La sede è a New Brunswick nel New Jersey.

Vanta circa 250 filiali dislocate in 60 diversi stati, mentre la rete commerciale è distribuita tra circa 180 paesi nel mondo.

Lo stabilimento produttivo in Italia si trova a Pomezia, in provincia di Roma.

Sono tantissimi i marchi popolari che fanno parte dell’Universo J&J. Inoltre, la multinazionale è impegnata in prima linea nella lotta al Covid-19, con un proprio vaccino, arrivato anche in Italia.

Non sono comunque mancate critiche e controversie, come il talco che avrebbe provocato tumori o di essere parzialmente responsabile di decessi per overdose da oppioidi.

Migliori azioni da dividendo: perché Amazon non c’è

Amazon si è contraddistinta per rally incredibile del proprio prezzo. Eppure, ha fallito sulla distribuzione dei dividendi nel 2020.

Tuttavia, gli investitori e trader forse se lo aspettano poiché fa parte della natura stessa del settore tech. Il quale non è mai stato famoso per dividendi e cedole.

Le aziende operanti nel settore della tecnologia sanno che per restare competitive devono investire molto spendere tantissimo in ricerca e innovazione. Pertanto, spesso si preferisce non staccare dividendi agli azionisti, ma appunto investirli.

Certo, gli analisti si dividono in 2 correnti di pensiero:

dopo 20 anni di numeri vertiginosi, Amazon sarebbe quasi tenuta a distribuire un dividendo

ci sono elementi che chiedono prudenza, come la salita delle spese in conto capitale a ben 13 miliardi nell’ultimo anno e il fatto che Paperon de’ paperoni Bezos vanti il 16% delle azioni Amazon

Per approfondimenti: Comprare azioni Amazon.

Azioni da dividendo: le FAQ

Cosa sono i dividendi? Si tratta di porzioni di utile di una società quotata in Borsa che vengono distribuiti agli azionisti previa approvazione dell’assemblea dei soci. I quali possono anche decidere di reinvestire i soldi nella società.



I dividendi possono anche essere convertiti in nuove azioni da distribuire agli azionisti. Quali sono le migliori azioni da dividendo? Società come Apple, Johnson & Johnson, Enel, Nexi, Intesa Sanpaolo, Banca Generali.

Conclusioni

Le società quotate in borsa possono scegliere se distribuire i dividendi tra gli azionisti (sotto forma di denaro o ulteriori azioni) oppure di reinvestire i capitali nella società stessa.

Non è detto che una società con alta redditività distribuisca i dividendi, il caso Amazon è il più eclatante.

Invece, tra le società quotate in borsa che distribuiscono maggiori dividendi troviamo Enel, Johnson & Johnson, Banca Generali, Nexi, Intesa Sanpaolo, ecc.

Per investire in queste società è possibile ad esempio usare broker CFD come eToro, che è molto conveniente dal punto di vista delle commissioni e consente di negoziare su tutti questi titoli.