Crypto Intelligenza Artificiale: top 10 progetti AI (2026)

La fusione tra intelligenza artificiale (AI) e criptovalute sta dando vita ad una nuova generazione di asset digitali chiamati crypto AI. Questi token utilizzano le capacità smart dell’AI per rivoluzionare vari aspetti del sistema blockchain e del mercato crypto.

Sempre più progetti stanno cercando di sfruttare i vantaggi di entrambe queste tecnologie, integrandole per creare nuove applicazioni e casi d’uso,

Le crypto AI mirano a sfruttare algoritmi di machine learning, linguaggio naturale, analisi predittiva ed altre tecniche di AI per fornire funzionalità uniche, servizi o applicazioni all’interno dell’ecosistema blockchain. L’integrazione dell’AI con le criptovalute può portare innovazioni in aree come analisi dei dati, riconoscimento di pattern, automazione e decision making.

In questa guida cercheremo di individuare le migliori criptovalute AI con maggior potenziale nel 2025.

Cosa sono le crypto AI?

Le crypto AI, note anche come token AI, sono asset digitali strettamente associati alla tecnologia dell’intelligenza artificiale. Queste criptovalute utilizzano algoritmi di AI per automatizzare task, velocizzare processi aziendali e offrire approfondimenti predittivi agli investitori.

I token AI sono progettati per migliorare l’efficienza e potenzialmente aumentare i rendimenti rispetto alle criptovalute tradizionali. Tipicamente, questi progetti crypto basati su AI integrano le reti blockchain nei loro sistemi AI.

Ad esempio, le piattaforme crypto AI possono impiegare tecniche di machine learning per analizzare dati su prezzi, volumi ed altri fattori al fine di supportare gli investitori nelle decisioni di trading, identificando pattern ed opportunità.

Inoltre, l’intelligenza artificiale può essere applicata per rendere più rapide e convenienti le transazioni sulla blockchain, ad esempio tramite meccanismi di esecuzione automatizzata degli smart contract.

I protocolli crypto AI mirano anche a risolvere problemi di sicurezza ed affidabilità, utilizzando tecniche di AI per il rilevamento di attività fraudolente e attacchi alla rete.

La fusione di intelligenza artificiale e crypto valute ha il potenziale di rivoluzionare l’industria crypto, rendendo gli investimenti più efficienti e sicuri. Per gli investitori attratti da queste tecnologie emergenti, le crypto AI offrono interessanti opportunità speculative.

Nell’ultimo periodo stiamo infatti assistendo al boom di questi progetti legati all’intelligenza artificiale direttamente o indirettamente a causa dell’hype generato da molti progetti del settore (es: Sora AI di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT).

Crypto e AI: riepilogo

👍 Cosa sono Progetti crypto legati al settore dell’Artificial Intelligence. ✅ Caratteristiche Innovazione / AI / Servizi legati all’AI 💰Progetti più popolari The Graph / Fetch.ai / Ocean Protocol 🥇Migliori piattaforme per fare trading su crypto AvaTrade / eToro 🥇Miglior exchange per comprare crypto Bitget / Kraken

Perché crypto e AI si integrano bene

L’integrazione tra le criptovalute e l’intelligenza artificiale sta dando vita ad una sinergia promettente. Esistono valide ragioni per cui queste due tecnologie innovative si combinano così bene.

Possiamo riassumerli nei seguenti:

Analisi dei dati più efficiente

Filosofia open source comune

Incentivi economici

Sicurezza e affidabilità

Sviluppo più rapido di codice

Addestramento dell’AI tramite blockchain

Analisi dei dati

Innanzitutto, sia le crypto che l’AI sono sistemi basati sui dati. Le criptovalute generano grandi quantità di dati finanziari e di transazione che possono essere elaborati tramite algoritmi di machine learning per identificare pattern e tendenze. L’AI migliora l’analisi dei dati blockchain.

Filosofia open source comune

Inoltre, la natura decentralizzata delle crypto si sposa con l’open source tipico dei progetti di intelligenza artificiale, basati sulla collaborazione e la condivisione della conoscenza. Le comunità crypto promuovono l’innovazione dal basso, come accade nel campo dell’AI.

Incentivi economici

Un altro punto di forza dell’unione crypto-AI sono gli incentivi economici. I token nativi dei progetti crypto AI permettono di retribuire gli sviluppatori e finanziare il miglioramento continuo di algoritmi e modelli, innescando un circolo virtuoso.

Sicurezza e affidabilità

Non va poi sottovalutato il tema della sicurezza e dell’affidabilità. Le blockchain pubbliche offrono un ambiente testato e verificabile che può migliorare la supervisione e il controllo delle applicazioni AI, riducendo i rischi.

Sviluppo più rapido di codice

Da un punto di vista dello sviluppo di codice l’AI sta dando già una grossa mano agli sviluppatori.

L’utilizzo di interfacce conversazionali basate su modelli linguistici (come ChatGPT) può semplificare l’interazione con prodotti crypto complessi. Inoltre l’AI può supportare gli sviluppatori rendendo più rapido e facile la scrittura di smart contract sicuri.

Strumenti come Copilot di stanno già accelerando lo sviluppo di codice con l’assistenza di modelli AI addestrati su milioni di linee di codice.

Addestramento dell’AI tramite blockchain

Le blockchain sono ambienti ideali per l’addestramento e l’utilizzo di modelli di AI.

Le blockchain immagazzinano enormi quantità di dati trasparenti e immodificabili, prerequisito fondamentale per l’apprendimento automatico. Inoltre gli smart contract possono trarre grande beneficio dall’integrazione con l’AI per espandere le loro capacità.

Tuttavia le blockchain hanno una capacità computazionale limitata, un grosso ostacolo all’esecuzione diretta di modelli AI complessi.

Uno dei problemi dell’AI è, infatti, l’accesso a risorse di calcolo su larga scala. I protocolli crypto che aggregano potenza computazionale possono fornire l’infrastruttura necessaria agli sviluppatori di modelli di AI, abbattendo i costi

L’integrazione blockchain-AI

La convergenza tra blockchain e intelligenza artificiale può essere vista come un fenomeno naturale, dato che entrambe sono tecnologie chiave di questo decennio con enormi potenzialità. L’integrazione blockchain-AI presenta interessanti opportunità ma anche alcune sfide da superare.

Due tecnologie innovative

La blockchain nasce nel 2008 con Bitcoin ed il white paper di Satoshi Nakamoto, mentre l’AI ha origini risalenti agli anni ’50 con pionieri come Alan Turing. Sono dunque due tecnologie innovative ma con percorsi differenti alle spalle. L’avvento di ChatGPT ha segnato una svolta per l’AI, dimostrando finalmente la maturità raggiunta.

Spinta per l’ecosistema crypto

In questo contesto l’intelligenza artificiale può costituire un volano per la rinascita dell’ecosistema crypto, offrendo nuovi casi d’uso e d’interesse per gli investitori.

Basti vedere l’impennata delle crypto AI, con capitalizzazione di svariati miliardi di dollari ed in crescita costante. L’integrazione con l’AI può rilanciare l’attrattiva della blockchain e probabilmente sarà uno dei trend da seguire nel 2025.

Opportunità e criticità

Certamente la convergenza blockchain-AI non è priva di rischi e criticità. L’AI deve affrontare questioni etiche relative ai modelli impiegati e alle cose che effettivamente questa tecnologia è in grado di fare, e la blockchain fatica ad affermarsi oltre gli ambiti speculativi.

A cosa servono le crypto oggi? Molte solo a speculare, dunque è necessario che si sviluppino dei casi d’uso reali.

Serve un approccio prudente e un uso responsabile delle due tecnologie insieme. Il potenziale è enorme. La blockchain può portare trasparenza e governance decentralizzata all’AI, l’AI può migliorare la blockchain con automazione e ottimizzazione.

Se affrontate con saggezza, queste sfide possono trasformarsi in opportunità per generare valore reale a vantaggio della società. Crypto e AI hanno molto da offrirsi reciprocamente, a patto di non smarrire la dimensione etica.

Impatti e prospettive

È probabile che nei prossimi anni vedremo una rapida evoluzione dell’integrazione blockchain-AI. Le possibili innovazioni spaziano dalla finanza decentralizzata ad applicazioni per l’identità digitale, il metaverso e altro ancora.

Man mano che gli ostacoli tecnici saranno superati, la combinazione di queste tecnologie rivoluzionarie potrà abilitare casi d’uso impensabili oggi. Ad esempio, identità digitali basate su blockchain ed autenticazione biometrica tramite AI. Oppure DAO governati da agenti AI che operano tramite smart contract.

L’integrazione blockchain-AI è ancora agli inizi, ma il suo potenziale dirompente la rende una delle aree più interessanti da osservare negli anni a venire. Aziende e investitori lungimiranti faranno bene a monitorare questo settore per non farsi cogliere impreparati dall’onda innovativa.

I progetti crypto AI più promettenti

Il settore delle crypto AI offre interessanti opportunità d’investimento grazie a progetti innovativi che applicano l’intelligenza artificiale alla blockchain. Analizziamo alcuni dei più promettenti.

Uno dei più noti è sicuramente Fetch.ai, che permette di creare agenti economici autonomi alimentati da AI e machine learning. Questi agenti software comunicano tra loro per ottimizzare vari processi e attività. Il progetto mira a costruire una nuova economia digitale basata su tali agenti IA.

Non possiamo non menzionare SingularityNET, un marketplace decentralizzato per servizi di intelligenza artificiale. Gli utenti possono acquistare e vendere vari strumenti AI come modelli di dati e tool di analisi, il tutto alimentato dal token AGIX.

Infine citiamo Ocean Protocol, un progetto per lo scambio e la monetizzazione di dataset proteggendo la privacy. Ricercatori e startup possono accedere ai dati di cui hanno bisogno tramite la piattaforma blockchain di Ocean. Il token nativo OCEAN abilita lo scambio di dati.

Andiamo ad analizzare allora i migliori progetti crypto AI che potrebbero distinguersi in questo 2025.

Bittensor (TAO)

Bittensor è un protocollo decentralizzato open source che consente la creazione di una rete globale per lo sviluppo e la condivisione di modelli di intelligenza artificiale e machine learning.

👍 Bittensor Rete decentralizzata progettata per connettere modelli di machine learning, piuttosto che computer o server. ✅ Caratteristiche Decentralizzata / Collaborativa / Proof of Intelligence 💰Token TAO 🥇Migliore piattaforma per criptovalute AvaTrade / eToro 🥇Miglior exchange per TAO Bitget / Kraken

Il progetto mira a democratizzare l’accesso all’IA, creando un ecosistema peer-to-peer in cui gli utenti possono contribuire con le proprie risorse computazionali per addestrare e migliorare i modelli di AI. Bittensor incentiva la partecipazione attraverso il suo token nativo TAO.

Immagina un cervello globale dove ogni “neurone” è un modello di machine learning posseduto da persone diverse in tutto il mondo. Questi modelli lavorano insieme per elaborare informazioni e fornire risposte intelligenti, proprio come i neuroni nel tuo cervello collaborano per aiutarti a pensare e prendere decisioni.

La blockchain di Bittensor è costruita utilizzando il framework Substrate, la stessa tecnologia che alimenta Polkadot

I miners che mettono a disposizione della rete potenza di calcolo e modelli di AI sono ricompensati con i token TAO. Gli utenti che necessitano di servizi di intelligenza artificiale, come analisi dei dati o text generation, pagano in TAO per accedere ai modelli presenti sulla rete Bittensor.

I validator verificano la qualità delle risposte fornite dai modelli, garantendo l’integrità dei dati. Il consenso distribuito assicura che la rete scalzi in modo sicuro e decentralizzato man mano che nuovi nodi si aggiungono.

Ecco qual è la quotazione attuale di Bittensor:

Dati non disponibili per questa crypto.

Gli investimenti in criptovalute sono rischiosi e potrebbero non essere adatti agli investitori al dettaglio; potresti perdere l'intero investimento. Comprendi i rischi qui https://etoro.tw/3PI44nZ

Fetch AI (FET)

Fetch.ai è uno dei progetti crypto AI più innovativi e promettenti. Si tratta di una piattaforma open source e decentralizzata che utilizza tecniche di intelligenza artificiale e machine learning per costruire un’economia digitale basata su agenti autonomi.

👍 Fetch.ai Ecosistema di agenti decentralizzati che comunicano in modalità P2P attraverso automazioni e sistemi di AI. ✅ Caratteristiche Machine learning / Multichain 💰Token FET 🥇Migliore piattaforma per criptovalute AvaTrade / eToro 🥇Miglior exchange per FET Bitget / Kraken

Gli agenti di Fetch.ai sono entità software in grado di eseguire autonomamente attività complesse come negoziazioni, ottimizzazioni e analisi predittive. Possono anche comunicare tra loro per coordinarsi nello svolgimento di queste attività. Tutto ciò avviene in modo decentralizzato sulla blockchain.

I potenziali ambiti di utilizzo sono molteplici: logistica, finanza, IoT, smart city e molti altri. Ad esempio, gli agenti Fetch possono effettuare trading in modo autonomo, analizzare dati IoT per prevedere guasti e molto altro.

Il token nativo FET rappresenta il “carburante” che alimenta il network Fetch.ai e le transazioni tra gli agenti. FET ha registrato una forte crescita nel 2024, a conferma dell’interesse per questo innovativo progetto crypto che applica AI e machine learning alla blockchain.

Il token FET può essere messo in staking ed utilizzato come ricompensa per l’utilizzo del network e delle applicazioni. E’ uno dei token che ha ottenuto le migliori performance in questo periodo.

Ocean Protocol (OCEAN)

Ocean Protocol è un progetto crypto basato su Ethereum che mira a costruire un ecosistema decentralizzato per la condivisione di dati e servizi legati ai dati, proteggendo privacy e interoperabilità.

👍 Ocean Protocol Piattaforma open source e marketplace di dati che mira a fornire un ecosistema decentralizzato per lo scambio e l’elaborazione. ✅ Caratteristiche Decentralizzazione / Intermediazione 💰Token OCEAN 🥇Migliore piattaforma per criptovalute AvaTrade / eToro 🥇Miglior exchange per OCEAN Bitget / Kraken

Ocean Protocol consente agli utenti di monetizzare i propri dataset mettendoli a disposizione sulla blockchain in modo sicuro. Allo stesso tempo, permette a ricercatori, aziende e altri soggetti di accedere a dataset di valore dietro pagamento, superando le attuali difficoltà di reperire certi dati.

La piattaforma funziona consentendo la tokenizzazione dei set di dati. Una volta tokenizzati, possono essere facilmente valutati e acquistati o venduti. La blockchain assicura tracciabilità e verificabilità di tutte le transazioni. L’obiettivo finale è promuovere un’economia dei dati più equa ed efficiente.

C’è infatti un marketplace dal nome Ocean Market in cui si possono acquistare e pubblicare dati. E’ possibile poi guadagnare vendendo anche e le ricompense sono ottenute nel token OCEAN. OCEAN è cresciuto in modo significativo nel 2023 performando meglio di molti altri crypto asset. Il progetto si sta affermando come uno dei più interessanti nell’ambito delle crypto AI.

Ecco qual è la quotazione attuale di Ocean:

Dati non disponibili per questa crypto.

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Render (RNDR)

Render è un progetto crypto innovativo che sfrutta la potenza di calcolo inutilizzata di schede grafiche (GPU) per alimentare applicazioni di rendering 3D, intelligenza artificiale e machine learning.

La rete Render connette fornitori di GPU con creatori di contenuti digitali, come artisti 3D, sviluppatori VR, animatori e ricercatori AI. Questi utenti possono affittare l’enorme potenza computazionale della rete per attività di rendering, training di modelli AI e altro ancora.

👍 Render Progetto rivoluzionario che sfrutta la tecnologia blockchain per decentralizzare il rendering 3D. Il progetto mira a creare un ecosistema efficiente e accessibile per la creazione di contenuti 3D. ✅ Caratteristiche Decentralizzazione / Efficienza / Accessibilità 💰Token RNDR 🥇Migliore piattaforma per criptovalute AvaTrade / eToro 🥇Miglior exchange per RNDR Bitget / Kraken

Come funziona Render RNDR?

Render RNDR si basa su due token: RNDR e nRNDR.

RNDR: token di utilità utilizzato per pagare i nodi della rete per la potenza di rendering.

token di utilità utilizzato per pagare i nodi della rete per la potenza di rendering. NRNDR: token ERC-20 che rappresenta la proprietà di una GPU sulla rete Render.

I creatori di contenuti possono caricare i loro file 3D sulla rete e specificare le risorse di rendering necessarie. La rete Render quindi suddivide il lavoro in segmenti più piccoli e li assegna ai nodi disponibili, che utilizzano le loro GPU per completare il rendering. I nodi vengono ricompensati in token RNDR per il loro lavoro.

RNDR ha registrato una crescita significativa nel 2023, arrivando a capitalizzare oltre 1 miliardo di dollari.

Oltre a democraticizzare l’accesso alle risorse computazionali, Render può avere un grande impatto sull’ecosistema AI.

La sua infrastruttura decentralizzata sarà cruciale per addestrare e far funzionare i modelli di apprendimento automatico del futuro, rendendo l’AI più accessibile a ricercatori e sviluppatori.

Ecco qual è la quotazione attuale di Render:

Dati non disponibili per questa crypto.

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Akash Network (AKT)

Akash Network è un progetto che mira a decentralizzare il cloud computing, creando un mercato globale per la potenza di calcolo inutilizzata.

Il progetto si basa su una rete di provider di cloud che mettono a disposizione le loro risorse inutilizzate, offrendo agli utenti un’alternativa più economica e flessibile ai tradizionali fornitori di cloud centralizzati.

E’ in pratica un marketplace decentralizzato per le risorse computazionali necessarie per applicazioni cloud, intelligenza artificiale, machine learning e altro.

👍 Akash Network Piattaforma di cloud computing decentralizzata che mira a creare un marketplace globale per le risorse computazionali. ✅ Caratteristiche Decentralizzazione / Efficienza / Accessibilità 💰Token AKT 🥇Migliore piattaforma per criptovalute AvaTrade / eToro 🥇Miglior exchange per AKT Bitget / Kraken

Come funziona Akash Network AKT?

Su Akash Network i provider di cloud possono mettere a disposizione le loro risorse inutilizzate, specificando il prezzo e le caratteristiche del servizio. Gli utenti possono quindi acquistare la potenza di calcolo di cui hanno bisogno, scegliendo tra diverse opzioni in base alle loro esigenze e al loro budget.

La piattaforma Akash consente a chi possiede capacità di calcolo inutilizzata di metterla a disposizione e guadagnare criptovalute. Dall’altro lato, sviluppatori e ricercatori AI possono accedere a queste risorse on-demand pagando in AKT, il token nativo di Akash.

Akash utilizza una blockchain proof-of-stake basata su Cosmos SDK e un meccanismo di asta al ribasso per l’abbinamento tra fornitori e utenti di risorse cloud. I fornitori competono per aggiudicarsi le richieste computazionali degli utenti, che ricevono risorse a prezzi inferiori rispetto al cloud centralizzato.

In questo modo Akash permette di sfruttare appieno risorse computazionali altrimenti inutilizzate, riducendo gli sprechi e abbattendo i costi per l’addestramento e l’esecuzione di modelli di AI.

Con la crescente domanda di potenza computazionale per applicazioni di intelligenza artificiale, Akash si posiziona come una soluzione promettente, in grado di migliorare l’accessibilità e la convenienza del machine learning distribuito.

Il progetto rappresenta un modello innovativo che può rivoluzionare il settore del cloud computing.

Ecco qual è la quotazione attuale di Akash Network:

The Graph (GRT)

The Graph è un progetto crypto innovativo che mira a risolvere il problema dell’accesso e dell’interrogazione dei dati blockchain, fondamentale per molte applicazioni decenentralizzate come DeFi e NFT.

Può essere considerato una sorta di “Google della blockchain”, in quanto indicizza i dati presenti su varie blockchain in modo da renderli facilmente interrogabili tramite query.

👍 The Graph Protocollo di indexing on chain e decentralizzato di dati provenienti da reti esterne e blockchain. ✅ Caratteristiche API aperte / GraphQL 💰Token GRT 🥇Migliore piattaforma per criptovalute AvaTrade / eToro 🥇Miglior exchange per AKT Bitget / Kraken

Come funziona The Graph (GRT)?

The Graph utilizza una rete di nodi che indicizzano e archiviano i dati da diverse blockchain. Gli sviluppatori possono quindi interrogare questi dati utilizzando GraphQL, un linguaggio di query flessibile e potente.

Per farlo, The Graph organizza i dati in piccole unità chiamate subgraph, alleggerendone la complessità. Le API create consentono a sviluppatori e dApp di accedere facilmente ai dati per le loro applicazioni.

Pur non essendo strettamente legato all’intelligenza artificiale, può essere comunque considerato un progetto legato a questo settore in quanto è capace di elaborare una grande quantità di dati. Inoltre, chi progetta soluzioni AI, può sicuramente sfruttare i dati prodotti da The Graph.

Ad oggi The Graph supporta Ethereum, IPFS (InterPlanetary File System) e e altre reti, e sono stati implementati oltre 3000 subgraph da parte di sviluppatori per le loro dApp. L’utilizzo è in rapida crescita.

Il progetto è open source e vede una grande community attiva, guidata dalla Graph Foundation. Il token GRT è il crypto asset nativo della rete, che ne alimenta il funzionamento e gli incentivi.

The Graph ha il potenziale di rivoluzionare il modo in cui gli sviluppatori accedono ai dati Web3. Con la sua tecnologia innovativa e il suo ecosistema in crescita, il progetto è ben posizionato per diventare la piattaforma di riferimento per l’accesso ai dati decentralizzato.

Ecco qual è la quotazione attuale di The Graph:

Dati non disponibili per questa crypto.

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Oasis Network (ROSE)

Oasis Network è un progetto 1 che pone la privacy e la scalabilità al centro della sua architettura. Si tratta di una piattaforma ideale per la creazione di applicazioni decentralizzate (dApp) con un’attenzione particolare per la protezione dei dati sensibili.

Il progetto si basa su una tecnologia innovativa chiamata “Confidential Computing” che consente di proteggere la privacy dei dati degli utenti, pur garantendo la loro integrità e verificabilità.

👍 Oasis Network Protocollo di indexing on chain e decentralizzato di dati provenienti da reti esterne e blockchain. ✅ Caratteristiche API aperte / GraphQL 💰Token GRT 🥇Migliore piattaforma per criptovalute AvaTrade / eToro 🥇Miglior exchange per AKT Bitget / Kraken



Come funziona Oasis Network ROSE?

Oasis Network utilizza due blockchain separate:

Consensus Layer: l a blockchain principale che gestisce il consenso e la sicurezza del network.

a blockchain principale che gestisce il consenso e la sicurezza del network. ParaTime: Bnockchain secondarie dedicate a specifici use case, come la finanza decentralizzata (DeFi) o l’identità digitale, che offrono scalabilità e privacy.

Oasis separa, cioè, il meccanismo di consenso dall’esecuzione degli smart contract. In questo modo rende possibile eseguire applicazioni private a costi contenuti e con throughput elevato.

Gli sviluppatori possono implementare contratti intelligenti in linguaggi come Rust, integrando funzionalità avanzate di tutela della privacy grazie alle tecniche proprietarie di Oasis.

Gli utenti possono quindi beneficiare di dApp che proteggono le informazioni sensibili e permettono di monetizzare i dati personali pur mantenendone il controllo.

ROSE è il token nativo di Oasis, utilizzato per le commissioni sulle transazioni e per la governance in forma di DAO. Il progetto si distingue nel panorama blockchain per la sua attenzione alla privacy, sempre più cruciale nell’era dei big data e dell’intelligenza artificiale.

Crypto AI: vera innovazione o solo speculazione?

L’integrazione tra criptovalute e intelligenza artificiale viene vista con grande entusiasmo da molti, ma presenta anche dei potenziali rischi da non sottovalutare.

Da un lato, le crypto AI promettono innovazioni in ambiti come finanza decentralizzata, identità digitali, IoT, smart contract e altro. L’AI può risolvere molti problemi delle blockchain, mentre la decentralizzazione può mitigare i rischi di centralizzazione e censura dell’IA.

Tuttavia, il rapido proliferare di progetti Crypto AI ha sollevato dubbi e interrogativi sulla loro reale innovazione e affidabilità.

Basta consultare la sezione di CoinmarketCap dedicata all’AI per trovare token inutili o che non hanno a che vedere nulla con l’intelligenza artificiciale.

L’anonymous computing su blockchain pubbliche potrebbe facilitare lo sviluppo di AI per scopi dannosi e illeciti. I modelli AI integrati negli smart contract introducono nuovi rischi di exploit e attacchi. Infine, la combinazione di una tecnologia dirompente come l’AI con asset speculativi e volatili come le criptovalute può avere conseguenze imprevedibili.

È innegabile che le applicazioni di AI alla blockchain abbiano enormi potenzialità, creando nuovi modelli economici, ottimizzando processi e generando valore. Tuttavia, vi sono preoccupazioni sull’impatto sociale e sulla governance di sistemi così avanzati.

Anche la scarsa trasparenza di alcuni progetti crypto è motivo di timori sull’affidabilità.

Serve quindi un attento bilanciamento tra promozione dell’innovazione e tutela di utenti e investitori.

Le autorità di regolamentazione dovranno imporre delle regole certe se vogliamo che il settore cresca in modo etico.

Crypto AI: video approfondimento

Per concludere questa guida abbiamo realizzato questo video in cui abbiamo presentato i 5 progetti crypto da seguire nel 2025 per quanto riguarda il settore AI:

Crypto AI: 5 TOP progetti del 2024 Criptovalute e Intelligenza artificiale, potrebbe essere questo uno dei trend del 2024.Le crypto AI mirano a sfruttare algoritmi di machine learning, linguag… The video was uploaded on . You can view the video here. The video lasts for 28 minutes and 33 seconds. https://www.youtube.com/embed/qT1kZsKAg_M https://youtu.be/qT1kZsKAg_M?t={seek_to_second_number}

Crypto e AI: le domande frequenti

Cosa sono le crypto AI? Le criptovalute AI sono token digitali che integrano tecnologie di intelligenza artificiale per ottimizzare, automatizzare e migliorare varie funzioni e servizi all’interno della blockchain. Come può l’AI migliorare la blockchain? L’AI può migliorare la blockchain attraverso l’automazione dei processi decisionali, l’ottimizzazione delle transazioni, l’incremento della sicurezza e l’efficienza energetica, e fornendo analisi predittive avanzate. Quali sono alcuni esempi di criptovalute AI? Esempi di criptovalute AI includono Fetch.AI, che mira a creare un’economia digitale autonoma, e vari progetti ispirati dalle tecnologie di OpenAI per l’automazione e l’analisi dei dati blockchain.

Conclusioni

Abbiamo visto in questa guida quali sono le migliori crypto AI dalle grandi prospettve per il 2025.

Lo sviluppo di questi progetti evidenzia il potenziale dell’integrazione tra intelligenza artificiale e tecnologia blockchain. Pur con i rischi tipici del settore crypto, questi progetti innovativi rappresentano il futuro della finanza e della tecnologia, una convergenza destinata a ridefinire il panorama dell’innovazione.

Tuttavia è bene essere consci che molti progetti, attualmente, servono solo per scopi speculativi e non portano alcuna innovazione al settore né ad una effettiva applicazione dell’Intelligenza Artificiale al mondo blockchain.

Possiamo quindi ritenere le crypto AI un investimento? Ad oggi putroppo ancora non hanno creato valore dunque la risposta è no.

Se volete rimanere aggiornati su questi temi, continuate a seguire i nostri video e gli approfondimenti sul sito.

Chi vuole investire in criptovalute può utilizzare qui sotto alcuni servizi che possono risultare molto utili: