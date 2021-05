Comprare Solana (SOL): token, guida e come investire [2021]

Cos’è Solana (SOL)? Come comprare Solana ? Solana è una criptovaluta definita “Ethereum killer” poiché potrebbe finire per ofuscare la più importante Altcoin, creata dal russo naturalizzato canadese Vitalik Buterin.

Solana è una criptovaluta di ultimissima generazione, nata nel 2020 e che rientra tra quelle che contribuiscono al progetto DeFi, la finanza decentralizzata.

Vedremo dunque cos’è Solana, come funziona Solana, dove è possibile acquistarla e se conviene davvero investire.

La soluzione migliore per operare sulle criptovalute rimane quella dei CFD. Ricordiamo che le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo delle criptovalute. Ad esempio eToro (trovi qui il sito ufficiale) permette di negoziare sulle migliori critptovalute in circolazione, non solo su Bitcoin. Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

Solana: il progetto

Vediamo subito il progetto innovativo che c’è dietro la criptovaluta Solana.

L’algoritmo su cui poggia si chiama Proof of Authority, il quale integra il classico Proof of Stake, a sua volta nato per sopperire ai difetti del Proof of Work.

La sua blockchain nata nel 2020, si caratterizza per la gestione implementata delle risorse crittografiche. Dato che è in grado di gestire molte più transazioni rispetto ad Ethereum.

Il progetto sta dimostrando anche una grandissima forza commerciale, tanto da integrare anche la criptovaluta Tether, proprio per dare maggiore stabilità al progetto. Come noto, infatti USDT è una stablecoin il cui valore è ancorato al dollaro americano.

Solana si sta mostrando un solido progetto per il futuro, quando la Finanza Decentralizzata sarà una realtà definitiva.

Solana è la blockchain del futuro?

Già adesso il network è in grado di supportare 50mila transazioni al secondo e ciò riduce anche di molto i costi.

Inoltre, il framework di Solana è particolarmente interessante per creare le Dapps (app da utilizzare per la DeFi). Proprio per i 3 vantaggi insiti nel sistema:

bassi costi

sicurezza del protocollo

enorme quantità di transazioni

Oltre alla DeFi, la forza di Solana è che si adatta anche alle blockchain più tradizionali. Oltre al fatto che molte DEX si appoggiano proprio a questa blockchain.

Broker per investire in criptovalute

Comprare Solana (SOL): come iniziare?

Come fare per comprare Solana? Le strade principali sono 2:

gli Exchange , per comprare la criptovaluta direttamente

, per comprare la criptovaluta direttamente il trading CFD, per comprarla in modo indiretto sottoscrivendo contratti derivati e standardizzati come i Contract for difference

La blockchain di Solana

Si tratta di un progetto open source col fine di democratizzare i sistemi finanziari e sta diventando sempre più un punto di riferimento per la DeFi e per le Dapps. Minacciando anche Ethereum in questo ruolo.

Perché Solana ha questo successo? Soprattutto per la scalabilità e la velocità, atti ad incentivare l’uso di massa delle criptovalute.

Del resto, fino a quando le transazioni delle criptovalute non saranno velocizzate, non diventeranno mai un mezzo di pagamento efficiente per gli acquisti quotidiani.

Solana supporta circa 60mila transazioni al secondo, ad oggi la più performante in circolazione.

Questa velocità va anche a vantaggio dei costi, dato che parliamo di commissioni pari a 0,000001 dollari per transazione.

Criptovaluta SOL

Il token SOL è paragonabile ad ETH su Ethereum o XTZ su Tezos. E’ possibile usarlo per eseguire un nodo di verifica e guadagnare una ricompensa per ogni singolo staking.

Per diventare leader della blockchain Solana, puoi puntare più SOL possibili. Oltre allo staking, SOL è usato per trasmettere valore sulla rete Solana. La distribuzione di toke SOL è limitata a 489 milioni di unità.

Trading su Solana (SOL) con le piattaforme CFD

Vediamo ora quali sono i migliori broker CFD per comprare criptovalute come Solana.

Trading con eToro

Il broker eToro ti offre la possibilità di investire su una miriade di criptovalute. Circa 30 per il trading CFD e oltre 120 se vuoi acquistarle direttamente sul servizio eToroX.

Etoro ti garantisce sicurezza nella gestione dei dati personali e dei capitali, contro gli attacchi hacker, convenienza nei costi.

Potrai anche guadagnarne copiando cosa fanno i trader più bravi o interagire con quelli iscritti come fai su un social network.

Avrai a che fare con commissioni e spread contenuti e un deposito minimo di 200 euro, dunque abbordabile.

Trading con Capital.com

Il broker Capital.com offre una ottima scelta di criptovalute su cui fare trading CFD.

Bene sul versante dei costi, con commissioni e spread inferiori alla media del mercato.

Capital.com è un broker sicuro, ma anche innovativo, non a caso riceve spesso premi per l’innovazione dei servizi che offre. Di recente, ha anche integrato le sue piattaforme con l’intelligenza artificiale.

Potrai contare su grafici con oltre 70 tra indicatori ed oscillatori.

Se vuoi formarti, troverai tante spiegazioni utili sul sito, oltre a una app ideata proprio per la formazione pratica: Investmate.

Capital.com offre anche un deposito minimo molto contenuto, di soli 20 euro. Fermo restando che si tratta dell’account basico con servizi limitati. Ma può essere un inizio per approcciarti al trading di criptovalute.

Exchange per acquistare Solana (SOL)

Non sono ancora molti gli Exchange che hanno in elenco Solana e il suo token (SOL).

Ad oggi, puoi acquistare Solana su:

Binance : puoi usare Bitcoin o bonifico bancario

: puoi usare Bitcoin o bonifico bancario eToro : puoi usare carte, bonifico bancario o Paypal

: puoi usare carte, bonifico bancario o Paypal Kraken: puoi usare solo bonifico bancario

KuCoi: puoi utilizzare Bitcoin o bonifico bancario

Eccone altri che puoi utilizzare:

Solana ed il Proof-of-History (PoH)

Uno dei problemi più difficili nei sistemi distribuiti è l’accordo sul tempo. In effetti, alcuni sostengono che la caratteristica più essenziale dell’algoritmo Proof of Work di Bitcoin funzioni come un orologio decentralizzato per il sistema.

Le reti decentralizzate hanno risolto questo problema con soluzioni di temporizzazione centralizzate e affidabili. Ad esempio, Spanner di Google utilizza orologi atomici sincronizzati tra i suoi data center.

Questo problema è ancora più difficile nei sistemi antagonisti come la blockchain. I nodi della rete non possono fidarsi di una fonte di tempo esterna o di alcun timestamp visualizzato in un messaggio.

Hashgraph, ad esempio, risolve questo problema con un timestamp “mediano”. Ogni messaggio visualizzato dalla rete è firmato e contrassegnato dalla data e dall’ora di una maggior parte della rete.

Il timestamp mediano per il messaggio è ciò che Hashgraph chiama ordinamento “equo”. Ogni messaggio deve viaggiare fino alla maggioranza dei nodi nel sistema, quindi dopo che il messaggio ha raccolto firme sufficienti, l’intero set deve essere propagato all’intera rete. Come puoi immaginare, è davvero lento.

Solana risolve questi problemi con la Proof of History, protocollo con il quale puoi creare un record storico che dimostri che un evento si è verificato in un momento specifico nel tempo.

La Proof of History è una funzione di ritardo verificabile ad alta frequenza. Una funzione di ritardo verificabile richiede un numero specifico di passaggi sequenziali da valutare, ma produce un output univoco che può essere verificato in modo efficiente e pubblico.

L’implementazione specifica utilizza un hash sequenziale pre-immagine resistente che viene eseguito su se stesso continuamente con l’output precedente utilizzato come input successivo. Periodicamente vengono registrati il conteggio e l’uscita in corrente.

Per una funzione hash SHA256, questo processo è impossibile da parallelizzare senza un attacco di forza bruta che utilizza 2¹²⁸ core.

Possiamo quindi essere certi che il tempo reale sia trascorso tra ogni contatore nel momento in cui è stato generato e che l’ordine registrato di ogni contatore sia lo stesso che era in tempo reale.

Registrazione di messaggi in una sequenza Proof of History

I dati possono essere inseriti nella sequenza aggiungendo l’hash dei dati allo stato generato in precedenza. Lo stato, i dati di input e il conteggio vengono tutti pubblicati. Aggiungendo l’input, tutti gli output futuri cambieranno in modo imprevedibile.

È ancora impossibile parallelizzare e fintanto che la funzione hash è pre-immagine e resistente alle collisioni, è impossibile creare un input che genererebbe un hash desiderato in futuro o creare una cronologia alternativa con gli stessi hash. Possiamo dimostrare che il tempo è trascorso tra due operazioni di accodamento.

Possiamo provare che i dati sono stati creati qualche tempo prima che venissero aggiunti. Proprio come sappiamo che gli eventi pubblicati su un giornale si sono verificati prima che l’articolo fosse scritto (almeno che si tratti di notizie inventate, ovviamente).

Limite inferiore di tempo con Proof of History

Gli input in Proof of History possono avere riferimenti alla Proof of History stessa. Il riferimento a ritroso potrebbe essere inserito come parte di un messaggio firmato con la firma dell’utente, quindi non può essere modificato senza la chiave privata dell’utente.

È come fare una fotografia con il quotidiano New York Times sullo sfondo. Poiché questo messaggio contiene hash 0xdeadc0de, sappiamo che è stato generato dopo la creazione del conteggio 510144806912.

Ma dal momento che il messaggio viene anche reinserito nello stream Proof of History, è come se avessi scattato una foto con il New York Times sullo sfondo e il giorno successivo il New York Times pubblicasse quella foto. Sappiamo che il contenuto di quella foto esisteva prima e dopo un giorno specifico.

Verifica parallela

Sebbene la sequenza registrata possa essere generata solo su un singolo core della CPU, l’output può essere verificato in parallelo.



Ogni slice registrata può essere verificata dall’inizio alla fine su core separati in 1 / (numero di core) tempo impiegato per la generazione. Quindi una GPU moderna con 4000 core può verificare un secondo in 0,25 millisecondi.

Conviene comprare Solana (SOL)?

Al di là dei rialzi di prezzo che la criptovaluta Solana (SOL) ha conosciuto nella prima parte del 2021, occorre andare ben oltre il ragionamento se conviene o meno investire.

Infatti, nei primi mesi del 2021 sono tante le criptovalute che hanno visto impennare il proprio valore. Ma ciò, da solo spiega poco. In quanto è un fenomeno che ha riguardato molte altcoin, anche quelle con progetti scarni alla base. Su tutti, fa scuola il caso Dogecoin, poi crollato appena Elon Musk ne ha parlato male.

Nella fattispecie, invece, Solana (SOL) è una criptovaluta che ha un futuro solido davanti a sé, in quanto sta diventando un punto di riferimento per la DeFi. Ed in questo, mina la leadership attuale di Ethereum.

Si basa, come visto, su una innovativa Proof of History, che va anche oltre la Proof of Stake. E sta acquisendo finanziamenti da importanti Exchange come OKEx e MXC. I quali hanno investito oltre 40 milioni di dollari.

Grafico prezzo Solana

Ecco la quotazione in tempo reale di Solana (SOL):

Comprare Solana (SOL): FAQ

Cos’è Solana (SOL)? Questa Blockchain, nata nel 2020, si sta distinguendo poiché si basa sul protocollo Proof of Authority, il quale integra il classico Proof of Stake.

E’ in grado di gestire molte più transazioni rispetto ad Ethereum, tanto da meritarsi l’appellativo di “Ethereum killer”. Il token SOL va pensato come Eth di quest’ultima.

Conviene investire su Solana (SOL)? La criptovaluta, al di là dei rialzi di inizio 2021, si dimostra un punto di riferimento per la futura DeFi. Proprio perché offre una maggiore scalabilità e commissioni molto ridotte. Dove comprare Solana? Puoi farlo su broker come eToro o Capital.com. O Exchange come Binance, Kraken, KuCoi.

Conclusioni

Tra le altcoin che si stanno distinguendo in questo inizio 2021 troviamo anche Solana (SOL).

Ma non solo per i rialzi di prezzo che sta registrando, ma anche perché si pone come punto di riferimento per la DeFi.

Il protocollo, ideato nel 2020, poggia su pilatri innovativi come la Proof of History e la Proof of Authority.

Avere in portafoglio questa criptovaluta significa anche puntare su un progetto molto promettente per il futuro.