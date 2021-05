Azioni Healthcare: guida ai migliori titoli azionari del 2021

Cosa sono le azioni Healthcare? Conviene investire sulle azioni Healthcare?

Letteralmente, Healthcare significa “assistenza sanitaria”. Sebbene, in una accezione più amplia, con questo termine ci si riferisce al settore sanitario in generale. E nel trading online, il campo si stringe soprattutto alle multinazionali farmaceutiche.

Le multinazionali farmaceutiche, generalmente, sono anche quotate in borsa. Il che, spesso, solleva anche questioni di moralità. Dato che sono le aziende preposte a trovare soluzioni per la salute delle persone.

Tuttavia, qui esuliamo da questa discussione e ci dedichiamo al modo con cui investire sulle azioni Healthcare e se conviene davvero.

Azioni Healthcare: cosa sono

Cosa sono le azioni Healthcare? Il settore healthcare o (settore sanitario) include le aziende direttamente e indirettamente coinvolte nella fornitura di servizi sanitari.

Generalmente, l’industria dell’healthcare include 3 principali gruppi:

Ospedali e cliniche mediche

Aziende biotecnologiche e farmaceutiche

Produttori di dispositivi medici

Tali aziende, per forza di cosa, hanno 2 caratteristiche principali:

patrimoni solidi

un alto coefficiente di innovazione

Il settore Healthcare trae vantaggio dall’invecchiamento demografico della popolazione. Soprattutto nelle società occidentali. Ma nel prossimo paragrafo svilupperemo meglio questo concetto.

Healthcare: un settore in crescita?

Possiamo dire che il settore dell’Healthcare è in potenziale crescita per tre motivi principali.

Conviene investire sul settore Healthcare?

Settore diversificato

Stando a quanto riferisce l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il settore vale circa 6,5 trilioni di dollari e crescerà sempre di più. Negli Usa copre da solo circa un quinto del prodotto interno lordo (PIL) degli Stati Uniti.

Occorre poi dire che negli ultimi anni c’è stata una certa deregulation, che ha facilitato le licenze. Cosicché, se il settore era dominato solo da colossi, ora ci sono tante piccole startup specializzate in determinate aree della medicina.

Miglioramento delle cure

Le aziende farmaceutiche puntano al prolungamento della vita delle persone, e, al contempo, al miglioramento della loro salute. In fondo, si tratta di un business garantito di lungo periodo.

Le aziende che si occupano di questo sono anche attrattive da un punto di vista degli investitori, perché in un certo senso si partecipa ad un progetto in favore della collettività.

Multisettorialità

Le società quotate in borsa che fanno parte dell’healthcare sono impegnate in più settori:

Dispositivi medici che utilizzano tecnologie avanzate, di recente anche l’intelligenza artificiale e il 5G. Alcuni adoperati dai medici stessi, altri indossati dai pazienti per sopperire a carenze fisiche.

Studio genetico e terapie geniche: dato che oltre 10mila patologie sono causate da un mutazione di un singolo gene del DNA umano, l’editing genetico combatte ciò inserendo, cancellando o sostituendo del DNA all’interno di un gene.

Biopsia liquida: approccio particolarmente promettente per la diagnosi precoce delle malattie, in particolare per alcuni tipi di cancro. Funziona ottenendo campioni di sangue per trovare biomarcatori. Ma è una tecnica non ancora diffusa.

Come dicevamo l’invecchiamento della popolazione da un lato e il prolungamento delle aspettative di vita, non possono che giovare chi si occupa della cura delle persone.

Migliori piattaforme per comprare azioni Healthcare

Vediamo quali sono i migliori broker per investire nelle azioni del settore Healthcare.

Comprare azioni Healthcare con eToro

Il broker eTorocrede molto nel settore dell’Healthcare, tanto da contare ad oggi quasi 90 azioni legate a questo comparto economico.

Per trovarle, devi recarti dalla tua dashboard nella sezione Mercati, poi in Azioni e qui scegliere il settore Sanità dal menu a tendina denominato Industria.

Troverai tantissime azioni, e per ognuna troverai un grafico sull’andamento, una breve descrizione dell’azienda, le statistiche principali. Inoltre, nella sezione Feed puoi vedere come ne parlano gli altri trader iscritti al broker.

Infatti, eToro prevede un autentico Social network per consentire ai trader di interagire tra loro.

Se invece hai già in mente il titolo su cui investire, basta che digiti il nome nella barra della ricerca.

Fare Trading CFD sulle azioni Healthcare con Plus500

Il broker Plus500 prevede oltre 2.500 asset sulla propria piattaforma.

Al momento della scrittura, riguardo le azioni del settore Healthcare, consente di fare trading proprio sulle multinazionali impegnate in prima fila nella lotta al Covid-19. E cioé:

Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Potrai anche farti avvisare via mail quando una di queste azioni sta intraprendendo un rialzo o un ribasso notevole, così da posizionarti in tempo.

Ma anche fare pratica con il Conto demo da 40mila euro virtuali, che si ripristina quando sta per esaurirsi.

Trading su titoli Healthcare con Capital.com

Il broker Capital.com prevede oltre 3mila asset su cui investire. Riguardo le azioni Healthcare, anche qui troverai una vasta gamma di società tra le quali scegliere.

Entrato nella Home, ti basterà cliccare sull’icona con le tre lineette posta in alto a sinistra e da lì scegliere dal menu a tendina che si apre prima Markets e poi Shares.

La scelta è davvero ampia: ben 280 azioni, divise per 14 pagine contenenti ciascuna 20 titoli azionari.

Anche qui, però, puoi scegliere direttamente il titolo scrivendo il nome nella barra della ricerca.

Potrai visualizzare il grafico, lo spread che andrai a pagare (mentre non le commissioni, essendo Capita.com un broker spread-only), oltre che la quotazione aggiornata in tempo reale.

Capital.com offre piattaforme con intelligenza artificiale integrata e oltre 70 tra indicatori e oscillatori.

Azioni Healthcare da comprare

Quali sono le migliori azioni da comprare nel settore Healthcare? Vediamole di seguito.

Moderna

Moderna è un’azienda statunitense operativa nel campo delle biotecnologie, specializzata nell’ambito della ricerca e lo sviluppo di farmaci basati sull’RNA messaggero (mRNA).

Fondata nel 2010, ha sede a Cambridge (Massachusetts), è quotata al Nasdaq ed è inserita nell’Indice Russell 1000.

Come accennato in precedenza, la multinazionale Moderna in data 16 novembre 2020 ha annunciato la realizzazione di mRNA-1273, un vaccino a RNA per far fronte alla pandemia di COVID-19 del 2019-2021. Avente un’efficacia del 94,5%. Leggermente inferiore a quello dichiarato dal vaccino Tozinameran di BioNTech e Pfizer.

Non a caso, dall’esplosione della Pandemia Covid-19, il titolo è cresciuto di quasi di 10 volte. Passando da circa 18 euro a circa 160 euro per azione.

Per approfondire: Comprare azioni Moderna.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson è una multinazionale farmaceutica americana che produce farmaci, apparecchiature mediche e prodotti per la cura personale e l’automedicazione.

E’ quotata in borsa presso il NYSE e fa parte dell’indice Dow Jones Industrial Average.

La sede principale è a New Brunswick (New Jersey).

Vanta in totale circa 250 filiali produttive, dislocate in oltre 60 diversi stati. Mentre la rete commerciale è dislocata in 175 diversi paesi. In Italia la sede principale si trova a Pomezia (Roma).

Tantissimi i marchi che rientrano nel suo universo. Tra i quali:

Band-Aid (linea di fasciature)

Tylenol (medicazioni)

Johnson’s Baby (prodotti per l’infanzia e shampoo)

Neutrogena (prodotti di bellezza)

Clean & Clear (cura del viso)

Acuvue (lenti a contatto)

Carefree e O.B. (assorbenti)

Piz Buin (creme protettive)

Ethicon Inc

Johnson & Johnson è stata una delle prime multinazionali farmaceutiche a produrre un vaccino contro la SarS-CoV2, approvato dall’Ema nei primi mesi del 2021 e ritenuto pure efficace contro le varianti del virus che stanno allungando i tempi di risoluzione della Pandemia.

Il titolo Johnson & Johnson ha subito un inziale crollo con l’esplosione del Covid-19, col titolo passato da 150 dollari americani a circa 120. Poi ha registrato un rialzo, tornando presto ai livelli pre-pandemici e conoscendo un notevole rialzo nei primi mesi del 2021, anche grazie alla diffusione del suo vaccino in Europa (tra cui l’Italia).

Per approndire: Comprare azioni J&J.

Pfizer

Pfizer Inc. è una multinazionale farmaceutica statunitense. Ad oggi è la più grande società a livello mondiale ad occuparsi di ricerca, produzione e commercializzazione di farmaci. La società ha sede a New York.

E’ specializzata soprattutto in:

antinfettiva

cardiovascolare

urologia

sistema nervoso centrale

trattamento del dolore e dell’infiammazione (reumatologia, emicrania, dolore neuropatico)

endocrinologia

oftalmologia

oncologia

Negli anni ha modificato spesso la propria struttura in termini di campi d’azione, e si è allargata con varie acquisizioni.

Pfizer è quotata alla Borsa di New York, ed è stata componente del Dow Jones Industrial Average dal 2004 al 2020, per poi essere sostituita da Amgen.

Nel corso della Pandemia Covid-19 il titolo ha fatto registrare diverse oscillazioni, che possono risultare interessanti per il trading CFD. Mantenendo comunque un supporto di 33 dollari americani.

Per approfondire: Comprare azioni Pfizer.

Novartis

Novartis International AG è una multinazionale farmaceutica di origini svizzere. Seconda per fatturato solo a Pfizer, risulta ventesima tra le più grandi multinazionali al mondo. È quotata al New York Stock Exchange e allo Swiss Market Index.

E’ impegnata nella produzione di farmaci generici, tra cui i più famosi sono:

clozapina (Clozaril)

diclofenac (Voltaren)

carbamazepina (Tegretol)

valsartan (Diovan)

imatinib mesilato (Gleevec / Glivec)

ciclosporina (Neoral / Sandimmun)

letrozolo (Femara)

metilfenidato (Ritalin)

terbinafina (Lamisil)

Detiene il 33,3% delle azioni di La Roche.

Anche le azioni Novartis hanno fatto registrare una certa volatilità nel corso della Pandemia. Mantenendosi in un range tra gli 85 e i 71 dollari. La casa farmaceutica è comunque lontana dal massimo storico toccato prima che scoppiasse il Covid-19 a livello mondiale. Ossia 95 franchi svizzeri.

Per approfondire: Comprare azioni Novartis.

Diasorin

DiaSorin S.p.A. è una multinazionale italiana operativa nel settore dell’immunodiagnostica e della diagnostica molecolare. È a capo di un gruppo composto da 26 società e 4 succursali estere. Con siti produttivi dislocati in Europa e Stati Uniti.

Nata nel 1968, è quotata dal luglio 2007 presso la Borsa Italiana dove è presente nell’indice FTSE MIB.

E’ operativo nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di test per la diagnostica. In particolar modo l’immunodiagnostica e la diagnostica molecolare, funzionanti su piattaforme automatizzate che vengono sviluppate direttamente dall’azienda insieme ad altre aziende partner.

Il titolo è cresciuto incredibilmente nel primo mese di inizio della Pandemia, passando da 108 euro a 202 euro a maggio. Per poi subire delle flessioni ma tornare al rialzo a novembre dove è tornato in area 201 euro per azione.

Ad inizio 2021 è sceso sotto i 150 euro ma sta registrando nuovi segnali di rialzo. Si tratta dunque di una delle migliori azioni italiane da comprare e da tenere in grande considerazione.

Conviene investire nel settore Healthcare?

Come detto, si tratta di un settore dalle potenzialità molto elevate. Ciò in quanto se da un lato ci troviamo di fronte ad una popolazione occidentale – la parte più ricca del Mondo – che sta vedendo la propria aspettativa di vita allungarsi, ma al contempo anche invecchiare registrando nascite zero.

Ciò ovviamente, va tutto appannaggio della vendita di apparecchiature, dispositivi, farmaci. Oltre al continuo tentativo di innovare i propri prodotti.

Ma non solo la società occidentale si trova dinanzi a questa situazione, che in fondo è anche allarmante. Anche le società asiatiche più ricche, come Giappone e Cina, stanno registrando un forte invecchiamento della popolazione. Pur avendo aspettative di vita sempre più lunghe grazie al benessere diffuso. Dunque, anche questi si trasformano in mercati prolifici per l’Healthcare.

Poi ci sono i paesi poveri, sovente sottoposti a massicce campagne di vaccinazione. Appannaggio delle grandi multinazionali. E ciò sarà così anche per il Covid-19.

Ovviamente, per investire nelle azioni Helathcare devi anche ricordare che spesso sono soggette a pesanti crolli in borsa, dovuti per esempio all’emergere di uno scandalo, al flop di una cura, a class action contro qualche loro prodotto rivelatosi nocivo.

Ecco che ad una attenta analisi tecnica, dovrai sempre affiancare l’analisi fondamentale prima di investire in Borsa.

Il settore è diventato molto dinamico, data la più facile concorrenza per le piccole start-up. Inoltre, tieni anche presente che sta avendo sempre maggiore attenzione la cura per gli animali domestici, sempre più diffusi nelle case e per le quali si è sempre più disposti a spendere.

Conclusioni

Le azioni Healthcare si riferiscono alle società quotate in borsa impegnate nel settore medico. Generalmente, per la ricerca, la produzione e la commercializzazione di farmaci e dispositivi medici.

Di recente sta acquisendo particolare spessore il settore legato alla biotecnologia e alla cura degli animali.

Inoltre, il settore ha acquisito una cerca dinamicità grazie ad una maggiore liberalizzazione delle licenze che ha consentito un maggiore attivismo per le piccole start-up.

Il settore prevede ottime prospettive di crescita, grazie al concomitante invecchiamento della popolazione e il prolungamento delle aspettative di vita nelle zone più ricche del Mondo.

Puoi comprare azioni Healthcare su broker come eToro, che sono facili da usare, hanno conto demo gratuito e permettono di copiare anche dai migliori utenti iscritti alla piattaforma.