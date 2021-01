Corso Forex: come imparare gratis [Opinioni 2021]

Dove trovare migliore corso Forex? Chi ci legge spesso sa che nei nostri articoli diciamo sempre che la formazione sul trading online sia molto importante.

Ciò vale ovviamente anche per un mercato molto complesso come quello Forex. Acronimo di Foreign Exchange, indicato talvolta anche solo con due lettere: FX. Un mercato diventato il più grande al mondo giacché ospita gli scambi tra le valute di tutto il mondo.

Molto ha fatto ovviamente la tecnologia, dato che si basa sulla telematica. E così il trading online sul Forex sta avendo un suo ruolo, anche se devi sapere che si tratta di un ruolo comunque marginale. Almeno per quanto concerne i trader retails, quelli cioè che investono importi ridotti. Il grosso lo fanno gli investitori istituzionali, le banche, i grandi fondi, ecc.

Attualmente la soluzione migliore per fare trading forex è quella di sfruttare le piattaforme CFD. Ad esempio una ottima è quella del broker etoro. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello del social trading che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie operazioni. Per saperne di più sui servizi di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Vediamo allora di capire di più sul corso forex.

Cos’è un corso Forex?

Un corso forex è un corso di formazione che spiega, o almeno si spera, tutti gli aspetti del Foreign Exchange.

Quindi, ci dirà:

quando è nato il Forex

perché è stato fondato il Forex

come funziona il Forex

i tipi di cambi valutari che si trovano sul Forex

come fare trading sul Forex

come evitare le truffe sul Forex

ecc.

I discenti, una volta terminato il corso, dovrebbero avere una visione completa sul Forex ed essere pronti a investirci. Anche se, come ricordiamo altrettanto spesso, oltre alla teoria è molto importante la pratica. E quella viene fatta col Conto demo, costituito da denaro virtuale, che replica lo stesso ambiente di un Conto live. Infatti non si noterà la differenza nel passaggio da un conto all’altro.

Il Conto demo non va comunque preso come un gioco, prendendo decisioni con leggerezza approfittando del fatto che il denaro sia virtuale. Altrimenti, si rischia di fare lo stesso quando si utilizzeranno soldi reali.

Corso Forex: le domande frequenti

Prima degli approfondimenti di questa guida cerchiamo di capire cos’è il corso forex rispondendo alle domande più frequenti:

Quali sono i migliori corsi sul Forex? In generale bisogna preferire i corsi stessi messi a disposizione dai broker regolamentati. Sono gratuiti e costruiti da professionisti del settore che offrono una formazione gratis a tutti gli iscritti ad una piattaforma. Meglio un corso forex gratis o a pagamento? Dipende dal formatore. Ci sono professionisti validi che danno corsi al giusto prezzo, altri di migliaia di euro che sono costruiti secondo le regole del marketing ma non danno alcuna informazione utile. Meglio puntare su corsi come quello gratis di ForexTB, un broker certificato. Quali sono le caratteristiche importanti di un corso Forex? Il corso di trading deve spiegare con semplicità anche gli aspetti più complessi del Forex offrendo anche spunti pratici e non solo teoria.

Corsi forex gratis

Dove trovare corsi forex gratis? In effetti la gratuità non è sempre sinonimo di bassa qualità. O comunque, minore qualità rispetto a corsi di formazione che si fanno pagare profumatamente.

E’ possibile trovare corsi di formazione gratis sul forex di qualità per esempio su Broker con regolare licenza. Poiché essi hanno tutto l’interesse affinché voi vi formiate al meglio, in quanto guadagneranno loro stessi dal vostro successo.

In che modo? Tramite le commissioni che vi accolleranno sui servizi che vi offrono e lo spread sulle singole posizioni.

In genere, al corso forex si abbinano altri servizi di aiuto al trader. Inoltre, molte volte i corsi forex sono organizzati da trader falliti i quali, non essendo riusciti nella loro attività, cercano di vendere qualche nozione che conoscono tramite webinar, corsi vis-à-vis vecchia maniera e vendita di DVD, ebook o libri cartacei.

Probabilmente, vi riempiranno di belle parole e scateneranno il Warren Buffet che è in voi. Per poi scoprire che, all’atto pratico, le cose non sono così semplici come nei libri che hanno scritto, le slides che vi hanno mostrato o i video dove appaiono simil attori.

Corso forex gratis di ForexTB

Il Broker ForexTB (clicca qui per maggiori informazioni) sa bene quanto sia importante la formazione nel trading online. Infatti, offre diverse soluzioni per aiutarvi nella vostra attività. Come:

eBook da scaricare gratuitamente su vari aspetti del Forex e del trading online in generale

da scaricare gratuitamente su vari aspetti del Forex e del trading online in generale Segnali di trading di Trading Central, una società leader del settore che invia segnali di trading via sms, email o chiamata diretta

di Trading Central, una società leader del settore che invia segnali di trading via sms, email o chiamata diretta Glossary : una pagina dedicata alla spiegazione di tutti i principali termini afferenti al trading online

: una pagina dedicata alla spiegazione di tutti i principali termini afferenti al trading online Calendario economico : una sezione dedicata a tutti gli appuntamenti principali che riguardano i mercati finanziari, che appare come un vero e proprio calendario

: una sezione dedicata a tutti gli appuntamenti principali che riguardano i mercati finanziari, che appare come un vero e proprio calendario Webinar : corsi di formazione online (webinar proviene da web e seminar), organizzati da esperti del settore periodicamente. Il tutto gratis

: corsi di formazione online (webinar proviene da web e seminar), organizzati da esperti del settore periodicamente. Il tutto gratis CFD: in questa omonima sezione, viene spiegato tutto quanto concerne il trading CFD e tutti gli asset su cui investire. Quindi, ovviamente, anche il Forex

ForexTB permette di iscriversi con un deposito minimo di 250 euro. E scegliendo tra 4 account diversi. Ovviamente, più è elevato il livello dell’account, di più servizi beneficerai. Comunque, anche il conto Basic è già pregno di servizi molto interessanti.

Ciò che cambia principalmente tra un conto e l’altro sono lo spread e le commissioni che si andrà a pagare, che si riducono all’aumentare del livello del conto. Oltre al numero di segnali di trading che si riceveranno quotidianamente.

Ti ricordiamo infine che ForexTB ha regolare licenza CySEC.

Per iscriverti alla piattaforma di ForexTb visita questa pagina.

Corso forex: evitare le fregature

Come evitare le fregature sui corsi forex? La cosa principale da fare sono due:

Informarsi bene su chi organizza corso

Cercare quante più informazioni possibili sulla società che organizza il corso, andando oltre quanto scrive sul sito poiché spesso si tratta di recensioni e commenti Fake o comunque scelti arbitrariamente tra i migliori.

Dunque, meglio cercare sul web, sui profili Social dell’ente o del docente, per vedere come ne parlano gli altri. Magari cercare anche su trustpilot per esempio o lo stesso Google che pure permette di visualizzare le recensioni.

Certo, molte recensioni saranno pure tese a screditare l’organizzatore, per portare acqua al proprio mulino. Ma, quanto meno, la media voti generalmente è attendibile.

Valutare bene programma

Per non incorrere in truffe che vi faranno perdere solo tempo e denaro, valutate bene anche come è suddiviso il programma che vi farà proposto. I vari moduli affrontati, i vari argomenti.

Devono contenere soprattutto gli argomenti citati in precedenza, devono insegnarvi come si svolge una accurata analisi tecnica e fondamentale sul Forex.

Non guardate di buon occhio quei programmi eccessivamente auto-referenziali, dove l’organizzatore parla delle proprie strategie o della propria storia. Perché non è detto che possa davvero tornarvi utile. Meglio che parli di argomenti generici ed oggettivi. Non state cercando una biografia.

Importanza della formazione nel Forex

Come detto, nel trading online la formazione è fondamentale. Quindi, anche nel forex. La formazione vi aiuterà a fare una approfondita analisi tecnica e fondamentale e a scoprire quei fattori che possono influenzare le coppie valutarie. Così da poter costruire una previsione futura sul prezzo e posizionarvi nel modo giusto.

Vediamo meglio cosa sono l’analisi tecnica e fondamentale.

Analisi tecnica

Si tratta dell’analisi quantitativa, che prende in considerazione l’andamento del prezzo nel tempo e si basa sul presupposto che esso si ripeta nel tempo a parità di condizioni.

L’analisi tecnica viene condotta tramite due strumenti:

Grafici : rappresentazione grafica dell’andamento dei prezzi degli asset, scegliendo un lasso temporale specifico in base alla propria esigenza (ore, giorni, mesi, perfino anni). Il grafico più utilizzato è quello a “candela” (o candlestick)

: rappresentazione grafica dell’andamento dei prezzi degli asset, scegliendo un lasso temporale specifico in base alla propria esigenza (ore, giorni, mesi, perfino anni). Il grafico più utilizzato è quello a “candela” (o candlestick) Indicatori di trading: si tratta di formule matematiche che ci diranno le oscillazioni dei prezzi degli asset e i movimenti che hanno eseguito in un lasso di tempo determinato. Ne esistono tantissimi, e ognuno ci dirà un aspetto specifico. Meglio usarne diversi per avere un quadro di insieme più ampio

Analisi fondamentale

Un buon corso forex dovrebbe anche dirvi come si svolge una analisi fondamentale. Una analisi di tipo qualitativo, che prende in considerazione i fattori esterni al forex, che possono influenzare i prezzi.

Avremo quindi fattori economici come:

Pil

Inflazione

Deflazione

Dati disoccupazione

Dati produzione industriale

Leggi di bilancio

Bilancia commerciale

ecc.

Fattori politici:

Le dinamiche politiche interne ed esterne ad uno Stato. Per esempio:

la stabilità dei governi in carica

le relazioni diplomatiche tra gli stati

le guerre

ecc.

Imparare il forex copiando: eToro

Il broker eToro (clicca qui per maggiori informazioni) va oltre il concetto tradizionale di formazione. Sebbene non disdegni di offrire webinar sulla propria piattaforma e un Conto demo con ben 100mila euro.

Si tratta infatti del copy trading. La possibilità di copiare quanto fanno i migliori trader, così da guadagnare imparando. Potrai copiare fino a 100 Popular investors, personalizzare il trading copiato con stop loss e take profit, e interrompere la copia quando vorrai.

Potrai scegliere tra i migliori trader, selezionandoli in base al livello di rischio, la strategia di trading che prediligono e la percentuale di trades vincenti sul totale negli ultimi 6 mesi.

Per iscriverti alla piattaforma di eToro visita questa pagina.

Conclusioni

Sperando che questa guida completa su corso Forex ti sia piaciuta, speriamo soprattutto che ti torni utile per fare la scelta migliore.

La formazione sul trading è molto importante ma non per questo, bisogna perdere tempo con corsi inutili e nozionistici fino all’estremo. Che servono solo a chi li organizza.

Puoi trovare corsi forex utili su broker con regolare licenza come ForexTB ed eToro.