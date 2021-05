Comprare azioni Spotify: analisi, come investire e previsioni [2021]

Spotify è una delle società più interessanti del panorama internazionale. Offre infatti uno dei migliori servizi di streaming audio e musicale dunque vale la pena analizzarla per capire come comprare azioni Spotify e se conviene.

Come investire in azioni Spotify? Martedì 3 aprile Spotify ha fatto il suo debutto alla Borsa di New York. Sebbene ci siano volute più di tre ore per lanciare Spotify pubblicamente, in una vendita di titoli non ortodossa come sembrava una volta la musica digitale in streaming.

Le azioni di Spotify Technology SA – vendute tramite una quotazione diretta piuttosto che una tradizionale IPO – si sono finalmente aperte molto dopo a $ 165,90 ciascuna a New York, con 5,6 milioni di azioni che hanno cambiato passo rispetto al prezzo iniziale, secondo i dati diramati da Bloomberg.

Hanno chiuso circa il 10% al di sotto del prezzo di apertura, a $ 149,01 l’una, dando vita così ad un avvio a quasi $ 27 miliardi. Le mosse potrebbero essere viste come un segno che Spotify ha avuto il desiderio di evitare un tumultuoso debutto. Un primo giorno di trading di successo per la società con 10 anni di attività alle spalle, non è mai stato valutato se le azioni sono balzate al 30%, che è di solito il punto di riferimento per un’offerta pubblica iniziale trionfante.

Ci si domanda già se la valutazione del mercato sia sostenibile, dato che il prezzo è stato fissato da un numero relativamente piccolo di azioni che cambiano di mano. Solo circa 30 milioni di azioni erano state scambiate alle 16.08. Dal momento che non ci sono restrizioni sugli investitori che vendono, ci sono oltre 100 milioni di azioni negoziabili disponibili sul mercato.

Prima della quotazione, lo scenario migliore di Spotify era per un modesto movimento infragiornaliero con volume di trading simile a una tipica IPO, in cui il 50% delle azioni scambiabili passa di mano. Il peggio sarebbe stato un titolo che oscillasse selvaggiamente o mancasse delle azioni disponibili per fare trading senza intoppi.

In questa guida cercheremo di capire se conviene comprare azioni Spotify, di cosa si occupa la società e come sta andando in Borsa.

Spotify cos’è

Spotify è un servizio di streaming di musica, podcast e video lanciato il 7 ottobre 2008. È sviluppato e di proprietà di Spotify Technology SA con sede a Stoccolma, in Svezia. Fornisce contenuti protetti da DRM da case discografiche e società di media. Spotify è un servizio freemium; le funzionalità di base sono gratuite con pubblicità o limitazioni, mentre le funzionalità aggiuntive, come la migliore qualità di streaming e download di musica, sono offerte tramite abbonamenti a pagamento.

Disponibile in gran parte dell’Europa, in gran parte delle Americhe, Australia, Nuova Zelanda e parte dell’Asia . È disponibile per la maggior parte dei dispositivi moderni, inclusi computer Windows, macOS e Linux, nonché iOS, Windows Phone e smartphone e tablet Android. La musica può essere sfogliata o ricercata in base a filtri come artista, album, genere, playlist o etichetta discografica.

Gli utenti possono creare, modificare e condividere playlist e tracce sui social media e creare playlist con altri utenti. Spotify fornisce l’accesso a oltre 30 milioni di brani. A partire da giugno 2017 aveva oltre 140 milioni di utenti attivi mensili e oltre 70 milioni di abbonati paganti a gennaio 2018.

A differenza delle vendite fisiche o tramite download, che pagano agli artisti un prezzo fisso per canzone o album venduti, Spotify paga i diritti d’autore in base al numero di stream degli artisti come percentuale delle canzoni totali trasmesse in streaming. Distribuisce circa il 70% delle entrate totali ai titolari dei diritti, che poi pagano gli artisti in base ai loro accordi individuali.

Spotify ha subito le critiche di artisti e produttori, tra cui Taylor Swift e Thom Yorke, che hanno sostenuto che il servizio non compensa in modo equo i musicisti. Nell’aprile 2017, come parte dei suoi sforzi per rinegoziare accordi di licenza in vista del lancio in Borsa, Spotify ha annunciato che gli artisti saranno in grado di rendere gli album temporaneamente esclusivi per il servizio Premium se fanno parte delle etichette Universal Music Group e Merlin Network.

Broker per fare trading di azioni Spotify

Prima di proseguire questa guida vi segnaliamo una serie di broker ideali per investire in azioni:

Spotify come funziona

Spotify opera secondo un modello di business freemium (i servizi di base sono gratuiti, mentre le funzionalità aggiuntive sono offerte tramite abbonamenti a pagamento).

Spotify trae i suoi ricavi vendendo abbonamenti di streaming premium agli utenti e inserimenti pubblicitari di terze parti. Nel dicembre 2013, la società ha lanciato un nuovo sito web, “Spotify for Artists”, che ha spiegato il suo modello di business e i dati sulle entrate. Spotify riceve i suoi contenuti dalle maggiori case discografiche e da artisti indipendenti, e paga i diritti d’autore dei titolari di copyright per la musica in streaming.

La società paga il 70% delle sue entrate totali ai titolari dei diritti. Spotify for Artists afferma che l’azienda non ha una tariffa fissa, considera invece fattori come il paese di origine dell’utente e il tasso di royalty individuale di un artista. I titolari dei diritti hanno ricevuto un pagamento medio per play compreso tra $ 0,006 e $ 0,0084.

Spotify offre un pacchetto di sottoscrizioni illimitate, vicino all’Open-Model Model (OMM), l’equilibrio economico stimato per l’industria discografica. Tuttavia, l’incorporazione della protezione dei diritti digitali (DRM)diverge dall’OMM e concorrenti come iTunes Store e Amazon Music che hanno abbandonato il DRM.

La strategia di Spotify

L’approccio atipico al trading è indicativo dell’atteggiamento di Spotify nei confronti dell’opinione pubblica. La compagnia ha evitato la tradizionale rotta IPO in ogni fase. Invece di sperare in un urto del primo giorno, il suo obiettivo era quello di avere lo stock come se fosse un giorno normale, con le azioni scambiate in modo efficiente con poca volatilità al più presto possibile. Un obiettivo chiave prima della quotazione in Borsa era di ottenere azionisti esistenti che volessero vendere per accettare di farlo così rapidamente, anche prima che il prezzo di apertura fosse stabilito.

Conviene investire in azioni Spotify?

Ciò aiuterebbe a gestire la volatilità e generare un’offerta sufficiente a scongiurare una stretta di liquidità, che potrebbe portare a una carenza di azioni e un aumento del prezzo. Al loro prezzo di apertura, le azioni si sono scambiate ben al di sopra del range da $ 48,93 a $ 132,50. Rispetto al prezzo di riferimento di $ 132 per azione – un numero fissato dalla Borsa di New York che non denota un prezzo o una valutazione dell’offerta, ma è necessario per aprire le azioni – il titolo è salito fino al 28 percento.

Mentre l’azienda si preparava a diventare pubblica, l’amministratore delegato Daniel Ek ha chiarito che Spotify ha scelto un elenco diretto per evitare “lo sfarzo e le circostanze” di una IPO. Tuttavia, la società ha registrato il maggior rumore intorno ad un elenco non IPO da quando Google Inc. ha venduto azioni in un’asta olandese, in cui gli investitori hanno presentato offerte su Internet, fax e telefono.

E Spotify è pronta ad avere le dimensioni paragonabili ai suoi due fondatori, a ben 10 cifre: Ek e Martin Lorentzon. Ek ha un patrimonio netto di circa $ 2,4 miliardi e Lorentzon una fortuna di $ 3,4 miliardi, secondo l’indice Bloomberg Billionaires. Ci sono una serie di ragioni per gli investitori di essere entusiasti di essere in grado di acquistare le azioni Spotify.

Spotify offre agli investitori la migliore opportunità di investire nel business della musica, che è in grande rialzo di recente dopo 15 anni di declino. Tutte e tre le principali case discografiche sono private o di proprietà di grandi conglomerati, mentre Pandora Media Inc., proprietaria del più grande servizio di radio online al mondo, ha un valore di appena 1,2 miliardi di dollari.

Spotify come è andato debutto in Borsa

L’entrata di Spotify in Borsa è stato il maggior debutto tecnologico degli ultimi tempi: la capitalizzazione societaria è schizzata fin sopra i 23 miliardi di dollari.

Come detto, Spotify non ha scelto la strada della tradizione Ipo per esordire in Borsa. Il prezzo delle azioni Spotify è dipeso essenzialmente dagli equilibri di domanda e offerta che si sono delineati in partenza. La mancanza di sottoscrizioni e prezzi iniziali ha costituito però un elemento di rischio per la quotazione.

La società è sbarcata a Wall Street archiviando la prima sessione della sua storia sui 149 dollari, non prima di aver toccato il massimo intraday di $155. Tutto ciò ha permesso alla capitalizzazione aziendale di sfiorare i 30 miliardi di dollari.

Vediamo come vanno le quotazioni di Spotify attualmente:

Come investire in azioni Spotify

Qual è il modo migliore per investire in azioni Spotify? Come avrai potuto capire, intorno alle azioni Spotify ci sono troppe valutazioni contrastanti. Da un lato parliamo di una app per ascoltare musica molto utilizzata e amata, con ottimi profitti; ma dall’altro anche di una società con un bilancio lungi dall’essere in pareggio e che fa parte di un settore, quello tecnologico, che è un po’ in affanno.

Come tutelarsi dunque da questa incertezza? Utilizzando strumenti specifici quali i CFD (acronimo di Contracts for Difference). Cosa sono? Strumenti derivati che esistono da una ventina d’anni. I CFD sono molto semplici da gestire. In poche parole, sono definibili come contratti in cui un acquirente, previo pagamento, riceve i rendimenti di un’attività finanziaria sottostante.

Grazie a questi strumenti, quindi, è possibile fare trading senza comprare gli asset, tutelandosi quindi dalla loro volatilità. Il principale vantaggio di questi strumenti, molto utili quando si tratta di operare con le azioni Spotify, riguarda la possibilità di guadagnare anche se l’asset perde quota.

La cosa importante, infatti, è aprire la posizione giusta tra long e short. I CFD hanno anche un rovescio della medaglia, ossia la leva finanziaria. Questo moltiplicatore, consente di operare con cifre superiori al capitale posseduto inizialmente.

Tuttavia, come preferiamo sempre ricordare, la leva finanziaria è un’arma a doppio taglio: da un lato ci permette di moltiplicare i nostri guadagni, dall’altro, però, se la previsione è sbagliata, anche di moltiplicare le nostre perdite. Quindi usiamo la leva finanziaria con parsimonia.

Altro vantaggio dei CFD è che non prevedono commissioni. L’unico onere da considerare, infatti, è lo spread, ossia la differenza tra bid e ask. E rappresenta poi il guadagno del Broker su cui siamo iscritti.

Conviene investire in azioni Spotify? Spotify può richiedere molto credito per la ripresa del settore. Lo streaming a pagamento ha rappresentato il 40% delle vendite dell’industria musicale negli Stati Uniti l’anno scorso. Spotify offre anche un servizio gratuito, ma rappresenta una piccola parte delle sue entrate. Spotify ha registrato un fatturato di 4,1 miliardi di euro ($ 5 miliardi) nel 2017, in rialzo del 39% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, deve ancora dimostrare agli investitori che un servizio musicale può essere un’attività redditizia.

Le perdite sono cresciute negli ultimi tre anni, raggiungendo 1,2 miliardi di euro nel 2017, grazie in gran parte alle royalties pagate ai detentori dei diritti musicali. La società è stata in grado di raccontare la sua storia in una giornata pre-quotazione in cui forniva una guida finanziaria , ma non ha ospitato il roadshow tipico di un normale IPO.

Spotify ha anche saltato un altro processo chiave in un’offerta pubblica iniziale, in cui un determinato numero di azioni viene venduto a un prezzo specifico a un elenco noto di investitori prima dell’inizio del trading.

Invece, il primo prezzo azionario pubblico della società è stato determinato dopo la campana di apertura da parte della fornitura di azioni che i detentori esistenti sono disposti a vendere, nonché la domanda per essi. La società e i suoi consulenti non potrebbero controllare ogni fase del processo.

La società con sede a Londra è diventata pubblica dopo settimane di condizioni commerciali volatili per le società tecnologiche, dove hanno inciso i timori di una guerra commerciale tra Usa e Cina, e la retorica anti-Amazon’s Inc. del presidente Donald Trump. Eppure, i mercati si sono comportati bene martedì 3 aprile, con titoli USA che sono rimbalzati dai minimi di sette settimane nonostante la continua volatilità.

Le azioni di Spotify sono decollate grazie all’aiuto dei consulenti Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley e Allen&Co. e il market maker designato Citadel Securities LLC. I consulenti hanno dovuto lavorare su una lunga lista di investitori esistenti per cercare di discernere se potevano vendere e a quale prezzo, senza la garanzia che non avrebbero cambiato idea nel giorno dell’inserzione.

Quelle conversazioni con gli investitori – venture capitalist, investitori istituzionali e family office – hanno richiesto più di sei settimane. Hanno fatto lo stesso con i potenziali acquirenti. Oltre alle conversazioni familiari sul prezzo delle azioni, hanno discusso del processo stesso e di come ottenere le azioni in un formato negoziabile, con acquirenti e venditori con i conti corretti.

Certo, Spotify vanta 71 milioni di iscritti e 159 milioni di utenti mensili attivi. Tuttavia, non è sempre oro tutto quello che luccica. Ad esempio Kevin Dixon, senior market analyst di Market Traders Institute, a chi gli chiede se conviene investire su Spotify, ha affermato che è meglio “aspettare qualche settimana. Il primo giorno di quotazione sarà estremamente volatile”

Alle sue dichiarazioni hanno fatto eco quelle di James Royal, di Nerdwallet, secondo cui la quotazione diretta ridurrà lo spazio di manovra degli investitori. Le azioni Spotify in circolazione saranno poche il che spingerà in alto sia la domanda che la volatilità.

Comprare azioni Spotify potrebbe dunque convenire con il passare del tempo, secondo una parte del mercato. Per altri, invece, non c’è speranza per quanti cercano di sfidare giganti del calibro di Apple.

Come fare trading su azioni Spotify

Come fare trading su azioni Spotify? Il modo migliore, oltre a scegliere i Contract for difference, è di scegliere altresì un broker rinomato e affidabile. Senza affidarsi a piattaforme che vi promettono facili guadagni senza avere la minima formazione e pratica sui mercati finanziari.

Come scegliere il miglior Broker per investire in azioni Spotify? Occorre sceglierlo in base a queste caratteristiche che deve avere:

Regolare licenza da parte di un organo preposto al controllo sui mercati finanziari. Ossia la Consob in Italia, la cipriota CySEC, l’inglese FCA, ecc. Conto demo, servizio che consente di fare trading senza mettere a rischio i propri soldi reali. Consentendo ai trader novizi di imparare senza incassare perdite o agli esperti di provare nuove strategie senza rischi. Non va però preso alla leggera come un gioco. Fornire materiale didattico e formativo, come ebook, webinar, corsi di formazione on demand, incontri annuali con relatori esperti. Segnali di trading, che inviino tramite sms, email o telefonata suggerimenti sulle posizioni da prendere Grafici chiari sull’andamento degli asset Assistenza clienti in italiano, almeno 5 giorni su 7 e H24. Raggiungibile via mail, telefono, chat integrata alla piattaforma News e approfondimenti sui fatti principali della giornata che riguardano, direttamente o indirettamente, la Borsa

Comprare azioni Spotify con ForexTB

ForexTB è ideale soprattutto per chi è alle prime armi, dato che offre un comparto formativo eccellente. Tra ebook da scaricare, webinar da seguire, un glossario che spiega i principali termini del trading online.

Puoi contare anche sul supporto tecnologico dell’Intelligenza artificiale e dei suggerimenti degli analisti di Trading central tramite segnali di trading.

Comprare azioni Spotify con eToro

eToro ti offre la possibilità di conoscere tanti trader provenienti da tutto il mondo, che potrai seguire (e farti seguire da loro) come ti trovassi su un Social network.

Se sei alle prime armi, puoi usare il servizio di Copy trading, così puoi copiare cosa fanno i trader migliori e guadagnare dalle loro scelte.

Per approfondimenti potete consultare questa guida su come comprare azioni su eToro.

Fare trading CFD sulle azioni Spotify con Plus500

Plus500 offre tanti asset su cui investire, oltre 2.500, e un supporto in Live chat che ti eviterà lunghe attese di risposte via mail.

La piattaforma è estremamente user friendly e ti permette anche di essere avvisato via email quando le azioni Iliad o gli altri asset, intraprendono dei trend interessanti.

Cosa valutare prima di comprare azioni Spotify?

Cosa valutare prima di comprare azioni Spotify? A parte le entrate annuali, il numero di abbonati e di utenti attivi sul servizio, occorre anche porsi altre domande, del tipo: quali sono le sue fonti di guadagno? Quali, invece, le alternative attualmente sul mercato? Se sul fronte degli utenti i numeri di Spotify hanno superato persino quelli di Apple, su quello dei conti aziendali le cose non sono andate granché bene e anche il 2017 è stato archiviato con una perdita netta di 1,5 miliardi di dollari.

Nonostante l’ottimo debutto in Borsa, alcuni analisti si sono mostrati preoccupati in merito alla quotazione di Spotify. Secondo John Tinker di Gabelli & Co, la mancanza di un flottante, combinata con limitate opportunità di investimento, potrebbe portare a un prezzo azionario inizialmente forte che sarà però messo in discussione dalle difficoltà che l’azienda incontrerà.

Tinker fa proprio il paragone con Apple: “Apple cresce più velocemente di Spotify e ha un modello di business diverso, in base al quale la musica non deve essere necessariamente redditizia”.

Investire in azioni Spotify, occhio agli scandali del settore tecnologico

Il settore della tecnologia sta attraversando una semi-tempesta. E Spotify ha fatto il suo debutto in Borsa proprio nel suo pieno svolgimento. A pesare sono stati vari casi: lo scandalo Cambridge Analytica che ha coinvolto Facebook, con Zuckerberg costretto anche ad una relazione dinanzi ad una commissione parlamentare. Poi ci si è messo Donald Trump e i suoi tre attacchi ad Amazon: prima ha attaccato il colosso di Jeff Bezos accusandolo di pagare poche tasse; poi di stare affossando i negozi tradizionali prima e le poste americane poi. Non a caso, il titolo del colosso dell’e-commerce a livello mondiale è arrivato a perdere il -5,21% del valore in Borsa.

Ancora in rosso Tesla, dopo i guai legati non soltanto all’incidente mortale avvenuto in California, ma anche al richiamo di 123.000 Model S. Del 5,13% la perdita di Elon Musk. Il quale ha ironizzato su Twitter mettendo una foto in stile barbone con un cartello in mano e su scritto “Bancarotta”.

In virtù dei timori legati ad una guerra commerciale e di un comparto tech sempre più debole, il mercato azionario USA ha chiuso proprio il 3 aprile in profondo rosso:

Mal impostate anche le Borse asiatiche, tornate a scambiare sotto la parità seppur con ribassi inferiori rispetto a quelli del mercato azionario USA. Il Nikkei, solo per fare un esempio, ha archiviato l’odierna sessione con un rosso di mezzo punto percentuale, mentre la Borsa cinese ha continuato a viaggiare in perdita di oltre l’1%. Sotto la parità anche l’Hang Seng e il Kospi e l’Australia. Ci si chiede, oggi, quanto la guerra commerciale riuscirà a spaventare anche le Borse europee.

Conviene comprare azioni Spotify? Anche in virtù di questi aspetti “ambientali”? Favorevoli e contrari sono concordi col dire che sicuramente la quotazione di Spotify sarà l’evento più seguito nelle prossime settimane. Come sempre, il miglior arbitro sarà il tempo.

Spotify e il contributo contro la pirateria

Spotify incoraggia le persone a pagare per la musica, con gli abbonamenti che sono la sua principale fonte di entrate. L’abbonamento rimuove la pubblicità e i limiti e aumenta i bitrate delle canzoni a 320 kbit / s. Il sito web di Spotify per gli artisti afferma che “un cliente Spotify Premium spende 1,6 volte l’anno in più rispetto alla spesa media di un consumatore di musica statunitense che acquista musica (esclusi quanti non spendono soldi per la musica)”, con il valore annuale dell’ascoltatore pagante medio sui $ 120. I

Il sito afferma inoltre che “un cliente Spotify è 1.6 volte più redditizio rispetto alla media degli adulti che non sono clienti Spotify negli Stati Uniti”. Inoltre, il sito web include anche una sezione intitolata “L’impatto di Spotify sulla pirateria” come risposta alle critiche nei confronti della compagnia in merito allo sfruttamento dei musicisti.

Spotify afferma che ha dimostrato che offre una teoria alternativa legale e le persone piratano meno, e utilizza Svezia, Norvegia, Danimarca, Stati Uniti, Paesi Bassi e Regno Unito per fornire prove. Ad esempio, in Norvegia, la cifra di 1,2 miliardi di download di brani non autorizzati nel 2008 sono stati confrontati con una cifra di 210 milioni del 2012. dunque, Spotify ha contribuito, secondo quanto dice, ad abbassare profondamente questo dato negativo.

Tim Ingham, redattore della BBC Music Week, ha scritto: “A differenza dell’acquisto di un CD o del download, lo streaming non è un pagamento una tantum. Centinaia di milioni di flussi di brani si stanno verificando ogni giorno, il che moltiplica rapidamente le potenziali entrate in offerta ed è una fonte costante di reddito a lungo termine per gli artisti”.

Spotify account

Spotify prevede 4 tipi di account:

Free

Premium

Family

A marzo 2014, Spotify ha introdotto un nuovo livello di iscrizione Premium scontato per gli studenti attivi. Gli studenti negli Stati Uniti iscritti a un’università possono pagare metà prezzo per un abbonamento Premium.

Nell’aprile 2017, l’offerta Studenti è stata estesa ad altri 33 paesi. Spotify ha introdotto il suo abbonamento Famiglia nell’ottobre 2014, collegando fino a cinque membri della famiglia per un abbonamento Premium condiviso. Spotify Family è stato aggiornato a maggio 2016, consentendo a un massimo di sei persone di condividere un abbonamento e di ridurre il prezzo.

Spotify app

Spotify prevede app utilizzabili su Windows, macOS, Linux computers, Android, iOS e Windows Phone. E’ anche proprietaria del cosiddetto protocollo “Spotify Connect”, tramite il quale gli utenti possono ascoltare musica tramite vari sistemi, come speakers, ricevitori, Tv, auto e smartwatch.

Spotify ha anche lanciato un web player, per quanti non possono o non vogliono scaricare le app che mette a disposizione. Certo, il web player, contrariamente a queste ultime, non ha l’abilità di scaricare musica per gli utenti offline. Nel giugno 2017, Spotify rende disponibile le app anche per Windows Store.

Sulle app di Spotify, la musica può essere ascoltata o cercata tramite vari parametri: per artista, album, genere, creando una playlist o registrando.

Gli utenti possono creare, editare o scaricare la playlist, condividere le tracce sui Social per dire agli altri cosa stanno ascoltando nonché creare playlist con altri utenti. L’archivio di Spotify consta di oltre 30 milioni di brani.

Nel novembre 2011, Spotify ha introdotto un servizio Spotify Apps che ha consentito agli sviluppatori di terze parti di progettare applicazioni che potrebbero essere ospitate all’interno del software per computer Spotify.

Le applicazioni hanno fornito funzionalità come testi sincronizzati, recensioni di musica e consigli sui brani. Nel giugno 2012, Soundrop è diventata la prima app di Spotify ad attirare importanti finanziamenti, ricevendo $ 3 milioni dall’investitore di Spotify Northzone. Tuttavia, dopo l’annuncio di un’API Web del giugno 2014, che consentiva agli sviluppatori di terze parti di integrare i contenuti Spotify nelle proprie applicazioni web, la società ha interrotto la piattaforma Spotify Apps in ottobre, dichiarando che i suoi nuovi strumenti di sviluppo per il web Spotify player ha soddisfatto molti dei vantaggi del precedente servizio Spotify Apps, ma “assicurerebbe che la piattaforma Spotify rimanga pertinente e facile da sviluppare, oltre a creare esperienze musicali innovative e coinvolgenti”.

Ultimi sviluppi Spotify

Ad aprile 2012, Spotify ha introdotto un “Spotify Play Button”, un lettore musicale integrabile che può essere aggiunto a blog, siti Web o profili di social media, che consente ai visitatori di ascoltare una canzone, una playlist o un album specifici senza uscire dalla pagina.

Nel novembre dello stesso anno, la società ha iniziato a lanciare una web player, con un design simile ai suoi programmi per computer, ma senza il requisito di alcuna installazione. Nel dicembre 2012, Spotify ha introdotto una scheda “Segui” e una scheda “Scopri” , insieme a una sezione “Raccolta”. “Segui” consente agli utenti di seguire artisti e amici per vedere cosa stanno ascoltando, mentre “Scopri” offre agli utenti nuove versioni dei loro artisti preferiti, oltre a musica, recensioni e consigli di concerti basati sulla cronologia dell’ascolto.

Gli utenti possono aggiungere tutte le tracce a una sezione “Raccolta” dell’app, anziché aggiungerle a una playlist specifica. Le caratteristiche sono state annunciate dal CEO Daniel Ek in una conferenza stampa, aggiungendo che “20.000” nuove canzoni erano state aggiunte al servizio ogni giorno.

Nel maggio 2015, Spotify ha annunciato una nuova Home page che avrebbe offerto musica raccomandata, con raccomandazioni che miglioravano nel tempo. La compagnia ha anche introdotto “Spotify Running”, una funzione che puntava a migliorare la musica durante l’esecuzione con musica abbinata al tempo di esecuzione (questa funzione è stata rimossa nel marzo 2018 dal client Mobile) e ha annunciato che podcast e video (“intrattenimento, notizie e clip”) ) sarebbero arrivati su Spotify, insieme al contenuto di “Spotify Originals”.

Nel gennaio 2016, Spotify e il servizio di informazioni musicali Genius hanno stretto una partnership, portando informazioni di Genius nelle schede informative presentate mentre i brani sono riprodotti su Spotify. La funzionalità è limitata alla selezione di playlist ed era disponibile solo sull’app iOS di Spotify al momento del lancio, ed è stata estesa all’app Android a partire da aprile 2017.

Nel maggio 2017, Spotify ha introdotto Spotify Codes per le sue app mobili, un modo per gli utenti di condividere artisti, tracce, playlist o album specifici con altre persone. Gli utenti trovano il contenuto pertinente da condividere e premono un “codice a barre simile a SoundWave” sul display. Un’icona della fotocamera situata nei campi di ricerca delle app consente ad altri utenti di puntare la fotocamera del loro dispositivo sul codice, che li porta al contenuto esatto.

Comprare azioni Spotify: le domande frequenti

Comprare Azioni Spotify (SPOT) conviene? Assolutamente. Si tratta di un ottimo titolo su cui puntare al lungo termine magari utilizzando piattaforme che permettono di vendere allo scoperto per trarre vantaggio da ogni situazione di mercato,

Come comprare Azioni Spotify? E’ possibile usare i broker CFD in modo da poter fare profitti sfruttando l’andamento del titolo. Ad esempio è possibile investire su Spotify con broker come eToro che offrono un conto demo gratis. Potete consultare la recensione di eToro da qui. E’ possibile acquistare azioni Spotify in Banca? Sicuramente molti investitori preferiscono ancora comprare azioni in Banca. Se siete interessati potete consultare il vostro consulente in Banca chiedendo se vendono azioni di Spotify, tuttavia le commissioni potrebbero essere più elevate.

Conclusioni

Abbiamo visto in questa guida come poter investire sulle azioni di Spotify sfruttando le piattaforme di trading CFD con commissioni basse,

Ricordiamo che i CFDs permettono di operare su moltissimi asset tra cui le azioni e sfruttare i movimenti di mercato, anche quelli ribassisti. Tra i vari asset si possono sfruttare le azioni ma anche gli ETF che offrono una flessibilità diversa.

In conclusione conviene sfruttare le piattaforme autorizzate come eToro e Capital.com che permettono di negoziare sulle azioni ed altri asset con costi tutto sommato ragionevoli e con la massima trasparenza.