Comprare azioni BlackRock: analisi, come investire e previsioni [2021]

Guida completa alle azioni BlackRock, la più grande società di investimento nel mondo con sede a New York. Gestisce infatti da sola un patrimonio totale di quasi 8.000 miliardi $, di cui un terzo in Europa.

Blackrock vanta partecipazioni in molti settori e non può essere snobbata nel proprio portafoglio.

Vediamo dunque cos’è Blackrock, come investire in BlackRock, se conviene.

BlackRock che cos’è?

Cos’è BlackRock? Come anticipato nell’incipit, si tratta della più grande società di investimento a livello mondiale, con sede a New York. Gestisce un patrimonio che sfiora gli 8mila miliardi di dollari al 2020, di cui circa il 30 percento nel vecchio continente.

Quotata al NYSE, propone soluzioni d’investimento nel reddito fisso, segmento azionario e monetario, investimenti alternativi e real estate.

Mediante la società controllata iShares, propone anche importanti ETF, molto gettonati tra gli investitori. Presenti anche su Borsa Italiana.

Presente in 30 paesi con i suoi 70 uffici, ha una rete di clienti diffusa in 100 paesi.

Conviene investire in BlackRock?

Si è meritata l’appellativo di “grande banca ombra del mondo” e, in tempi moderni, è stata paragonata al WiFi. Perché “invisibile eppure presente”.

Fondata nel 1988 da Laurence “Larry” Fink e Robert Steven Kapito, insieme ad altri colleghi che provenivano da esperienze finanziarie pregresse, lo scopo era quello di fornire ai clienti istituzionali servizi di gestione patrimoniale con ricorso al rischio.

Pete Peterson, responsabile del gruppo Blackstone, è entusiasta del loro progetto, tanto da finanziarlo con 5 milioni di dollari americani.

Nasce così Blackstone Financial Management che si occupa inizialmente di reddito fisso.

Il successo arriva presto. Nel giro di pochi mesi già macina i primi profitti, che si espandono anno per anno. Con una accelerazione dagli anni ‘90, quando il mondo della finanza ha prevalso su quello tangibile.

Fondi di investimento: cosa sono

Cosa sono i fondi di investimento? Si tratta di strumenti di investimento, gestiti dalle società di gestione del risparmio (note anche con l’acronimo sgr), che riuniscono le somme di più risparmiatori, per poi investirle. Le radunano in un unico patrimonio, destinandolo in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o beni immobili. Sempre valutando attentamente il rischio.

La suddivisione avviene per parti uguali chiamate quote, sottoscritte dai risparmiatori e garantite in modo ugualitario in termini di diritti.

La stessa attività di investimento può essere svolta dalle società di investimento a capitale variabile (sicav) o a capitale fisso (sicaf).

Nella sostanza, entrambe svolgono lo stesso tipo di attività, con la differenza che le prime sono un patrimonio a sè stante, mentre le sicav e le sicaf sono vere e proprie società in cui i sottoscrittori diventano soci veri e propri.

Tra i vantaggi dei fondi comuni di investimento troviamo:

gestione del patrimonio da parte di professionisti esperti del settore

diversificazione degli investimenti

il patrimonio è giuridicamente separato dal patrimonio della società di gestione. Cosicché si evitano problemi con i creditori in fase di liquidazione oppure in caso di fallimento della società emittente, il patrimonio non è messo a repentaglio

controlli articolati sugli investimenti, sia da parte di organismi pubblici che privati

informazioni trasparenti

Non c’è però garanzia di conseguire un rendimento, o, quanto meno, non se ne conosce a priori il guadagno giacché dipende dall’andamento dei mercati.

Tra le tipologie di fondi troviamo

Fondi aperti: permettono di sottoscrivere quote, o chiederne il rimborso, in qualsiasi momento

permettono di sottoscrivere quote, o chiederne il rimborso, in qualsiasi momento Fondi chiusi : permettono di sottoscrivere quote solo nel periodo di offerta, che si svolge prima di iniziare l’operatività vera e propria, e le rimborsano di norma solo alla scadenza del fondo

: permettono di sottoscrivere quote solo nel periodo di offerta, che si svolge prima di iniziare l’operatività vera e propria, e le rimborsano di norma solo alla scadenza del fondo Fondi aperti “Armonizzati”: costituiti nei paesi dell’Unione europea, che investono prevalentemente in titoli quotati (azioni, obbligazioni, ecc.). Si chiamano “armonizzati” poiché seguono regole e criteri per tutelare gli interessi dei risparmiatori. In base al benchmark sottostante, si dividono in fondi azionari, fondi Obbligazionari, fondi obbligazionari, fondi bilanciati e fondi Monetari

Investire in ETF

Gli Exchange traded fund sono uno degli strumenti che fanno la fortuna di BlackRock e li lancia tramite iShares.

Ricordiamo che questo strumento porta con sé vari vantaggi, come un maggior ammortamento del rischio, commissioni basse, diversificazione del portafoglio con un solo asset, gestione semplice dell’investimento, rischio del capitale scollegato a quello della società, ecc.

Ancora gli ETF sono strumenti quotati come se fossero azioni e hanno una alta liquidità.

E’ possibile investire sugli ETF con il trading CFD. Proprio come si trattasse di altri asset come azioni, obbligazioni, materie prime, indici azionari.

Comprare azioni BlackRock è possibile?

Si è possibile, e conviene farlo con il trading online se si hanno a disposizione somme di capitali contenute.

Puoi sceglierlo di farlo tramite una banca o tramite una piattaforma di trading online. Ricordandoti che, sebbene una banca ti offra una certa solidità e sicurezza, è anche vero che andrai incontro a commissioni più alte. Oltre ad obblighi come dover diventare correntista se non lo sei già.

Con le seconde, chiamate anche Broker, andrai incontro a commissioni ridotte, più asset disponibili e un margine di manovra più ampio.

Di seguito vediamo quali sono i migliori broker per investire sulle azioni Blackrock.

Piattaforme per comprare azioni BlackRock ed ETF

Il broker eToro offre un’ampissima scelta di ETF su cui investire, circa 250.

Per quanto concerne gli ETF iShares, in totale ne troviamo sei al momento della scrittura.

Per trovarli, dalla tua dashboard devi andare alla voce Mercati, poi ETF e cercarli nel lungo elenco diviso in pagine che appare.

Altrimenti, puoi scrivere direttamente il nome dello strumento se già lo conosci nella barra della ricerca.

Anche il broker Plus500 ha una ampia scelta di ETF iShares su cui investire. Circa una decina.

Anche qui, puoi cercare tra gli strumenti in elenco o digitare direttamente il nome dell’ETF se già conosci quello che ti interessa.

Il broker Capital.com offre una vasta gamma di asset su cui puntare, difficilmente riscontrabile altrove. Il cui numero supera le 3mila unità.

Nel caso degli ETF, ovviamente non possono mancare quelli che sono lanciati da Blackrock.

Sulla piattaforma, al momento della scrittura, ne potrai trovare una decina. Dovrai solo stare attento poiché gli ETF su Capital.com sono assimilati alle azioni, quindi li troverai nella sezione Shares.

Anche qui, puoi digitare direttamente il nome dello strumento, mentre per vedere tutti quelli lanciati da iShares dovrai digitare solo iShares.

BlackRock: il modello di Business

BlackRock ha assunto nel corso degli anni policymakers illustri, di cui 2 personalità che sono entrate nella squadra di governo del presidente americano Joe Biden.

Rispetto a Goldman Sachs, BlackRock non è conosciuta dalle persone al di fuori del settore degli investimenti.

Controlla un patrimonio di 7800 miliardi di dollari, che la pone al primo posto fra le società di gestione patrimoniale di tutto il mondo. Tallonata da The Vanguard altro colosso finanziario americano che ha di fatto inventato gli ETF. È più del Pil di qualsiasi paese eccetto Usa e Cina.

BlackRock ottiene profitti gestendo investimenti per conto di clienti esterni, soprattutto fondi previdenziali pubblici, fondi di dotazione e fondazioni.

Nel 2020, il 60% del patrimonio complessivo gestito apparteneva a investitori istituzionali. Mediante una divisione a parte, inoltre, gestisce investimenti alternativi per un totale di oltre 200 miliardi di dollari. Tra i quali troviamo il private equity, credito privato e gli hedge fund.

Blackrock è anche attenta alla questione tecnologica, dato che gestisce mediante una enorme piattaforma tecnologica 21.600 miliardi di dollari di asset.

Si pensi alla piattaforma Aladdin, lanciata nel 1999, che analizza e monitora il portafoglio degli investitori mediante intelligenza artificiale. Oggi inseguita da tutti.

A febbraio 2020 Aladdin gestiva quasi 22mila miliardi di dollari.

BlackRock ha pescato spesso e volentieri tra gli ex funzionari pubblici, per affidargli ruoli senior. Sempre in ambito pubblico, è stata preziosa nel collaborare con la Federal Reserve, in operazioni di controllo e consulenza.

La Federal Reserve, infatti, a marzo 2020 le ha affidato la gestione di un programma di emergenza di acquisto di asset. Anche se questa non è una novità, visto che già accadde durante la pesante crisi del 2007-2008.

Non manca comunque chi ha avanzato problemi di conflitti di interesse, con BlackRock che si è difesa dicendo che la divisione che svolge gli incarichi affidati dalla Banca centrale, Fma, è separata dalla sua divisione fondamentale di gestione patrimoniale.

BlackRock sta cercando anche di essere protagonista nella green economy, con una serie di iniziative correlate.

BlackRock in questi anni ha rilevato anche molte società concorrenti. Sempre nel 2020, ha annunciato l’acquisito di Aperio, un investment provider californiano, per circa un miliardo di dollari in contanti.

Nel 2019 ha rilevato eFront, una startup francese che gestisce un software di gestione di investimenti alternativi, per 1,3 miliardi di dollari.

Tra le operazioni del passato più importanti si ricorda:

nel 2009 acquisì Barclays Global Investors

nel 2006 aveva acquisito Merrill Lynch Investment Management

BlackRock: i competitors

Ecco i principali concorrenti di BlackRock che dovrai tenere presente:

The Charles Schwab Corporation: è una holding di risparmio e prestito che fornisce servizi di gestione patrimoniale, intermediazione di titoli, servizi bancari, gestione patrimoniale, custodia e consulenza finanziaria

TD Ameritrade Holding Corporation: è una società che fornisce servizi di intermediazione mobiliare e relativi servizi finanziari basati sulla tecnologia

Edward Jones: è una società di servizi finanziari dedicata a soddisfare le esigenze dei singoli investitori

MSCI Inc. (formalmente Morgan Stanley Capital International e MSCI Barra): è un fornitore di strumenti di analisi del portafoglio azionario, del reddito fisso, degli hedge fund e del mercato azionario

Legg Mason: è una società di investimento globale con esperienza specializzata in azioni, reddito fisso e alternative

Vanguard: colosso che tallona Blackrock e, secondo un calcolo di Bloomberg, potrebbe superare il capitale gestito di blackrock grazie agli strumenti automatizzati entro il 2023

T. Rowe Price Group: altra società di gestione degli investimenti

State Street: è una holding finanziaria che fornisce una gamma di prodotti e servizi per grandi pool di asset di investimento

Northern Trust: è un fornitore di soluzioni di gestione patrimoniale, assistenza patrimoniale, gestione patrimoniale e bancarie a società, istituzioni, famiglie e individui

BlackRock: fondi di investimento

Ecco al momento della scrittura, i fondi di investimento lanciati e gestiti da BlackRock:

iShares Nikkei 225 UCITS ETF

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

BGF Japan Flexible Equity Fund

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares MSCI USA UCITS ETF

iShares MDAX® UCITS ETF (DE)

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF

iShares $ TIPS UCITS ETF

iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF

iShares MSCI Japan UCITS ETF

BSF Systematic ESG World Equity Fund

iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

BGF US Dollar Reserve Fund

Rendimenti Azioni BlackRock

Come accaduto a molti titoli azionari, le azioni Blackrock hanno conosciuto una impennata da 354 dollari americani da cui erano crollati dopo il 20 febbraio 2020 a oltre il doppio di circa 870 dollari al momento della scrittura.

Ecco il grafico delle azioni BlackRock in tempo reale:

Opinioni su BlackRock

Le opinioni su Blackrock sono molto controverse. C’è chi ne esalta la potenza finanziaria, oltre che la capacità di essere arrivata dove è oggi. Con prodotti ben gestiti, remunerativi e professionali.

Di contro, c’è chi ne fa una questione etica, denigrando la società per le mani impasta che ha ovunque, per le influenze che ha sul governo americano al punto di ritrovarsi propri uomini nella squadra di Biden. O di pescare essa stessa tra ex funzionari istituzionali.

Naturalmente, il trader deve pensare freddamente ai propri profitti e quindi esulare per quanto possibile da questioni etiche (salvo gravi violazioni di diritti civili o del rispetto dell’ambiente).

BlackRock: le domande frequenti

Cos’è BlackRock? Si tratta della più grande società di investimento a livello mondiale americana. Gestisce un patrimonio che sfiora gli 8mila miliardi di dollari al 2020, di cui circa il 30 percento in Europa.

Fondata nel 1989, è quotata al NYSE, propone soluzioni d’investimento nel reddito fisso, segmento azionario e monetario, investimenti alternativi e real estate.

Conviene investire sulle azioni BlackRock? La società è molto solida e con l’esplosione della Pandemia Covid-19 ha riconosciuto un notevole rialzo del proprio titolo. Come investire sulle azioni BlackRock? Conviene farlo tramite il trading CFD, che permette di investire sia sugli ETF che lancia, sia sulle stesse azioni della società.



Si possono adoperare broker come eToro, Plus500, Capital.com.

Conclusioni

Gli ETF e le azioni Blackrock si mostrano un ottimo strumento di investimento da tenere in considerazione per il proprio portafoglio. Per iniziare è consigliabile partire da broker semplici aprendo un conto demo sui broker proposti e continuare sempre a studiare prima di investire.