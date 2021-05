ETF azionari: cosa sono e quali sono i migliori? [2021]

Cosa sono gli ETF azionari? Gli ETF sui titoli azionari sono considerati uno dei migliori modi per diversificare i propri investimenti sul mercato azionario. Si distingue dal mercato delle azioni, in quanto qui è possibile comprare i singoli titoli delle aziende.

Tramite gli ETF sui titoli azionari si investe quindi su più azioni contemporaneamente: in un ETF possono essere inclusi svariati titoli azionari, selezionati in base a specifici criteri e sovente raggruppati per categorie o settori economici particolari.

Investire su gli ETF sulle azioni consente pertanto la diversificazione del proprio investimento sul mercato azionario, andando ad investire su panieri di titoli di tipo diverso e scelti da professionisti del settore.

Gli ETF azionari, come tutti gli altri ETF, sono pertanto valutati anno dopo anno, togliendo i titoli con performance di tipo negative e inserendo quelli con le performance giudicate migliori.

Di seguito vediamo dunque meglio cosa sono gli ETF su titoli azionari e quali sono i migliori.

ETF cosa significa

Cosa significa ETF? Si tratta di un acronimo, stante per Exchange-traded funds. Ossia fondo negoziato in Borsa.

ETF cosa sono

Cosa sono gli ETF? Un ETF, o fondo negoziato in borsa, è un titolo negoziabile che traccia un indice, una merce, obbligazioni o un paniere di attività come un fondo indicizzato. A differenza dei fondi comuni di investimento, un ETF opera come uno stock comune in una borsa. Gli ETF subiscono variazioni di prezzo nell’arco della giornata man mano che vengono acquistati e venduti.

Conviene investire sugli ETF azionari?

Gli ETF in genere hanno una maggiore liquidità giornaliera e commissioni più basse rispetto alle quote dei fondi comuni, rendendoli un’alternativa attraente per i singoli investitori. Dato che negozia come una azione, un ETF non ha il suo valore patrimoniale netto (NAV) calcolato una volta alla fine di ogni giorno come fa un fondo comune.

Un ETF è un tipo di fondo che possiede le attività sottostanti (azioni, obbligazioni, futures petroliferi, lingotti d’oro, valuta estera, ecc.) E divide la proprietà di tali attività in azioni. L’attuale struttura dei veicoli di investimento (come una società o un fondo di investimento) varierà in base al paese e all’interno di un paese ci possono essere più strutture che coesistono.

Gli Azionisti non possiedono o detengono direttamente diritti diretti sugli investimenti sottostanti nel fondo; piuttosto possiedono indirettamente tali beni. Gli azionisti di ETF hanno diritto a una parte dei profitti, come interessi percepiti o dividendi pagati, e possono ottenere un valore residuo in caso di liquidazione del fondo. La proprietà del fondo può essere facilmente acquistata, venduta o trasferita più o meno allo stesso modo delle azioni, poiché le azioni dell’ETF sono negoziate su borse valori pubbliche.

ETF come funzionano

La fornitura di azioni ETF è regolata attraverso un meccanismo noto come creazione e rimborso. Il processo di creazione / redenzione coinvolge alcuni grandi investitori specializzati, noti come partecipanti autorizzati (noti anche con l’acronimo AP).

Gli AP sono grandi istituzioni finanziarie con un alto potere di acquisto, come i market maker che possono essere banche o società di investimento. Solo gli AP possono creare o riscattare le quote di un ETF.

Al momento della creazione, un AP assembla il portafoglio richiesto di attività sottostanti e trasforma quel paniere nel fondo in cambio di azioni ETF di nuova creazione. Analogamente, per i rimborsi, gli AP restituiscono le quote di ETF al fondo e ricevono il paniere costituito dal portafoglio sottostante. Ogni giorno, le partecipazioni sottostanti del fondo sono rese pubbliche.

Poiché sia l’ETF che il paniere di attività sottostanti sono negoziabili nell’arco della giornata, gli operatori commerciali approfittano delle opportunità di arbitraggio temporaneo, il che mantiene il prezzo dell’ETF vicino al suo valore equo. Se un trader può acquistare l’ETF per un importo inferiore rispetto ai titoli sottostanti, acquisterà le azioni dell’ETF e venderà il portafoglio sottostante, bloccando il differenziale. Alcuni ETF utilizzano il gearing o l’effetto leva attraverso l’uso di prodotti derivati per creare i cosiddetti ETF leveraged o gli ETF inversi.

Gli ETF inversi seguono il rendimento opposto di quello delle attività sottostanti: ad esempio, l’ETF inverso sull’oro otterrebbe l’1% per ogni calo dell’1% del prezzo del metallo. Gli ETF leveraged cercano di ottenere un rendimento multiplo di quello del sottostante. Un ETF 2x oro otterrebbe il 2% per ogni guadagno dell’1% nel prezzo del metallo. Possono inoltre essere utilizzati ETF inversi con leva, ad esempio profili di ritorno negativi 2x o 3x.

ETF vantaggi

Quali sono i vantaggi di detenere ETF azionari? Possedendo un ETF, gli investitori ottengono la diversificazione di un fondo indicizzato, nonché la possibilità di vendere a breve, acquistare a margine e acquistare solo una azione (non esistono requisiti minimi di deposito).

Un altro vantaggio è che i coefficienti di spesa per la maggior parte degli ETF sono inferiori a quelli del fondo comune di investimento medio.

Al momento dell’acquisto e della vendita di ETF, devi pagare la stessa commissione al tuo broker che pagheresti su qualsiasi ordine regolare. Esiste un potenziale di tassazione favorevole sui flussi di cassa generati dall’ETF, poiché i guadagni in conto capitale derivanti dalle vendite all’interno del fondo non sono trasmessi agli azionisti come avviene comunemente con fondi comuni di investimento.

ETF azionari cosa sono

Un ETF azionario, o fondo negoziato in borsa, è un asset che tiene traccia di un particolare insieme di titoli azionari, simile a un indice. Si scambia proprio come farebbe una normale azione in borsa, ma a differenza di un fondo comune, i prezzi si adeguano per tutto il giorno piuttosto che alla chiusura del mercato. Questi ETF possono tenere traccia delle azioni in un singolo settore, come l’energia, o un intero indice di azioni come l’indice più importante del Mondo: S&P 500.

In tal modo, gli investitori possono ottenere un’esposizione a un paniere di titoli azionari e a un rischio specifico della società associato a singoli titoli. Questa immediata diversificazione è disponibile in uno strumento semplice, a basso costo e fiscalmente efficiente a cui è possibile accedere tramite la maggior parte degli intermediari online.

ETF azionari come funzionano

Un ETF azionario consente ad un investitore di acquisire un’esposizione a un paniere di titoli azionari in uno specifico settore o indice senza dover acquistare singoli titoli. La proprietà di attività diversificate limita alcuni rischi non sistematici associati ai titoli delle società.

Lo scopo originario di investire in un ETF era di raggiungere obiettivi a lungo termine, ma oggi sono negoziati come qualsiasi altro titolo, in quanto gli investitori possono abbreviare o acquistare a margine. C’è anche un gruppo di ETF che scommettono contro il successo di un indice o settore, il che significa che l’attività si comporta bene quando l’attività sottostante si trova in difficoltà.

A differenza di un fondo comune, un ETF azionario richiede commissioni di gestione minime e comporta bassi livelli di spesa. Questo lo rende uno strumento ideale per gli investitori di qualsiasi livello di abilità che cercano di mantenere bassi costi e generare rendimenti consistenti.

ETF azionari vantaggi

Gli ETF azionari offrono agli investitori una serie di vantaggi, quindi ha senso che gli afflussi di fondi siano saliti alle stelle negli ultimi anni. A partire da luglio 2017, gli ETF negli Stati Uniti hanno rappresentato oltre $ 3 trilioni di asset in gestione o circa l’8% del mercato azionario da $ 26 trilioni.

Gli ampi vantaggi non possono essere sottovalutati. Sono un’opzione eccellente per gli investitori che cercano di diversificare il proprio portafoglio in modo flessibile, a basso costo e fiscalmente efficiente. Di fatto, un crescente numero di ricerche suggerisce investimenti passivi come gli ETF azionari che tendono a sovraperformare i fondi gestiti attivamente per un lungo periodo di tempo.

Detto cosa sono e come funzionano gli ETF, vediamo quali sono i migliori broker per investire. Ricordandoti che sono tutti broker con regolari licenze per operare.

ETF azionari tipi

Gli ETF azionari più popolari tracciano indici di benchmark come S&P 500 o Dow 30. Lo SPDR S&P 500 (SPY) che è gestito da State Street, è costantemente il bene più attivo con un volume medio giornaliero superiore a 65 milioni di azioni negli ultimi tre mesi.

Altri stili di ETF azionari adottano una strategia basata sui fattori che tengono conto di attributi specifici come la capitalizzazione di mercato, il momentum e il valore. Questo sottoinsieme di risorse è una strategia popolare nota come Smart Beta. Cerca di ottenere rendimenti migliori corretti per il rischio rispetto a un indice ponderato per capitalizzazione di mercato convenzionale.

I fondi di settore sono un’altra popolare categoria di ETF che traccia gli stock di un settore specifico come l’energia, i finanziari e la tecnologia.

Migliori ETF azionari 2021

Se stai pianificando un portafoglio per il 2018, ecco alcune buone scommesse per gli ETF che funzionano per gli investimenti a lungo termine. Tutti i dati relativi al rendimento da inizio anno (YTD) si basano sul periodo temporale dal 1 ° gennaio 2018 fino al 31 marzo 2018. I fondi sono stati selezionati in base a una combinazione di rendimento nel tempo e patrimonio gestito (AUM). Tutte le cifre erano aggiornate al 31 marzo 2018.

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

Emittente: Vanguard

Assets Under Management: $ 97,2 miliardi

Performance da inizio anno: 1,28%

Rapporto di spesa: 0,04%

Se non sei sicuro di quale indice seguire, o se vuoi coprire le tue scommesse su una varietà di settori e capitalizzazioni di mercato, questo è il fondo che fa per te. Come suggerisce il nome, l’ETF del mercato azionario totale copre l’intero mercato azionario nazionale, monitorando l’indice generale del mercato azionario statunitense.

VTI è un fondo bilanciato, con un buon mix di azioni a medio e bassa capitalizzazione, oltre a blue chip. La capitalizzazione di mercato mediana è di circa $ 54 miliardi. Vedrai anche una buona diversificazione settoriale tra i 3.600 titoli nel suo paniere. VTI è un fondo estremamente efficiente con un basso indice di spesa, che è forse il motivo per cui il fondo ha racimolato oltre $ 10 miliardi di nuove attività dalla fine del 2016. Il il titolo è ora scambiato a $ 135,72, vicino ai massimi storici di oltre $ 146.

I dati sulla performance sono stabili e impressionanti, con rendimenti annui medi annui, triennali e quinquennali del 16,23%, 10,56% e 14,35%, rispettivamente.

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

Vediamo le caratteristiche di SPDR S&P 500:

Emittente: State Street Global Advisors

Asset Under Management: 275,42 miliardi di dollari

Rendimento da inizio anno: 5,64%

Rapporto di spesa: 0,09%

Questo può essere considerato il nonno degli ETF, il più antico e più facilmente riconoscibile dei fondi negoziati in borsa. Supera l’elenco in termini di AUM e volume degli scambi, rendendolo appropriato sia per gli operatori tattici che per gli investitori buy-and-hold. Il fondo segue l’S&P 500 che come noto, è un gruppo di titoli azionari tra i più grandi per capitalizzazione degli Usa. Selezionati da un comitato.

Tecnicamente, SPY è un fondo di investimento unitario (UIT), il che significa che il fondo non può reinvestire dividendi in contanti tra distribuzioni, un dettaglio minore che può influire leggermente sulle prestazioni rispetto all’indice. Indipendentemente da ciò, questo fondo ha performance rispettabili a 1, 3 e 5 anni, rispettivamente al 17,11%, 11,08% e 14,65%.

iShares Core MSCI EAFE ETF

Emittente: iShares

Assets Under Management: $ 51,97 miliardi

Prestazioni da inizio anno: 0,08%

Rapporto di spesa: 0,09%

L’IEFA offre esposizione a titoli dei mercati sviluppati in Europa, Australasia ed Estremo Oriente, escluse le azioni statunitensi e canadesi. Il suo indice di riferimento, l’MSCI EAFE, copre circa il 98% dei mercati investibili e comprende le small cap in proporzione al mercato, cosa che i fondi concorrenti non fanno.

Il Giappone e il Regno Unito occupano i primi due posti nel portafoglio del fondo, che è orientato verso titoli finanziari e industriali. Ci sono 2.483 azioni nel fondo, che è ben diversificato, con le prime dieci posizioni che rappresentano il 9,6% del portafoglio totale. Si tratta di un fondo altamente liquido con spread ridotti e bassi costi di proprietà, che lo rende una buona scelta per gli investitori sia a lungo che a breve termine che desiderano un’esposizione ai mercati al di fuori del Nord America.

Il fondo è più recente rispetto agli altri due, con una data di lancio del 18 ottobre 2012. Ciononostante, i dati relativi a un anno, tre e cinque anni sono positivi, rispettivamente con il 20,98%, il 6,54% e il 7,71%.

SPDR MSCI ACWI EX-US (CWI)

Questo ETF traccia l’indice MSCI All Country World (ACWI) senza titoli statunitensi. Pensalo come un S&P di livello mondiale. Certo, ci sono molti problemi dato che molte economie si stanno ancora riprendendo dagli eccessi del passato. E molti Paesi hanno a che fare con tanti problemi: dai rifugiati alla corruzione. Ma per tutti i punti problematici, c’è sempre una crescita. Il capitale continua a fluire verso nuove prospettive e costruzione ed espansione si sta ancora verificando in tutta l’Asia, Africa e Medio Oriente e pure negli spot del Sud America.

Mentre il mercato statunitense ha fatto registrare uno dei migliori rendimenti nel 2017, è necessario avere una skin del gioco di ampio raggio per bilanciare le cose. E così facendo, potresti essere nel mercato che potrebbe essere il migliore l’anno prossimo o quello successivo. Questo è un modo molto economico di trovarsi nel posto giusto nei mercati del mondo anticipando tutti gli altri investitori.

MSCI SuperDividend Emerging Markets (SDEM)

Certo, gli Stati Uniti sono l’economia principale. Ma questo sta per finire mentre la Cina sta diventando il primo mercato. Il mondo è in continua evoluzione e ci sono economie e mercati che non vogliono solo essere più grandi e migliori, ma in realtà stanno andando in questo modo. L’MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (NYSEARCA: SDEM) segue l’indice MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend.

Questo ETF offre a te e al tuo portafoglio una serie di società in tutto il mondo che sono e possono incassare guadagni e arrivi. Ma allo stesso tempo, ottieni il potere dei dividendi. Ciò significa che mentre stai aspettando una maggiore crescita globale, sarai ripagato per essere paziente e quei dividendi daranno anche al tuo portafoglio un piccolo cuscinetto perché nessun mercato sale senza alcune pause.

Questo ETF sceglie tra i 50 maggiori dividendi nei mercati di tutto il mondo. Ciò significa dividendi generalmente più elevati provenienti da una vasta gamma di società e settori in vari mercati che creano rischi di mercato controllati. Il mercato statunitense ha attratto così tanto denaro che probabilmente il mercato potrebbe essere in anticipo rispetto alla crescita economica di fondo della nazione.

E in gran parte dei mercati emergenti e in transizione, le economie si stanno espandendo ad un ritmo maggiore, con i mercati azionari che trascinano la crescita sottostante. Ciò significa acquisti a prezzi bassi dove i mercati sono molto più economici e i dividendi più attraenti. Rendimenti un po’ più del 5%, superiori alla resa dell’indice S&P 500.

L’ETF continua la sua marcia al rialzo dei prezzi con guadagni per lo scorso anno a un livello appena timido del 10%.

Vanguard REIT Index Fund (VNQ)

L’ETF tiene traccia dell’indice MSCI US REITs e in quanto tale fornisce esposizione commerciale, ospitalità, residenziale e ogni sorta di altri redditi che generano beni immobili.

Il dividendo stazionario è parzialmente avvantaggiato in due modi. In primo luogo, le società sottostanti non devono pagare le imposte sul reddito delle società. Quindi c’è più denaro per il dividendo. In secondo luogo, passano anche attraverso il deprezzamento e altre detrazioni fiscali che proteggono parte del dividendo dalle proprie passività fiscali correnti. È un ottimo mezzo confezionato per ottenere il più grande e il migliore dei mercati immobiliari degli Stati Uniti.

PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio (PSP)

Chi non voleva investire con Warren Buffett negli anni ’60? A quel tempo, ha formato delle partnership private e, armato della tutela di Benjamin Graham e di un certo sostegno, ha iniziato a comprare in molte piccole e medie imprese che ha confezionato e messo insieme. La chiave per lui era che le attività sottostanti di un’azienda valeva più del costo della somma. E che le società hanno buttato fuori molti soldi che potrebbero essere utilizzati per finanziare la prossima compagnia da acquistare.

Il Patrimonio globale quotato in borsa di PowerShares (NYSEARCA: PSP) segue l’indice Global Private Equity quotato Red Rocks ed è gestito da Invesco. L’indice tiene traccia delle società di investimento quotate che investono in società private. Le società si trovano principalmente negli Stati Uniti con altre società di investimento in Europa e Asia. Esse operano come Business Development Companies (BDC), comprese società a responsabilità limitata (LLC) e altre strutture aziendali.

Il tema comune è che ognuno prende posizioni azionarie, o la piena proprietà, oltre a concedere prestiti a società private. Come ho iniziato a spiegare, queste società tendono ad operare in modo molto simile alle versioni più piccole di Berkshire Hathaway (BRK.A di Warren Buffet, BRK.B) in quanto sfruttano la loro forza finanziaria per costruire i loro portafogli con molte società sottostanti di qualità e lavorano per migliorarli e svilupparli. Poi, a loro volta, possono continuare a beneficiare dei flussi di cassa o possono incassare in una strategia di uscita che sfrutta i guadagni derivanti dalle vendite.

I vantaggi dell’ETF sono che si ottiene un’ampia raccolta di queste società di private equity e che beneficiano di una raccolta globale di attività sottostanti. L’ETF ha una buona esperienza in termini di più alto rendimento da dividendo che attualmente sta cedendo oltre l’8%. E la performance complessiva delle azioni dell’ETF è cresciuta del 35% circa negli ultimi cinque anni.

Warren sarebbe orgoglioso e il tuo portfolio ne trarrà beneficio.

Alerian MLP ETF (AMLP)

Il petrolio e il gas naturale aumentano di prezzo e poi diminuiscono di prezzo. E sicuramente puoi provare a cronometrare gli acquisti e vendere, ma non hai il tempo di scegliere continuamente tra picchi e trogoli. Invece di speculare su petrolio e gas attraverso direzione dei prezzi, è più consigliabile speculare sul movimento di essi altrimenti conosciuto nel settore come il mid-stream della zona petrolifera.

L’Alerian MLP ETF (NYSEARCA: AMLP) tiene traccia dell’indice Alerian MLP Infrastructure. L’indice, a sua volta, tiene traccia di 25 partenariati limitati per le infrastrutture energetiche degli Stati Uniti. Questi includono oleodotti di petrolio greggio e gas naturale, nonché la raccolta, la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti petroliferi. Quindi, questi sono i pedaggi dei mercati energetici statunitensi. E mentre non sono del tutto immuni dalle volatilità dei mercati petroliferi, sono significativamente più isolati dal potenziale dei prezzi più bassi del petrolio e del gas.

Come i casellari, questi MLP raccolgono reddito su base giornaliera trasportando ed elaborando petrolio. Poi, a loro volta, passano la maggior parte del reddito agli azionisti sotto forma di distribuzioni di dividendi tipicamente più elevati.

Alerian è stata una specialista in questo settore del mercato da molto tempo. E l’ETF semplifica il processo di investimento in questo segmento vitale e ricco di liquidità della zona petrolifera. Con il mercato un po ‘più morbido per i titoli petroliferi, l’indice è ora in calo un po’, diventando quindi un grande affare d’acquisto. E con un rendimento da dividendo pari a circa l’11%, questo ETF è un ottimo generatore di contanti per le vacanze.

First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE)

Finora, il portafoglio ha continuato a crescere e quindi a concentrarsi maggiormente sul pagamento dei dividendi. I dividendi sono ciò che manterrà il tuo portafoglio attivo anche quando il mercato non lo è. E uno dei modi migliori per rimanere nel mercato azionario con azioni privilegiate.

Le azioni privilegiate sono come titoli ibridi. Sono come un titolo in quanto rifletteranno i benefici della società emittente. Ma sono anche come un legame in quanto pagano un dividendo stabilito da una regola quando vengono emessi. Utilizzato per la prima volta nel 1800 da una compagnia ferroviaria statunitense per finanziare l’espansione occidentale, le azioni privilegiate sono un ottimo modo per arrotondare un portafoglio mentre si rafforzano i dividendi in contanti.

L’ETF su First Trust Preferred Securities and Income (FPE) è uno dei relativamente nuovi ETF attivi che non tracciano un indice, ma tracciano i titoli scelti dal gestore patrimoniale. First Trust è stato uno specialista in investimenti a reddito e ha una serie di fondi chiusi che hanno ottenuto buoni risultati.

Con l’ETF, First Trust fornisce l’accesso agevolato del mercato liquido per i fondi negoziati in borsa, probabilmente con il potenziale di avvicinarsi ai valori patrimoniali netti del fondo. L’ETF si concentra su una delle parti migliori del mercato azionario per gli investitori di dividendi. Le azioni privilegiate forniscono i flussi di dividendi bloccati insieme alla capacità di apprezzare in base al successo delle società sottostanti.

Inoltre, le azioni privilegiate offrono maggiore stabilità durante le flessioni del mercato con i rendimenti dei dividendi dichiarati e generalmente più alti. L’ETF tiene traccia di una raccolta di aziende, industriali, società energetiche e altri che hanno principalmente sede negli Stati Uniti con titoli aggiuntivi principalmente in Europa. Negli ultimi tre anni l’ETF ha generato guadagni medi annui di quasi l’8% pur erogando un buon rendimento del dividendo del 5,4%, che è più di due volte e mezzo il rendimento del mercato generale. Ciò rappresenta un modo preferenziale per investire.

iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

I prestiti possono fornire molte grandi entrate in denaro dai pagamenti degli interessi. E possono essere un ottimo controbilanciamento per i problemi del mercato azionario. Infatti, durante i periodi difficili, tendono a lavorare molto meglio rispetto all’oro e ad altri investimenti contromisure convenzionali. E non finisce qui, poiché le obbligazioni possono generare molti guadagni, come è avvenuto quest’anno, come i titoli a lungo termine continuano a crescere con rendimenti inferiori.

E con gli investitori stranieri, dalle istituzioni ai governi e le banche centrali che acquistano sempre di più, c’è una forte convinzione che questo possa essere uno dei migliori scambi per un po ‘, rendendoli in realtà un gioco sfrenato per il tuo portafoglio.

L’ETF iShares Barclays 20 Year Treasury Bond (TLT) si presta bene a questa strategia. Questo segue l’indice dei titoli del Tesoro USA a lungo termine di Barclays e fornirà vantaggi del bond a lungo termine rispetto al tuo portafoglio con rendimenti più elevati rispetto al contante e alcuni guadagni per l’acquisto con più acquisti provenienti dagli Stati Uniti e dal resto del Mondo.

Altri ETF azionari di altri mercati mondiali

Ecco infine altri ETF azionari che vale la pena citare, legati ad economie in ascesa o consolidate sparse per il Mondo:

ETF Market Vectors Russia

ETF iShares MSCI South Korea Index Fund

ETF iShares China Large-CAP ETF

ETF iShares MSCI Hong Kong Index Fund

ETF SPDR S&P/ASX 50

ETF SPDR S&P/ASX 200 Fund

ETF iShares MSCI Brazil Index

ETF iShares MSCI Mexico Investable Mkt Idx

ETF iShares MSCI Taiwan Index

ETF azionari europei

Se fino ad ora abbiamo elencato gli ETF azionari prevalentemente americani o di altri continenti, vediamo invece un elenco dei migliori ETF azionari specificamente europei:

ETF azionario iShares DAX

ETF Lyxor CAC 40

ETF Vanguard FTS Europe

ETF SPDR EURO STOXX 50

ETF azionar: cos’è il rapporto di spesa

Cos’è Expense ratio? Traducibile in Rapporto di spesa? Il rapporto di spesa è una misura di quanto costa a una società di investimento gestire un fondo comune di investimento. Un coefficiente di spesa viene determinato attraverso un calcolo annuale, in cui le spese operative di un fondo sono divise per il valore medio in dollari delle sue attività in gestione (AUM). Le spese operative sono prelevate dalle attività di un fondo e riducono il rendimento degli investitori di un fondo. È anche noto come il rapporto spese di gestione (MER).

A seconda del tipo di fondo, le spese operative variano ampiamente. La componente più importante delle spese operative è la commissione pagata al gestore o consulente di investimento di un fondo. Gli altri costi comprendono registrazione, servizi di custodia, tasse, spese legali e spese di contabilità e revisione. Spese addebitate dal fondo come indicato nel valore patrimoniale netto giornaliero del fondo (NAV) e che non appaiono come oneri distinti per gli azionisti.

Oltre alle commissioni di gestione associate a un fondo, alcuni fondi hanno un costo di marketing riferito a una commissione 12b-1. Questa commissione, se esiste, sarà inclusa anche nelle spese operative. Una commissione 12b-1 viene addebitata dal fondo per coprire i costi di distribuzione e marketing. La commissione 12b-1 di un fondo può arrivare fino all’1% all’anno, con lo 0,75% destinato alle spese di distribuzione e marketing e lo 0,25% alle commissioni di servizio. L’attività di trading del fondo, l’acquisto e la vendita di titoli di portafoglio, non è inclusa nel calcolo del rapporto spese.

I costi associati ai fondi comuni di investimento ma non inclusi nelle spese operative sono carichi, spese di vendita differite (CDSC) e commissioni di rimborso, che, se applicabili, sono pagati direttamente dagli investitori del fondo.

Il rapporto spese di un fondo indicizzato e di un fondo a gestione attiva spesso differiscono in modo significativo. I fondi indicizzati hanno in genere rapporti di spesa molto bassi. I gestori di questi fondi stanno semplicemente replicando un dato indice, quindi non è necessario avere un team di gestione completo sul personale per popolare il fondo.

Tuttavia, i fondi gestiti attivamente devono impiegare team di analisti di ricerca che esaminano le società come potenziali investimenti. Questi costi aggiuntivi vengono trasferiti agli azionisti sotto forma di maggiori costi di spesa.

ETF azionari: le domande frequenti:

Conclusioni

Il modo migliore per investire nei migliori ETF azionari è tramite Broker con regolare licenza da parte degli organi preposti al controllo dei mercati finanziari. Se non siete esperti potete partire da broker facili da usare come eToro o Plus500 aprendo dei conti demo sulle loro piattaforme ed iniziare a studiare.