NASDAQ Biotechnology Index: cos’è e come investire [2021]

Guida completa sul Nasdaq Biotechnology Index, tramite la quale ti diremo cos’è, come funziona, se conviene investire su questo indice azionario che racchiude le società quotate in borsa che si occupano di biotecnologia.

La biotecnologia è un ramo della farmaceutica, che sta crescendo d’importanza. Tra multinazionali che ci stanno investendo molti milioni di dollari e start-up emergenti che rendono dinamico il settore e sono preziose al fine di fare nuove scoperte.

Come per tutti gli altri indici azionari, anche sul NASDAQ Biotechnology Index puoi investire tramite il trading CFD.

Dunque, non resta che capirne di più.

Indice Nasdaq Biotech cos’è

Cos’è l’indice NASDAQ Biotech? Si tratta di un indice azionario che racchiude i titoli di società quotate al NASDAQ, classificate dall’Industry Classification Benchmark appartenenti al ramo industria biotecnologica o farmaceutica.

Conviene investire sul NASDAQ Biotechnology Index?

L’indice è particolarmente corposo, dato che si compone di 213 società quotate in borsa.

Indice Nasdaq Biotech come funziona

Come funziona l’indice Nasdaq Biotech? Per poter far parte dell’indice azionario, le società quotate in borsa devono soddisfare i seguenti requisiti:

Le società devono essere quotate sul mercato nazionale NASDAQ (salvo il caso in cui il titolo non sia stato quotato due volte su un altro mercato statunitense prima del 1 gennaio 2004 e abbia mantenuto tale quotazione in modo consecutivo)

(salvo il caso in cui il titolo non sia stato quotato due volte su un altro mercato statunitense prima del 1 gennaio 2004 e abbia mantenuto tale quotazione in modo consecutivo) La società quotata in Borsa deve far parte del settore Biotecnologia o Farmaceutica dall’Industry Classification Benchmark

o dall’Industry Classification Benchmark La società quotata in Borsa non può essere sottoposta a Charter 11, lo strumento col quale le aziende chiedono la procedura fallimentare

La capitalizzazione di mercato della società emittente deve essere almeno di $ 200 milioni

Il titolo deve avere un volume medio giornaliero di scambi di almeno 100.000 azioni

di scambi di almeno 100.000 azioni L’emittente non deve stipulare alcun accordo definitivo o che ne decreti l’esclusione

Non deve avere bilanci di esercizio con un giudizio di revisione attualmente ritirato

La società quotata in borsa deve essere quotata sul NASDAQ o su un altro mercato riconosciuto per almeno 6 mesi; in caso di spin-off, sarà considerato il periodo relativo allo spin-off

Tra gli ETF più importanti che ne replicano il valore, troviamo l’iShares Nasdaq Biotechnology (Nasdaq: IBB). Ricordandoti anche che iShares è una società finita nel 2008 nell’orbita del colosso finanziario BlackRock.

NASDAQ: cos’è

Cos’è il Nasdaq? Si tratta di una borsa valori americana con sede a New York City. Per capitalizzazione di mercato è dietro solo alla Borsa di New York.

Appartiene alla Nasdaq, Inc., la quale gestisce pure la rete del mercato Nasdaq Nordic ed altre Stock exchanges.

È stata fondata nel 1971 dalla National Association of Securities Dealers (NASD), che ora prende il nome di Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Poco tempo dopo, il Nasdaq iniziò ad operare come il primo mercato azionario elettronico al mondo. All’inizio era semplicemente un “sistema di quotazione” e non forniva un modo per eseguire operazioni elettroniche.

Il Nasdaq Stock Market ha contribuito a ridurre lo spread bid-ask (la differenza di prezzo tra venditori e acquirenti), ma è stato impopolare tra i broker in quanto ha ridotto i loro profitti.

In occasione della bolla finanziaria dei dot-com, il NASDAQ ha raggiunto il picco a 5.132,52, ma è sceso a 3.227 entro il 17 aprile e nei successivi 30 mesi è sceso del 78% rispetto a quel valore.

Dopo l’eslosione della pandemia Covid-19, il Nasdaq ha riconosciuto nuovi massimi storici, sebbene nel dicembre 2020 abbia annunciato che avrebbe eliminato dai suoi indici 4 società cinesi, per soddisfare l’Ordine Esecutivo 13959.

Eravamo ancora in piena guerra commerciale Usa-Cina, gli ultimi colpi di cosa dell’amministrazione Trump.

Investire sull’indice Nasdaq Biotech

Puoi agevolmente investire sull’Indice azionario Nasdaq Biotechnology Index attraverso i contract for difference. Proprio come fai per altri asset come azioni, indici azionari, materie prime, o criptovalute. Soprattutto tramite gli ETF Nasdaq, che ne replicano l’andamento a seconda del tipo di ETF.

Alcuni in rapporto 1:1, altri raddoppiandone il valore (x2), altri invece in modo inverso.

Questo ti porterà una serie di vantaggi. Per esempio, sottoscriverai contratti standardizzati, quindi di facile gestione perché tutti simili.

Potrai speculare su entrambe le direzioni del valore dell’indice, quindi sia quando è in ribasso sia quando è in rialzo.

Ancora, beneficerai di commissioni contenute e potrai testare la potenzialità della leva finanziaria che moltiplica i tuoi profitti.

Detto questo, vediamo quali sono le migliori piattaforme per il trading CFD sul NASDAQ Biotechnology Index.

Dati dell’indice Biotech

Ecco alcuni dati interessanti sull’indice Biotech:

Aumento nel corso del 2020 del 26,64%

Minimo raggiunto nel 2020: 2.961 punti, quando la pandemia è esplosa

Massimo storico: 5.427 punti, raggiunti l’8 febbraio 2021

Società quotata in borsa più grande dell’indice: AMGN, che ricopre da sola l’8,04% totale dell’indice

Numero di società quotate in borsa che lo compongono: 281

Capitalizzazione di mercato minima richiesto per farne parte: 200 milioni di dollari

Ogni azienda nell’indice deve avere una media giornaliera di scambi di almeno 100.000 azioni

Cos’è un’azione Biotech?

Le azioni Biotech sono impegnate in 3 tipi di attività:

sviluppo di vaccini creazione di nuovi farmaci ricerca di nuove procedure mediche

Il successo in queste attività può decretare congrui fatturati per l’azienda, così come l’aumento del valore delle sue azioni in borsa.

Attenzione però, c’è anche l’effetto opposto: il flop, che può generare importanti perdite.

Si parla di cash burn e il tasso di fallimento è incredibilmente alto. Difficilmente un’azienda non ha conosciuto almeno una clamorosa debacle.

Generalmente, almeno in America, il lancio di un nuovo farmaco prevede 3 passaggi, per un totale di 6-7 anni medi prima dell’immissione sul mercato.

Ecco in linea di massima cosa prevede in merito il (Food and Drug Administration) (FAD):

Il primo test di sicurezza dura circa un anno, con il prodotto viene testato su un piccolo gruppo di individui sani La seconda fase dura 2-3 anni: il farmaco viene testato su alcune centinaia di pazienti che soffrono del disturbo che il farmaco è destinato a curare Nella terza fase, anche essa della durata di 2-3 anni, il test si svolge su alcune migliaia di pazienti che soffrono del disturbo

Investire in azioni Biotech conviene?

Può convenire nella misura in cui vi fanno parte multinazionali molto blasonate, che investono milioni di dollari in ricerca, produzione e marketing di farmaci, vaccini e dispositivi indossabili dagli stessi pazienti o adoperati dai medici. Che a loro volta agiscono come moltiplicatore in termini di fatturato e successo in borsa.

Come dicevamo prima, però, stai attendo sempre ai possibili flop, a come si muove la concorrenza, ecc.

Dunque oltre all’analisi tecnica che ti fa conoscere più approfonditamente l’andamento delle azioni, abbina anche l’analisi fondamentale.

Principali azioni Biotech

Al momento della scrittura, non possiamo non menzionare i colossi che hanno lanciato i vaccini anti-covid19 utilizzati anche dall’Unione europea:

NASDAQ Biotechnology Index: le domande frequenti

Conclusioni

La biotecnologia è un ramo della farmaceutica, che abbina la biologia alle più moderne tecnologie per la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci, vaccini e dispositivi medici.

Negli ultimi anni, inoltre, sta prendendo sempre più importanza la ricerca appannaggio di prodotti destinati agli animali domestici. Per i quali la spesa media per famiglia sta aumentando sempre di più.

Puoi investire sul NASDAQ Biotechnology Index con i broker CFD che offrono le commissioni più basse.