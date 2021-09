Comprare azioni Tencent: analisi, come investire e previsioni [2021]

Conviene investire in azioni Tencent? Quali sono i migliori broker per investire in azioni Tencent?

Stiamo parlando di una società per azioni fondata nelle isole Cayman nel 1998 e si occupa di servizi per intrattenimento, mass media, internet e telefoni cellulari in Cina.E’ nota al grande pubblico probabilmente per la sua app di messaggistica WeChat che supera il miliardo di utenti attivi.

La sede di Tencent è Shenzhen, in Cina. Mentre è quotata sulla Borsa di Hong Kong. Vanta oltre 700mila dipendenti.

Dunque, parliamo di una realtà importante, che essendo quotata in Borsa, può essere una ottima occasione di investimento. Ecco lo scopo di questa guida completa sulle azioni Tencent.

Tencent Holdings: chi è

Il nome completo è Tencent Holdings Limited, il cui presidente è Ma Huateng, tra i fondatori nel 1998 insieme a Zhang Zhidong, Xu Chenye, Chen Yidan e Zeng Liqing

Tencent fornisce servizi per intrattenimento, mass media, internet e telefoni cellulari sul territorio cinese. La sede principale è nel distretto di Nanshan a Shenzhen.

Oltre a quelli indicati, Tencent si occupa anche di:

reti sociali via web

portali web

servizi di commercio elettronico

giochi multigiocatore online

Gestisce il noto applicativo di messaggistica istantanea Tencent QQ e uno dei più grandi portali web in Cina: QQ.com.

L’esplosione si è avuta alla fine degli anni 10 del Nuovo millennio, quando al 31 dicembre 2010, contava 647,6 milioni di utenti attivi su Tencent QQ. Diventata di fatto la più grande community online.

Inoltre, vantava di essere la terza società online più grande solo dietro Google e Amazon.com, con una capitalizzazione di mercato pari 38 miliardi di dollari statunitensi.

D’altronde, come si evidenzia pure per Alibaba, le aziende cinesi possono già contare su un enorme bacino di utenti interno. Pari a 1,5 miliardi di potenziali utenti. Sebbene poi paghino lo scotto di essere meno utilizzati negli altri continenti.

Nel 2016 ha messo a segno un altro colpo per 8.6 miliardi di dollari, acquistando a società videoludica digitale Supercell. Azienda finlandese nata nel 2010.

Azioni Tencent: Riepilogo

Broker per investire in azioni Tencent

Tencent: dati societari

Ecco i principali dati societari di Tencent.

Contatti

Indirizzo: Zhongqu First Road, Hi-tech Park, Nanshan District

Shenzhen, GNG 518054, China

Telefono: +86-755-86013388

Fax: 755-86013399

Sito web: www.tencent.com

Management

Charles St. Leger Searle, 57 anni, dal 2001, ruolo: Non-Executive Director

Ian Charles Stone, 70 anni, dal 2004, ruolo: Independent Non-Executive Director

Chi Ping Lau: 48 anni, dal 2005: ruolo: President & Executive Director

Huateng Pony Ma: 49 anni, ruolo: Co-Founder, Chairman & CEO

Jacobus Petrus Bekker: 68 anni, dal 2012, ruolo: Non-Executive Director

Dong Sheng Li: 64 anni, dal 2004, ruolo: ndependent Non-Executive Director

Yang Ke: 65 anni, dal 2019, ruolo: Independent Non Executive Director

Siu Shun Yang: 66 anni, dal 2016, ruolo: Independent Non-Executive Director

Settore di riferimento

Tencent Holdings Limited si occupa dei seguenti settori:

servizi per intrattenimento

mass media

internet

telefoni cellulari

Webchat e Social

portali web

servizi di commercio elettronico

giochi multigiocatore online

Dati bilancio

Il difficile 2020 è stato invece prolifico per Tencent Holding. Lo scorso anno ha registrato un aumento dell’utile netto rispetto al 2019 del 71%, per un totale di 159,85 miliardi di yuan (20,64 miliardi di euro).

Da dove viene questa strepitosa performance? Tencent ha beneficiato dell’incremento dei consumi online provocati dalla pandemia, che ha spinto le persone a utilizzare maggiormente i servizi del gigante asiatico.

Soddisfatto il Presidente e Ceo della società:

«Nonostante il 2020 sia stato un anno di sfide senza precedenti, i risultati solidi in tutti i nostri settori testimoniano il nostro focus sul valore per gli utenti, sull’innovazione tecnologica e sulla sostenibilità del business (…) Abbiamo rafforzato la nostra posizione di leader nel spazio consumer di internet con contenuti arricchiti e innovazioni per i nostri prodotti e abbiamo fatto notevoli progressi nell’espansione internazionale a partire dai giochi. Siamo inoltre penetrati nell’internet per le aziende con i nostri prodotti di punta software as a service e abbiamo aggiornato la nostra infrastruttura cloud».

Sempre nel 2020, i ricavi hanno registrato un +28%, toccando i 482,06 miliardi di yuan (62,26 miliardi di euro). Particolarmente bene sono andate le entrate del settore dei giochi online, con un incremento del 36% a 156,1 miliardi di yuan (20,15 miliardi di euro), in particolare i videogame su dispositivi mobile.

Il fatturato pubblicitario online è cresciuto a sua volta del 20%, attestandosi a 80,3 miliardi di yuan (10,3 miliardi di euro) mentre i ricavi nelle attività legate alla finanza hanno registrato un incremento del 26% a 128,1 miliardi di yuan (16,54 miliardi di dollari).

Uno dei fiori all’occhiello della società è senza dubbio Weixin (che significa Wechat in Cina) che nell’ultimo decennio è passata dall’essere un’app di messaggistica istantanea a un servizio che soddisfa le esigenze digitali di oltre 1,2 miliardi di utenti.

Ultima nota positiva arriva dai servizi per i pagamenti online: il volume di transazioni annuali generato dalle applicazioni sono più che raddoppiati nel 2020.

Da tutto ciò si evince come anche Tencent abbia enormemente beneficiato della Pandemia Covid-19 dato che offre servizi online. Molto usati complici i lockdown, creando sia una fidelizzazione, sia nuovi utenti che prima non li conoscevano. Un po’ il discorso che vale per altre realtà occidentali come Amazon o Netflix.

Come comprare azioni Tencent

E’ possibile comprare le azioni Tencent mediante il trading online con i contract for difference. Scegliendo dei broker con regolari licenze per operare e tanti servizi a favore dei trader.

In tal modo, potrai investire sulle azioni disimpegnandoti quando lo riterrai opportuno, giocando sulla scadenza dei contratti derivati. Inoltre, non acquistando direttamente l’asset, potrai anche puntare sulla riduzione del suo prezzo, posizionandoti short. Cosa che un azionista non può certo fare, dato che deve sperare che le cose vadano sempre bene.

Dove comprare le azioni Tencent?

Quali sono i migliori broker per investire sulle azioni Tencent? Vediamoli di seguito, con le relative caratteristiche:

Modello di business di Tencent

I principali clienti di Tencent possono essere raggruppati in:

inserzionisti

consumatori



Proprio come Facebook, l’azienda fornisce servizi gratuiti e coinvolgenti ai suoi utenti, raccoglie i dati degli utenti e poi vende spazi pubblicitari alle aziende che desiderano raggiungere la sua vasta gamma di utenti. La società ha generato un eccesso di 18 miliardi di RMB dalla pubblicità nel secondo trimestre del 2020.



Tencent offre valore ai propri clienti attraverso le seguenti offerte:

Fornitura di servizi one-stop come i pagamenti mobili per i suoi utenti finali

one-stop come i pagamenti mobili per i suoi utenti finali Aiutare le persone a connettersi con amici e persone care attraverso le sue piattaforme di social media

con amici e persone care attraverso le sue piattaforme di social media Fornitura di abbonamenti su alcune delle sue piattaforme

Servizi a valore aggiunto che fornisce per migliorare i suoi giochi e per consentire ai suoi utenti di accedere a speciali funzionalità premium sulle sue piattaforme social, musicali e video a pagamento



Secondo il rapporto annuale ufficiale di Tencent per la seconda metà del 2020, i suoi abbonamenti ai servizi a valore aggiunto sono aumentati del 28% su base annua a 203 milioni, principalmente a causa della crescita degli abbonamenti ai contenuti video e musicali. Ciò ha portato la società a generare un eccesso di 65 miliardi di RMB dai suoi servizi a valore aggiunto nel secondo trimestre (secondo trimestre), 2020.



Tencent ha una varietà di canali attraverso i quali utilizza per fornire servizi, raggiungere e mantenere coinvolti i propri utenti. Fornisce i suoi servizi attraverso una vasta gamma di app e siti Web sia su dispositivi mobili che desktop.



Gli esempi includono i suoi prodotti di social media QQ e QQI (versione desktop) che ha oltre 647 miliardi di utenti attivi mensili, così come WeChat e Weixin che sono piattaforme di messaggistica istantanea con una base di utenti combinata di oltre 1,2 miliardi di utenti attivi mensili.



Alcuni degli altri canali dell’azienda includono la sua piattaforma di gioco, WeGame, la sua piattaforma di streaming musicale, Tencent Music Entertainment che ha oltre 600 milioni di utenti, di cui 120 milioni di abbonati paganti. Attualmente, Tencent è la più grande azienda di giochi al mondo.



La piattaforma di streaming video dell’azienda, Tencent video, ha oltre 100 milioni di abbonati.



La società guadagna monetizzando i suoi giochi e vari contenuti digitali. La società guadagna anche dai membri che si abbonano ai suoi vari servizi.



Tencent ha realizzato oltre $ 56 miliardi di entrate nel solo 2019.



Queste, in sintesi, le entrate per ciascun settore:

Value added services: 65 miliardi di RMB, un aumento del 35% su base annua (YoY) rispetto al secondo trimestre del 2019. L’aumento in questo settore è stato principalmente guidato da maggiori entrate dai giochi per smartphone sia nei mercati nazionali che esteri, nonché dai PC ricavi dei giochi dei clienti FinTech e servizi alle imprese: 29,8 miliardi di RMB, un aumento del 30% su base annua rispetto al secondo trimestre 2019. Le entrate di questo settore derivano in gran parte dai servizi cloud e dall’infrastruttura cloud pubblica, nonché dalla gestione patrimoniale che a sua volta ha fatto la sua i ricavi crescono come conseguenza dell’aumento dei pagamenti commerciali dovuto all’aumento delle transazioni medie giornaliere e del valore per transazione Pubblicità online – 18,5 miliardi di RMB, un aumento del 13% su base annua rispetto al secondo trimestre del 2019. L’aumento in questo settore è stato trainato dalla crescita dei ricavi delle loro reti pubblicitarie mobili, a seguito dell’aumento del traffico e di una maggiore varietà di pubblicità video con prezzi più alti Altri: 1,46 miliardi di RMB

Tencent può contare su un team di sviluppatori avanzato e su altre risorse come le azioni, l’immagine del marchio, la reputazione, i valori e il suo algoritmo.

Azioni Tencent: su quali borse è quotata?

La Tencent Holdings è quotata sia alla borsa di Hong Kong che OTC (over the Counter). Ciò significa che troverete la quotazione in dollari è riferita ai mercati non ufficiali, quindi non il Nasdaq per esempio o il NYSE.

La quotazione in Borsa delle azioni Tencent è espressa pertanto in Dollari di Hong Kong, indicati con il codice HKD.

Competitors di Tencent

Quali sono i principali competitors di Tencent? Eccoli di seguito:

IAC

NetEase

Agora

Facebook

Meituan

Sea

Conviene investire su Tencent?

Abbiamo visto quale sia la situazione finanziaria di Tencent, in grande ascesa. L’ostacolo a lungo termine che Tencent dovrà superare però, è la sua dipendenza dalla Cina. Come visto, fattore comune con altri colossi cinesi. Quasi in monopolio in patria ma meno presenti altrove.

Solo alcune compagnie telefoniche come Huawei o Xiaomi sono riuscite a fare breccia in Usa e soprattutto Europa. Sebbene la prima sia stata praticamente interdetta da Google, con tutte le conseguenze che sta avendo a livello di vendita non montando più il sistema operativo Android.

Dove Tencent riesce a primeggiare anche a livello internazionale è suoi videogame. Si pensi a Call of Duty.

Anche Tencent Cloud sta iniziando ad espandersi oltre i confini della Cina, sebbene debba vedersela con colossi già radicati da tempo come Microsoft, Amazon, Google o Apple.

Grafico titolo Tencent in tempo reale

Ecco il grafico in tempo reale delle azioni Tencent:

Previsioni e target Price Tencent

Le azioni Tencent hanno raggiunto il loro massimo valore l’11 febbraio 2021, a 757,00 HKD. Frutto di un rialzo costante partito tre anni prima. Poi hanno subito una notevole contrazione, arrivando il 20 agosto a 425,50 HKD. Poco più del valore pre-pandemia.

A fine mese stanno di nuovo salendo e puntando area 500 HKD. Facendo ipotizzare un nuovo rialzo verso la fine dell’anno.

Il crollo di questi mesi è ascrivibile alla minaccia subita da Tencent Music, società che opera negli Usa e quotata in America, da parte della SEC verso le aziende cinesi. Minacciando un delisting se non si adeguano alle nuove procedure di auditing.

Oltre a ciò, Tencent è anche minacciata al suo interno, insieme ad Alibaba per motivi di antitrust.

Azioni Tencent: le domande frequenti

Cos’è Tencent? Si tratta di una società cinese nata nel 1998 che opera in diversi settori relativi ai mass-media e al web. Conviene investire su Tencent? L’azienda ha vissuto un ottimo 2020, in termini di fatturato e di bilanci. Il titolo è invece gradualmente sceso di valore dopo alcune notizie negative, sia dagli Usa che dalla Cina.



Tuttavia è in ripresa da fine agosto e promette un nuovo rialzo.Col trading CFD è possibile comunque posizionarsi anche short. Quali sono i migliori broker per investire su Tencent? Puoi provare su eToro, Capital.com, OBRinvest.

Conclusioni

Tencent Holdings Limited, il cui presidente è Ma Huateng, tra i fondatori nel 1998.

Tencent fornisce servizi per intrattenimento, mass media, internet e telefoni cellulari sul territorio cinese. La sede principale è nel distretto di Nanshan a Shenzhen.

Ha beneficiato enormemente dalla pandemia Covid-19, che ha aumentato il consumo dei suoi servizi online e in casa non ha particolare concorrenza.

Il titolo volava fino a febbraio 2021, quando notizie interne ed esterne alquanto minacciose per gli affari della società, ne hanno quasi dimezzato il valore.

Il titolo è comunque di nuovo in ripresa e promette nuovi rialzi. Salvo eventuali nuovi imprevisti. Paga anche lo scotto di essere praticamente in regime di monopolio in Cina ma poco diffuso all’estero. A parte per alcuni giochi online.

Dove conviene investire azioni Tencent? Tramite broker CFD con conto demo gratuito.

