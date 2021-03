Comprare azioni ENI: come investire e se conviene [2021]

Come comprare azioni ENI? Conviene acquistare azioni ENI? Lo vediamo in questo articolo.

ENI suscita sempre un certo interesse, per la storia che si ritrova alle spalle. Eni S.p.A. è una compagnia multinazionale italiana di petrolio e gas con sede a Roma. Considerata una dei supermajer globali, ha attività in 79 paesi ed è attualmente l’undicesima azienda industriale più grande del mondo con una capitalizzazione di mercato di 68 miliardi di euro (90 miliardi di dollari), al 14 agosto 2013.

Il governo italiano detiene una quota del 30,30% in golden share della società, il 3,934% detenuto tramite la Tesoreria dello Stato e il 26,369% detenuto attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. Un altro 2,012% delle azioni è detenuto dalla People’s Bank of China. La società è una componente dell’indice azionario Euro Stoxx 50.

Il nome “ENI” era inizialmente l’acronimo di “Ente Nazionale Idrocarburi” (National Hydrocarbons Authority). Negli anni successivi alla sua fondazione, tuttavia, ha operato in un gran numero di settori, tra cui appalti, energia nucleare, estrazione mineraria, prodotti chimici e plastiche, macchinari di raffinazione / estrazione e distribuzione, industria dell’ospitalità e persino industria tessile e notizie. i primi 100 sulla lista Fortune Global 500 per le grandi aziende per fatturato.

Nel 2016, la società detiene il 65 ° posto, con un calo di 40 posti rispetto al 25 ° posto dell’anno precedente. In termini di capitalizzazione azionaria (il valore di mercato delle azioni), Eni si trova all’ottavo posto rispetto alle principali società operanti nel lo stesso settore: Exxon, Shell, Chevron, Total, BP, ConocoPhillips, Statoil, Anadarko, Apache e Marathon Oil.

Fatta questa presentazione di ENI, scopriamone le origini, altri dettagli utili e come investire nelle sue azioni, oltre ovviamente a se conviene e qual è la quotazione attuale del titolo.

Una situazione di cui approfittare per investire sul titolo.

ENI origini

Quali sono le origini di ENI?

Eni fu fondata per legge nel 1953 da una società esistente, Agip, creata nel 1926 con lo scopo di esplorare i giacimenti petroliferi, acquisire e commercializzare petrolio e derivati. Nel marzo 1953, Enrico Mattei fu nominato presidente di Eni. Eni originariamente era un acronimo per il titolo completo della compagnia Ente Nazionale Idrocarburi. Dopo il 1995, il significato cessò di essere rilevante ma il nome fu mantenuto.

Nel 1952 Eni scelse il proprio logo, il cane a sei zampe, un animale immaginario che simboleggiava la somma delle quattro ruote dell’auto e le due gambe del suo autista. A partire dal 1954, Eni ha acquisito ampi diritti di esplorazione in Nord Africa, firmando un accordo con il governo egiziano guidato da Nasser, fornendo un ruolo attivo e paritario per i paesi produttori grezzi attraverso il creazione di joint venture. Nel 1957 Eni spinse per un accordo simile, noto come “formula Mattei”, da firmare con il persiano Shah Mohammad Reza Pahlavi e la National Iranian Company.

Nel 1960, durante il periodo della Guerra Fredda, Eni firmò un accordo con l’Unione Sovietica per l’importazione di greggio russo a prezzi molto ragionevoli. Il 27 ottobre 1962, l’aereo di linea di Enrico Mattei esplose misteriosamente vicino Bascapè, In viaggio per Milano da Catania. La sua morte è stata inizialmente considerata un incidente, ma in seguito è stato confermato un omicidio con lo scopo di proteggere e nascondere importanti interessi economici e politici in Italia e soprattutto all’estero, come è chiaramente indicato nei registri del processo sull’assassinio di il giornalista Mauro De Mauro, che stava indagando sulla morte di Enrico Mattei.

Negli anni seguenti, Eni firmò contratti di joint venture con compagnie straniere per fornire greggio dall’Egitto all’Iran e dalla Libia alla Tunisia. Nel 1963 , Eni ha acquisito una quota di maggioranza in Italgas.

Migliori broker per investire sul titolo ENI

Vi presentiamo un elenco delle migliori piattaforme che consentono di investire in azioni, non solo sul titolo Eni:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI

Azioni ENI oggi

Nel febbraio 2014 ENI ha scoperto il petrolio nel suo blocco offshore della Repubblica Democratica del Congo. Dal 2012 l’Eni ha venduto le attività di raffinazione e marketing di proprietà nell’Europa orientale per aumentare la redditività. Nel 2013 Eni ha già ridotto la capacità di raffinazione del 13%. Nel maggio 2014 Eni ha accettato di vendere la propria quota del 32,5% in Česká rafinerská a.s. (CRC), una società di raffinazione in Repubblica Ceca, al Gruppo MOL dell’Ungheria.

Nel giugno 2014 la società ha firmato un accordo con Sasol per acquisire una partecipazione del 40% in un’autorizzazione per esplorare 82.000 km quadrati al largo della costa orientale del Sudafrica. Nel gennaio 2015, Eni in collaborazione con Vitol Energy ha firmato un contratto da 7 miliardi di dollari con il governo del Ghana. Questo accordo è stato raggiunto al fine di produrre petrolio e gas a Cape Three Points nella regione occidentale del Ghana, nel tentativo di consentire al Ghana di soddisfare i suoi bisogni energetici.

Nel mese di agosto 2015 Eni ha annunciato la scoperta di un enorme giacimento di gas al largo della costa dell’Egitto. Nel luglio 2017, il gigante del petrolio ha accettato la responsabilità di una fuoriuscita di petrolio che colpisce la costa di Fylde a Blackpool nel Regno Unito. Nel marzo 2018, Eni ha raggiunto un accordo con il MIT per finanziare progetti di ricerca sulla fusione a corto di il Laboratorio per l’innovazione nelle tecnologie di fusione (LIFT) del MIT Plasma Science and Fusion Center (PSFC). L’investimento previsto in questi progetti di ricerca ammonterà a circa $ 2 milioni negli anni successivi.

ENI attività

Poiché l’esplorazione e la sostituzione delle riserve sono i principali fattori trainanti per l’azienda, Eni aumenta le aggiunte di produzione nelle sue aree principali del settore petrolifero (Africa settentrionale e sub-sahariana, Venezuela, Barents Sea, Yamal Peninsula, Kazakistan, Iraq e Estremo Oriente). Eni ha circa 130 filiali di esplorazione e produzione, come Eni Norge.

Nel 2012 Eni ha riferito di produzione di gas e liquidi per l’intero anno di 1.701 mila boe / giorno, calcolato considerando un fattore di conversione del gas naturale equivalente al barile , aggiornato a 5.492 piedi cubici di gas pari a 1 barile di petrolio dal 1 ° luglio 2012. Nel corso del 2012 sono stati eseguiti 60 nuovi pozzi esplorativi, di cui 56 perforati nel 2011 e 47 nel 2010. Il tasso di successo commerciale complessivo era il 40% (40,8% in quota Eni) rispetto al 42% del 2011 (38,6% in quota Eni) e il 41% nel 2010 (39% in quota Eni). Nel 2012 sono stati eseguiti anche 351 pozzi di sviluppo, 407 nel 2011 e 399 nel 2010.

Nel 2012 le vendite di gas naturale sono state pari a 95,32 miliardi di metri cubi, in calo di 1,44 miliardi di metri cubi rispetto al 2011. I siti di produzione di energia elettrica di Eni si trovano a Ferrera Erbognone, Ravenna, Livorno, Taranto, Mantova, Brindisi, Ferrara e Bolgiano. Nel 2012, la produzione di energia elettrica di Eni era di 25,67 TWh.

Complessivamente Eni fornisce 2.600 clienti tra cui grandi aziende, società di generazione di energia, grossisti e distributori di gas naturale per uso automobilistico. Gli utenti residenziali sono 7,45 milioni e comprendono famiglie, professionisti, piccole e medie imprese e enti pubblici dislocati in tutta Italia e 2,09 milioni di clienti nei Paesi europei. Le vendite internazionali includono la penisola iberica, Germania, Austria, Benelux, Ungheria, Regno Unito / Nord Europa, Turchia e Francia.

Infine, occorre poi aggiungere che Eni è l’operatore leader nella raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi in Italia. Eni è impegnata anche in attività commerciali e di vendita all’ingrosso nei paesi dell’Europa centro-orientale (Austria, Francia, Germania, Italia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ungheria).

Le operazioni di vendita al dettaglio sono condotte con i marchi Eni e Agip. E’ in corso il re-branding delle stazioni di servizio Eni in Italia e nel resto d’Europa. Eni opera nell’ingegneria, costruzione e perforazione sia offshore che onshore per petrolio e gas, mediante il marchio Eni. Nell’aprile del 2012, Eni in collaborazione con ZEiTECS ha annunciato il primo sistema ESP in mare aperto rigless / wireline recuperabile al mondo per Eni Congo.

Compare Azioni ENI: prezzo e quotazione

Quanto vale il titolo ENI? Rispondere a questa domanda non è facile, in quanto si sa, i titoli in borsa cambiano continuamente prezzo. Si può comunque dire che, al momento della scrittura, il titolo ENI vale 16,18 EUR, in crescita con un +0,046 (0,29%).

Per guardare a quanto è quotato il titolo ENI, vi rimandiamo alla nostra apposita pagina.

Migliori piattaforme per fare trading sulle azioni ENI

Quali sono i migliori Broker per fare trading su azioni ENI? A nostro avviso i seguenti:

Comprare azioni ENI con eToro

eToro è attivo dal 2009 e viaggia verso gli 11 milioni di utenti iscritti.

Offre molti servizi interessanti, tra cui il Social trading, il Copy Trading e il Copyportfolios.

Il primo è un vero e proprio Social dove è possibile confrontarsi con altri trader.

Il secondo, noto come Copy trading, permette ai trader neofiti di copiare quelli più esperti. In modo da guadagnare mentre stanno ancora imparando.

I terzi sono invece panieri di asset appartenenti alla stessa categoria, gestiti da algoritmi automatici con la supervisione di tecnici "umani".

Per aprire un account gratis su eToro clicca qui.

Comprare azioni ENI con ForexTB

ForexTB, nato nel luglio 2018, offre 4 account:

Basic

Silver

Gold

Platinum

ForexTB si fa notare soprattutto per i segnali di trading inviati da Trading Central. Colosso del settore.

Per aprire un account demo su ForexTB clicca qui.

Fare trading CFD sulle azioni ENI con Plus500

Plus500 è un Broker che permette di negoziare sulle azioni ENi con vari strumenti. Ecco le caratteristiche principali:

piattaforma di trading semplice e intuitiva

spread competitivi e dinamici

facile prelievo dei propri fondi

alto numero di strumenti negoziabili

basso deposito minimo richiesto per aprire un conto

Per aprire un account demo su Plus500 clicca qui.

Conviene acquistare azioni ENI?

Conviene comprare azioni ENI? Oltre alla sua storia, comunque importante, per rispondere a questa domanda occorre capire anche come sta andando il presente. Per poter poi azzardare previsioni future. I ricavi della società sono stati, nel 2016, di 55.762 milioni di euro, in calo costante dal 2011, in concomitanza con la discesa del prezzo del petrolio che ha inciso profondamente sui conti aziendali. La perdita nell’anno 2016 è stata così di -1.464 milioni.

La redditività della compagnia petrolifera è davvero molto bassa: il ROE, Return on equity che esprime il rendimento dell’utile sul capitale, è stato di appena lo 0,134% negli ultimi 5 anni.

Per quanto concerne la liquidità, qui invece occorre spezzare una lancia a favore di Eni: il rapporto tra la quotazione di Eni in borsa ed il patrimonio netto dell’azienda è di appena 0,9051. ciò vuol dire che l’azione è “a sconto” rispetto al valore delle attività sottostanti (macchinari, impianti, ecc.).

Per quanto concerne il dividendo delle azioni Eni, essoè rimasto costante negli ultimi tre anni, seppur in discesa dal 2008 quando l’importo erogato era pari a 0,70€ per azione. Ma sappiamo bene quanto il 2008 sia stato “tragico” per buona parte della Borsa.

Basta considerare che negli ultimi 10 anni le azioni hanno perso, rispetto al loro massimo storico di 26,93 € il 22/5/2008, il 52,79%. Per essere ancora più esplicativi, un investimento fatto dieci anni fa avrebbe offerto un rendimento negativo dello 0,20%.

Quindi, per capire se conviene acquistare azioni ENI, occorre considerare 3 fattori:

l’andamento del prezzo è molto volatile. Se scegli di investire nelle Eni metti in conto possibili ribassi nell’ordine del 50%

il rendimento delle azioni è buono grazie al dividendo pagato (e rimasto costante anche in fase di deterioramento dei ricavi)

l’azienda è ben patrimonializzata e le sue quotazioni risentono dell’andamento del prezzo del petrolio.

Il fattore che pesa di più, dato che ENI si occupa di petrolio e gas principalmente, è rappresentato da un lato dalle turbolenze sulle quotazioni del petrolio, e le relative politiche OPEC. E dall’altro dalla contrazione della domanda del gas naturale. Fattori esogeni che scaturiscono da meccanismi indipendenti da ENI, la quale ha comunque cercato di mitigare il problema riducendo notevolmente i costi relativamente alla lavorazione di petrolio e gas, rafforzando le attività di ricerca (estrazione).

Azioni ENI previsioni future

Quali sono le previsioni future su ENI? Il dividendo 2018 è di 0,80 euro per azioni, sicuramente buono, anzi uno dei migliori del 2018 tra i titoli quotati alla borsa di Milano, specialmente rapportato a quello degli anni precedenti, come potete leggere qui sotto.

In genere, le azioni ENI pagano due volte all’anno il dividendo: il pagamento di Settembre rappresenta un anticipo sul dividendo dell’anno successivo conguagliato poi col secondo pagamento a Maggio.

Conviene dunque acquistare azioni ENI? Se consideriamo la quasi certezza di distribuzione del dividendo annuale (pagato in due tranches), e la crescita di valore nel tempo del valore dell’azione, la risposta è sì. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la riuscita del titolo ENI non dipende solo dalle strategie aziendali, ma, come detto, anche e soprattutto, dall’andamento di petrolio e gas. Che può cambiare repentinamente e senza troppi segnali.

Dunque, il titolo ENI va considerato in una più ampia diversificazione del proprio portafoglio titoli, includendo magari asset non correlati a petrolio e gas.

Come comprare azioni ENI

Come comprare azioni ENI? E’ consigliabile farlo mediante gli strumenti finanziari chiamati CFD – acronimo di Contract for difference – in quanto permettono allo stesso tempo di puntare sul rialzo e sul ribasso della quotazione di questo titolo. Ciò significa che è possibile prendere posizione all’acquisto in caso di segnali di rialzo o alla vendita in caso di segnali di ribasso.

I guadagni o le perdite saranno equivalenti alla differenza di prezzo tra il momento di apertura della posizione e quello di chiusura e sarà ovviamente proporzionale al proprio investimento.

È anche possibile utilizzare un effetto leva per cercare di guadagnare maggiormente quando le differenze di prezzo sono basse. Questa leva deve tuttavia essere utilizzata con precauzione perché porta ad un aumento anche delle perdite in caso di previsione sbagliata. Non a caso, viene metaforicamente descritta come una “arma a doppio taglio”.

E’ possibile fare trading sulle azioni ENI mediante CFD grazie a piattaforme chiamate Broker. I Broker, oltre a mettere a disposizione un Conto demo per fare pratica quando si è alle prime armi o trader navigati quando si è trader esperti, mettono a disposizione ordini stop e limit. Così da trarre profitto o mitigare le perdite senza rischiare di spingersi troppo oltre e vanificare i propri sforzi.

Altre funzionalità e strumenti molto utili sono i grafici personalizzabili, i flussi di attualità, il calendario economico e i segnali di trading.

Oltre però a ricordarvi che bisogna scegliere Broker con regolare licenza (nel prossimo paragrafo vi elencheremo una lista di quelli più affidabili) vi ricordiamo anche che i CFD sono molto rischiosi.

Comprare azioni ENI: le domande frequenti

Rispondiamo ora alle domande più frequenti sulle azioni ENI:

Conviene investire sulle azioni ENI? Sicuramente si. E’ uno dei titoli migliori del FTSE Mib e come possiamo vedere dal grafico sta ottenendo delle ottime performances sui mercati azionari. Dove comprare azioni ENI? E’ possibile comprare azioni in Banca come per le altre oppure sfruttare la flessibilità dei CFD per fare trading sul prezzo. Ad esempio con broker come eToro è possibile anche copiare interi panieri di azioni. Perché le azioni Eni scendono? Le quotazioni dei titoli azionari seguono l’andamento dei mercati. Nei primi mesi dell’anno il titolo ha risentito dell’andamento negativo delle economie mondiali, ma rimane comunque un titolo su cui investire nel lungo termine.

Conclusioni

Abbiamo visto quali sono le caratteristiche salienti delle azioni ENI e quali sono i metodi per comprarle e negoziare sul prezzo. Con tutte le informazioni che vi abbiamo fornito ora dovreste cercare di capire se fare trading su questo titolo può essere conveniente.

In questo approfondimento abbiamo visto come comprare azioni Eni, qual è il suo andamento, il target price e le previsioni.

Infine vi ricordiamo che è sempre opportuno utilizzare broker regolamentati per operare nel mercato azionario come: