Comprare azioni AMD (AMD): analisi, come investire e previsioni [2021]

AMD è un acronimo di Advanced Micro Devices, multinazionale americana che produce semiconduttori con sede nello stato della California.

Negli anni, è diventato praticamente leader mondiali nella produzione di CPU destinato al mercato consumer, workstation e server. Ma anche di chip grafici integrati da quando si è fusa con ATI. Nonché di chipset.

Oltre ad approfondire la conoscenza di questa società e capire come sta andando il titolo in Borsa, ti indicheremo anche qualche piattaforma di trading per comprare le azioni AMD tramite il trading online.

AMD: società

Si è specializzata, fino a primeggiare, nella produzione di:

CPU per il mercato consumer, workstation e server

Chip grafici integrati e discreti

Chipset

Si posiziona invece dopo Intel per la produzione di microprocessori con architettura x86. Mentre viene preceduta sempre da Intel ma pure da NVIDIA nella produzione di chip grafici.

AMD possiede un quinto di Spansion, che fornisce un chip di memoria flash e oltre un terzo di The Foundry Company (TFC).

La produzione di chipset e chip grafici AMD è affidata a TSMC, con sede in Taiwan, mentre la produzione di CPU è in buona parte affidata a GlobalFoundries.

❓Dati societari AMD è un acronimo di Advanced Micro Devices, multinazionale americana che produce semiconduttori con sede nello stato della California. 🖥 Settore Technology / Microchip 🏢 Sede California 📊 Quotazione NYSE sull'indice NASDAQ. 👍 Ticker AMD

AMD: di cosa si occupa

Soffermandoci sugli ultimi anni di attività di AMD, essendo stata fondata nel 1969, nel 2009 ha lanciato la CPU Phenom II annullando il distacco con la CPU di Intel.

Conviene investire in AMD?

In quel periodo, molto difficile finanziariamente tanto da annunciare il taglio di un decimo del personale, ha lanciato la piattaforma Puma. Costituita da 4 elementi:

un processore AMD Turion X2 Ultra o solo X2

una scheda madre basata sul chipset 780G

una sottosezione video integrata basata sul chip HD3200

una scheda di rete wireless certificata 802

Nei notebook AMD ha introdotto la tecnologia Xgp (External Graphic Platform), che permette di utilizzare una scheda video esterna. La connessione avviene tramite un connettore proprietario.

AMD ha proposto le prime CPU a 45 nm, nome in codice Deneb (le cpu Phenom II, appunto), presso il CES di Las Vegas, verso dicembre 2008.

Nel corso del 2009, ha lanciato anche in Italia Phenom II su socket AM3. Mentre negli Usa furono lanciati Phenom II X2 550 Black Edition e il Phenom II X3 720 Black Edition.

A metà 2016 viene presentato il nuovo socket AM4, per i processori di serie FX, A10, A12 basati su architettura Zen.

L’anno seguente presenta la nuova serie di processori AMD Ryzen per socket AM4, con 8C/16T, 6C/12T, 4C/8T, 4C/4T.

Al CES di gennaio 2019, AMD ha presentato la nuova gamma di processori per portatili col marchio Ryzen.

Da novembre 2020 ha lanciato i nuovi Ryzen della serie 5000, più potenti del 26% rispetto alla precedente serie 4000.

Dati societari

Dati di contatto:

Indirizzo: 2485 Augustine Drive, Santa Clara, 95054, United States

Telefono: 408 749 4000

Sito web ufficiale: www.amd.com

Management

Harry A. Wolin, 59 anni, dal 2010, Senior Vice President, General Counsel, Corporate Secretary

John Edward Caldwell, 71 anni, dal 2016, Independent Chairman of the Board

Richard A. Bergman, 57 anni, dal 2019, Executive Vice President, Computing and Graphics Business Group

Mark D. Papermaster, 59 anni, dal 2013, Chief Technology Officer and Executive Vice President – Technology and Engineering

Lisa T. Su, 51 anni, dal 2014, President, Chief Executive Officer, Director

Devinder Kumar, 65 anni, dal 2021, Chief Financial Officer, Executive Vice President, Treasurer

Nora M. Denzel, 59 anni, dal 2014, Independent Director

Joseph A. Householder, 65 anni, dal 2014, Independent Director

Forrest Eugene Norrod, 55 anni, dal 2017, Senior Vice President, General Manager, Datacenter and Embedded Solutions Business Group

John W. Marren, 57 anni, dal 2017, Independent Director

Abhijit Y. Talwalkar, 57 anni, dal 2017 , Independent Director

D. Mark Durcan, 60 anni, dal 2017, Independent Director

Darren Grasby, 51 anni, dal 2021, Executive Vice President, Chief Sales Officer, President of AMD EMEA

Michael P. Gregoire, 55 anni, dal 2019 , Independent Director

Nazar Zaidi, dal 2020, Senior Vice President – Cores, Server SoC and Systems IP Engineering

Andrej Zdravkovic, dal 2020, Senior Vice President – Software Development

Spencer Pan, dal 2020, Senior Vice President – Greater China Sales and President – AMD Greater China

Jane Roney, dal 2020, Senior Vice President – Business Operations

AMD fatturato

Il Q1 2021 per AMD ha visto il fatturato societario salire addirittura del 93% su base annuale.

I numeri dicono che AMD ha fatturato 3,45 miliardi di dollari, mentre nello stesso periodo del 2020 era di circa 1,78 miliardi. Aumentato in modo molto importante anche l’utile operativo (+274% rispetto al 2020) e l’utile netto che supera i 550 milioni di dollari (+243% rispetto al 2020).

In realtà, i numeri sono già positivi rispetto al Q4 2020, con una crescita media di circa il 6%.

La crescita dei numeri è dovuta alle soluzioni server/datacenter, con la divisione Enterprise, Embedded and Semi-Custom, con ricavi per 1,35 miliardi, pari a un +286% su base annua. A guidare le vendite i processori EPYC, ma anche i dati relativi ai SoC custom (vedi console).

La divisione AMD “Computing e Graphics” fa registrare un incremento del fatturato sino a 2,1 miliardi di dollari, crescendo del 46% su base annua e del 7% rispetto a fine 2020.

Le vendite in questo caso sono guidate dai processori Ryzen desktop e mobile, oltre che dalle succitate Radeon RX 6000.

Per il resto del 2021, AMD punta molto sui Ryzen 5000 desktop e sui più recenti Ryzen 5000 Mobile presentati al CES 2021 di Las Vegas, nonché le CPU EPYC Milan e la Radeon RX 6700 XT per il segmento gaming di fascia media.

Comprare azioni AMD tramite CFDs

Quali sono le migliori piattaforme per investire in AMD? Prima di scoprirlo è bene sottolineare come, per investire sulle azioni di questa importante società californiana, il modo migliore sia il trading mediante Contract for difference.

Ecco alcuni vantaggi di cui potrai beneficiare:

potrai posizionarti sia long che short, quando il titolo sarà al rialzo o al ribasso

potrai sfruttare la Leva finanziaria , per moltiplicare i tuoi profitti ben oltre le tue possibilità

, per moltiplicare i tuoi profitti ben oltre le tue possibilità potrai contare su costi ridotti scegliendo il giusto broker

potrai disimpegnarti agevolmente dall’investimento dato che comprerai un contratto che replica il prezzo e non direttamente le azioni

Migliori broker per investire in azioni AMD

Comprare azioni AMD con eToro

Ecco cosa offre il broker eToro per il trading sulle azioni AMD

Deposito minimo: 200 euro

Spread e commissioni: basse

Servizi principali: Social trading, Copy trading, Copyportfolios, eToroX

Conto demo: 100mila euro virtuali

Fare trading CFD di azioni AMD con Plus500

Queste invece le principali caratteristiche per il broker Plus500:

Deposito minimo: 100 euro

Spread e commissioni: ridotti

Servizi principali: alert mail, assistenza Live chat, 32 lingue disponibili, +2500 asset disponibili

Conto demo: 40mila euro virtuali, si ricarica quando si sta esaurendo

Comprare azioni AMD con OBRinvest

Il broker OBRinvest offre invece questi servizi per chi decide di provarlo:

Deposito minimo: 250 euro

Spread e commissioni: convenienti

Servizi principali: ebook gratis, corsi webinar gratis, segnali di trading di Trading central

Conto demo: 100mila euro virtuali

Trading AMD con Capital.com

Infine, il broker Capital.com ti presenta queste caratteristiche:

Deposito minimo: 20 euro

Spread e commissioni: più bassi della media del mercato

Servizi principali: +70 indicatori di trading, intelligenza artificiale incorporata alla piattaforma, app Investmate dedicata alla pratica

Conto demo: da verificare al momento della registrazione

Vediamo qual è graficamente l’andamento delle azioni AMD in tempo reale.

Competitors di AMD

Vediamo quali sono i concorrenti principali che AMD deve affrontare nella sua attività.

Nvidia

NVIDIA Corporation è una multinazionale americana, che con AMD condivide pure la stessa provenienza: la California.

Sviluppa processori grafici per il mercato videoludico e professionale, oltre a moduli System-on-a-chip per il Mobile computing e per l’industria automobilistica.

Nel corso della sua attività Nvidia ha sviluppato schede madri e componenti per prodotti multimediali per PC. Ma anche per console per colossi quali Xbox, PlayStation 3 e Nintendo Switch.

E’ in competizione diretta con AMD riguardo i GPU: “GeForce” di Interl Vs “Radeon” di AMD.

Nvidia deriva dalla combinazione di parole “video” e “invidia”.

Qualcomm

Altra multinazionale californiana è Qualcomm, specializzata soprattutto in ricerca e sviluppo nel campo delle telecomunicazioni wireless.

Fondata nel 1985 da Irwin Jacobs e Andrew Viterbi, rientra tra i primi 5 produttori di semiconduttori al mondo in termini di vendite. Collabora attivamente con colossi quali Samsung e TSMC.

E’ col nuovo millennio che l’azienda è cresciuta notevolmente, sia a livello economico che per notorietà. Soprattutto per merito dell’ingresso nel mercato dei processori basati su architettura ARM per i device mobili.

Nel 2006 ha acquisito nPhase, Airgo Networks (specializzata in strumentazione Wi-Fi) e la quota maggioritaria di RF Micro Devices (produttrice di dispositivi Bluetooth).

Nel 2019 ha subito però una dura batosta: una multa di 242 milioni di euro da parte della Commissione Europea per la concorrenza. L’accusa è di aver venduto a Huawei e Zte chip a prezzi ultra-ribassati.

Synaptics

Synaptics è specializzata nella produzione di tecnologie per l’interfacciamento destinati a colossi come Apple, ASUS, Dell, HP, LG, Logitech, Nokia, Samsung, Sony, Sony Ericsson, Toshiba, ecc.

Si pensi a touchpad e touch screen per personal computer, notebook e smartphone.

Fondata da Federico Faggin, colui che nel 1971 ha inventato il primo microprocessore in assoluto.

Analog Devices

Analog Devices, Inc. è meglio nota con l’acronimo ADI. Produce semiconduttori, specializzata nel trattamento e la conversione di segnali. Rispetto alle altre, si distingue per non avere sede in California ma nel Massachusetts.

La compagnia è leader nella produzione di circuiti integrati analogici, digitali e misti, utilizzati nelle apparecchiature elettroniche. Utili per processare, condizionare e convertire in segnali elettrici fenomeni naturali quali la luce, il suono, la temperatura, il movimento e la pressione.

Vanta circa 60,000 clienti in tutto il mondo, ricoprendo svariati settori.

Previsioni azioni AMD

Le azioni AMD stanno vivendo da tempo un ottimo momento. Chiuso il 2020 intorno ai 90 dollari americani, hanno fatto registrare un ulteriore rialzo nel mese di luglio, sfondando la resistenza dei 100 dollari statunitensi per azione.

Contando su un supporto ormai superiore agli 80 dollari, il titolo può spingersi ancora in avanti, potendo chiudere anche con un valore intorno ai 120 dollari.

Probabilmente, non mancheranno altri ribassi e tutto dipenderà anche dalle notizie societarie e da quelle della concorrenza. La quale, come detto, è costituita da altri colossi informatici notevoli.

Tuttavia, la crescita del fatturato e i fondamentali solidi, costituiscono una ottima base di partenza per un futuro roseo.

Comprare azioni AMD: le domande frequenti

Puoi comunque sfruttare i movimenti di prezzo di AMD col trading CFD.

Quali sono i migliori broker per investire in azioni AMD? Puoi provare broker come eToro e Capital.com, che hanno tantissime azioni su cui fare trading oltre a strumenti innovativi che aiutano il trader nella sua attività.

Conclusioni

Fondata nel 1969, è dagli anni 10 del 2000 che ha conosciuto una costante crescita, arrivando a giocarsela con le più grandi realtà del settore. Risultando, se non prima, seconda o terza a seconda del settore merceologico.

Il titolo è molto interessante, alla luce dei rialzi di prezzo che sta facendo registrare in questi mesi.

Puoi provare il trading CFD sulle azioni AMD con i broker regolamentati che abbiamo presentato in questo articolo.