Indici di Borsa: cosa sono e come investire [aggiornata 2021]

Cosa sono gli Indici di Borsa? Come investire negli Indici di Borsa? Come funzionano gli Indici di Borsa? Ne parliamo in questo articolo. In effetti, sentiamo spesso nominare o leggiamo sovente di Indici di Borsa. Anche quando non mastichiamo di economia e finanza. Del resto, si tratta di un elemento fondamentale delle Borse valori, e i telegiornali ne parlano quotidianamente. Così come anche i siti e i giornali cartacei economisti o generalisti.

Per chi invece della Borsa ne ha fatto una professione, conoscere cosa sono e come investire negli Indici di Borsa diventa una cosa irrinunciabile. Vediamo dunque di seguito tutto quanto concerne gli Indici di Borsa.

Indice azionario: definizione

Cos’è un Indice? Partiamo dalle basi. Un indice è un indicatore o una misura di qualcosa e, in finanza, si riferisce in genere a una misura statistica del cambiamento in un mercato mobiliare. Nel caso dei mercati finanziari, gli indici azionari e obbligazionari sono costituiti da un ipotetico portafoglio di titoli che rappresentano un particolare mercato o un segmento di esso. (Non puoi investire direttamente in un indice.) The S&P 500 e l’indice US Aggregate Bond è un riferimento comune per i mercati azionari e obbligazionari americani, rispettivamente.

In riferimento ai mutui, si riferisce a un tasso di interesse di riferimento creato da una terza parte.

Ogni indice relativo ai mercati azionari e obbligazionari ha una propria metodologia di calcolo. Nella maggior parte dei casi, la variazione relativa di un indice è più importante del valore numerico effettivo che rappresenta l’indice. Ad esempio, se il Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 è a 6.670.40, tale numero indica agli investitori che l’indice è quasi sette volte il suo livello base di 1.000. Tuttavia, per valutare come l’indice è cambiato rispetto al giorno precedente, gli investitori devono considerare l’importo che l’indice è diminuito, spesso espresso in percentuale.

Rapporto tra indici di negoziazione, fondi comuni e fondi negoziati in borsa

Quando unendo fondi comuni di investimento e fondi negoziati in borsa (ETF), gli sponsor del fondo tentano di creare portafogli che rispecchiano le componenti di un determinato indice. Ciò consente ad un investitore di acquistare un titolo che potrebbe salire e scendere in tandem con il mercato azionario nel suo insieme o con un segmento del mercato. Gli indici sono spesso utilizzati come benchmark rispetto ai quali misurare le performance dei fondi comuni di investimento e degli ETF. Ad esempio, molti fondi comuni di investimento confrontano i loro profitti con il rendimento dello standard

Indici di Borsa cosa sono

Cosa sono gli Indici di Borsa? Un indice azionario o indice di borsa è una misura di una sezione del mercato azionario. Viene calcolato a partire dai prezzi delle azioni selezionate (in genere una media ponderata). È uno strumento utilizzato da investitori e gestori finanziari per descrivere il mercato e per confrontare il rendimento su investimenti specifici.

Due dei criteri principali di un indice sono: che è investibile e trasparente: il metodo di costruzione dovrebbe essere chiaro. Molti fondi comuni di investimento e fondi negoziati in borsa tentano di “tracciare” un indice con vari gradi di successo. La differenza tra la performance di un fondo indice e l’indice si chiama tracking error.

Indici di Borsa a cosa servono

A cosa servono gli Indici di Borsa? Un indice azionario viene utilizzato per descrivere la performance del mercato azionario, o una parte specifica di esso, e per confrontare i rendimenti degli investimenti. Generalmente, un indice utilizza una media ponderata dei prezzi delle azioni, quindi le società più grandi contano di più nel calcolo. Il NASDAQ, S&P 500 e il Dow Jones Industrial Average sono esempi di Indici di Borsa.

Indici di Borsa: domande frequenti

Prima di continuare con gli approfondimenti riepiloghiamo alcune risposte alle domande più frequenti sugli indici:

Cosa sono gli indici di Borsa? Si tratta essenzialmente di indicatori che attraverso un valore riflettono l’andamento dei prezzi dei titoli azionari. Un indice può essere valutato su uno o più indici di Borsa a livello statistico. Quali sono gli indici principali da tenere presente? Partendo dall’indice della borsa di Milano come FTSE Mib, molto importanti sono gli indici americani Dow Jones, NASDAQ e S&P500 oltre a quelli delle borse asiatiche (Nikkei) ed europee (DAX, CAC). Conviene investire sugli indici? Investire sugli indici può essere una ottima alternativa all’investimento sul singolo titolo azionario. Di solito quando un titolo varia in positivo o in negativo l’intero settore di quel titolo varia di conseguenza.

Indici di Borsa, cos’è il tracking error

Cos’è il tracking error di un Indice di Borsa? In finanza, il tracking error o il rischio attivo è una misura del rischio in un portafoglio di investimenti che è dovuto a decisioni di gestione attive prese dal gestore del portafoglio; indica quanto da vicino un portfolio segue l’indice a cui è sottoposto a benchmark.

La misura migliore è la deviazione standard della differenza tra il portafoglio e i rendimenti dell’indice. Molti portafogli sono gestiti secondo un benchmark, tipicamente un indice. Si prevede che alcuni portafogli replichino, prima del trading e altri costi, esattamente i rendimenti di un indice (ad es. Un fondo indicizzato), mentre altri dovrebbero “gestire attivamente” il portafoglio deviando leggermente dall’indice per generare rendimenti attivi . L’errore di tracciamento è una misura della deviazione dal benchmark; il suddetto fondo indicizzato presenterebbe un errore di tracking vicino allo zero, mentre un portafoglio gestito attivamente avrebbe normalmente un errore di tracking più elevato.

Quindi l’errore di tracciamento non include alcun rischio (rendimento) che è semplicemente una funzione del movimento del mercato. Oltre al rischio (rendimento) derivante da una specifica selezione azionaria o da “beta” del settore, può anche includere il rischio (rendimento) dalle decisioni di market timing. Il rendimento del portafoglio attivo per errore di tracking del portafoglio fornisce il rapporto informativo, che è un aggiustamento del rischio delle misurazioni di prestazione.

Indici di Borsa tipi

Quali sono i tipi di Indici di Borsa? Gli indici del mercato azionario possono essere classificati in molti modi. Un indice del mercato azionario “mondiale” o “globale”, come l’MSCI World o la S&P Global 100: include titoli di più regioni.

Le regioni possono essere definite geograficamente (ad esempio, Europa, Asia) o dai livelli di industrializzazione o reddito (ad esempio, mercati sviluppati, mercati di frontiera). Un indice “nazionale” rappresenta la performance del mercato azionario di una data nazione e per delega, riflette il sentimento degli investitori sullo stato della sua economia.

Gli indici di mercato più quotati sono gli indici nazionali composti dagli stock di grandi società quotate nelle più grandi borse valori della nazione, come l’American S&P, il giapponese Nikkei 225 e il britannico FTSE 100. Altri indici possono essere regionali, come l’indice FTSE Developed Europe o l’indice FTSE Developed Asia Pacific. Gli indici possono essere basati sullo scambio, come il NASDAQ-100 o il NYSE US 100, o gruppi di scambi, come Euronext 100 o OMX Nordic 40. Il concetto può essere esteso ben oltre uno scambio.

L’indice Wilshire 5000, l’indice di mercato totale originario, rappresenta le azioni di quasi tutte le società quotate negli Stati Uniti, compresi tutti i titoli statunitensi negoziati sul New York Stock Exchange (ma non ADR o società in accomandita), NASDAQ e American Stock Exchange . Russell Investment Group ha aggiunto alla famiglia di indici il lancio del Russel Global Index.

Esistono indici più specializzati che monitorano le prestazioni di specifici settori del mercato. Alcuni esempi includono il Wilshire US REIT che traccia più di 80 fondi di investimento immobiliari americani e l’indice Morgan Stanley Biotech, costituito da 36 ditte americane nel settore delle biotecnologie. Altri indici possono tenere traccia delle società di una certa dimensione, un certo tipo di gestione o anche criteri più specializzati: un indice pubblicato da Linux Weekly News tiene traccia delle azioni di società che vendono prodotti e servizi basati sull’ambiente operativo Linux.

Indici di Borsa esempi

Alcuni indici azionari rappresentano semplicemente le prestazioni di un determinato paese o dell’intero mercato azionario mondiale. Ad esempio, lo S&P 500 è progettato per mostrare come le azioni delle grandi società statunitensi si stanno comportando nel complesso. L’indice Wilshire 5000 include la maggior parte dei titoli statunitensi negoziati sulle principali borse e pertanto è inteso a mostrare l’intera performance del mercato statunitense. Altri indici sono destinati a tenere traccia di alcuni tipi di azioni: titoli di crescita, titoli azionari, titoli a piccola capitalizzazione ecc.

Lo S&P 500 Value Index ad esempio, include le società selezionate dalla S&P 500 basato su criteri orientati al valore come il valore contabile, i guadagni e il rapporto prezzo / vendite.

Ci sono anche indici azionari rientrati per tracciare le prestazioni di un determinato settore. L’indice S&P Financials Select Sector include banche, compagnie assicurative e REIT dello S&P 500.

Un indice ponderato in base al prezzo come il Dow Jones Industrial Average assegna maggior peso alle società con prezzi azionari più elevati. Ad esempio, in un indice ipotetico composto da tre azioni con prezzi azionari di $ 70, $ 20 e $ 10, le azioni da $ 70 costituirebbero il 70% dell’indice totale, indipendentemente dalla dimensione relativa della società.

Un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, come l’S&P 500, assegna un peso in base alla capitalizzazione di mercato di ciascuna società. Nel caso dello S & P 500, grandi aziende come Apple e Microsoft costituiscono la maggior parte dell’indice, mentre le società più piccole hanno un contributo minore.

Infine, esiste anche un indice di uguale peso, in cui la performance di ogni azienda ha un contributo uguale all’indice. Ad esempio, l’indice S&P 500 Equal Weight utilizza le stesse 500 società dello S&P 500, ma ciascuna società rappresenta esattamente lo 0,2% del totale dell’indice.

Fondi indicizzati cosa sono

Cosa sono i fondi indicizzati? Un fondo indicizzato è un fondo comune o ETF che consente agli investitori di ottenere un’esposizione a un intero indice senza dover acquistare tutti i singoli componenti.

Ad esempio, Vanguard S & P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) possiede attualmente tutti i 500 titoli che compongono l’indice, in approssimativamente gli stessi pesi. In generale, poiché i fondi indicizzati non richiedono una gestione attiva – solo un ribilanciamento periodico – le commissioni coinvolte sono significativamente inferiori rispetto all’acquisto di fondi comuni o ETF gestiti attivamente.

Indici di Borsa versioni

Alcuni indici, come la S&P 500, ha più versioni. Queste versioni possono variare in base al modo in cui i componenti dell’indice sono ponderati e al modo in cui vengono considerati i dividendi. Ad esempio, ci sono tre versioni della S&P 500:

il rendimento dei prezzi, che considera solo il prezzo delle componenti

il rendimento totale, che tiene conto del reinvestimento dei dividendi

il rendimento netto totale, che rappresenta il reinvestimento dei dividendi dopo la detrazione di una ritenuta alla fonte.

Come altro esempio, gli indici Wilshire 4500 e Wilshire 5000 hanno cinque versioni ciascuno:

rendimento totale a capitalizzazione completa prezzo di piena capitalizzazione rendimento totale corretto per il flottante prezzo corretto per il flottante uguale peso

La differenza tra le versioni full capitalization, float-adjusted e equal weight è nel modo in cui i componenti dell’indice vengono ponderati.

Indici di Borsa, cos’è la ponderazione

Cos’è la ponderazione degli Indici di Borsa? Un indice può anche essere classificato secondo il metodo utilizzato per determinarne il prezzo. In un indice ponderato in base al prezzo come Dow Jones Industrial Average, NYSE Arca Major Market Index e NYSE ARCA Tech 100 Index, il prezzo di ciascun titolo azionario è l’unica considerazione nel determinare il valore dell’indice.

Pertanto, il movimento dei prezzi anche di un singolo titolo, influenzerà pesantemente il valore dell’indice, anche se il cambio del dollaro è meno significativo in un problema relativamente alto, e inoltre ignora la dimensione relativa della società nel suo insieme.

Al contrario, un indice ponderato per la capitalizzazione (detto anche valore di mercato) come la S&P 500 o i fattori di indice Hang Seng nella dimensione della società.

Pertanto, una variazione relativamente piccola del prezzo di una grande azienda influenzerà pesantemente il valore dell’indice. Tradizionalmente, gli indici ponderati per capitalizzazione o azioni hanno tutti una ponderazione completa, cioè tutte le azioni in circolazione sono state incluse. Recentemente, molti di essi sono stati modificati in una ponderazione corretta per il float che aiuta l’indicizzazione.

Un indice di uguale peso è uno in cui a tutti i componenti viene assegnato lo stesso valore. Ad esempio, l’Indice 400 del Barron assegna un valore uguale dello 0,25% a ciascuno dei 400 titoli inclusi nell’indice, che insieme sommano l’intero 100%. Un indice ponderato per la capitalizzazione modificato è un ibrido tra ponderazione della capitalizzazione e uguale ponderazione.

È simile a una ponderazione della capitalizzazione con una differenza principale: i titoli più grandi sono limitati a una percentuale del peso dell’indice azionario totale e il peso in eccesso sarà ridistribuito equamente tra i titoli di quella quota. Inoltre, nel 2005, Standard & Poor ha introdotto S&P Pure Growth Style Index e S&P Pure Value Style Index che era ponderato in base agli attributi.

Cioè, il peso di un titolo nell’indice è determinato dal punteggio che ottiene rispetto agli attributi di valore che definiscono i criteri di un indice specifico, la stessa misura utilizzata per selezionare gli stock in primo luogo. Per questi due indici, viene calcolato un punteggio per ogni azione, che si tratti del loro punteggio di crescita o del punteggio (uno stock non può essere entrambi) e di conseguenza sono ponderati per l’indice.

Ponderazione è attendibile?

Un argomento a favore della ponderazione della capitalizzazione è che gli investitori devono, in generale, detenere comunque un portafoglio ponderato in base alla capitalizzazione. Questo dà quindi il rendimento medio per tutti gli investitori; se alcuni investitori peggiorano, altri investitori devono fare meglio (esclusi i costi).

Gli investitori usano teorie come la moderna teoria del portafoglio per determinare le allocazioni.

Questo considera il rischio e il rendimento e non considera i pesi relativi all’intero mercato. Ciò potrebbe comportare una sovraponderazione di attività quali titoli value o small cap, se si ritiene che abbiano un rendimento migliore per il profilo di rischio. Questi investitori credono di poter ottenere un risultato migliore perché gli altri investitori non sono molto bravi.

Il modello di capital asset pricing dice che tutti gli investitori sono altamente intelligenti, ed è impossibile fare meglio del portafoglio di mercato, il portafoglio ponderato per la capitalizzazione di tutte le attività.

Tuttavia, i test empirici concludono che gli indici di mercato non sono efficienti. Ciò può essere spiegato dal fatto che questi indici non includono tutti i beni o dal fatto che la teoria non regge. La conclusione pratica è che l’utilizzo di portafogli ponderati per la capitalizzazione non è necessariamente il metodo ottimale.

Come conseguenza, la ponderazione della capitalizzazione è stata oggetto di severe critiche (vedi ad esempio Haugen e Baker 1991, Amenc, Goltz e Le Sourd 2006 o Hsu 2006 ), sottolineando che i meccanismi di ponderazione della patrimonializzazione portano a strategie tendenti al trend che forniscono un trade-off di rischio-rendimento inefficiente.

Inoltre, mentre la ponderazione della capitalizzazione è lo standard nella costruzione dell’indice azionario, esistono diversi schemi di ponderazione. Innanzitutto, mentre la maggior parte degli indici utilizza la ponderazione della capitalizzazione, vengono spesso presi in considerazione criteri aggiuntivi, come vendite / entrate e reddito netto (vedere la “Guida all’indice Dow Jones Global Titan 50”, gennaio 2006). In secondo luogo, come risposta alle critiche sulla ponderazione della capitalizzazione, sono emersi indici azionari con diversi schemi di ponderazione, come “ponderazioni patrimoniali” (Morris, 1996), ponderati “fondamentali” (Arnott, Hsu e Moore 2005), “diversity-weighted” (Fernholz, Garvy, and Hannon 1998) o indici di peso uguale.

Gestione passiva degli investimenti

Negli ultimi decenni c’è stata una tendenza accelerata a investire in fondi comuni di investimento gestiti passivamente basati su indici di mercato, noti come fondi indicizzati. L’annuale “Scorecard degli Stati Uniti” di SPIVA, che misura la performance degli indici rispetto ai fondi comuni di investimento gestiti attivamente, rileva che la maggior parte dei fondi comuni gestiti attivamente sottoperformano i loro benchmark.

Uno studio ha affermato che nel tempo, il fondo medio gestito attivamente ha restituito l’1,8% in meno rispetto alla S&P 500 Index. Un risultato quasi uguale al coefficiente di spesa medio dei fondi comuni di investimento (le spese del fondo sono un freno al rendimento dei fondi esattamente di quel rapporto).

Poiché i fondi indicizzati tentano di replicare le posizioni di un indice, eliminano la necessità – e quindi molti costi – della ricerca implicata nella gestione attiva e hanno un tasso di abbandono inferiore (il fatturato di titoli che perdono il favore dei gestori di fondi e sono venduto, con il relativo costo delle commissioni e imposte sulle plusvalenze).

Gli indici sono anche una base comune per un tipo di investimento correlato, il fondo negoziato in borsa o ETF (Exchange Traded Found). A differenza di un fondo indicizzato, il cui prezzo è giornaliero, un ETF ha un prezzo continuo, è opzionabile e può essere venduto a breve.

Indici etici del mercato azionario

Un tipo di indice specializzato notevole è quello degli indici di investimento etico che includono solo le società che soddisfano i criteri ecologici o sociali, ad es. quelli di The Calvert Group, KLD, FTSE4Good Index, Dow Jones Sustainability Index, STOXX Global ESG Leaders Index, diversi Standard Ethics Aei e Wilderhill Clean Energy Index.

Nel 2010, l’OIC ha annunciato l’avvio di un indice azionario conforme con il divieto della legge islamica su alcol, tabacco e gioco d’azzardo. Altre azioni simili, come l’indice Dow Jones Islamic Market World, esistono già. Un’altra importante tendenza è rappresentata da rigidi criteri meccanici per l’inclusione e l’esclusione per impedire la manipolazione del mercato, ad es. in Canada, quando a Nortel è stato concesso di superare il 30% del valore dell’indice TSE 300.

Gli indici etici hanno un particolare interesse per i criteri meccanici, cercando di evitare accuse di pregiudizi ideologici nella selezione, e hanno sperimentato le tecniche per l’inclusione e l’esclusione degli stock sulla base di criteri complessi. Un altro mezzo di selezione meccanica sono i metodi da mark-to-future che sfruttano gli scenari prodotti da più analisti ponderati in base alla probabilità, per determinare quali titoli sono diventati troppo rischiosi per contenere l’indice di preoccupazione. Le critiche di tali iniziative sostengono che molte aziende soddisfano la meccanica “criteri etici”, ad es per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione o le pratiche di assunzione, ma non si comportano in modo etico rispetto agli azionisti, ad es. Enron.

In effetti, l’apparente “sigillo di approvazione” di un indice etico può mettere gli investitori più a proprio agio, consentendo truffe. Una risposta a queste critiche è che la fiducia nella gestione aziendale, nei criteri dell’indice, nel gestore di fondi o indici e nella regolamentazione dei titoli non può mai essere sostituita da mezzi meccanici, quindi “trasparenza del mercato” e “divulgazione” sono gli unici a lungo termine percorsi verso mercati equi. Da un punto di vista finanziario, non è ovvio se indici etici o fondi etici supereranno le loro controparti più convenzionali. La teoria potrebbe suggerire che i rendimenti sarebbero inferiori poiché l’universo investibile è artificialmente ridotto e con esso l’efficienza del portafoglio.

D’altro canto, le aziende con buone prestazioni sociali potrebbero essere gestite meglio, avere più lavoratori e clienti impegnati e avere meno probabilità di subire danni di reputazione da incidenti (fuoriuscite di petrolio, tribunali industriali, ecc.) E questo potrebbe tradursi in un minore prezzo delle azioni La volatilità. Le prove empiriche sulla performance dei fondi etici e delle società etiche rispetto ai loro comparatori principali sono molto eterogenee sia per i mercati azionari che per quelli del debito.

Standard & Poor’s 500

Standard & Poor’s 500 è uno degli indici più noti al mondo e uno dei benchmark più comunemente usati per il mercato azionario. Comprende il 70% del totale delle azioni scambiate negli Stati Uniti. Viceversa, il Dow Jones Industrial Average (DJIA) è anche un indice molto noto, ma rappresenta solo i valori azionari di 30 delle società quotate in borsa della nazione.

Altri indici di spicco comprendono il DJ Wilshire 5000; l’MSCI EAFE, che comprende titoli esteri con base in Europa, Australasia ed Estremo Oriente; e l’indice Lehman Brothers Aggregate Bond.

Il “Composite Index” quando l’S & P 500 fu chiamato per la prima volta quando introdusse il suo primo indice azionario nel 1923, iniziò a tracciare un piccolo numero di azioni. Tre anni dopo, nel 1926, l’indice composito si espanse a 90 titoli e nel 1957 si estese ai suoi attuali 500.

Standard & Poor’s, una società che distribuisce informazioni e analisi finanziarie, è stata fondata nel 1860 da Henry Varnum Poor. Nel 1941, Poor’s Publishing (l’azienda originaria di Henry Varnum Poor) si unì a Standard Statistics (fondata nel 1906 come Standard Statistics Bureau) e qui prese il nome di Standard and Poor’s Corporation. Il suo principale indice giornaliero di borsa era lo “S&P 90”, un indice ponderato sul valore basato su 90 titoli. Standard & Poor’s ha anche pubblicato un indice settimanale delle azioni di 425 società industriali.

L’indice S&P 500 nella sua forma attuale è iniziato il 4 marzo 1957. La tecnologia ha consentito di calcolare e divulgare l’indice in tempo reale. L’indice S&P 500 è ampiamente utilizzato come misura del livello generale dei prezzi delle azioni, in quanto include sia titoli azionari che titoli value.

Nel settembre 1962, Ultronic Systems Corp. stipulò un accordo con Standard and Poor’s. Secondo i termini del presente accordo, Ultronics ha calcolato l’indice azionario S & P 500, l’indice industriale titoli 425, l’indice 50 titoli azionari e l’indice 25 titoli ferroviari. Per tutto il giorno di mercato queste statistiche sono state fornite a Standard & Poor’s. Inoltre, Ultronics ha anche calcolato e riportato i 94 sottoindici S&P.

Cosa sono gli Indexed Annuity

Come i fondi comuni di investimento, le rendite indicizzate sono legate a un indice di negoziazione. Tuttavia, piuttosto che lo sponsor del fondo che cerca di mettere insieme un portafoglio di investimenti che possa imitare fedelmente l’indice in questione, questi titoli presentano un tasso di rendimento che segue un particolare indice, ma generalmente hanno un limite sui rendimenti che forniscono.

Ad esempio, se un investitore acquista una rendita indicizzata al Dow Jones e ha un tetto del 10%, il suo tasso di rendimento sarà compreso tra lo 0 e il 10%, a seconda delle variazioni annuali di tale indice. Le rendite indicizzate consentono agli investitori di acquistare titoli che crescono insieme ad ampi segmenti di mercato o al mercato totale.

Fondi indicizzati cosa sono

Poiché non è possibile investire direttamente in un indice, vengono creati fondi indicizzati per tenere traccia delle proprie prestazioni. Questi fondi incorporano titoli che imitano da vicino quelli che si trovano in un indice, consentendo quindi a un investitore di scommettere sulla sua performance, a pagamento. Un esempio di un fondo indicizzato popolare è Vanguard S&P 500 ETF, che rispecchia da vicino l’indice S&P 500.

Indici di Borsa: come investire

Come investire negli Indici di Borsa? Dopo aver fatto una larga panoramica sugli Indici di Borsa, vediamo come investire negli Indici di Borsa. E’ possibile farlo comodamente da casa o tramite i propri dispositivi mobili (smartphone, tablet o phablet) grazie ai Broker. O piattaforme di trading online. Questi siti consentono di fatto di accadere agevolmente al mondo della borsa, tramite una serie di strumenti utili.

La cosa importante, tuttavia, è sempre quella di scegliere Broker con regolare licenza da parte della CONSOB o della CySEC. Onde incappare in truffe. Occorre diffidare di quelle piattaforme che promettono lauti e facili guadagni giornalieri. In quanto il trading è una cosa complessa, che va ben studiata. E nulla viene regalato. Inoltre, affidarsi a Broker con regolare licenza significa mettere a sicuro i propri dati sensibili e i propri soldi da truffatori.

Importante poi è la formazione per fare pratica sul trading di Indici di Borsa, tramite un Conto demo per non rischiare di perdere i propri soldi reali quando si prova. E la formazione teorica, mediante ebook, webinar, incontri annuali, corsi on demand. Sempre messi a disposizione dal Broker.

E’ possibile investire sugli Indici di Borsa tramite CFD, acronimo di Contract For Difference. Ossia contratti per differenza che consentono di investire su svariati asset senza possederli direttamente. Inoltre, è possibile guadagnare sia nel caso in cui l’asset si apprezzi, che si deprezzi. Ovviamente sempre azzeccando la previsione.

