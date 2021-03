Comprare azioni SpaceX: come investire e se conviene [2021]

Dove comprare le azioni SpaceX? In effetti, non sei il solo a chiedertelo. Tutti i progetti del visionario Elon Musk attirano sempre l’attenzione del pubblico, poiché riesce quasi sempre ad anticipare i tempi. O ad essere lui stesso a lanciare nuove mode e tendenze.

Elon Musk, per intenderci, è colui che ha rilevato Tesla, diventandone Ceo e trasformandola in una società capace di rally incredibili in borsa come fossero brevi ma evidenti fiammate. Ha inventato, tra le altre cose, la piattaforma PayPal. Creandone l’embrione che poi è diventato ciò che è oggi.

Musk punta molto anche sull’intelligenza artificiale, così come nell’ibrido uomo-macchina, attraverso la creazione di micro tecnologie capaci di abitare nel corpo umano per rendere l’uomo perfettibile.

Ma non solo. Elon Musk sta puntando forte anche sulla Space economy, un nuovo mercato sul quale diverse società si stanno buttando grazie al rinverdito interesse verso lo spazio dopo qualche decennio di saturazione.

Ed ormai, sono finiti i tempi in cui sono le grandi agenzie statali delle potenze mondiali se ne interessavano. Anche lo spazio ha dato vita ad un mercato libero.

A ridare nuova linfa all’interesse della massa verso lo spazio lo studio di Marte, pianeta rosso che ha sempre appassionato l’uomo soprattutto per la possibile presenza, appunto, di marziani. L’uomo sta cercando di renderlo abitabile, colonizzabile, un giorno perfino una meta turistica (roba che un tempo era vista solo nei film di Schwarzenegger). Anche se forse la presenza umana finirà solo per renderlo meno abitabile di oggi.

E così, ha realizzato il progetto SpaceX, del quale ogni tanto sentiamo parlare per qualche nuovo lancio di un razzo in orbita. Che ora riesce ed ora fa fiasco.

Vediamo di seguito come investire sulle azioni di SpaceX, se conviene, i migliori broker, le alternative a SpaceX.

Azioni SpaceX: chi è

SpaceX è stata creata da Elon Musk in formato start-up nel 2002, con sede in California.

L’anno di fondazione è di per sé eloquente e costituisce l’ennesima prova di come Musk anticipi i tempi. Ma SpaceX è nato inizialmente come capriccio personale: renderlo un mezzo che sia in grado di fargli conoscere, esplorare fino anche a colonizzare Marte.

A sei anni dalla sua fondazione, SpaceX consegue il suo primo obiettivo: il lancio del razzo Falcon 1. Anno dopo anno la società ha raggiunto credibilità, tanto da collaborare pure con la NASA.

Versione dopo versione, ultima Falcon 9, Elon Musk è riuscito a tagliare i costi e a rendere il suo progetto sempre più ecosostenibile. In quella che è la sua costante, ma concreta, follia.

In sostanza, SpaceX di Elon Musk ha lanciato essa stessa la Space Economy. Con tanti investitori che hanno deciso di creare società che si occupassero del settore, reperendo capitali. Così come trader interessati a speculare sulle loro azioni quotate in borsa.

Come comprare azioni SpaceX

Ci dispiace deluderti, ma per ora SpaceX non è ancora quotata in Borsa e non è ancora chiaro quando esso avverrà.

Si parlava di metà 2020, ma, probabilmente, il Covid-19 ha mandato all’aria anche questo progetto. Sebbene occorra anche dire che il lavoro di SpaceX non si sia fermato malgrado la Pandemia.

Del resto, lanciare una Initial Public Offering in piena tempesta dei mercati finanziari non sarebbe stato proprio il massimo. Nemmeno per un “folle” come Elon Musk.

Dunque, occorrerà seguire con attenzione questo 2021, anche se dovrebbe essere ancora pesantemente influenzato dal Covid-19 e bisognerà vedere come proseguirà la campagna vaccinale a livello mondiale (i paesi, anche dell’Ue, si stanno muovendo molto diversamente tra loro) e se i vaccini si riveleranno davvero efficaci (Astrazeneca sta dando non pochi problemi, mentre sta acquisendo maggiore credito il vaccino russo Sputnik V).

Quindi, è più probabile che il lancio di SpaceX possa essere rimandato al 2022. O, a dopo l’estate del 2021, quando la situazione pandemica sarà più chiara. Si spera.

Dove comprare azioni SpaceX

Le azioni SpaceX, come detto, non esistono ancora giacché la società creata da Elon Musk non è ancora quotata in Borsa.

Tuttavia, ciò accadrà molto presto, sia perché Musk cerca nuovi capitali, sia perché l’intuizione che il pianeta Marte sarebbe stato di grande interesse delle istituzione e dei priva, si è rivelata azzeccata in tempi non sospetti.

Detto questo, vediamo quali sono i broker da tenere sott’occhio quando questo accadrà.

Modello di Business di SpaceX

Riguardo il business model di SpaceX, Elon Musk ha ideato la compagnia su questi postulati:

accessibilità

qualità

performances

Rispetto ad altri progetti, SpaceX conta la maggiore longevità, essendo stato in sostanza il primo ad occuparsi di Space economy e avendo acquisito negli anni anche una collaborazione attiva con la Nasa.

Inoltre, ha l’importante permesso di compiere spedizioni con astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale. E il business model si basa anche su un marketing diretto, basato su un sito ufficiale e i Social network (proverbiale è il modo con cui Musk usa Twitter, capace di lanciare hype per questa o quella società quotata in borsa).

Infine, Elon Musk sta puntando molto sulla riduzione dei costi e sulla riconversione green del progetto. Due punti essenziali affinché il progetto vada avanti.

Elon Musk: il CEO di SpaceX

Elon Musk può essere considerato il Leonardo dei giorni nostri. Visto come folle oggi ma probabilmente un genio domani.

Lasciò il Sudafrica giovanissimo per recarsi in Canada dove iniziò la sua attività col fratello: Zip2. Una sorta di mapquest prima di mapquest, ceduta poi per 307 milioni di dollari. Passò quindi dall’essere quasi un senza tetto a milionario. Qui inizia tutto.

Più in avanti ha lanciato X.com, lo stato embrionale di PayPal.

Nel 2002, dopo aver scampato la morte, ha creato SpaceX, col sogno di andare su Marte. A cui fece seguito l’acquisto di Tesla, per trasformarla in un colosso dell’auto completamente elettrica e self-drive.

Tra salite e discese sono arrivati altri progetti ed invenzioni.

Per approfondimenti: Come comprare azioni Tesla.

Competitors di SpaceX

SpaceX deve vedersela comunque con una concorrenza molto agguerrita. Se è vero che da un lato può contare sulla forte collaborazione con la Nasa e i permessi Iss, è anche vero che non sono mancati momenti difficili, come lanci andati male.

Ecco i principali competitors di SpaceX:

Virgin Galactic

ULA

Blue Origin

OneWeb

Boeing

Previsioni IPO SpaceX

Difficile dire quando la Ipo SpaceX avverrà concretamente. C’è chi parla di post-estate 2021, c’è chi pensa al 2022 quando, si spera, saremo definitivamente usciti dal Covid-19. Ma c’è anche chi pensa che la ipo SpaceX avverrà nel 2025.

Dubitiamo però che Musk attenda tanto, anche perché la conquista di Marte procede speditamente e lui vuole viverla da protagonista e beneficiarne in Borsa. Il 2025 potrebbe essere già tardi.

Conclusioni

SpaceX è uno dei tanti progetti attivi di Elon Musk, famoso Ceo di Tesla.

Nella fattispecie, SpaceX è impegnata nella Space economy, con una attenzione particolare a Marte. Prossimo obiettivo dopo la Luna.

La società non è ancora quotata in borsa, ma è bene prepararsi per quando lo farà conoscendo meglio i broker che potrebbero averla nel proprio elenco titoli.