Comprare azioni Nikola (NKLA): come investire, analisi e previsioni [2021]

Conviene investire sulle azioni Nikola (NKLA)? Le emissioni zero sono diventati un must nel mondo industriale, complici i continui imput che arrivano dalla società e dalla politica. Tutti concordi sul fatto che occorra fermare l’inquinamento.

A prescindere dai cambiamenti climatici, anche e soprattutto per le sostanze impercettibili che restano nell’aria e si depositano negli organi dell’apparato respiratorio. Tanto da mettere alla berlina anche il diesel, un tempo principale avversario della benzina.

Nell’ambito di questa lotta alle emissioni, si inserisce la società americana Nikola Corporation. Nata nel 2014 per realizzare una serie di concept di veicoli a emissioni zero. Con lo scopo di produrne in futuro.

Nikola Corporation ha sede a Phoenix, in Arizona ed è anche quotata in Borsa. Avrai forse anche intuito, dalle ambizioni della società, che il nome deriva proprio dal geniale Nikola Tesla. Al quale è dedicato anche il nome della società produttrice di veicoli elettrici: Tesla, del pittoresco Elon Musk.

E lo scopo di questa guida completa sulle azioni Nikola Corporation è capire se conviene davvero investire ed in che modo.

Attualmente la soluzione migliore per investire in Borsa è quella di sfruttare i CFDs utilizzando broker come Capital.com. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi che permettono di orientare con successo le proprie operazioni.

Per saperne di più sui servizi di Capital.com clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Nikola Corporation: chi è

Nikola Corporation è stata fondata da Trevor Milton nel 2014 a Salt Lake City, Utah.

Dopo 5 anni, Nikola ha acquisito un lotto a Coolidge, dichiarando che avrebbe prodotto autocarri entro il 2020, camion nel 2021 ed entrare in regime con 35-50.000 camion all’anno entro il 2023.

Nel marzo 2020, Nikola ha anche annunciato i suoi piani di fusione con VectoIQ Acquisition Corporation (ticker VTIQ), una società di acquisizione per scopi speciali quotata in Borsa, gestita dall’ex dirigente della General Motors Co. Steve Girsky. Ed è arrivata così la quotazione in Borsa al NASDAQ con il simbolo del ticker NKLA.

Le azioni NKLA hanno iniziato a essere negoziate il 4 giugno 2020, praticamente il giorno dopo in cui è stata completata la fusione.

Dopo 5 giorni, le azioni erano già più che raddoppiate, mentre nello stesso mese sono state avviate le prenotazioni per il camioncino Badger, il 29 giugno.

La società è stata valutata intorno ai 13 miliardi all’inizio di agosto 2020, mentre il fatturato del primo semestre è stato di $ 80.000.

Sono poi arrivate importanti collaborazioni: il gruppo CNH Industrial è entrato nella società con una partecipazione del 6,7% attraverso Iveco, mentre General Motors ha annunciato una partecipazione dell’11% in Nikola pari a circa $ 2 miliardi. Col diritto di nominare un membro nel consiglio di Nikola.

GM ha da parte sua accettato di mettere a disposizione gli impianti di produzione per iniziare la produzione del Badger. Nonché fornire le celle a combustibile a idrogeno.

La collaborazione tra Nicola e GM ha portato un incremento delle azioni della prima del 50% subito dopo l’annuncio.

Nel settembre 2020, il fondatore Trevor Milton, nonché partecipante con il 20% delle azioni, si è dimesso da Chief executive dopo aver incassato accuse di frode. E’ stato avvicendato da Stephen Girsky, che era però già nel CdA.

Dimissioni che hanno avuto come ripercussione un crollo immediato del 20 percento delle azioni Nikola Corp.

Piattaforme per investire in azioni Nikola

Se volete investire in azioni vi segnaliamo le migliori piattaforme per investire in azioni:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Copy trading, CFD azioni

*67% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD su azioni e indici Conto demo illimitato ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD azioni Segnali gratis ISCRIVITI CFD su azioni, demo gratis Servizi di intelligenza artificiale ISCRIVITI Bonus 25€ Conti Zero spread! ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

si tratta di broker regolamentati a livello europeo e registrati regolarmente in Consob.

Azioni Nikola – Riepilogo

👍 Dati societari Società americana che si occupa di progettare e produrre veicoli a zero emissioni. Soprattutto camion e furgoncini. 💻 Settore Industria automobilistica 🏢 Sede Phoenix 📊 Quotazione Borsa di New York 🏷️ Ticker NKLA 🥇Migliore piattaforma con conto demo eToro 🥇Miglior broker per azioni Capital.com

Come comprare azioni Nikola

Detto della breve storia di Nikola Corporation vediamo come comprare le azioni.

Dato che parliamo di una società quotata in Borsa solo da giugno 2020, la quotazione ha una storia troppo recente, sebbene già caratterizzata da una certa volatilità. Che probabilmente delineerà il suo futuro cammino, dato il tipo di prodotto che vende.

Per speculare al meglio sulle azioni NKLA, conviene farlo tramite trading CFD. Proprio perché ti dà l’opportunità di puntare sia al rialzo che al ribasso del titolo. L’importante è ovviamente azzeccare anche le previsioni giuste, per posizionarsi nel migliore dei modi. Quindi, dovrai imparare a prevedere nel modo migliore i movimenti dei prezzi futuri.

Anche per questo, scegliere il broker giusto è un fatto fondamentale. Perché un broker deve metterti a disposizione tutta una serie di strumenti per analizzare al meglio i grafici e i fattori esterni che influenzano il valore degli asset.

Piattaforme CFD per investire in NKLA

Quali sono le migliori piattaforme CFD per investire in NKLA? Vediamole di seguito.

Comprare azioni NKLA con eToro

Il broker eToro prevede tre licenze per operare, quindi starai sicuro sia per i fonti che per i dati personali.

Tanti i servizi che ti offre per fare trading sulle azioni NKLA, come un grafico sempre aggiornato sugli ultimi momenti e sul percorso storico.

Potrai poi vedere come lo valutano gli altri trader, dai post che scrivono. O direttamente copiare i migliori col CopyTrader.

Se ti interessano più azioni tecnologiche, con eToro puoi provare i CopyPortfolios che ne includono di più come fossero ETF.

Con eToro potrai esercitarti con un lauto conto demo, contenente 100mila euro virtuali.

A fronte di tutto ciò, occorre anche aggiungere che le commissioni e lo spread sono molto bassi.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Fare trading CFD di azioni NKLA con Plus500

Il broker Plus500 ha doppia licenza per operare, quindi anche qui potrai dormire su due cuscini.

Plus500 ha un conto demo da 40mila euro virtuali, ma che si ricarica quando scende sotto i 200 e quindi si sta esaurendo.

Con Plus500 puoi attivare un servizio di alert via mail molto comodo, che ti avvisa quando il prezzo delle azioni NKLA fanno registrare ottimi movimenti sia al rialzo che al ribasso. Così potrai posizionarti per tempo e sfruttare il trend.

Se ti serve assistenza, puoi anche contattare l’assistenza clienti in live chat, così non dovrai attendere di ricevere mail o telefonare a numeri stranieri col rischio di pagare un botto.

Plus500 prevede spread e commissioni bassi.

Con Plus500 potrai anche diversificare bene il tuo portafoglio, con oltre 2.500 asset da inserire nel portafoglio.

72% dei conti al dettaglio CFD perde denaro. Prima di fare trading dovresti cercare di capire come funzionano i CFD ed i rischi di perdita di denaro che comportano.

Comprare azioni NKLA con OBRinvest

Il broker OBRinvest prevede un conto demo da 100mila euro virtuali, ma oltre a strumenti per formarti a livello teorico. Come eBook scaricabili gratuitamente o webinar da seguire gratis.

Oltre a ciò, potrai farti consigliare comodamente via sms dagli esperti di Trading central, una società newyorkese che ha sede anche a Hong Kong e a Parigi. E clienti in quasi 150 paesi, dato che offre anche altri servizi. Si tratta, per chi non lo sapesse, di segnali di trading con tutte le indicazioni da seguire.

OBRinvest prevede commissioni e spread più bassi della media del mercato. Oltre a regolare licenza per operare.

78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Quotazione titolo Nikola in tempo reale

Ecco il grafico della quotazione in tempo reale delle azioni NKLA

Previsioni sul titolo NKLA e target price

Il futuro delle azioni Nikola è tutto da scrivere, perché, come detto, sono quotate da giugno 2018, pochi anni dopo la sua fondazione.

Un momento d’oro è stato giusto due anni dopo, nel giugno 2020, quando il 19 ha toccato quota 65,90 dollari americani. Complice l’annuncio dell’accordo con Iveco che è entrata in società. Tuttavia, già dopo circa un mese ha più che dimezzato il suo valore (30 dollari per azione).

Sono risaliti ad agosto, sfiorando i 46 dollari americani per poi riscendere. E dare vita ad alti e bassi senza però superare i 27 dollari di prezzo (novembre 2020), pur mantenendo un supporto di 11 dollari.

La società sudcoreana Hanwha ha deciso di vendere la metà della sua quota azionaria in Nikola Corporation, azienda statunitense che progetta veicoli a zero emissioni.

A marzo, Green Nikola Holdings, una sussidiaria attraverso cui Hanwha detiene una quota del 5,6 per cento in Nikola, ha annunciato di voler vendere fino a 11,1 milioni di azioni.

La società sudcoreana vuole investire in attività legate all’idrogeno, pur ammettendo che non finirà la collaborazione con Nikola. Ma la notizia non ha lasciato indifferenti i mercati.

Così come quella di novembre scorso, quando il fondatore di Nikola è stato citato in giudizio per un’accusa di frode, relativa a delle false affermazioni circa una tecnologia proprietaria dell’azienda. Nikola è sotto indagine anche da parte di altri organi di controllo.

Come detto, però, col trading CFD puoi anche trarre guadagni dalle notizie negative che travolgono le società.

Target price Nikola (NKLA)

Il titolo Nikola potrebbe subire ulteriori cali nel corso del 2021. Ma tutto dipende dalle notizie che arriveranno dalle indagini a cui è sottoposta, che potrebbero dare ulteriori contraccolpi al titolo.

Tuttavia, potrebbe anche avviare importanti collaborazioni o lanciare nuove invenzioni che potrebbero rilanciare il prezzo delle azioni.

Dunque, fissare una cifra non è molto facile, ma ipotizzando un target price il range potrebbe essere tra gli 8 e i 20 dollari americani entro il 2021.

Comprare Nikola (NKLA): le FAQ

Cos’è Nikola (NKLA)? Si tratta di una società americana dedita alla progettazione e produzione di veicoli a zero emissioni. Alcuni già lanciati sul mercato. Nata nel 2014, vanta alcune interessanti collaborazioni, come con Iveco e General Motors. Conviene investire in Nikola (NKLA)? Se si opera col trading CFD, potrebbe dar vita ad interessanti profitti perché il titolo compie sensibili sali-scendi. Dovrai comunque stare attento alle notizie che la riguardano e ai movimenti sui grafici. Su quali broker conviene investire su Nikola (NKLA)? Conviene farlo su eToro, Plus500 e OBRinvest.

Conclusioni

Nikola (NKLA) è una società americana nata nel 2014, con l’intento di progettare e produrre veicoli a zero emissioni. Soprattutto camion e furgoncini. E’ competitors di Tesla.

Negli anni ha stretto interessanti partnership come con Iveco e General Motors, sebbene a novembre il fondatore Trevor Milton sia stato accusato di frode. Dimettendosi anche da Chief executive. E anche la società è stata posta sotto la lente d’ingrandimento del Fisco americano. Il che sta minando pesantemente il progetto.

Di fatto le azioni Nikola sono in una fase delicata, ma investendo col trading CFD si può cercare di speculare al rialzo e al ribasso sul titolo.