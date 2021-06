Azioni Visa: società punta deciso su criptovalute e Fintech

In questo inizio giugno, le azioni Visa stanno puntando forte alla resistenza intorno ai 236 dollari, massimo storico toccato il 29 aprile.

A sostenere questo rally, iniziato seppur in modo incostante con l’inizio della Pandemia, il fatto che dopo tanti rumors, Visa sta finalmente puntando concretamente sulle criptovalute.



La conferma arriva da quanto dichiarato da Nikola Plecas, Chief of news payments flows, VISA Consulting and Analytics in Europa.



“Il mondo delle valute digitali e della crittografia si è evoluto molto in modo significativo dal lancio del 2009 di Bitcoin”, ha detto in una nota. Poi proseguendo:



“La strategia di Visa è quella di essere una rete di reti e essere davvero in grado di originare e terminare nuovi flussi di pagamento al di fuori delle guide delle carte. Abbiamo spinto fortemente verso questi nuovi flussi negli ultimi due anni con prodotti come B2B Connect, Visa Direct, Push to pay, e le valute digitali cadono naturalmente in quella categoria”.



Visa però intende dividere le criptovalute in 2 gruppi distinti: le criptovalute decentralizzate in senso stretto e le stablecoin. Queste ultime sono una scelta importante giacché ben viste dalle organizzazioni istituzionali e governative nonostante abbiano un peso ridotto sul mercato generale.



“Vediamo gli stablecoin con il potenziale per essere utilizzato dai consumatori e dai commercianti allo stesso modo in cui sono le valute Fiat esistenti”, aggiunge Plecas. “E quando si tratta di aree di opportunità, ci sono molti spazi per organizzazioni come la nostra.”



Mentre molti usano i termini criptoCurrency e valuta digitale in modo intercambiabile, Visa ha scelto di concentrarsi sulle valute digitali.



Gli sforzi di valuta digitale di Visa si riducono attualmente in cinque aree. Alcuni di questi sono ben consolidati e già contribuiti alla crescita dei ricavi della Società, mentre altri sono nelle prime fasi e sono improbabili che facciano un impatto significativo sulla parte superiore della VISA nel prossimo futuro.

Come Visa intende puntare sulle criptovalute

La scelta di Visa riguardo le criptovalute può essere divisa in 5 punti.

Renderne facile l’utilizzo

Il primo è forse il più ovvio: rendere facile per i consumatori comprare criptovalute, mediante wallet e scambi “drive acceptance”. Quest’area ha ottenuto una menzione nel rendimento più recente dei guadagni di Visa come il secondo più grande contributore di crescita nella sua carta non presente escluso il segmento di viaggio. La crescita più grande è stata l’ondata di e-commerce.

Conversione delle criptovalute in FIAT

“Vogliamo assicurarci che tu sia un consumatore in grado di utilizzare le criptovalute in Exchange e wallet in grado di incassare sulle carte Visa e quindi iniziare a spendere in uno dei nostri 70 milioni di punti vendita”, afferma Plecas.

Uso di API

Mentre questi due sono in pieno svolgimento, uno sviluppo più recente è il terzo pilastro, che è l’uso di API di valuta digitale per consentire alle banche di aggiungere opzioni di pagamento in criptovalute per i loro clienti.

Neobank First Boulevard è diventato il cliente pilota all’inizio di quest’anno, tuttavia Plecas evidenzia che Visa “cerca di estendersi ad altri mercati e regioni” con i suoi prodotti.



“Abbiamo rapidamente capito che c’è il potenziale per essere il prossimo gen di Neobanks”, spiega. “Stanno anche facendo molte delle loro operazioni di tesoreria, pagando venditori e dipendenti già in stablecoin.”

Puntare sulle Stablecoin

Come anticipato, per fare tutto ciò Visa sta puntando soprattutto sulle cosiddette Stablecoin. E VISA ha già svolto sua prima transazione in Stablecoin, lo USDC, quest’anno.



“I pagamenti in USDC è molto simile alla sistemazione in USD”, spiega.



“Quello che abbiamo fatto è un aggiornamento delle operazioni di infrastruttura del tesoro esistenti per poter ricevere queste attività, perché in realtà la ricezione è ora effettuata attraverso binari del Blockchain. E col passare del tempo si evolve, vogliamo supportare altre stallecoin.”

Lancio di CBDCS da parte delle banche centrali

Il pilastro finale, tuttavia, è quello di più lungo termine: il lancio di valute digitali della Banca centrale (CBDCS). Secondo la Bank for International Settlements, l’86% delle banche centrali del mondo sta ora considerando il lancio di CBDC di una forma o l’altra.

Già ad oggi, 1 banca centrale su 10 a livello mondiale sta lanciando questo progetto pilota.

“In questo modo, saranno integrati nel modo giusto nell’ecosistema di pagamenti esistenti”, afferma Plecas. Che poi aggiunge: “Noi di Visa, vogliamo assicurarci che i nostri prodotti e servizi agiscano come un ponte tra i nostri clienti esistenti e i nuovi clienti e Blockchain Rails coinvolti con valute digitali”.

Importante in questo sarà anche il ruolo della B2B. Come ammette Plecas: “B2B è un’area di alta crescita, elevata importanza e alto interesse per tutti i visti. E vediamo che le valute digitali possono integrare alcune delle soluzioni esistenti che abbiamo in questo spazio”, afferma Plecas.

Tuttavia, mentre le valute digitali possono avere un impatto sullo spazio B2B, e in alcuni casi lo stanno già facendo, è probabile che l’adozione istituzionale più ampia richieda del tempo.

Visa punta forte anche sulla Fintech

Terry Angelos, vicepresidente senior e responsabile globale di Fintech presso Visa, intende sfruttare a pieno il potenziale di $ 105 miliardi e ed oltre 2.860 offerte provenienti dalla Fintech.

Visa Fintech Partner si connette in modo più ampio possibile, spostandosi oltre la sua presenza iniziale in Europa (a partire dallo scorso anno) per raggiungere nuovi mercati. Compresi gli Stati Uniti, l’America Latina, i Caraibi , Europa, Medio Oriente e Africa.

Secondo Angelos: “Si tratta di portare innovazione dalle aziende tecnologiche – alcuni dei quali Fintechs – ai nostri clienti esistenti, molti dei quali sono banche tradizionali e alcuni dei quali sono anche Fintechs.”

Per approfondimenti potete consultare la nostra guida sulle azioni Fintech.



Per l’apertura dell’account, quei partner includono Provenzar, Onfido, Neuro-ID, Middesk, Jumio e altri.

I partner Carholder sono partner che includono Travelbank, FirstSource, Fintel Connect ed Extend. I partner per l’aggregazione e l’analisi dei dati includono Very Good Security, Provenir, Skyflow, Railz, ecc.



Ha detto che in termini di sforzi di sensibilizzazione, i clienti di Visa possono contattare i partner della rete di pagamento attraverso il sito dei partner VISA, ed in alcuni casi, effettuare le introduzioni necessarie.



Visa ritiene di essere in grado di aiutare i suoi clienti più grandi ad affrontare la gestione e la sicurezza dell’identità online. E per i clienti retails che non hanno risorse comparabili in termini di capitale, collaborare con i partner potrà solo rafforzare le funzionalità self-service.



Angelos ha notato che, nel collegare Fintechs con i clienti nel programma espanso, le aziende possono avere più certificazioni. I partner di Visa Ready, ad esempio, possono aiutare a lanciare soluzioni di pagamento e aiutare a connettere i client all’infrastruttura visa. Altri Fintechs, che non sono ancora partner di Visa, possono passare attraverso il programma Fast Track per accedere alla rete di Visa.



Il processo di controllo di Visa, ha detto, si concentra sul portare a bordo di Fintechs sufficientemente finanziati e in grado di gestire le esigenze dei clienti Visa, insieme a audit di sicurezza e controlli di sfondo.



“Vogliamo anche avere più partner in ognuna di queste funzionalità”, ha concluso Angelos.

