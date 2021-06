Comprare azioni Square (SQ): analisi, come investire e previsioni [2021]

Chi è Square (SQ)? Conviene comprare azioni Square (SQ)?

Ecco una guida completa sulle azioni Square, anticipandoti che si tratta di una società americana con sede a San Francisco, che offre servizi per i pagamenti online.

Dunque, è una società addentrata nella new economy 2.0, fatta di pagamenti virtuali. Sebbene, come saprai, non manca la concorrenza in questo settore.

Essendo Square quotata in borsa, si propone anche come interessante asset per il trading online. E qui vedremo dove conviene comprare le azioni e se conviene.

Attualmente la soluzione migliore per investire in Borsa è quella di sfruttare i CFDs.



Square: chi è?

Come anticipato nell’incipit, Square, Inc. è un’azienda statunitense nata nel 2009 e specializzata nei servizi finanziari e di pagamento mediante smartphone o tablet. Quindi, pagamenti virtuali a mezzo mobile.

La sua sede è a San Francisco in California (USA). È quotata alla borsa di New York da novembre 2015 con simbolo SQ.

Oggi vanta una valutazione di mercato di circa 100 miliardi di dollari.

Il fondatore di Square è Jack Dorsey, che nel 2009 ha avuto questa brillante idea da un problema di un suo amico: Jim McKelvey. Il quale non riuscì a vendere rubinetti e accessori in vetro per 2mila dollari americani giacché non poté accettare pagamenti in carte di credito.

Dorsey è anche co-fondatore di Twitter, e lo stesso McKelvey ha dato il suo contributo per la nascita della società.



Il nome “Square” non deriva da Piazza come si potrebbe pensare, ma dai lettori di schede a forma quadrata dell’azienda.

Conviene investire in azioni Square?

Da febbraio 2021, le azioni di Square sono state scambiate a oltre $ 220 per azione e la sua capitalizzazione di mercato è valutata a $ 120 miliardi. La società, come tanti altri titoli tecnologici, ha beneficiato appieno del Covid-19.



Square ha investito a fine 2020 l’1% delle sue attività totali (50 milioni di dollari) in bitcoin, per un valore di oltre 220 milioni di dollari. Proprio quando il bitcoin intraprendeva un nuovo rally straordinario, che ha fatto approdare il prezzo oltre i 63mila dollari americani.

Square ha acquistato altri $ 170 milioni di bitcoin nel febbraio 2021, arrivando ad un investimento in bitcoin di 500 milioni di dollari americani.



Il 2 marzo 2021 Square si è accordata per acquistare la maggioranza di Tidal, per una cifra che ha sfiorato i 300 milioni di dollari in contanti e azioni. Il rapper Jay-Z si è unito al CDA della società essendo un investitore nella società.

Per chi non lo sapesse, Jay-Z è un famoso rapper americano di colore, anche discografico. Marito di Beyoncé.

Square: dati societari

Vediamo quali sono i principali dati societari di Square:

Jack Dorsey, Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer

James M. McKelvey, Independent Director

David A. Viniar,Lead Independent Director

Mary G. Meeker, Independent Director

Alyssa Henry, Seller Lead

Roelof Frederick Botha, Independent Director

Lawrence H. Summers, Independent Director

Paul Clive Deighton, Independent Director

Randall J. Garutti, Independent Director

Anna Patterson, Independent Director

Sivan Whiteley, General Counsel and Corporate Secretary

Amrita Ahuja, Chief Financial Officer

Amy Brooks, Independent Director

Brian Grassadonia, Cash App Lead

Darren Walker, Director

Shawn Carter, Director

Dati di contatto:

San Francisco, CA 94103, United States

Telefono: +1-415-3753176

Fax: 302-6745266

Servizi offerti: Tutto si svolge tramite la app Square Point of Sale. Grazie ad essa, un venditore può accettare i pagamenti mediannte banda magnetica (a scorrimento), Europay, MasterCard e Visa (EMV) (a dip), o Near Field Communication (NFC) (un tap). Ed ancora, tramite servizi Square Invoices, Square Virtual Terminal o il sito Internet del venditore.

Square offre anche servizi di documentistica come:

reportistica e analisi

ricevute digitali

gestione delle controversie di pagamento

protezione contro il chargeback

conformità PCI (Payment Card Industry)

Le azioni Square sono aumentate fino al 6% nel trading after-hour giovedì dopo che la società ha riportato utili fiscali del primo trimestre che hanno superato le aspettative di Wall Street.



Rendimenti Q1 2021:



Utile per azione: 41 centesimi, rispetto ai 16 centesimi previsti dagli analisti.

Entrate: $ 5,06 miliardi contro $ 3,36 miliardi previsti. Le entrate del primo trimestre sono salite a $ 5,06 miliardi, in crescita del 266% anno su anno, in gran parte grazie ai guadagni delle entrate bitcoin.

Utile netto: 39 milioni di dollari.

Utile lordo: cresciuto del 79% anno su anno a $ 964 milioni nel trimestre conclusosi il 31 marzo.

Utile lordo di Cash App è stato di $ 495 milioni, in crescita del 171% anno su anno.

$ 3,5 miliardi di entrate bitcoin, in aumento di 11 volte anno su anno. Ma l’utile lordo di bitcoin è stato di soli 75 milioni di dollari, ovvero circa il 2% delle entrate.

Azioni aumentate di circa il 2,3% dall’inizio dell’anno, mentre il Nasdaq è cresciuto di circa il 5,8% nello stesso periodo.

Square: il modello di Business

Il modello di business di Square è basato sui servizi specializzati nei pagamenti mobile e contactless. La quale sta investendo massicciamente anche in bitcoin, credendo fermamente in questo asset digitale.

Il principale guadagno deriva dalle commissioni, come 2,75% a strisciata, 3,75%, più 15 centesimi per le transazioni inserite manualmente.

Square, come ogni altra piattaforma che offre sistemi di pagamento, è anche connessa a rischio frode. Qualche anno fa, per esempio, fece scuola una perdita subita di 5,7 milioni di dollari a causa della frode legata ad un singolo venditore che utilizzava il suo sistema di pagamenti. E queste sono notizie che influiscono pesantemente anche sull’andamento delle azioni.

Non molto lucroso fu l’accordo commerciale che legà Square a Starbucks, nota catena di lounge bar. La partnership durò dal 2012 al 2015 ma le transazioni effettuate dai clienti sono costate a Square più di quanto ha incassato.

Infine, il grosso delle azioni è ancora concentrato in Jack Dorsey, Ceo di Twitter.

Square: i competitors

Vediamo quali sono i principali concorrenti di Square:

QuickBooks

Il software di contabilità di punta di Intuit, QuickBooks, è stato uno dei principali attori nella finanza per le piccole imprese. Oltre ai servizi avanzati di contabilità, Inuit offre un sistema di pagamento mobile chiamato QuickBooks Payments.

Gli utenti dovranno scaricare l’app e possono anche ottenere un lettore di schede. Intuit offre 2 opzioni:

Un lettore di chip e banda magnetica, il primo dei quali è gratuito, con unità aggiuntive che costano $ 19

Un lettore di chip, banda magnetica e contactless, che costa $49

PayPal Here

PayPal domina il regno dei pagamenti online, quindi non dovrebbe sorprendere che la società abbia anche lanciato il proprio servizio di lettura di carte di credito mobile.



Gli utenti possono scaricare l’app PayPal Here e integrarla con il lettore di carte.

PayPal offre 2 diverse opzioni di lettore di carte: un lettore chip-and-swipe che può essere collegato a qualsiasi dispositivo mobile per accettare pagamenti ovunque e lettore di carte chip-and-tap e supporto di ricarica che è meglio se la tua azienda gestisce spesso le transazioni in-person transactions at a counter.

Il sistema POS mobile chip-and-swipe è gratuito con i nuovi account PayPal Here; altrimenti, costa $ 24,99. Il lettore di schede chip-and-tap e il caricabatterie costano $ 79,99.

Per approfondimenti consulta la nostra guida su come comprare le azioni Paypal.

Verifone

Sebbene non sia così ampiamente conosciuto come Square o alcuni degli altri concorrenti, Verifone è davvero un competitors importante per Square.

Una cosa che distingue Verifone è la sua vasta gamma di prodotti. Fa molto di più che dotare i proprietari di piccole imprese di sistemi di punti vendita abilitati per smartphone: Verifone offre sistemi avanzati di elaborazione dei pagamenti e numero di identificazione personale (PIN).



Alcune opzioni di Verifone includono:

POS integrato

Sistemi POS mobili portatili

Sistemi di conteggio e PIN pad

Scorrimento portatile e tastierino PIN

Sistemi di pagamento non presidiati

Diversi servizi di pagamento mobile Verifone sono autosufficienti, il che significa che non dovranno essere integrati con gli smartphone.

ShopKeep di Lightspeed

Come alcuni altri concorrenti di pagamenti contactless Square, Shopkeep di Lightspeed si rivolge specificamente a ristoranti, negozi al dettaglio, mazze da golf e resort.

ShopKeep di Lightspeed ha molti degli stessi servizi standard che troverai da un altro sistema POS mobile, ma offre anche strumenti che puoi utilizzare per la gestione aziendale e il marketing, come:

Offrire ed elaborare le carte regalo

Imposta un menu e una planimetria per i ristoranti

Gestisci le vendite online e in negozio

Creare e gestire programmi di fidelizzazione dei clienti

Integra il tuo software di contabilità

Analisi delle recensioni

Tuttavia, c’è uno svantaggio. L’app di analisi di ShopKeep è disponibile solo su iPad.

Clover Flex

Clover Flex è un piccolo sistema portatile che può essere utilizzato con tutti i tipi di pagamento. Le sue caratteristiche includono:

Scansione di codici a barre

Stampa scontrini

Gestire tavoli e ospiti nei ristoranti

Accettare carte regalo

Promozione di offerte e sconti

Clover offre anche la possibilità di personalizzare completamente il proprio sistema POS per soddisfare le esigenze uniche di un’azienda.

C’è anche Clover Go, un lettore di schede Bluetooth per magstripe, chip e pagamento contactless per le piccole imprese che non hanno bisogno di queste opzioni avanzate.

Altri dispositivi Clover per i tuoi sistemi di punti vendita includono la Station (che è più simile a un registratore di cassa completo) per più di $ 1.000 e il Flex palmare per quasi $ 500. Clover offre opzioni di pagamento mensili.

Grafico azioni Square in tempo reale

Qui sotto potete controllare l’andamento delle azioni Square in real time:

Opinioni su Square

Square ha una discreta media su Google Pay, dato che viene valutata al momento della scrittura con 4.3 su oltre 132mila recensioni.

Prevalgono i feedback a 5 stelle, mentre in netta distanza troviamo praticamente parimenti quelle di 4 e 1 stella.

Il consiglio è di dare sempre maggiore peso alle recensioni più recenti, poiché sono maggiore spia di miglioramenti o peggioramenti della piattaforma.

Su App store di iOS, invece, Square viene recensita ottimamente. Con 4.8 su oltre 263mila recensioni. Qui l’80% delle recensioni affida un voto 5 su 5 alla app, mentre il restante 20 vede dominare le 4 stelle e quasi vicino le altre votazioni.

E’ una app quindi ben valutata in generale.

