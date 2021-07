Comprare azioni Reply (REY): come investire, analisi e previsioni [2021]

Come comprare azioni Reply (REY)? Conviene? Siamo ben lieti di occuparci di una bella realtà italiana, dato che spesso, quando si parla di azioni, ci si riferisce soprattutto a quelle americane.

Infatti Reply S.p.A. è una società italiana di consulenza. Che si occupa di system integration, applicazioni di digital services ed è specializzata nella progettazione, implementazione e manutenzione di soluzioni basate su Internet e sulle reti sociali.

Essendo quotata alla Borsa di Milano e facente parte degli indici FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia STAR, puoi anche provare a fare trading online su di esse tramite i CFD.

Ecco dunque una guida completa sulle azioni Reply (REY).

Cos’è Reply S.p.A

Come detto nell’incipit, Reply S.p.A. è una società italiana che si occupa dei seguenti settori di attività:

consulenza

system integration

applicazioni di digital services

specializzata nella progettazione, implementazione e manutenzione di soluzioni basate su Internet e sulle reti sociali

E’ quotata presso la Borsa valori di Milano, negli indici FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia STAR.

Conviene investire sul titolo Reply?

E’ stata fondata nel 1996 in quel di Torino da un gruppo di manager dell’IT guidati da Mario Rizzante. A dieci anni dalla nascita, il timone della società è passato nelle mani di sua figlia Tatiana. La quale ha dato una impronta più europeista al gruppo, espandendosi in realtà importanti come Inghilterra e Germania. Inoltre, Reply ha avviato nuove sedi insediandosi laddove c’erano realtà già avviate, come fatto in altri paesi dell’Europa centrale. Quali Belgio, Lussemburgo e Francia.

Laureata in Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino, Tatiana Rizzante nel 1995 ha avviato la sua carriera in una società di innovation management. Dove si è occupata di sperimentazione e ricerca sulle tecnologie internet.

Da febbraio 2020 è consigliere d’amministrazione indipendente del gruppo editoriale GEDI, avvicendando Elisabetta Oliveri.

Il Sole24Ore l’ha inserita nel 2019 (dati 2018) tra le donne manager più influenti e pagate d’Italia.

Altro membro della famiglia è Filippo, figlio di Mario e fratello di Tatiana. Nominato chief technology officer e nel 2013 Cavaliere del Lavoro.

La crescita di Reply è stata galoppante negli anni zero del Duemila, dato che il fatturato è aumentato da 33.3 milioni di euro nel 2000 (quando è avvenuto l’approdo in Borsa) a 884 milioni di euro sette anni dopo.

Nel 2004, la rivista economica Forbes, che ogni anno misura la forza economica delle società o dei paperoni del mondo, ha piazzato Reply tra le prime 25 società italiane a maggiore tasso di crescita. Può essere dunque una occasione interessante per chi vuole investire in Borsa su questo titolo.

Azioni Reply: Riepilogo

❓Dati societari Reply S.p.A. è una società italiana di consulenza. Che si occupa di system integration, applicazioni di digital services ed è specializzata nella progettazione, implementazione e manutenzione di soluzioni basate su Internet e sulle reti sociali. 💻Settore System Integration / Consulting 🏢 Sede Torino 📊 Quotazione Borsa di Milano 👍 Ticker REY

Piattaforme per investire in azioni Reply

sono registrate in Consob e dunque sono tra le più sicure da utilizzare.

Azioni Reply: valore e modello di business aziendale

Il modello di Business di Reply è di tipo “a rete”, vale a dire formato da decine di società controllate da una capogruppo.

Valore società

Il Q1 dl 2021 si è chiuso positivamente per Reply.

Il gruppo, che opera anche nel settore del digital marketing e advertising con le agenzie Bitmama, Triplesense Reply, Like Reply e Xister, ha registrato in questo periodo un fatturato consolidato a 352,4 milioni di euro. Con un +11,2% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Ebitda consolidato: 59,6 milioni (47,6 milioni nel 2020) ed è pari al 16,9% del fatturato

Ebit: 47,9 milioni (38,0 milioni nel 2020), ed è pari al 13,6% del fatturato

Utile ante imposte: 47,6 milioni (33,9 milioni nel 2020), pari al 13,5% del fatturato

Posizione finanziaria netta del gruppo: 227,9 milioni, contro i 158,7 milioni di fine 2020

Mario Rizzante sintetizza così questi numeri positivi:

“sono stati possibili grazie alla nostra esclusiva focalizzazione sulle nuove nicchie di specializzazione tecnologica e alla resilienza del nostro modello a rete. La combinazione di questi due fattori ci ha permesso di compensare, molto velocemente, il rallentamento delle attività legate ai settori più colpiti, quali, ad esempio, i trasporti, il manifatturiero e il turismo”

ecco perché prima parlavamo di importanza della diversificazione, soprattutto nei momenti di forte crisi come quelli indotti dal Covid-19.

Settori

Ogni società controllata si focalizza su uno specifico business ed opera in diversi settori come:

big data

cloud computing

digital media

IOT (Internet of Things)

Core business

Energy and Utilities

Telecom, Media & Entertainment

Industrial Products

Distribution & Transportation

Banking

Insurance

Public Sector

Healthcare

Cybersecurity

Come si può evincere da questo elenco, il portafoglio di Reply è molto variegato e consente un equilibrio dei rischi. Andiamo dal settore finanziario ed assicurativo a quello tecnologico, passando per trasporti ed energia.

Management

Mario Rizzante, 73: Chairman of the Board, Chief Executive Officer

Tatiana Rizzante, 51: Chief Executive Officer, Executive Director

Fausto Forti, 71: Non-Executive Lead Independent Director

Claudio Bombonato, 75: Executive Director

Filippo Rizzante , 49: Executive Director

Daniele Angelucci, 65: Chief Financial Officer, Executive Director

Elena Maria Previtera , 49: Executive Director

Secondina Giulia Ravera, 54: Non-Executive Independent Director

Francesco Umile Chiappetta, 60: Non-Executive Independent Director

Marco Cusinato, 2021: Director

Patrizia Polliotto, 2021: Director

(Filippo e Tatiana Rizzante detengono il 12,91% ciascuno di Alika, la holding che ha il 53,5% di Reply. La quota di controllo della holding è scesa al 45,1% ad ottobre 2017).

Fatturato

1,25 miliardi € (2020)

Dipendenti

9.059 (2020)

Contatti

Usare i CFD per investire in Reply

I Contract for difference sono contratti derivati che consentono di investire su un asset sia al rialzo che al ribasso. Potendo così sfruttare tutti i movimenti di prezzo in entrambe le direzioni.

Inoltre, trattandosi di contratti derivati, non acquisterai le azioni direttamente ma lo farai in modo indiretto. Sollevandoti ciò da oneri burocratici o maggiori rischi economici.

Inoltre, potrai defilarti più agevolmente dall’investimento, approfittando di movimenti momentanei di prezzo. Sebbene il CFD sia anche adatto per investimenti di lungo termine. Il cosiddetto buy and told, chiamata volgarmente in italiano strategia “cassettista”.

E’ importante anche scegliere il miglior broker per farlo, per non cascare nelle tante truffe presenti nel trading, non imbatterti in costi alti in termini di commissioni e spread e avere a disposizione tanti servizi.

Grafico azioni Reply in tempo reale

Ecco il grafico delle azioni Reply in tempo reale.

Competitors di Reply

Dato che per decidere se conviene investire sulle azioni Reply devi dare anche una occhiata alla concorrenza, vediamo quali sono i principali competitors di Reply.

Be Think Solve Execute S.p.a.

Mettiamo al primo posto tra i concorrenti più temibili per Reply Be Think Solve Execute S.p.a. Azienda specializzata in particolare nel settore della consulenza in tecnologia dell’informazione.

Il gruppo possiede diverse filiali e propone dei servizi di:

consulenza aziendale

servizi di tecnologie dell’informazione

gestione di procedure e documenti

servizi di ingegneria di gestione di progetto e di integrazione di sistemi

sviluppo di prodotti

servizi per la clientela

organizzazione

operazioni IT

risorse umane

I settori dove opera sono:

telecomunicazioni

finanza

energia

media

Numero dipendenti: 1.167 nel mondo

NNIT A/S

Questa è una azienda danese specializzata in consulenza, sviluppo e outsourcing.

I settori verso cui si affaccia sono:

imprese

servizio pubblico

istituti finanziari

aziende nel settore delle scienze della vita

Knowit AB

Altra realtà scandinava, ma proveniente dalla Svezia.

Propone ai propri clienti servizi di:

consulenza in tecnologia dell’informazione

soluzioni IT

procedure su misura

application management

business e IT management

decision support

system development

gestione della tecnologia, test

gestione della qualità, web, collaboration

Numero dipendenti: oltre 2.260 dipendenti nel mondo.

eWork Group AB

Ecco un’altra realtà svedese: il gruppo eWork Group AB. Questa azienda opera soprattutto nel settore della consulenza fornendo dei servizi rivolti a 4 settori di attività principali.

Previsioni azioni Reply

Il titolo Reply promette bene grazie ad alcune partnership di rilievo suggellate negli ultimi tempi.

Degna di nota è quella siglata nel 2017 tra una filiale del gruppo Reply, la società Avantage Reply, e la società Credo.

Questa partnership si inscrive nelle iniziative di cambiamento nei settori del rischio, della finanza, della gestione di cassa e delle operazioni di questa filiale.

Credo è un’azienda nata nel 2001, è attualmente uno dei principali operatori nell’ambito del rischio connesso ai crediti. Entrambi collaboreranno integralmente per la fase II del IFRS9.

Avantage Reply rafforzerà così il proprio ruolo come principale studio di consulenza per la gestione dei rischi e delle regolamentazioni. Potrà così fornire ai propri clienti una soluzione innovativa, abbordabile e conforme per la fase II del IFRS9.

Una seconda partnership che vale la pena analizzare è Oracle arrivata nel 2019, tramite la sua filiale Red Reply, specializzata nelle piattaforme Oracle Cloud IaaS e PaaS.

La filiale è stata così ricompensata per il suo lavoro in qualità di partner di Oracle Cloud Managed Service Provider.

Red Reply ha infatti lanciato un progetto il cui obiettivo è riorganizzare la Policy Enterprise DataWarehouse di Verti Assicurazioni (una società che opera nel settore delle assicurazioni online) proprio con Oracle Cloud Autonomous DataWarehouse.

DataWarehouse un database manuale utile per operazioni di settaggio, sicurezza, backup, aggiornamenti e altre attività correnti.

Non bisogna poi dimenticare la concorrenza, che va sempre monitorata.

Per quanto riguarda l’andamento delle azioni Reply, che da quando è esplosa la Pandemia hanno conosciuto una crescita molto ampia. Passando da 46 euro del 27 marzo a 146 euro il 2 luglio 2021. Praticamente quasi quadruplicate di valore in Borsa online.

Al momento della scrittura hanno ritracciato intorno ai 140 euro ma le premesse ci sono tutte per ulteriori rialzi.

Possiamo ipotizzare un target price in un range di prezzo tra i 120 euro e i 160 euro. Ipotizzando come prezzo medio proprio quello al momento della scrittura.

La forchetta è un po’ ampia perché preferiamo mantenerci larghi rispetto a chi spara cifre precise che spesso non si verificano.

Comprare azioni Reply: le domande frequenti

Di cosa si occupa Reply? La società di origini torinesi ha un core business molto ampio, che le consente di controbilanciare eventuali periodi di difficoltà.

Ecco i settori principali di azione:



Energy and Utilities

Telecom, Media & Entertainment

Industrial Products

Distribution & Transportation

Banking

Insurance

Public Sector

Healthcare

Conviene comprare azioni Reply (RPY)? La società si sta facendo notare per rialzi di prezzo molto alti, soprattutto da quando è esplosa la Pandemia Covid-19. Sfiorando anche i 150 euro di massimo storico.

Le recenti partnership lasciano ben sperare per il futuro ma tenendo sempre d'occhio la concorrenza.



Le recenti partnership lasciano ben sperare per il futuro ma tenendo sempre d’occhio la concorrenza.Con il trading CFD puoi comunque posizionarti al rialzo o al ribasso sul titolo a seconda delle tue previsioni.



Puoi provare con broker come eToro e Capital.com. Quali sono le previsioni sulle azioni Reply? Il titolo potrebbe avere nella seconda metà del 2021 un range di prezzo medio intorno ai 140 euro. Con un minimo di 120 euro e un massimo di 160 euro.

Conclusioni

Reply S.P.A. è stata fondata nel 1996 a Torino da un gruppo di manager dell’IT guidati da Mario Rizzante. Nel 2006, il timone della società è passato nelle mani di sua figlia Tatiana a partire dal quale si è espansa in realtà importanti come Inghilterra e Germania.

Inoltre, Reply ha avviato nuove sedi insediandosi laddove c’erano realtà già avviate, come fatto in altri paesi dell’Europa centrale. Quali Belgio, Lussemburgo e Francia.

La società ha un portafoglio business molto ampio. Impegnata com’è nei seguenti settori:

Energy and Utilities

Telecom, Media & Entertainment

Industrial Products

Distribution & Transportation

Banking

Insurance

Public Sector

Healthcare

Cybersecurity

A dispetto del terribile anno finanziario 2020, pesantemente influenzato dal Covid-19, la società ha fatto registrare una crescita molto sostenuta. Anche in borsa.

Puoi provare ad investire sulle azioni Reply con il trading CFD su broker regolamentati come quelli che vi abbiamo proposto in questa guida.