Comprare Aave (AAVE): token, guida e come investire [2021]

Comprare la criptovaluta Aave (AAVE) conviene? Quali sono i migliori broker per farlo? Lo vediamo in questa guida completa.

Si tratta di uno dei primissimi progetti DeFi, prima chiamato ETHLend. In origine, è stata creata per offrire prestiti decentralizzati con garanzie in formato criptovalute. Col tempo, però, si è trasformata in qualcosa che va oltre la semplice piattaforma di criptovaluta.

Dunque, vediamo in cosa consiste il progetto Aave, come investire, se conviene ed altri aspetti.

La soluzione migliore per operare sulle criptovalute rimane quella dei CFD. Ricordiamo che le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo delle criptovalute. Ad esempio eToro (trovi qui il sito ufficiale) permette di negoziare sulle migliori critptovalute in circolazione, non solo su Bitcoin. Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Aave : il progetto

Aave è nato nel 2017, come detto inizialmente, col nome di ETHLend. La ICO iniziale ha raccolto 17 milioni di dollari. In concomitanza, è stato lanciato anche il token LEND.

L’idea della piattaforma è quella di consentire di richiedere prestiti mettendo in garanzia un collaterale. Ciò ha fatto sì che la piattaforma crescesse di importanza, sia per chi cercava prestiti, sia per chi voleva ottenere profitti.

Conviene investire in AAVE?

L’anno seguente dal lancio, però, gli sviluppatori di ETHLend hanno trasformato la piattaforma prevedendo nuovi servizi, ribattezzandola AAVE.

E’ stato anche cambiato il meccanismo di erogazione dei prestiti, questa volta basato sui mercati della liquidità. Quindi, facendo in modo che i prezzi fossero calcolati in base alla disponibilità delle attività sullo stesso.

I prezzi sulla piattaforma AAVE sono definiti algoritmicamente tenendo conto della domanda e dell’offerta degli asset. Qualcosa di simile a Uniswap o Curve.

In questo modo, agli utenti viene data una doppia possibilità:

Investire denaro in pool per creare liquidità: ottengono quindi un profitto erogando prestiti ed ottenendo anche interessi.

ottengono quindi un profitto erogando prestiti ed ottenendo anche interessi. Offrire prestiti con varie garanzie, opzioni di collateralizzazione e politiche operative.

Dunque, per capire praticamente come funziona, il meccanismo alla base di AAVE va pensato come la richiesta di un mutuo presso una banca. Come utente, ti viene chiesta una garanzia sotto forma di criptovalute per le quali ti offre denaro (sempre sotto forma di criptovalute) come prestito. Il tutto, a condizioni molto chiare.

Alla restituzione del prestito, la piattaforma ottiene i suoi profitti e puoi recuperare le tue criptovalute senza grossi problemi. Tutto viene messo “nero su bianco” su smart contract.

Il grande vantaggio è che non ci sono intermediari, con una tassazione molto vantaggiosa rispetto a quanto avviene nel sistema di erogazione prestiti tradizionale.

Come tutte le cose, anche la piattaforma AAVE ha i suo svantaggi. Che consiste soprattutto nel basso interesse fornito dai suoi pool, che rende questo protocollo meno attraente per gli investitori.

Ciò viene controbilanciato dal fatto che AAVE può sfruttare le tue posizioni all’interno di altre piattaforme. Si pensi a Compound o Yearn Finance.

Broker per investire in cripto

Qui di seguito ti proponiamo un elenco dei migliori broker per investire con i CFD in criptovalute:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI CFD su Bitcoin e Criptovalute Segnali gratuiti ISCRIVITI Social trading

*75% dei trader perde soldi Trading Bitcoin, criptovalute ISCRIVITI CFD trading su Bitcoin Piattaforma di qualità ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Comprare Aave (AAVE): Cosa serve per iniziare?

Cosa occorre per comprare la criptovaluta AAVE? Le strade che hai davanti sono 2:

Comprare AAVE tramite Exchange

Comprare AAVE con broker CFD

Comprare AAVE tramite Exchange

Nel primo caso, andrai ad investire direttamente sulla criptovaluta. Quindi, dovrai cercare di sfruttare i movimenti del prezzo, acquistandola quando è su livelli bassi per poi rivenderla e approfittare dei rialzi di prezzo scambiandola con altre criptovalute o valute FIAT.

La scelta degli Exchange è molto delicata, perché oggi come oggi ci sono in circolazione molte piattaforme ma poche sono sicure. E rispettano la tutela dei dati dell’utente nonché proteggono i loro fondi da attacchi Hacker.

Exchange più sicuri sono per esempio Coinbase e Binance. Il primo, è sbarcato anche in Borsa di recente e da solo movimenta oltre un decimo del mercato delle criptovalute. Il secondo, invece, ha creato una propria criptovaluta che di tanto in tanto finisce anche sul podio per marketcap.

Dai anche un’occhiata alle commissioni prima di scegliere un Exchange, perché si tratta di costi che vanno a sottrarsi al tuo profitto finale.

Ecco la lista dei migliori:

EXCHANGE CARATTERISTICHE VANTAGGI Più semplice da usare Principali criptovalute ISCRIVITI PIù grande exchange Numerose criptovalute ISCRIVITI App facile da usare Carta VISA e tante crypto ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Comprare AAVE con broker CFD

L’altra alternativa sono i broker CFD, piattaforme di trading online che permettono di investire sulle criptovalute e tanti altri asset, che puoi comprare indirettamente con i Contract for difference.

Si tratta di contratti derivati, perché replicano il valore di un asset sottostante.

Grazie ai CFD, puoi così investire sulla criptovaluta AAVE sia quando il prezzo sale, sia quando il prezzo scende. Perché i CFD ti permettono di posizionarti anche short, quindi applicare una strategia shortista.

Di seguito ti mostriamo i principali broker per comprare AAVE tramite CFD in totale sicurezza. Perché anche in tal caso non mancano truffe, da parte di chi approfitta del successo delle criptovalute per fregare il prossimo, promettendo guadagni incredibili ed immediati.

Il token AAVE

Quando Aave era ancora ETHLend, il token era LEND. Quando è avvenuto il passaggio un anno dopo, ciò rappresentava un problema, poiché LEND era privo del codice necessario per poter funzionare come il team di sviluppatori voleva. Soprattutto perché i possessori di LEND non potevano controllare la direzione del protocollo Aave.

Più la piattaforma Aave cresceva, più LEND costituiva un problema, poiché i suoi utenti non potevano promuovere cambiamenti del protocollo.

Per ovviare a ciò, è stata effettuata una transizione da LEND ad un nuovo token chiamato AAVE. Con il seguente rapporto: 100 LEND per 1 AAVE.

AAVE è fin da subito stato basato sul diffusissimo in campo DeFi protocollo ERC-20 di Ethereum.

La prima caratteristica è che i possessori di AAVE agiscono come rete di protezione per il protocollo. Viene introdotto poi il concetto di “Safety Module,” utile per proteggere il sistema da una carenza di capitale.

Quindi, in mancanza di capitale nel protocollo per coprire i fondi dei creditori, i token AAVE saranno venduti per gli asset necessari a coprire il deficit.

Solo gli AAVE depositati nel modulo verranno liquidati per il deficit. I depositi nel modulo sono incentivati con un rendimento regolare pagato in AAVE.

Altro scopo di AAVE è la governance. Chi possiede il token ha diritto di discutere e votare su Aave Improvement Proposal. Si votano così modifiche ai parametri del mercato monetario di Aave o la gestione dei fondi nella riserva dell’ecosistema.

1 AAVE corrisponde a 1 voto.

Comprare Aave (AAVE) con le piattaforme CFD

Come promesso, vediamo quali sono i migliori broker per comprare AAVE.

eToro

Il broker eToro si propone sia come broker CFD che come Exchange. Dunque hai la comodità di poter investire in doppio modo sulla criptovaluta, e di poter passare da una modalità all’altra agevolmente pur restando nella stessa piattaforma.

L’Exchange di eToro si chiama eToroX, e avrai a che fare con una piattaforma con i più aggiornati standard di sicurezza contro gli attacchi Hacker e per la protezione dei dati sensibili.

L’Exchange eToro, oltre AAVE, prevede oltre 120 risorse crittografiche su cui puntare e consente di gestire in tutta sicurezza le criptovalute con un wallet interno.

Se invece opti per il trading CFD, potrai copiare i trader più bravi con il servizio di copy trading. Oltre ad interagire con loro tramite il Social trading.

Ti ricordiamo altresì che puoi esercitarti a fare trading su AAVE con un conto demo da 100mila euro virtuali. E avrai a che fare con un broker con commissioni e spread bassi.

Infine, eToro ha tre licenze per operare: CySEC, FCA e ASIC.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Capital.com

Il broker Capital.com

Capital.com è una piattaforma di trading online con tanti asset disponibili. Tra cui anche la criptovaluta AAVE.

Parliamo anche qui di un broker con più licenze – CySEC e FCA – oltre a spread e commissioni più basse della media del mercato.

Le piattaforme offerte dal broker ottengono spesso premi per la tecnologia, tanto da essere integrate con l’intelligenza artificiale.

Capital.com offre anche una formazione teorica molto ampia e una pratica con un Conto demo.

Ti ricordiamo poi che troverai grafici con tantissimi indicatori ed oscillatori.

Se vuoi formarti dal tuo smartphone, puoi utilizzare la app Investmate. Dedicata proprio a questo scopo.

71.2% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Exchange per acquistare AAVE

Ecco i 2 principali Exchange per comprare la criptovaluta AAVE

Binance

Binance è uno dei principali Exchange al mondo, che si fa notare per le sue commissioni contenute – mediamente lo 0,1% – che lo dventano ancora di più (ridotte del 25 percento) se si decide di operare tramite il token lanciato dalla piattaforma stessa: Binance Coin (BNB).

Binance offre oltre 350 criptovalute e sono lanciati nuovi progetti crittografici a cadenza settimanale.

Coinbase

Coinbase è un Exchange operativo da ormai un decennio, la cui popolarità è talmente elevata che da solo nel 2020, ha movimentato oltre l’11% del totale dei volumi di scambio delle criptovalute.

Vanta oltre 40 milioni di utenti iscritti, provenienti da oltre 150 paesi. E il suo grande successo ha spinto la società che lo gestisce, a quotarsi in borsa, anche con un discreto interesse.

Anche Coinbase prevede commissioni molto competitive e una vasta platea di criptovalute disponibili.

Conviene comprare Aave (AAVE)?

AAVE rappresenta uno dei progetti più importanti nel settore DeFi, acronimo col quale si intende la Finanza decentralizzata.

Il prezzo di AAVE è cresciuto incredibilmente nel primo quadrimestre del 2021, toccando il massimo storico il 10 febbraio superando quota 555 dollari americani. Poi ha subito una flessione nel mese di marzo, pur mantenendo i 320 dollari come supporto. A maggio è tornato a salire sopra i 400 dollari e al momento della scrittura sfiora i 450 dollari di valore.

Quanto a Marketcap si posiziona al 34mo al momento della scrittura come riferisce Coinmarketcap.

Dunque, parliamo di una criptovaluta che è già una solida realtà e non solo un progetto futuristico.

Potresti comunque approfittare delle sue oscillazioni di prezzo col trading CFD.

Grafico prezzo AAVE

Ecco il grafico della quotazione in tempo reale del prezzo di AAVE.

Comprare Aave (AAVE): domande frequenti

Cos’è AAVE? Si tratta di una piattaforma nata nel 2017, inizialmente con un altro nome, per consentire agli utenti di erogare ed ottenere prestiti tramite criptovalute a condizioni agevolate rispetto a quelle offerte dalle banche. Conviene investire in AAVE? La criptovaluta è già una solida realtà, con prezzi in dollari a 3 cifre. Potrebbe essere meglio fare trading CFD, per approfittare anche dei movimenti a ribasso del prezzo. Dove comprare AAVE? Puoi utilizzare broker come eToro o Capital.com. Oppure, usare Exchange come Binance.

Conclusioni

Aave è nato nel 2017 inizialmente col nome di ETHLend. La ICO iniziale ha raccolto 17 milioni di dollari.

L’idea iniziale era quella di consentire di richiedere prestiti mettendo in garanzia un collaterale.

L’anno seguente dal lancio, però, gli sviluppatori di ETHLend hanno trasformato la piattaforma prevedendo nuovi servizi, ribattezzandola AAVE.

Oggi la criptovaluta è una solida realtà del mondo DeFi, raggiungendo valori di prezzo importanti nei primi mesi del 2021.

Puoi provare ad investire su AAVE o con il trading CFD, con broker come eToro, una piattaforma regolamentata che permette anche di seguire i migliori investitori prendendo spunto o interagendo con loro.