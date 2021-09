Cardano crolla dell’8%, Litecoin aumenta del 20%: cosa è successo

Il token ADA di Cardano, la terza più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato, è crollato dell’8% nelle ultime 24 ore. Nonostante la blockchain abbia lanciato il suo tanto atteso aggiornamento alonzo, che abilita la funzionalità di “contratto intelligente” e consente agli sviluppatori di creare applicazioni decentralizzate o DApp.

Il token ADA è stato recentemente scambiato a $ 2,42, secondo i dati di CoinDesk.

La caduta di ADA arriva in mezzo a una più ampia svendita di criptovalute. Bitcoin è stato scambiato a $ 44.636, in calo del 2,9% nelle ultime 24 ore. Ether ha registrato una perdita del 5,3% nelle ultime 24 ore, scambiando recentemente a $ 3.238.

La caduta di ADA potrebbe in parte riflettere una dinamica “buy the rumor, sell the news” e l’aggiornamento potrebbe aumentare il prezzo di ADA a lungo termine, hanno affermato gli analisti.

L’aggiornamento Alonzo “aumenterà in modo significativo la funzionalità di Cardano” e “condurrà a un aumento sostanziale del suo valore”, ha scritto a MarketWatch tramite e-mail Nick Spanos, co-fondatore del marketplace di contratti intelligenti ZAP Protocol.

Se ti interessa fare trading in modo sicuro puoi utilizzare le piattaforme regolamentate come ad esempio quella del broker eToro. Registrati su eToro Fai pratica con il conto demo Deposita denaro sul tuo account Prova il copy trading Iscriviti ora

Poiché la finanza decentralizzata, o DeFi, e i token non fungibili, o NFT, registrano una crescita esplosiva, la capacità di Cardano di supportare i contratti intelligenti gli consentirebbe di competere meglio con altre blockchain come Ethereum, hanno affermato gli analisti.

“Ci aspettiamo di vedere i primi semplici script di smart contract distribuiti su Cardano entro poche ore dall’evento HFC (hard fork combinator)”, ha scritto in un post sul blog Tim Harrison, direttore marketing e comunicazioni del creatore di Cardano Input Output.

“Ci vorrà più tempo prima che DApp più sofisticate inizino a essere implementate tramite la testnet pubblica”, ha aggiuntp Harrison.

Fondata dal co-fondatore di Ethereum Charles Hoskinson e lanciata nel 2017, Cardano è una “proof-of-stake” o blockchain POS, il che significa che una persona può estrarre nuovi token o convalidare transazioni di blocco in base alla quantità di monete che detiene. Diverso dal sistema “proof of work” di bitcoin, che richiede molti sforzi computazionali per aggiungere un nuovo blocco, il sistema POS afferma di essere più rispettoso dell’ambiente.

Ethereum è in fase di transizione tra questi due sistemi, passando dalla “proof of work” alla “proof of stake”.

Litecoin e Walmart: come stanno le cose

La criptovaluta Litecoin ha visto aumentare il suo prezzo fino al 20% lunedì dopo che un falso comunicato stampa affermava che Walmart avrebbe iniziato ad accettare Litecoin come pagamento.



Il comunicato stampa pubblicato su GlobeNewswire era collegato a un sito Web non funzionante e non c’erano prove di alcun deposito della Securities and Exchange Commission, cosa che ci si sarebbe aspettata da quando Walmart è quotata in borsa.

La redazione ufficiale di Walmart non ha mai incluso la versione e la società in genere utilizza Business Wire per distribuire le versioni.



Dave Pleiss, vicepresidente, investitore e pubbliche relazioni di GlobeNewswire, ha dichiarato in una e-mail a The Verge che questo non era mai successo prima alla società.



“Quando GlobeNewswire è venuta a conoscenza questa mattina che un account utente fraudolento è stato utilizzato per emettere un comunicato stampa illegittimo, abbiamo prontamente ritirato il comunicato stampa e abbiamo emesso un avviso da ignorare”. Pleiss ha scritto.



La società ha già messo in atto “misure di autenticazione avanzate per evitare che questo incidente isolato si verifichi in futuro”, ha aggiunto Pleiss, e ha affermato che GlobeNewswire stava lavorando con le autorità su “un’indagine completa, inclusa qualsiasi attività criminale associata a questa questione”.



Diverse testate giornalistiche hanno pubblicato report basati sul comunicato stampa della bufala e poco tempo dopo il prezzo di Litecoin è balzato, insieme a quello di altre criptovalute, prima di tornare rapidamente ai livelli precedenti.



Non è ancora chiaro chi possa essere stato dietro il comunicato stampa-bufala, ma un portavoce di Walmart ha confermato alla CNBC che l’annuncio della notizia era falso.

Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR), una società di brokeraggio globale, ha annunciato il lancio del trading di criptovalute, che consente ai clienti di negoziare e custodire Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e Bitcoin Contanti (BCH) tramite Paxos Trust Company.

Attraverso Paxos, i clienti IBKR saranno in grado di negoziare criptovalute insieme ad altre classi di attività disponibili sulla piattaforma Interactive Brokers, creando un’esperienza cliente unificata.

Mentre altri exchange di criptovalute e broker addebitano commissioni pari o superiori al 2,00% del valore commerciale e aggiungono spread o markup al prezzo, il trading di criptovalute con Paxos sulla piattaforma Interactive Brokers ha commissioni basse di appena lo 0,12% – 0,18% del valore commerciale, a seconda volume mensile, con un minimo di 1,75 USD per ordine. Inoltre, non ci sono spread aggiuntivi, markup o commissioni di custodia.

Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate alla stampa da parte di Milan Galik, Ceo di Interactive Brokers:

“L’aggiunta dell’accesso al trading di criptovalute garantisce ulteriormente la nostra missione di fornire ai trader attivi e agli investitori sofisticati potenti strumenti di trading e un’ampia gamma di prodotti a basso costo”.

“Man mano che i mercati finanziari si evolvono, investitori individuali e istituzionali sofisticati cercano sempre più allocazioni nelle valute digitali come mezzo per raggiungere i propri obiettivi finanziari”

“Dando ai nostri clienti l’accesso al trading di criptovalute, riconosciamo la necessità di soddisfare la crescente domanda degli investitori di scambiare criptovalute insieme ad altre classi di attività in modo conveniente e a basso costo”.

I clienti di Interactive Brokers beneficiano della comodità della gestione centralizzata della liquidità e possono negoziare Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash oltre a azioni, opzioni, futures, obbligazioni, fondi comuni di investimento ed ETF da un’unica schermata.

Sebbene inizialmente disponibile per i clienti residenti negli Stati Uniti con conti individuali o cointestati, Interactive Brokers prevede di lanciare in futuro il trading di criptovalute per ulteriori tipi di clienti, inclusi consulenti finanziari e clienti in altre parti del mondo.

“Interactive Brokers rimane impegnata a fornire un’ampia gamma di prodotti a livello globale, tecnologia avanzata e prezzi superiori”, ha affermato Steven Sanders, EVP del marketing e dello sviluppo dei prodotti presso Interactive Brokers.

Il quale poi aggiunge: “L’aggiunta dell’accesso al trading di criptovalute garantisce ulteriormente la nostra missione di fornire ai trader attivi e agli investitori sofisticati potenti strumenti di trading e un’ampia gamma di prodotti a basso costo”.

Ecco intanto come ha reagito la quotazione di Litecoin:

Charles Cascarilla, CEO e co-fondatore di Paxos, ha commentato:

“L’interesse dei consumatori nell’accedere alle risorse digitali tramite intermediari di fiducia sta determinando un cambiamento nel settore finanziario. Paxos fornisce l’infrastruttura blockchain regolamentata per garantire che le aziende possano abilitare le criptovalute in modo sicuro e con rischi ridotti. La nostra collaborazione con Interactive Brokers consente per la prima volta agli investitori esperti di avere un accesso rapido e affidabile all’economia digitale”.

Paxos è una piattaforma di infrastruttura blockchain regolamentata. È diventata la prima società fiduciaria autorizzata per le risorse digitali nel 2015, regolamentata dal Dipartimento dei servizi finanziari di New York. Questa supervisione aiuta a proteggere i consumatori e prevede che i beni siano tenuti in conti separati e remoti in caso di fallimento.

Se volete investire in criptovalute potete utilizzare le piattaforme con conto demo gratuite.

Per iniziare è fondamentale partire a fare pratica con le demo. Vi lasciamo con i link ufficiali che sono mediati dal server di WebEconomia in modo da garantire l’accesso sicuro:

Sono le migliori piattaforme con conti demo illimitati e sopratutto gratuiti per sempre.