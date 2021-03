Borsa oggi: quotazioni in tempo reale della Borsa italiana e delle principali Borse (europee ed USA)

In questo articolo cercheremo di capire quanto vale la Borsa oggi. Quali sono le quotazioni della Borsa italiana e delle principali borse Europee, Asiatiche e USA?

Se cercate una risposta a queste domande cercheremo di fare chiarezza in questa guida. Quando si parla di Borsa oggi si intendono una serie di valutazioni oggettive che prendono in analisi i dati di mercato per capire come monitorare l’andamento della quotazione dei titoli azionari.

Capire come evolvono le quotazioni ed i dati della Borsa in tempo reale può essere oggi fondamentale. Questo perché capire come si muovono i mercati è importante per orientare i propri investimenti e sfruttare i trend del momento per guadagnare in Borsa.

Una situazione di cui approfittare per investire sul titolo. Attualmente la soluzione migliore è quella di utilizzare il broker eToro. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello del social trading che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie operazioni. Per saperne di più sui servizi di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Borsa italiana oggi: le quotazioni

Nel grafico seguente viene riportato l’andamento del principale indice azionario italiano che è il FTSE Mib.

E’ molto importante ogni giorno seguirne l’andamento per capire come va il mercato. Per gli investitori è interessante questa versione che racchiude la quotazione dei principali titoli italiani (40 per la precisione). Sono i titoli delle aziende italiane più importanti e che quindi possono essere sfruttati per investire al rialzo o al ribasso oppure con strategie di cassettista (che comunque non offrono alcun vantaggio).

Per investire sull’indice FTSE Mib consigliamo di usare ForexTB. Si tratta di una piattaforma di grande qualità che offre un servizio gratuito di segnali che permettono di ricevere ogni giorno ottimi consigli su dove investire con profitto. Per saperne di più sui segnali di ForexTB clicca qui.

Borsa oggi: le quotazioni delle principali Borse estere

Nella tabella seguente invece vi riportiamo i dati elaborati da WebEconomia (aggiornati in tempo reale) sull’andamento delle principali Borse Estere. Troviamo dunque gli indici americani, le principali borse Europee fino ad arrivare agli indici del mercato asiatico.

Nome Prezzo Var Var %

Come investire sulla Borsa oggi

Rispetto al passato oggi per un investitore (anche principiante) è molto più facile capire come investire in Borsa. Prima era necessario avere delle competenze molto ampie sui mercati ed avere molti soldi da investire.

In più c’erano delle commissioni su ogni singola transazione, una cosa molto antipatica e dispendiosa che è stata risolta con l’arrivo delle piattaforme di trading online che praticamente hanno zero commissioni.

Le piattaforme di trading moderne sono snelle, hanno un software veloce e preciso sempre aggiornato e permettono di iscriversi gratuitamente. Esse, infatti, non applicano alcuna commissione o costo di trading in quanto il loro guadagno è focalizzato su un piccolo spread applicato alle transazioni, un costo davvero trascurabile per il trader. Nella tabella che segue, per comodità, vi abbiamo elencato le migliori piattaforme per investire in Borsa con le commissioni più basse:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

*75% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD Demo ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD Segnali gratuiti ISCRIVITI Bonus 25€ Conti Zero spread! ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Ne abbiamo scelte alcune da approfondire nei paragrafi successivi in quanto presentano secondo noi le condizioni migliori.

Investire sulla Borsa con la piattaforma eToro

Iniziamo questa analisi approfondita col broker eToro. Etoro (clicca qui per accedere alla piattaforma) è uno dei migliori broker per investire in Borsa e si adatta molto anche ai principianti. Investire in Borsa sfruttando le funzionalità di social trading di eToro è infatti molto facile.

Questa piattaforma dispone di funzionalità molto comode come ad esempio il Copy trading. Si tratta di una funzione che trae ispirazione dai social network dove la parola d’ordine è condivisione. Grazie ad eToro, infatti si ha a disposizione un vero e proprio social network di investimenti dove prendere spunto e ispirazione da altri utenti che condividono nei loro profili le proprie operazioni ed i propri investimenti,

Con il copy trading è infatti possibile contattare gli altri utenti e addirittura copiarne le operazioni per intero. E’ facile intuire che una volta individuati i trader più esperti e più bravi si può replicare facilmente il loro modo di operare copiandone gli investimenti in modo da iniziare a fare profitti da subito.

Per aprire un conto di prova con eToro clicca qui.

Se invece volete saperne di più ti segnaliamo la nostra recensione su eToro in cui trovare maggiori dettagli e approfondimenti.

Disclaimer: eToro è una piattaforma multi asset che consente dio investire sia in azioni che in criptovalute, e di fare trading sui CFDs.



Considera che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro dovuto alla leva finanziaria. 67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro.



Criptoasset non sono regolati e possono subire ampie variazioni di prezzo, dunque non sono appropriati per tutti gli investitori. Il trading di criptoasset non è regolamentato da alcuna normativa Europea.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.

Come investire sulla Borsa con ForexTB

Un broker molto interessante è sicuramente ForexTB (clicca qui per il sito ufficiale). Si tratta di una piattaforma molto semplice da utilizzare che presenta due funzionalità interessanti: i segnali di trading e gli ebook per la formazione.

Per quanto riguarda i segnali di trading (potete scaricarli gratuitamente cliccando qui) si tratta di consigli che vengono elaborati da una società di trader esperti e che vengono inviati agli iscritti di ForexTB. In questo modo anche chi non ha mai operato sui mercati finanziari può iniziare da subito seguendo questi suggerimenti. Per saperne di più visitate il sito ufficiale cliccando qui.

Gli ebook interattivi sono poi un altro vantaggio di ForexTB e consentono a chi vuole migliorare la propria operazione di studiare e formarsi con corsi di trading molto ben fatti. Per consultare gli ebook di ForexTB cliccate qui.

Ad ogni modo è una delle piattaforme del momento anche grazie alle sue commissioni basse.

Per iscrivervi gratis su ForexTB cliccate qui.

Se invece volete saperne di più potete consultare la nostra recensione sulla piattaforma di ForexTB cliccando qui.

Investire sulla Borsa con Plus500

Plus500 (clicca qui per il sito ufficiale) è una delle piattaforme più utilizzate in quanto dispone di moltissimi asset finanziari su cui investire. Si hanno a disposizione, infatti, le principali coppie di valute, materie prime, azioni, indici fino alle criptovalute.

La piattaforma è molto semplice da usare, pulita nelle linee ed efficiente nell’eseguire velocemente gli ordini. E’ una delle piattaforme di trading con il deposito più basso, bastano infatti soli 100 € per poter iniziare. Plus500 è un broker regolato ed autorizzato ed offre un conto demo che arriva fino a 100.000 euro. Grazie al conto demo è possibile prendere dimestichezza con le funzioni della piattaforma ed iniziare ad investire in borsa quando si è pronti.

Per aprire un conto demo gratuito con Plus500 cliccate qui.

Per saperne di più sulle caratteristiche potete consultare la nostra recensione di Plus500 cliccando qui.

Guadagnare sulla Borsa oggi: considerazioni finali

Riepilogando abbiamo visto quelle che sono le quotazioni in tempo reale delle borse (italiane, europee, asiatiche e americane). Se siete arrivati fin qui siete interessati a capire come investire in Borsa e quanto si può guadagnare.

Non c’è una riposta certa. Moltissimi trader alle prime armi sono convinti che il trading sia un gioco e che per guadagnare in Borsa basta comprare al ribasso quando ad esempio il prezzo scende per poi rivendere. Spesso la teoria si scontra con la pratica in quanto non è proprio così.

Le piattaforme che abbiamo visto hanno un grande vantaggio in quanto permettono di operare con commissioni basse e spread competitivi. E’ importante capire che bisogna investire sulla propria formazione, per questo motivo consigliamo di scegliere quei broker che offrono anche strumenti formativi.

Molti principianti, infatti, investono in Borsa senza sapere nulla finendo per perdere denaro. Per questi motivi consigliamo di scaricare un ebook interessante come questo (clicca qui per scaricare) che contiene molte informazioni necessarie per operare con successo sui mercati. In poche parole offre in parole semplici accesso a informazioni di grande valore che permettono a tutti di iniziare a investire in Borsa senza buttare via i propri soldi.