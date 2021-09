Azioni Grifols: si tenta di violare 40 dollari di resistenza

Grifols – produttore globale di medicinali derivati dal plasma e fornitore di tecnologie e servizi per ospedali, cliniche e centri di preparazione – stabilirà un impianto di produzione di soluzioni endovenose (IV) in Nigeria per Dozie e Dozie’s Pharma Nig Ltd. Fornitore di prodotti sanitari nel paese e nella regione circostante.

Una volta completata nel 2024 nel sud-est della Nigeria, la fase iniziale dell’impianto di produzione produrrà fino a 5,5 milioni di sacche per soluzioni endovenose all’anno da utilizzare negli ospedali e in altre istituzioni sanitarie in Nigeria e in altri paesi africani.

Grifols Engineering, con una vasta esperienza globale nella costruzione di impianti di produzione avanzati e specializzati per i settori sanitario e biotecnologico, progetterà l’impianto e fornirà camere bianche e apparecchiature di processo.

Sarà incorporata una capacità sufficiente per consentire il raddoppio della produzione per soddisfare la crescita prevista della domanda.

“Grifols è estremamente lieta di essere stata selezionata da Dozie e Dozie’s Pharma per un impianto di produzione di soluzioni IV all’avanguardia per migliorare l’assistenza sanitaria in Nigeria e nell’Africa occidentale”, ha affermato Daniel Fleta, chief industrial officer, Grifols.

Da parte sua, Chidi Dozie, CEO, Dozie e Dozie’s Pharma Nig Ltd., ha dichiarato:

“Questo impianto è l’ultima dimostrazione del nostro costante impegno nel fornire farmaci di alta qualità e soluzioni sanitarie per soddisfare le crescenti esigenze della regione, che attualmente distribuisce plasma Grifols- terapie derivate”.

Grifols ha rafforzato la sua presenza in Africa già nel 2020, quando a novembre ha stretto un accordo con il governo egiziano per sviluppare il mercato locale delle terapie plasmaderivate, compresa l’apertura di 20 centri plasma e la costruzione di un impianto di frazionamento plasma e di un impianto di purificazione e impianto di riempimento e finitura.

L’Africa beneficerà di questa infrastruttura avanzata volta a rafforzare l’autosufficienza regionale negli emoderivati.

L’azienda ha inoltre progettato e realizzato un centro di raccolta del plasma e laboratori modulari in Liberia come parte degli sforzi per combattere l’Ebola, e sta completando un impianto di soluzioni IV che ha progettato e attrezzato in Marocco.

Attualmente la soluzione migliore per investire in Borsa è quella di sfruttare i CFDs utilizzando broker come Capital.com. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi che permettono di orientare con successo le proprie operazioni.

Per saperne di più sui servizi di Capital.com clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Grifols stringe accordo con RWE AG per energia solare

Il colosso energetico tedesco RWE AG (ETR:RWE) ha concluso un contratto di acquisto di energia (PPA) per fornire l’intera produzione del suo parco solare da 10 MW in Spagna all’azienda farmaceutica e chimica spagnola Grifols SA (BME:GRF).

Il PPA durerà dieci anni e aiuterà Grifols a soddisfare il 28% del suo fabbisogno energetico in Spagna, hanno affermato le società nella loro dichiarazione congiunta.

RWE sta sviluppando il progetto su un appezzamento di terreno di 21 ettari (51,8 acri) a Las Vaguadas, provincia di Badajoz. Il parco solare – la sua capacità data è misurata in corrente alternata – potrebbe produrre fino a 25 GWh all’anno, o abbastanza per soddisfare le esigenze di consumo di 21.000 persone e compensare più di 7.600 tonnellate di anidride carbonica (CO2) all’anno.

L’impianto entrerà in funzione nella prima metà del 2022. Fino ad allora, Grifols acquisterà i certificati di energia rinnovabile (REC) da RWE per raggiungere i suoi obiettivi di energia verde.

L’azienda farmaceutica mira a far sì che le energie rinnovabili rappresentino almeno il 70% del suo consumo energetico entro il 2030. Ha detto che cercherà di firmare più PPA sia in patria che all’estero, compresi gli Stati Uniti.

Azioni Grifols in continuo rialzo dopo operazioni in Usa e Singapore

Grifols A aveva già concluso nel giugno scorso un accordo di collaborazione per continuare ad espandere, come previsto, i suoi centri plasma negli Stati Uniti. Lo firma con ImmunoTek Bio Centers per l’apertura di 21 centri di donazione del plasma, di cui 5 in particolare, operativi o in fase di sviluppo. Il resto sarà in corso nell’ottobre del prossimo anno.

Quando tutti saranno operativi, si prevede che raccolgano un totale di 1 milione di litri di plasma all’anno.

L’azienda ritiene che, nonostante la nuova strategia sia già stata discussa dall’alto, focalizzata sugli investimenti in R+D+i e nei prodotti che l’azienda sviluppa oltre il plasma, la fornitura di questo componente è uno dei pilastri fondamentali della strategia di crescita sostenibile e a lungo termine di Grifols.

L’accordo chiuso prevede la licenza americana della FDA e l’approvazione delle autorità europee e che Grifols sovrintenda alla gestione che l’azienda americana farà dei centri, esclusivamente per le esigenze dell’azienda spagnola, che finanzierà l’intera operazione.

Fino a giugno, infatti, Grifols ha acquisito 32 centri plasma negli Stati Uniti che ti permetteranno di accedere a 1,4 milioni di litri aggiuntivi di questo componente all’anno. Un aumento del 15% nel 2021 e si segnala che nella seconda parte dell’anno sono previste tra 15 e 20 nuovi centri.

Una buona notizia che si unisce alla positiva accoglienza di alcuni risultati, che, da Renta4, applaudono, indicando che la ripresa sta prendendo piede. Ritengono di superare le previsioni, dopo un utile netto fino a giugno di 267 milioni di euro fino a giugno, il 22% in più.

E che le condizioni del business siano migliorate, con uno scenario di domanda e offerta favorevole e un basso livello di scorte, con un miglioramento della domanda nella seconda parte dell’anno.

Intanto dal tedesco Berenberg migliorano anche il loro PO dopo i risultati, che passa da 25 euro dai 24 precedenti. E da Bankinter, mettono sul tavolo che i margini dell’azienda scendono nel primo semestre e le vendite, diminuiscono il loro calo nel secondo quarto. La sua valutazione dei risultati è neutrale, con il 2021 come anno di transizione, con un free cash flow negativo e un aumento del debito sopra l’obiettivo di 4 volte l’EBITDA. E adeguano il loro PO a 24,25 euro dai precedenti 25,20.

Nel suo grafico azionario vediamo che Grifols ha ancora una volta perso posizioni, ma dopo i progressi nelle sessioni precedenti. Si assesta sui 21 euro per azione, con tagli che sfiorano il 4,9% nell’ultimo mese e che lasciano i tagli annuali in doppia cifra, come quarto peggior valore dello Stambecco.

Inoltre, come la società ha comunicato alla CNMV, conosciamo già i dettagli dell’accordo chiuso con il fondo sovrano di Singapore per un valore di 835 milioni di euro. Oltre al fatto che GIC, così come si chiama il fondo con ampia presenza in altre società in Spagna come Cellnex, sarà un partner di minoranza di Biomat, una filiale americana di Grifols.

E come ci racconta Cinco Días, Grifols dovrà versare 69,5 milioni di euro al fondo asiatico, dopo aver controllato il 23,8% della sua controllata statunitense.

Gli indicatori premium di Investment Strategies ci mostrano un punteggio totale di 0,5 punti su 10 possibili per il valore, con solo positiva la volatilità del valore nel medio termine.

Intanto il trend di medio e lungo termine è al ribasso, il momento totale, veloce e lento si muove negativamente, il volume d’affari, anche nei suoi due aspetti, a medio e lungo termine è in diminuzione mentre il range di ampiezza, il valore di lungo termine e la volatilità sono in aumento.

Azioni Grifols: si punta di nuovo livello 40 dollari

Il titolo prosegue il suo rialzo e al momento della scrittura punta a sfondare la resistenza dei 40 dollari. Impresa sfiorata nel maggio 2019, per poi rimbalzare sotto i 30 dollari, fino al crollo innescato dal Covid-19.

Vediamo se questa volta riuscirà a violare questo livello “proibito” e se proseguirà o rimbalzerà nuovamente.

Per approfondimenti potete consultare la nostra guida su come comprare azioni Grifols.

Vedremo come evolverà la situazione di Grifols. Se volete investire nel frattempo sulle azioni in maniera sicura vi consigliamo eToro, un broker legale ed utilizzato in tutta Europa.