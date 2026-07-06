MSCI World : cos’è e come funziona l’indice

L’MSCI World è l’indice azionario di riferimento per i mercati sviluppati mondiali.

L’MSCI World comprende oltre 1600 titoli dei principali paesi sviluppati. Ha una capitalizzazione complessiva di 46 mila miliardi ed è composto per il 60% da azioni americane. Negli ultimi decenni ha offerto rendimenti interessanti nel lungo termine nonostante alcuni crolli come nel 2008.

In questa guida completa analizzeremo nel dettaglio cos’è l’indice MSCI World, la sua composizione, le performance storiche e come investire tramite gli ETF che lo replicano.

Vedremo poi quali sono gli ETF più popolari e performanti che seguono l’andamento dell’indice MSCI World. Soluzioni come Lyxor MSCI World o iShares Core MSCI World permettono di investire sulle blue chip mondiali in modo semplice, a costi ridotti.

Cos’è l’MSCI World?

L’acronimo MSCI significa Morgan Stanley Capital International. Si tratta della società che originariamente ha creato e composto questo e altri indici di borsa.

Morgan Stanley è una delle maggiori banche d’affari e di investimento a livello globale. MSCI è la divisione che si occupa di fornire indici e analytics per i mercati finanziari.

Gli indici MSCI sono tra i più utilizzati al mondo come benchmark per fondi comuni e ETF. Offrono una panoramica dell’andamento dei diversi mercati azionari regionali e globali.

Questo indice è incluso nei dei Piani di accumulo (PAC) più utilizzati a livello mondiale. Molto spesso chi inizia a investire per la prima volta in ETF parte proprio da ETF sull’MSCI World.

Se volete iniziare ad investire sugli ETF di questo indice potete partire da Scalable Capital, uno dei broker più semplici da usare e con le commissioni più basse.

L’importanza dell’MSCI World nel mercato azionario

L’MSCI World è l’indice azionario di riferimento per eccellenza dei mercati sviluppati a livello mondiale. Rappresenta circa l’85% della capitalizzazione di mercato complessiva nei paesi avanzati.

È composto dalle blue chip quotate nelle maggiori borse valori in Nord America, Europa e Asia Pacifico. Copre oltre 1.500 società quotate nei mercati sviluppati, e quindi è in grado di offrire una panoramica completa e diversificata dell’economia globale. Questo lo rende uno strumento essenziale per gli investitori che desiderano diversificare il loro portafoglio e ridurre il rischio associato all’investimento in un singolo mercato o settore. Fornisce inoltre una fotografia accurata dell’andamento delle grandi aziende dei paesi sviluppati.

Inoltre, l’MSCI World è spesso utilizzato come benchmark da numerosi fondi di investimento e ETF (Exchange Traded Funds).

Questi prodotti finanziari cercano di replicare la performance dell’indice, permettendo agli investitori di accedere facilmente e in modo efficiente ai mercati globali. La presenza di tali fondi e ETF basati sull’MSCI World testimonia ulteriormente l’importanza e la rilevanza di questo indice nel panorama finanziario internazionale.

MSCI World:riepilogo

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Grafico MSCI World

Il grafico dell’indice MSCI World è fondamentale per capire l’andamento storico e analizzare le performance passate. Il grafico mostra l’evoluzione del valore dell’indice dalla sua creazione ad oggi.

Dall’analisi del grafico MSCI World emergono alcune caratteristiche ricorrenti. Innanzitutto si notano i bruschi cali in corrispondenza delle grandi crisi finanziarie, come nel 2000 con lo scoppio della bolla dot-com e nel 2008 con il fallimento di Lehman Brothers.

Nonostante queste flessioni, il trend di lungo periodo dell’MSCI World è positivo, con una crescita costante guidata dai fondamentali delle maggiori economie e dai profitti aziendali. Il grafico è quindi uno strumento utile per contestualizzare il valore attuale dell’indice.

MSCI world quotazione

La quotazione MSCI World è il valore dell’indice espresso in punti. Viene calcolata ponderando il prezzo di ciascuna azione compresa nel paniere per la rispettiva capitalizzazione di mercato.

La quotazione quindi tiene conto delle performance e dell’andamento dei prezzi di tutte le blue chip incluse nell’indice. Una variazione di 1 punto dell’MSCI World equivale ad una variazione media dell’1% delle società componenti l’indice.

Osservando la quotazione MSCI World nel tempo è possibile valutare la direzione complessiva dei mercati azionari globali. Il valore attuale si aggira intorno ai 3000 punti.

I migliori ETF MSCI World

Gli ETF che replicano l’indice MSCI World permettono di investire sulle maggiori aziende dei mercati sviluppati in modo semplice e a costi contenuti. Si tratta di fondi negoziati che seguono passivamente l’andamento del benchmark.

I principali vantaggi degli ETF MSCI World sono:

Esposizione istantanea alle blue chip globali

Ampia diversificazione geografica e settoriale

Costi di gestione ridotti (TER intorno allo 0,20-0,30%)

Liquidità elevata grazie all’ampio volume di scambi

Replica fisica o sintetica dell’indice

Adatti sia per investimenti a lungo che a breve termine

Gli ETF MSCI World sono quindi soluzioni efficienti per integrare le maggiori aziende mondiali nel portafoglio.

I Principali ETF MSCI World sul Mercato

Tra i più diffusi e liquidi ETF che replicano l’MSCI World troviamo:

iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA)

Lyxor MSCI World UCITS ETF – Acc (WLDC)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF (XMWD)

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VHVE)

Amundi MSCI World UCITS ETF (CW8)

Questi ETF seguono da vicino l’andamento dell’indice MSCI World con una correlazione prossima al 100% e costi contenuti. Rappresentano dunque delle valide opzioni per investire sulle blue chip dei mercati sviluppati.

Vediamo l’andamento di questi ETF in tempo reale e poi li analizziamo uno per uno.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

L’iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA) è uno dei più grandi e liquidi ETF che replicano l’indice azionario MSCI World. Analizziamo le sue caratteristiche principali:

Gestore: iShares (BlackRock)

Reuters: SWDA.MI

Benchmark: MSCI World Net Total Return Index

Patrimonio gestito: 40 miliardi di $

TER: 0,20%

Metodo di replica: fisica

Distribuzione: accumulazione

Divisa: USD

Data di lancio: 2009

SWDA replica fedelmente l’andamento dell’MSCI World grazie alla replica fisica, detenendo tutti i titoli inclusi nel paniere dell’indice. Il patrimonio gestito di 40 miliardi di dollari garantisce un’elevata liquidità.

Il TER dello 0,20% annuo è tra i più competitivi nella categoria degli ETF MSCI World. SWDA non distribuisce dividendi ma li reinveste. È quindi una soluzione solida e a basso costo per esporsi alle blue chip dei mercati sviluppati globali.

iShares Core MSCI World UCITS ETF £ 107,45 GBP +0,50% oggi TER 0.2% AUM € 105.755 M Replica Fisica Domicilio IE 1M +0,5% 3M +14,5% 6M +10,1% 1A +25,2% 3A +62,1% 5A +79,0% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

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Lyxor MSCI World UCITS ETF – Acc (WLDC)

Il Lyxor MSCI World UCITS ETF – Acc (WLDC) è un ETF azionario che replica l’indice MSCI World Net Total Return. Analizziamo le sue principali caratteristiche:

Gestore: Lyxor Asset Management

Benchmark: MSCI World Net Total Return Index

Metodo di replica: sintetica (swap)

Patrimonio gestito: 1.3 miliardi di euro

TER: 0,12%

Distribuzione: accumulazione

Divisa: euro

Data di lancio: 2018

Con un TER dello 0,12%, WLDC è uno tra gli ETF MSCI World più economici sul mercato. Replica l’indice in modo sintetico tramite swap. Non distribuisce dividendi ma li reinveste in azioni.

Nonostante la recente data di lancio, ha già raggiunto masse consistenti con oltre 1.3 miliardi di euro di patrimonio. È quotato sulla borsa italiana e negoziato in euro.

WLDC è tra le migliori soluzioni a basso costo per investire sulle blue chip dei principali paesi sviluppati tramite un singolo ETF azionario globale.

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc € 18,49 EUR +6,30% oggi TER 0.3% AUM € 10.414 M Replica Sintetica Domicilio FR 1M +6,3% 3M +8,6% 6M +11,4% 1A +24,3% 3A +64,8% 5A +84,5% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

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Xtrackers MSCI World UCITS ETF (XMWD)

L’Xtrackers MSCI World UCITS ETF (XMWD) è un ETF azionario che replica l’indice MSCI World Net Total Return. Vediamo le sue principali caratteristiche:

Gestore: DWS (Gruppo Deutsche Bank)

Benchmark: MSCI World Net Total Return Index

Metodo di replica: fisica

Patrimonio gestito: 2 miliardi di euro

TER: 0,19%

Distribuzione: accumulazione

Divisa: euro

Data di lancio: 2006

XMWD è tra i più longevi ETF MSCI World disponibili in Europa, essendo stato lanciato nel 2006. Replica fisicamente l’indice, detenendo le azioni incluse nel paniere.

Con un TER dello 0,19% si posiziona nella fascia medio-bassa di costo. Il patrimonio gestito supera i 2 miliardi di euro, a garanzia di buona liquidità. È quotato sulla borsa italiana e negoziato in euro.

Nel complesso XMWD è una valida soluzione a gestione passiva per investire sulle principali blue chip mondiali con un singolo ETF.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C $ 154,39 USD +5,88% oggi TER 0.45% AUM € 13.162 M Replica Sintetica Domicilio LU 1M +5,9% 3M +8,4% 6M +11,6% 1A +27,2% 3A +78,8% 5A +75,0% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

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Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VHVE)

Il Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VHVE) è un ETF azionario che mira a replicare la performance dell’indice FTSE Developed World. Analizziamo le principali caratteristiche:

Gestore: Vanguard

Benchmark: FTSE Developed World Index

Metodo di replica: fisica

Patrimonio gestito: 5 miliardi di dollari

TER: 0,12%

Distribuzione: accumulazione

Divisa: dollaro USA

Data di lancio: 2012

VHVE replica fisicamente l’indice FTSE Developed World, composto dalle principali blue chip dei paesi sviluppati globali. Il patrimonio gestito di 5 miliardi garantisce un’ottima liquidità.

Con un TER dello 0,12% anno si posiziona tra gli ETF più convenienti per investire sulle azioni mondiali. La distribuzione è ad accumulazione. È negoziato in dollari.

Nel complesso VHVE rappresenta una soluzione a bassissimo costo per esporsi in modo diversificato alle maggiori società quotate nei mercati maturi globali.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating $ 150,91 USD +6,73% oggi TER 0.12% AUM € 10.776 M Replica Fisica Domicilio IE 1M +6,7% 3M +9,1% 6M +13,8% 1A +30,3% 3A +83,0% 5A +77,8% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

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Amundi MSCI World UCITS ETF (CW8)

L’Amundi MSCI World UCITS ETF (CW8) è un ETF che replica l’indice azionario MSCI World Net Total Return. Analizziamo le sue principali caratteristiche:

Gestore: Amundi Asset Management

Benchmark: MSCI World Net Total Return Index

Metodo di replica: fisica

Patrimonio gestito: 1.7 miliardi di euro

TER: 0,38%

Distribuzione: accumulazione

Divisa: euro

Data di lancio: 2001

CW8 è il primo ETF MSCI World lanciato in Europa. Replica fisicamente l’indice acquistando tutte le azioni incluse nel benchmark.

Con un patrimonio di 1.7 miliardi di euro, garantisce una buona liquidità sul mercato secondario. Il TER dello 0,38% è nella media per questa categoria di ETF azionari globali.

Quotato sulla borsa italiana e negoziato in euro, CW8 è una valida soluzione per investire in modo diversificato sulle principali società dei paesi sviluppati.

Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc GBp 58.475,91 GBp +4,43% oggi TER 0.38% AUM € 5.790 M Replica Sintetica Domicilio LU 1M +4,4% 3M +3,4% 6M +8,0% 1A +32,1% 3A +56,0% 5A +73,9% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 3A 5A

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ETF MSCI World: ecco i migliori per investire

In questo video ho cercato di riassumere tutto quello che devi sapere sull’MSCI world, perchè è importante e quali sono i migliori ETF con cui investire

ETF MSCI World: non fare questo ERRORE!

MSCI World: le domande frequenti (FAQ)

Quali sono i migliori ETF per investire sull’indice MSCI World? Sono diversi ETF che replicano l’indice MSCI World, tra cui iShares Core MSCI World, UBS MSCI USA Value UCITS, e Xtrackers MSCI World Value. È sicuro investire in ETF che replicano l’MSCI World? Gli ETF che replicano l’MSCI World offrono un’esposizione diversificata ai mercati sviluppati, ma come ogni investimento, presentano rischi che devono essere valutati. Qual è il vantaggio di scegliere un ETF sull’MSCI World? Investendo in un ETF sull’MSCI World, si ottiene un accesso immediato a un ampio portafoglio di società globali senza dover acquistare singoli titoli.

Conclusioni

L’MSCI World rappresenta senza dubbio uno degli indici più più utilizzati nel panorama degli investimenti globali.

La sua capacità di fornire una visione chiara e comprensiva dei mercati sviluppati lo rende uno strumento indispensabile per qualsiasi investitore che desideri diversificare il proprio portafoglio.

Gli ETF correlati offrono inoltre opportunità uniche di investire in questo indice, permettendo una diversificazione ancora maggiore. In questo senso una delle migliori piattaforme per investire su questo indice è Scalable Capital, un broker regolamentato che permette anche di fare Piani di accumulo (PAC) su oltre 1500 ETF a costi praticamente irrisori.

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