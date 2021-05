Come Funziona Huobi Global Exchange? Recensioni e Opinioni [2021]

Ecco una recensione completa su Huobi Global Exchange. Scopriremo cos’è Huobi Global Exchange, come funziona Huobi Global Exchange, se è una truffa, le migliori alternative.

Le criptovalute stanno vedendo l’interesse intorno a sé crescere, ma è giusto informarsi sulle migliori piattaforme prima di investire.

Di truffe, infatti, ce ne sono fin troppe.

Le criptovalute stanno vedendo l'interesse intorno a sé crescere, ma è giusto informarsi sulle migliori piattaforme prima di investire.

Di truffe, infatti, ce ne sono fin troppe.

Huobi Global: cos’è

Cos’è Huobi Global? Questa piattaforma prima rappresentava da sola il 90 percento o più del volume globale di Bitcoin. Fino a quando la Cina non ha imposto delle restrizioni sulle criptovalute, che hanno cambiato lo scenario.

E così, Huobi ha lanciato un nuovo marchio chiamato “Huobi Pro” a maggio 2018. La piattaforma ha così iniziato a offrire servizi a clienti di 130 Paesi.

Huobi è un Exchange affidabile?

Negli Usa, per esempio, troviamo Huobi US, gestita da HBUS Holdco, Inc. (HBUS). Partner strategico di Huobi Global.

Huobi Global Pro è parte integrante di Huobi Global Limited, che ha sede nelle Seychelles, un Paradiso fiscale per antonomasia.

Huobi Global Pro è oggi un Exchange di criptovaluta di livello internazionale. Opera soprattutto in Giappone, Stati Uniti, Corea, Hong Kong e oltre 120 paesi nel mondo.

Muove oltre 1 miliardo di dollari all’anno e già nel novembre 2017, Huobi Global ha lanciato la piattaforma Over The Counter (OTC).

Offre una vasta gamma di criptovalute e token, sempre aggiornata. Puoi usare anche le valute FIAT. Sebbene alla fine siano solo 2: USD e Yuan cinese.

Puoi scambiare più di 100 coppie di altcoin.

Migliori Exchange di criptovalute

Qui di seguito vi prononiamo altri Exchange che sono tra i più sicuri per investire in criptovalute:

Huobi Global è una truffa?

Diciamo che Huobi Global non è nata per truffare il prossimo. Ormai esiste da diversi anni e opera, come visto, in circa 130 Paesi.

Tuttavia, non mancano comportamenti non proprio puliti nei confronti dei suoi utenti.

Per esempio, alcuni non sono riusciti a verificare il loro account malgrado abbiano inviato tutta la documentazione necessaria. Ed il customer service non ha fornito loro le adeguate risposte.

Ancora, altri utenti che hanno depositato denaro, non sono stati più in grado di ritornarne in possesso. Poi, quando finalmente hanno ottenuto risposta, si sono sentiti dire che hanno perso il loro denaro.

In generale, comunque, Huobi Global Pro è molto migliorato in termini di sicurezza. Offre un’autenticazione a due fattori, un lungo processo di verifica e fornisce la crittografia PGP per la posta.

Dopo una grave violazione del passato, Huobi ha investito molto in sicurezza.

Il 98% degli asset viene deposito in Cold Storage e viene monitorato 24 ore su 24 per intervenire in caso di attacchi hacker.

Caratteristiche di un buon Exchange

Quali sono le caratteristiche di un buon Exchange? Generalmente, le seguenti:

Sicurezza: questo, probabilmente, è il primo aspetto. Ossia l’invulnerabilità rispetto agli attacchi Hacker che possono depredare i fondi. Tutela dati privacy: la piattaforma deve gestire nel pieno rispetto della privacy i dati sensibili degli utenti che si iscrivono (email, numero di telefono, dati anagrafici, numero della carta, ecc.). Fruibilità: la piattaforma deve essere user-friendly e un trader deve trovare subito ciò che cerca senza cacce al tesoro che gli fanno perdere solo occasioni di trading. App: un Exchange non può prescindere da offrire applicazioni che consentano al trader di operare comodamente su smartphone e tablet. Ricche di funzioni e senza impalli o altre disfunzioni. (qui invece trovate le migliori app di trading) Tanti asset digitali in elenco: un trader deve avere l’opportunità di investire su una platea di criptovalute vasta, così da avere ampia scelta. Commissioni basse: cercare piattaforme che abbiano commissioni basse sui servizi e sui cambi, altrimenti rischiate di vedervi pesantemente ridurre i vostri profitti. Serietà: l’Exchange deve vantare anni di onorato servizio e trasparenza. Quindi, rendere chiara la propria sede, i propri costi, il team di sviluppatori, ecc.

Migliori alternative a Huobi Global Exchange

Vediamo quali sono le migliori alternative a Huobi per investire in criptovalute

eToro

eToro ha il doppio vantaggio di funzionare sia come broker per il trading CFD, sia come Exchange.

Nel primo caso, investirai sulle criptovalute sottoscrivendo un Contract for difference, che ti permette di investire sulle criptovalute in modo indiretto.

Così potrai posizionarti sia long che short sull’asset, e guadagnare anche nel caso in cui faccia registrare dei cali di prezzo.

Oppure, puoi comprare direttamente la criptovaluta su eToroX, il servizio di exchange di eToro. Dove troverai oltre 130 asset digitali.

Se poi vuoi comprare criptovalute altrove ma vorresti usare un wallet sicuro, allora eToro ti viene in soccorso anche di ciò. Con un wallet che utilizza i più moderni sistemi di sicurezza anti-hacker.

Il broker eToro vanta tre licenze:

CySEC

FCA

ASIC

FPMarkets

Acronimo di First Prudential Markets è una società australiana che fornisce contract for difference e permette anche il trading forex. Ha la sua sede a Sydney.



FP Markets è infatti una società australiana, nata a Sydney nel 2005. gode della licenza Australian Financial Services License dalla Australian Securities and Investments Commission (“ASIC”). Una licenza, che, tra l’altro, ha proprio anche eToro.



Nel 2018 FP Markets ha ottenuto anche la licenza da parte della Cyprus Securities and Exchange Commission, la CySEC, licenza che è in linea con le regole dell’ESMA. La massima autorità dell’Unione europea.



Nel 2020, FP Markets è stato nominato broker Forex e CFD con il “Best for Quality of Trade Execution in 2019”, conferitogli nell’Investment Trends 2019 Australia Leverage Trading Report. Un importante riconoscimento internazionale.

Capital.com

Il broker Capital.com è una piattaforma di trading con doppia licenza: CySEC e FCA.

Anche questa, come la precedente ha ottenuto un riconoscimento per la sua piattaforma all’avanguardia lo scorso anno. E non è la prima volta.

Capital.com, infatti, prevede piattaforme di trading con integrata l’intelligenza artificiale. Che ti assisterà nelle tue operazioni.

Il broker prevede molte criptovalute su cui fare trading con i CFD e ti permette di formarti con una app dedicata: Investmate.

Potrai fare analisi tecniche approfondite con grafici modificabili con oltre 70 tra indicatori ed oscillatori.

Binance

Binance è Exchange di criptovalute fondato nel 2017. Ad aprile 2021, è risultato essere il più grande Exchange di criptovalute al mondo in termini di volume di scambi.

Binance è stata fondata da Changpeng Zhao, chiamato anche semplicemente con le iniziali “CZ”, già creatore di un software di trading ad alta frequenza.

Come Huobi, anche Binance ha origini cinesi, ma ha dovuto spostarsi complice il fatto che il governo ha attuato sempre crescenti politiche restrittive.

Binance ha lanciato anche due criptovalute: Binance Coin (BNB) nel giugno 2017 e Binance Smart Chain (BSC), a settembre 2020.

Per approfondimenti: Come comprare Binance Coin.

Binance Coin è arrivata sul podio delle criptovalute per capitalizzazione di mercato nel corso del 2020.

Binance permette ai suoi utenti di pagare commissioni sulla propria piattaforma con Binance Coin e utilizza i suoi profitti per riacquistare e distruggere i token Binance Coin. Ciò fa in modo che se ne aumenta il valore limitandone la fornitura.

Nell’aprile 2021 la Federal Financial Supervisory Authority della Germania ha minacciato di multare Binance per aver offerto i suoi token digitali per il monitoraggio dei titoli senza pubblicare un prospetto trasparente per gli investitori.

HT: token Huobi

HT è l’abbreviazione di Huobi Token, il token dell’Exchange Huobi.

Si tratta di un asset digitale decentralizzato basato su Ethereum, con un’offerta totale limitata prevista di 500 M.



HT può essere utilizzato all’interno della sua blockchain in tutte le sue sfaccettature. Nonché in tutti i tipi di applicazioni nel business globale.



I titolari di HT godranno di diversi benefici all’intero dell’ecosistema Huobi e riceveranno ricompense ecologiche sub-token. Ma anche il meccanismo della distruzione dei token con incremento di valore di quelli esistenti.

Queste le caratteristiche principali di HT:

100 M di HT utilizzati per premiare gli utenti e appannaggio del funzionamento della piattaforma.

100 M HT riservati come incentivo per il team e soggetti a un programma di maturazione di 4 anni. Ogni anno ne vengono sbloccati 25 milioni.

300 M HT donati gratuitamente come premio per l’acquisto di “carte a punti”. Il giveaway è ora completato.



Huobi Global: criptovalute disponibili

Al momento della scrittura, sono circa 250 le criptovalute disponibili.

Le criptovalute disponibili su Huobi sono molteplici. Si va da quelle ormai più note e storiche, come Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin alle altcoin che sono diventate una solida realtà più di recente, fino alle criptovalute che sono in forte ascesa da inizio 2021.

Huobi Global: le domande frequenti

Huobi Global cos’è? Si tratta di un Exchange di origini cinesi, che fino al 2017 movimentava da solo oltre il 90 percento delle criptovalute a livello mondiale. Poi, a seguito delle restrizioni del governo cinese, ha deciso di radicarsi in più paesi. Non perdendo comunque la sua importanza. Huobi Global è una truffa? No, è un Exchange che ha curato molto la parte relativa alla sicurezza e alla verifica dei dati. Non manca comunque qualche lamentela per comportamenti non proprio in favore degli utenti.

Quali sono le principali alternative a Huobi Global? Eccone alcune che fanno riferimento a piattaforme regolamentate: eToro, Capital.com, FP Markets e Binance .

Opinioni su Huobi

Huobi Global è migliorato molto negli ultimi anni, sebbene resti un punto di riferimento per il trading crypto soprattutto per i paesi asiatici.

Offre una vasta quantità di criptovalute e prevede anche un Token proprio: Token Huobi. Il quale si mostra interessante soprattutto per un uso interno, per risparmiare per esempio sulle commissioni.

Il sito è userfriendly, sebbene l’assistenza clienti lasci a desiderare.

Alcuni utenti poi criticano la scarsa trasparenza delle commissioni. Inoltre, non manca chi accusa la piattaforma di trading wash al fine di gonfiare il volume di negoziazioni.

Apprezzabile poi l’autenticazione a 2 fattori e resta una piattaforma molto sicura contro gli attacchi hacker.

Conclusioni

Huobi Global ha lanciato un nuovo marchio chiamato “Huobi Pro” a maggio 2018. La piattaforma ha così iniziato a offrire servizi a clienti di 130 Paesi, viste le restrizioni del paese da cui proviene: la Cina.

L’Exchange offre una miriade di criptovalute su cui fare trading, oltre a prevedere un token proprio: HT.

La piattaforma viene spesso criticata per la scarsa assistenza clienti spesso mostrata e talvolta accusata di trading wash per gonfiare il volume di negoziazioni.

Se siete agli inizi consigliamo di partire da Exchange più sicuri come Binance o Crypto.com che sono sicuri e offrono anche numerose applicazioni.