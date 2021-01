Binance Coin: Opinioni, Previsioni, Prezzo e Come Comprare [2021]

Cos’è Binance Coin? Come funziona Binance Coin? Quali sono le opinioni su Binance Coin? Qual è il prezzo su Binance Coin? Come comprare Binance Coin? Binance Coin è una truffa?

Da quando è uscita la prima criptovaluta come oggi le conosciamo, il Bitcoin, nel 2009 per opera dell’ancora oggi misterioso Satoshi Nakamoto, sono state oltre mille le criptovalute uscite sul mercato.

Sebbene alla fine siano una ventina quelle più solide e che attirano maggiormente i trader.

Di recente, si è affacciata sul mercato una nuova criptovaluta: Binance Coin. Lanciata dall’Exchange molto rinomato Binance.



La soluzione migliore per operare sulle criptovalute rimane quella dei CFD. Ricordiamo che le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo delle criptovalute. Ad esempio ForexTB (trovi qui il sito ufficiale) permette di negoziare sulle migliori critptovalute in circolazione, non solo su Bitcoin. Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

Binance Coin può essere una opportunità di trading interessante? Scopriamolo di seguito.

Binance Coin cos’è

Cos’è Binance Coin? Binance Coin (BNB) è la criptovaluta di uno dei più grandi Exchange di valuta virtuale al mondo: Binance. Binance ha lanciato il token nel luglio 2017 come token ERC20 basato sulla blockchain di Ethereum, raccogliendo oltre $ 15 milioni in un’offerta di moneta iniziale (ICO).

La criptovaluta dell’Exchange Binance è stata lanciata all’inizio del 2017, diventando la criptovaluta più tradata nell’aprile 2018.

Binance Coin è utilizzata principalmente per pagare servizi e commissioni quando si scambiano altre criptovalute o risorse digitali su Binance stesso.

Usando BNB, Binance spesso concede sconti ai trader rispetto all’utilizzo di altri metodi di pagamento. Di conseguenza, si caratterizza spesso come una sorta di moneta loyalty. BNB non può essere minata, poiché la sua emissione era già scritta durante l’offerta iniziale di Binance.

Anche se BNB è nativa di Binance, può anche essere scambiato su altri mercati come Bancor, IDEX e Gate.io. Date le dimensioni e la popolarità di Binance, BNB ha continuato a crescere come una delle più preziose criptovalute oggi disponibili.

Binance Coin come funziona

Come funziona Binance Coin? La moneta Binance dovrebbe alimentare le operazioni dell’Exchange Binance e del suo ecosistema. Supporta molteplici utilità nell’ecosistema di Binance, che includono il pagamento di commissioni di negoziazione, commissioni di cambio, quotazioni e qualsiasi altra commissione sulla borsa Binance.

L’offerta di lancio del primo anno offre uno sconto del 50% sulle negoziazioni tramite la moneta Binance e la percentuale di sconto si riduce della metà ogni anno. Cioè, lo sconto del secondo anno è del 25%, lo sconto del terzo anno è del 12,5% e lo sconto del quarto anno è del 6,25%, con lo sconto che termina dal quinto anno in poi.

E’ anche possibile utilizzare monete Binance per investire in alcuni ICO elencati nel programma Launchpad di Binance. Le nuove criptovalute verranno elencate sull’Exchange Binance e l’utilizzo di Binance fornirà un mercato perfetto per il trading in una varietà di token virtuali consolidati e nuovi. Il token crittografico ha anche ottenuto il supporto di altre partnership che ne hanno aiutato la diffusione. Include una partnership con la principale piattaforma di streaming video live high-end in Asia, Uplive, che vende regali virtuali per i token BNB ai 20 milioni di utenti di Uplive.

La moneta Binance è anche supportata dalla piattaforma, dall’app mobile e dalla carta di debito VISA di Monaco, la piattaforma pionieristica di pagamenti e criptovaluta. La piattaforma di Binance ha anche un piano di riacquisto, in base al quale utilizzerà il 20 percento dei profitti per riacquistare BNB token fino a quando non viene ricomprato un massimo del 50% o 100 milioni di token BNB.

Questo processo lascerà in circolazione solo 100 milioni di token BNB, aiutandoli a mantenere un valore sostanziale. A metà aprile del 2018, il team di Binance ha annunciato di aver completato la masterizzazione di 2.220.314 token BNB (circa $ 30 milioni).

Piattaforme affidabili per fare trading sulle criptovalute

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI CFD su Bitcoin e Criptovalute Segnali gratuiti ISCRIVITI Social trading

*75% dei trader perde soldi Trading Bitcoin, criptovalute ISCRIVITI CFD trading su Bitcoin Piattaforma di qualità ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Binance Coin storia

La moneta è stata lanciata durante una Initial coin offering (ICO) a luglio 2017. Ha offerto il 10 percento, o 20 milioni, dei token BNB ai cosiddetti angel investors. Il 40 percento o 80 milioni, dei token alla squadra fondatrice e il restante 50 percento, o 100 milioni, ai vari partecipanti attraverso la procedura ICO.

Quasi la metà dei fondi raccolti durante il processo ICO sono stati concepiti per il branding e il marketing di Binance, mentre circa un terzo è stato utilizzato per costruire la piattaforma Binance ed eseguire gli aggiornamenti necessari all’ecosistema Binance. capitalizzazione di mercato di circa $ 1,4 miliardi all’inizio di aprile 2018.

Allo stato attuale, non offre uno scambio contro le valute legali e lo scambio in BNB è possibile solo attraverso criptovalute come Bitcoin o Eter. Binance Coin diventerà la valuta nativa dell’Exchange decentralizzato di Binance.

Binance Exchange cos’è

E’ opportuno anche conoscere l’Exchange che ha emesso Binance Coin.

Binance iniziò come un Exchange cinese poco conosciuto. Il suo nome è una combinazione delle parole “Binary” e “Finance”. Le prime monete elencate sull’Exchange erano Bitcoin, Ethereum, NEO, QTUM e BNB.

Attraverso un’aggressiva campagna di marketing, l’implementazione di un apparentemente redditizio sistema di rinvio, commissioni basse (commissione di scambio dello 0,10% vs 0,25% per Bittrex e Poloniex), un motore di trading ad alte prestazioni (Binance afferma che il suo motore di trading può supportare fino a 1.400.000 ordini / s), e una politica di quotazione delle monete molto liberale, Binance crebbe rapidamente.

Oggi questo Exchange mette a disposizione 300 coppie di trading attive con 1,6 miliardi di dollari in volume e 6 milioni di utenti. Oggi, Binance è un Exchange esclusivamente criptografico. Infatti, evita volutamente di trattare con le valute fiat al fine di evitare le regole che derivano dall’essere un depositario di valute tradizionali.

Tuttavia, alla luce del suo recente trasferimento a Malta e del successivo accesso al sistema bancario maltese, Binance ha annunciato piani per introdurre il trading in USD.

Binance Coin rischi

I rischi principali per Binance Coin sono ovviamente collegati all’Exchange che li ha emessi.

In primis, è osteggiata in paesi come Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Praticamente i principali mercati di criptovalute. Su quali basi? C’erano molti modi in cui le agenzie di regolamentazione potevano giustificare il divieto.

Ad esempio, Binance potrebbe essere considerata una piattaforma non regolamentata per la negoziazione di titoli. Oppure potrebbe essere approvata una legge che considera la custodia delle criptovalute uguale alla custodia delle valute legali. In alternativa, il trading su Binance potrebbe essere considerato gioco d’azzardo.

Il secondo problema deriva dal rischio Hacker, che coinvolge tutti gli Exchange. Proprio di recente, Binance è stato attaccato con un furto di 7mila Bitocin, pari a 41 milioni di dollari.

Purtroppo non è la prima volta. In precedenza, all’inizio di marzo 2018 gli hacker hanno decriptato le chiavi API di un piccolo gruppo di utenti. Gli hacker hanno quindi assunto posizioni di rilievo in una moneta a basso volume e piazzato ordini di vendita a prezzi assurdi.

Binance riuscì comunque a correre ai ripari, ma ciò ha leso la sua nomea.

Infine, l’Exchange inance ha piani ambiziosi per BNB che vanno al di là dell’utilità di un token utilizzato per commissioni di negoziazione inferiori.

Come accennato in precedenza, hanno in programma di costruire un Exchange decentralizzato su un blocco completamente nuovo con BNB come risorsa nativa, molto probabilmente come Gas.

A seconda dell’adozione di questa piattaforma, ciò potrebbe aumentare enormemente la domanda di BNB. Inoltre, ciò ridurrà i rischi inerenti dal clima normativo poiché è difficile chiudere lo scambio decentralizzato.

Binance Coin quotazione

Binance Coin ci ha messo poco ad entrare nell’olimpo delle criptovalute.

Al momento della scrittura, si posiziona al settimo posto per capitalizzazione di mercato con 3.362.834.571 USD.

Il prezzo è pari a 23,35 USD. Nell’ultimo anno, la criptovaluta ha vissuto un momento di difficoltà – in linea con l’andamento delle altre criptovalute – a fine 2018, toccando il suo minimo storico a metà dicembre: 4,54 USD. Poi ha conosciuto un costante trend rialzista, che ha portato il suo prezzo a toccare quota 25 USD.

Poi una leggera flessione, fino al crollo dovuto all’attacco Hacker prima descritto, che ha portato il suo prezzo a toccare quota 18,74. Poi di nuovo la ripresa.

Trading Binance Coin conviene?

Come tutte le criptovalute, anche Binance Coin non sfugge alla regola della volatilità del proprio prezzo. Quindi va visto come asset per diversificare il proprio portafoglio titoli, magari abbinandolo ad asset più stabili.

Oltretutto, essendo Binance Coin per forza di cose legato ai destini del suo Exchange di riferimento, basta un attacco Hacker per provocare il crollo del suo prezzo. Dunque, il trading va eseguito con massima attenzione.

Dove comprare Binance Coin

Dove comprare Binance Coin? I passaggi da eseguire sono i seguenti:

Acquista Bitcoin (BTC) su cex.io

Registrati sull’exchange Binance e conferma il tuo Conto Trading

Trasferisci i BTC acquistati su cex.io e depositali su Binance Exchange

Compra Binance Coin (BNB) con i bitcoin acquistati

Ricordiamo che Binance non accetta valute “reali” o valute fiat (come Euro o Dollaro). Quindi, è necessario acquistare prima una qualsiasi criptovaluta. Meglio scegliere quelle con maggiore liquidità e stabilità, come ad esempio:

Bitcoin (anche le sue ForkBitcoin Cash o Gold)

Ethereum

Litecoin

Ripple

In alternativa, è possibile fare trading su Binance Coin tramite CFD (Contratti per Differenza). In questo modo, sarà possibile fare trading di comprare senza commissioni.

Le piattaforme CFD sono ideali quando si vuole comprare Binance Coin per ottenere un profitto sia sul breve che sul lungo periodo. Il vantaggio è che puoi anche vendere allo scoperto il Binance Coin in ribasso senza possedere la criptovaluta.

Con le vendite allo scoperto è possibile ottenere un profitto molto alto anche nel caso in cui il prezzo del Binance Coin dovesse andare al ribasso.

I Broker migliori per comprare Binance Coin tramite CFD sono:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

*75% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD Demo ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD Segnali gratuiti ISCRIVITI Bonus 25€ Conti Zero spread! PROVA >> CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Binance Coin previsioni 2021

Come noto, è difficile fare previsioni sulle criptovalute. Essendo estremamente volatili. In genere, seguono tutte l’andamento del Bitcoin. Poi c’è chi si distingue a tempi alterni.

Dopo un 2020 in calo, il primo trimestre 2021 per le criptovalute sta facendo registrare un ottimo trend rialzista.

I vertici di Binance hanno pianificato di utilizzare il 20% dei suoi profitti ogni trimestre per riacquistare i token BNB e “bruciarli”. Almeno fino a quando restano solo 100 milioni di token BNB.

Nei primi tempi del suo lancio, la criptovaluta ha dimostrato una crescita a un ritmo lento, mentre nel 2018 il prezzo della criptovaluta di Binance è stato più volatile.

A maggio ha quasi raggiunto i suoi massimi.

Le prospettive sono ottime, ma, come detto, Binance Coin è anche strettamente collegato a quanto accade al suo Exchange di riferimento. Il quale, purtroppo, è stato più volte vittima di attacchi Hacker. Quindi si consiglia prudenza.