Azioni Walt Disney: bene lo streaming, ancora non decollano Parchi e crociere

Nell’ultima sessione di trading di inizio settimana, Walt Disney (DIS) ha chiuso a 176,57$, segnando un -1% rispetto al giorno precedente. Questo cambiamento è stato inferiore al guadagno giornaliero dell’S&P 500 dello 0,23%.



Prima della negoziazione odierna, le azioni della società di intrattenimento avevano perso lo 0,17% nell’ultimo mese. Ciò è rimasto indietro rispetto al guadagno del 2,8% del settore dei beni di consumo discrezionali e al guadagno del 2,34% dell’S&P 500 in quel periodo.



Wall Street cercherà positività da DIS mentre si avvicina alla data del prossimo rapporto sugli utili. In quel rapporto, gli analisti si aspettano che DIS pubblichi guadagni di $ 0,57 per azione. Ciò segnerebbe una crescita anno su anno del 612,5%.

Nel frattempo, la stima per le entrate prevede vendite nette di $ 16,89 miliardi, in crescita del 43,39% rispetto al periodo dell’anno precedente.



Gli analisti si aspettano guadagni di $ 2,28 per azione e ricavi di $ 67,6 miliardi. Questi totali segnerebbero variazioni del +12,87% e +3,44%, rispettivamente, rispetto allo scorso anno.



Gli investitori potrebbero anche notare modifiche recenti alle stime degli analisti per DIS. Queste recenti revisioni tendono a riflettere la natura in evoluzione delle tendenze commerciali a breve termine. In quest’ottica, possiamo considerare revisioni positive delle stime un segnale di ottimismo circa le prospettive di business della società.



La ricerca indica che queste revisioni delle stime sono direttamente correlate all’andamento del prezzo delle azioni a breve termine.



Guardando alla sua valutazione, DIS ha un rapporto P/E Forward di 78,32. Il suo settore ha un P/E medio a termine di 46,15, quindi si potrebbe concludere che DIS è scambiata a un premio comparativamente.



Possiamo anche vedere che DIS ha attualmente un rapporto PEG di 3,73. Questa metrica viene utilizzata in modo simile al famoso rapporto P/E, ma il rapporto PEG tiene conto anche del tasso di crescita degli utili previsto del titolo. I Media Conglomerate avevano un rapporto PEG medio di 3,01 al prezzo di chiusura di ieri.

Walt Disney, tiene ancora banco la questione dipendenti

La Disney sta cercando di reclutare nuove governanti e personale di cucina nel suo sito in Florida, poiché la carenza di manodopera continua a colpire le imprese negli Stati Uniti.



Nel tentativo di affrontare il problema, il più grande operatore di parchi a tema del mondo offre bonus di iscrizione di $ 1.000 per attirare i lavoratori, secondo il sito Web dell’azienda.



Le governanti, che guadagnano $ 16 all’ora, e i cuochi di linea, che guadagnano $ 18, hanno diritto a ricevere i soldi se rimangono nella posizione per almeno 90 giorni, afferma il sito web. Il primo pagamento di $ 250 verrà effettuato dopo tale periodo di 90 giorni e il secondo pagamento dopo 150 giorni, aggiunge.



La notizia delle lotte per il personale della Disney arriva solo nove mesi dopo aver licenziato 28.000 dipendenti nel mezzo della pandemia. In seguito è salito a 32.000 in tutta l’azienda, come riportato in precedenza da Insider.



Anche la fidelizzazione dei lavoratori è un problema. A Disney World, solo circa 33.000 degli oltre 41.000 membri del Service Trades Council Union sono tornati al lavoro, secondo Matt Hollis, presidente del sindacato, intervistato da Bloomberg.



La lotta per reclutare e trattenere i lavoratori evidenzia l’impatto della carenza di manodopera negli Stati Uniti, che ha portato alcune aziende a tagliare le ore di lavoro, ridurre la produzione e aumentare i prezzi.



La Camera di Commercio ha descritto la carenza come una “emergenza economica nazionale” che peggiora di giorno in giorno. Il suo presidente e CEO Suzanne Clark ha affermato che “rappresenta una minaccia imminente per la nostra fragile ripresa e la grande rinascita dell’America”, come riportato da Grace Dean di Insider.



Alcuni hotel offrono vantaggi a lungo termine, come salari più alti e accesso più ampio all’assistenza sanitaria. Come riportato in precedenza da Insider, l’hotel Gansevoort Meatpacking di New York City ha regalato ai lavoratori anziani una macchina per il fitness connessa da $ 1.345 quando sono tornati al lavoro.



Anche aziende come McDonald’s e Subway sono tra quelle alle prese con la congiuntura del mercato del lavoro, che ha portato alcuni dipendenti a lavorare più ore e a soffrire di esaurimento.

Azioni Walt Disney: previsioni future

Dal suo minimo indotto dal COVID lo scorso marzo, le azioni di The Walt Disney Company (NYSE:DIS) sono più che raddoppiate, superando facilmente gli indici più ampi. Tuttavia, da inizio anno, il titolo DIS ha un rendimento negativo, mentre l’S&P 500 è aumentato di quasi il 15%.

Ecco la quotazione attuale:

Per approfondimenti potete consultare la nostra guida su come comprare azioni Disney.



Alcuni indicano l’incapacità dell’azienda di soddisfare le aspettative degli analisti per la crescita di Disney+ per la crisi. L’ultimo rapporto sugli utili ha rivelato che 8,7 milioni di abbonati sono stati aggiunti a Disney+ nel trimestre, ben al di sotto dei 14,4 milioni previsti da Wall Street.



Poiché le restrizioni indotte dal coronavirus stanno diminuendo, molti credono che la domanda di servizi di streaming diminuirà naturalmente. Tuttavia, le altre attività della Disney dovrebbero assistere a un’impennata, poiché parchi a tema, crociere, teatri e hotel raccolgono i frutti della domanda repressa.



Aggiungete a ciò il fatto che il profilo del debito della Disney si è deteriorato nell’ultimo anno, e un nuovo CEO è al timone, e si ha un vivace dibattito orso/toro.



Quando molte persone pensano alla Disney, il loro primo pensiero va ai parchi a tema Disney. I parchi tematici rientrano nel segmento Parchi, Esperienze e Prodotti. Quel segmento ha raccolto il 38% dei ricavi della società e il 45% del reddito operativo nell’esercizio 2019. Durante il periodo peggiore della pandemia, le entrate della divisione sono diminuite dell’85% rispetto al livello dell’anno precedente.



La maggior parte dei parchi dell’azienda sono aperti, ma si applicano alcune restrizioni e ci sono alcune operazioni all’interno dei parchi che non sono ancora online.



La Disney ha grandi progetti per espandere i suoi parchi. Il piano di espansione quinquennale dell’azienda include diverse giostre e mostre nuove e aggiornate a Disneyland, Walt Disney World, Tokyo Disney Resort, Shanghai Disneyland e Disneyland Paris.



Anche così, gli investitori dovrebbero considerare che il mondo non è ancora tornato alla normalità, e ciò è particolarmente vero se si considerano le restrizioni ai viaggi internazionali.



Ciò è negativo per la Disney in quanto una grande percentuale di visitatori dei suoi parchi a tema sono turisti internazionali.



Questa visione è rafforzata da un rapporto di IPK International che ha stabilito che sebbene i viaggi internazionali dovrebbero riprendersi in modo intelligente, molti viaggiatori intendono rimanere nelle loro regioni quest’anno.



Oltre ai parchi a tema, Disney Cruise Line contribuisce anche al segmento Parchi, esperienze e prodotti. Con una flotta piuttosto modesta, la quinta nave dovrebbe entrare in funzione quest’estate, la compagnia di crociera ha rappresentato solo 1,6 miliardi di dollari dei 69,6 miliardi di dollari di entrate della Disney nell’AF19.



Il lancio programmato di altre due navi nel 2023 è stato ora posticipato al 2024 e al 2025.



In effetti, secondo Statista, le entrate per il settore delle crociere non torneranno probabilmente ai livelli del 2019 fino al 2022.



E poi c’è il cinema. Con sei studi nel suo portafoglio, Disney ora rappresenta il 40% del botteghino nazionale. In termini di incassi mondiali al botteghino, la Disney ha prodotto dodici dei primi venti film. Nove di questi sono stati rilasciati negli ultimi cinque anni e, nel 2019, sei dei film con il maggior incasso sono stati i film Disney.



Le recenti versioni dell’azienda di Crudelia hanno raccolto quasi 700.000 abbonati allo streaming durante il fine settimana in cui ha debuttato e Loki ha stabilito un nuovo record quando ha collezionato 890.000 abbonati nel primo giorno del lancio.

Sarebbe difficile trovare un’azienda che domini il suo settore in misura maggiore di quanto non faccia Disney. La prova di tale affermazione risiede nel fatto che il margine di profitto operativo dell’impresa è stato in media del 23,3% nell’ultimo decennio.



Via via ci si avvicinerà alla normalità, se potrebbe calare il settore streaming, Disney dovrebbe comunque recuperare sul lato dei parchi a tema e delle crociere. Non a caso, già a marzo ha sfiorato i 200 dollari, per poi ritracciare verso i 170 dollari. Ma con il Covid-19 era sceso sotto gli 86 dollari.

Walt Disney: Considerazioni finali

