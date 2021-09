Criptovalute: Ministero del Tesoro americano deciso a regolamentare il settore

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato martedì che prenderà provvedimenti contro un Exchange di criptovalute per il suo presunto ruolo nel riciclaggio di riscatti per attacchi informatici.

La notizia è di grande rilievo poiché segna la prima azione del genere contro uno scambio di valuta virtuale e arriva dopo che una serie di attacchi informatici ha paralizzato diverse industrie e ha persino minacciato le agenzie governative degli Stati Uniti.

Il Tesoro americano ha affermato che i pagamenti di ransomware hanno totalizzato più di 400 milioni di dollari nel solo 2020, più di quattro volte quelli del 2019.

Ricordiamo che il ransomware è un tipo di attacco informatico in cui gli esecutori spesso chiudono l’accesso ai programmi chiave e richiedono pagamenti, solitamente in una criptovaluta come bitcoin, per sbloccarli.

L’Office of Foreign Assets Control del dipartimento ha accusato l’exchange di criptovalute Suex per aver svolto un ruolo nel facilitare le transazioni finanziarie per gli attori del ransomware.

Mentre il Tesoro ha sottolineato che la maggior parte delle attività di valuta virtuale è legale, le tecnologie che facilitano tali pagamenti possono essere sfruttate da cattivi attori.

Le transazioni di criptovaluta sono decentralizzate e possono essere più difficili da tracciare rispetto a quelle condotte tramite istituti finanziari tradizionali. Il dipartimento ha affermato che nel caso di Suex ha contribuito a facilitare l’attività illegale “per i propri guadagni illeciti”.

Il dipartimento ha affermato che Suex “ha facilitato le transazioni che comportano proventi illeciti da almeno otto varianti di ransomware”. Ha anche affermato che oltre il 40% della storia nota delle transazioni della società è “associata ad attori illeciti”.

La nuova designazione significa che sarà molto più difficile per Suex fare affari con entità statunitensi. Ai cittadini statunitensi è generalmente vietato eseguire transazioni con entità sanzionate e istituti finanziari che svolgono determinate attività con loro potrebbero essere soggetti a sanzioni o azioni esecutive.

Ministro del Tesoro americano impegnato sulle criptovalute: Suex è solo l’inizio?

Oltre all’azione contro Suex, il dipartimento ha chiarito le sue linee guida per le aziende su come rispondere agli attacchi ransomware. La guida “incoraggia fortemente le vittime e le società collegate a segnalare questi incidenti e a collaborare pienamente con le forze dell’ordine il prima possibile”, secondo un comunicato stampa, e continua a scoraggiarle dal pagamento di riscatti.

L’advisory afferma inoltre che le entità statunitensi potrebbero essere penalizzate per aver effettuato pagamenti a un attore sanzionato, anche se non ne sono a conoscenza, come nel caso del pagamento di un riscatto.

Tuttavia, la guida afferma che OFAC prenderebbe in considerazione la cooperazione di un’azienda su un attacco ransomware per determinarne le conseguenze ultime.

Il governo ha sottolineato l’importanza della propria conoscenza degli attacchi informatici per aiutare a mitigare i danni. Il valore di tale conoscenza è diventato chiaro lo scorso anno attraverso l’attacco a SolarWinds, che ha colpito diverse agenzie governative.

Quell’assalto è venuto alla luce dopo che un’altra società di sicurezza informatica, FireEye, ha segnalato un attacco sofisticato ai propri sistemi. Il presidente di Microsoft Brad Smith ha dichiarato ai legislatori che la divulgazione di FireEye è stata fondamentale per comprendere l’entità dell’attacco.

Da allora, i legislatori hanno introdotto una misura che richiederebbe agli appaltatori del governo e alle società di infrastrutture critiche di rivelare gli attacchi informatici, garantendo loro un porto sicuro limitato da azioni legali su tali divulgazioni.

India: sale la febbre da criptovaluta tra gli adolescenti

La mania della criptovaluta indiana sta coniando una nuova classe di investitori: l’adolescente intraprendente.

La loro paghetta sta contribuendo ad alimentare l’impennata degli investimenti in criptovalute dell’India, che a maggio ammontavano a quasi $ 6,6 miliardi (Rs49,189 crore) da soli $ 923 milioni un anno prima.

Attratti dalla promessa di enormi profitti e alla ricerca di modi per sconfiggere la noia pandemica, i minorenni indiani stanno acquistando bitcoin e altri token e stanno rapidamente familiarizzando con gli alti e bassi del mercato.

“Come investitore, penso che le criptovalute siano un buon modo per far crescere esponenzialmente la tua ricchezza”, ha detto Hashir Hussain, uno studente di 17 anni di Calcutta. “L’elevata volatilità è un fattore di rischio, ma la redditività è un grande vantaggio”.

Insieme alla pandemia, che ha stimolato la transizione dall’apprendimento online all’investimento online per molti adolescenti, la decisione della Corte Suprema dello scorso anno di revocare il divieto del 2018 di scambiare token digitali ha aumentato l’interesse per le criptovalute. Alcuni adolescenti stanno persino convincendo i loro genitori a provare a scambiare token digitali.

Gli aspiranti investitori in criptovalute non mancano di scelte su dove negoziare, con una sfilza di scambi che li corteggiano attivamente. Piattaforme come WazirX, CoinDCX e CoinSwitch Kuber hanno lanciato campagne sui social media per coinvolgere più investitori e hanno creato app con interfacce intuitive.

Il loro personale interagisce quotidianamente con i clienti su Twitter e risolve rapidamente i problemi. Separatamente, queste piattaforme di trading stanno facendo pressioni sulle autorità sui vantaggi della tecnologia blockchain e dei token virtuali.

Gli scambi di criptovaluta non consentono il trading per gli investitori di età inferiore ai 18 anni, ma molti adolescenti indiani aggirano le regole utilizzando le credenziali dei loro genitori.

Un’attrazione fondamentale per i giovani investitori è la possibilità di guadagnare alti profitti investendo in piccole somme. Ad esempio, WazirX consente investimenti in bitcoin con un minimo di 100-500 rupie ($ 1,4- $ 6,8).

Questo è ciò che ha attirato per esempio Hussain, che ha raccontato che finora ha guadagnato oltre il 30%. La sua strategia è stata quella di vendere bitcoin con profitto e poi reinvestire quei fondi in altre criptovalute.

Ma il profitto non è l’unico fascino verso le criptovalute per gli adolescenti. È anche entusiasta della prospettiva di plasmare il mercato attraverso i token di governance, che garantiscono ai titolari il potere di voto su come viene gestito un ecosistema blockchain. Questi token spesso consentono all’utente di creare prestiti e guadagnare denaro grazie all’agricoltura.

Ma in India mancano normative adeguate sulle criptovalute

Mentre la decisione della Corte Suprema di annullare le restrizioni sulle banche che si occupano di entità di criptovaluta è stata un segnale eloquente che le autorità non sono completamente contrarie ai token digitali o alla tecnologia blockchain, molti giovani investitori si stanno preparando a potenziali restrizioni.

Citano la mancanza di normative adeguate in India come deterrente nel percorso del paese verso l’adozione di token digitali per un uso più ampio.

Il Parlamento indiano sta attualmente lavorando a un disegno di legge sulla criptovaluta, anche se non è ancora chiaro quando sarà ascoltato o quale sarà il suo contenuto. Gran parte dello scetticismo delle autorità indiane deriva dal fatto che un boom mondiale delle criptovalute ha creato il terreno per piattaforme di trading false, che spesso portano ad attività fraudolente.

Alcuni adolescenti hanno già messo a punto una strategia per proteggere i propri investimenti da un divieto improvviso, ad esempio tenendo più conti di trading in valuta nazionale e estera.

Criptovalute e regolamentazioni: conclusioni

Continueremo ad occuparci di tutti gli aggiornamenti sulla questione regolamentazioni.

