Comprare Terra (LUNA): guida su come investire [2021]

Cos’è Terra (LUNA)? Come investire in Terra (LUNA)?

Il progetto è iniziato come sistema di pagamenti rapido, poi si è implementato con l’aggiunta di nuovi servizi. il network ha successivamente incluso ulteriori servizi. Come per esempio lo scambio mediante la piattaforma Mirror di asset finanziari. Altri sono arrivo, per ora criptati sotto il nome in codice Alice.

Il token Luna sta poi aumentando l’interesse attorno a sé, con un rally partito ad inizio gennaio 2021 e che ha toccato a marzo i 18 euro di prezzo, con un ritracciamento ad aprile sui 12 euro. Si attesta al momento della scrittura al 24mo posto per capitalizzazione di mercato.

Dunque, cerchiamo di scoprirne di più su questo progetto interessante.

Terra (LUNA) : il progetto

Abbiamo prima detto che dietro il nome Terra si cela un network in blockchain, il quale offre dei servizi che consentono di investire, pagare e risparmiare denaro.

Vediamo meglio questi aspetti da vicino.

Terra (Luna): il riepilogo

Come funzionano risparmi su Terra

Il sistema chiamato Anchor consente di bloccare liquidità all’interno del progetto, al fine di conseguire rendimenti. Peraltro molto più alti rispetto a quelli offerti dagli istituti bancari, sebbene, di contro, più bassi rispetto alla media ormai vantata dal mercato delle criptovalute.

Il vero vantaggio, però, è la possibilità di depositare somme anche in stablecoin. Il che mette a riparo dalle oscillazioni che fanno parte della natura delle criptovalute. Si pensi allo stesso Token della blockchain Luna.

Come funzionano investimenti su Terra

Qui occorre dire che la società che ha fondato Terra è la stessa che ha creato il sistema Mirror, il quale integra nella stessa blockchain un sistema che consente di creare token basati sugli asset finanziari e non solo.

Cosa vuol dire ciò? Che è possibile generare un token che rappresenti il corrispettivo del valore delle Azioni Amazon, Apple, Pfizer, Stellantis o qualsivoglia titolo quotato in Borsa valori.

Il token è anche scambiabile nello stesso network per poi essere convertito in qualsiasi momento in denaro.

Come funzionano pagamenti su Terra

Veniamo infine ai pagamenti. Terra emette stablecoin ancorate alla valuta FIAT della Corea del sud (il Won), quella della Mongolia (Tugrik) e quella statunitense (come per esempio Tether, cioè il Dollaro americano).

Come già accennato, ciò mette al riparo l’investitore o comunque chi usa il sistema, dalla volatilità delle criptovalute. Anche se non bisogna mai dimenticare che alla fine si ricorra sempre ad un sistema interno basato sui token LUNA.

Terra: breve storia

Il network Terra e il token Luna traggono le loro origini dall’e-commerce.

La società è stata fondata da Daniel Shin e Do Kwon, entrambi sudcoreani e già esperti nella creazione di sistemi di pagamenti molto popolari sia in madre patria, che nella zona del sud-est asiatico. Inoltre, hanno fondato e sviluppato già diversi sistemi e-commerce.

Si può però dire che probabilmente Terra sia il loro progetto più complesso ed interessante, che ha anche particolari risvolti con il token Luna.

Comprare Terra (LUNA): Cosa serve per iniziare?

Malgrado la complessità del progetto, non serve chissà quale conoscenza per investire su Terra (Luna).

La cosa principale per compare Terra (Luna) è la scelta di un Exchange valido e sicuro, poiché ci sono in ballo i nostri soldi e non possiamo scegliere la prima piattaforma arrivata o che promette, è proprio il caso di dirlo, la Luna.

La scelta della piattaforma è infatti delicata poiché ad essa affidiamo, oltre che i nostri soldi, anche i nostri dati sensibili. E basta un attacco hacker o un accordo di sottobanco con altre realtà online per vederli finire in mani sbagliate (del resto anche Facebook con l’affaire Cambridge Analytica ha mostrato scarso zelo).

Ecco quali sono i requisiti principali per comprare Terra (Luna):

Connessione internet stabile: più che velocità esagerate, l’importante è che la connessione internet sia stabile e non caschi mentre stiamo operando. Ciò in quanto rischiamo di mandare all’aria una transazione, che magari si interrompe sul più bello, o che non ci permette di approfittare di un interessante movimento della criptovaluta, quindi non ci consente di trarre un margine di profitto importante. La velocità della connessione resta comunque importante, poiché la lentezza può essere un altro fattore a discapito dei nostri profitti. Mezzo di pagamento: la scelta del mezzo di pagamento è anche essa importante. Nella fattispecie, possiamo optare sia per la carta che usiamo solitamente (meglio se prepagata, così almeno in caso di attacco hacker non risalgono al nostro c/c), sia mediante piattaforme per i pagamenti virtuali (PayPa, Skrill, Neteller, ecc.). Sia altre criptovalute in nostro possesso. Il ventaglio di opzioni disponibili dipendono dall’Exchange scelto. Dispositivo (device mobile o Pc): possiamo scegliere se operare da computer o da smartphone o tablet. Operare con una app ben fatta e funzionale è molto importante, quindi la scelta dell’Exchange deve ricadere anche su questo aspetto.

Ora passiamo all’atto pratico. Abbiamo detto della scelta dell’Exchange, dobbiamo ora scegliere come comprare il token Luna. Il discorso fatto prima è però più di tipo futuro, poiché al momento della scrittura, non è possibile comprare Luna direttamente sugli Exchange.

Dovremo quindi utilizzare i DEX decentralizzati, che vanno pensati come autentiche borse dove comprare liberamente i token e scambiarli anche con altre criptovalute.

Ciò che ci resta da fare è:

cercare Terra / Luna nello scambio che ci interessa

impostare il nostro ordine

Terra (LUNA): il token

Terra è una stablecoin algoritmica che si basa sul protocollo Proof of Stake (PoS), quello usato da criptovalute moderne come Elrond (EGLD) ed Ethereum(ETH) . E’ capace di interagire con altre blockchain, nelle vesti tanto di sistema di pagamento che come piattaforma di sviluppo per stablecoin.

E’ in grado di modificare l’offerta di token al fine di garantire la stabilità dei prezzi. E’ importante anche per garantire il funzionamento del network Luna. Il quale, a sua volta, protegge il token Terra dalle fluttuazioni. E fa in modo che il suo prezzo sia uguale a una singola risorsa di riserva o SDR.

E’ possibile poi scambiare TerraSDR e LunaSDR tra utenti e il profitto è la differenza tra le tariffe.

Le stablecoin previste dal network Terra al momento della scrittura sono:

TerraSDR/USD

UST

TerraKRW

ecc.

Ricordiamo infine che la Blockchain Terra è stata integrato con la app sudcoreana CHAI. La quale riesce ad offrire ai suoi utenti commissioni di transazione nettamente inferiori, con un risparmio fino ad un quinto.

Dove comprare Terra (LUNA): le migliori piattaforme

Vediamo quali sono le migliori piattaforme per comprare Terra (Luna) in modo più semplice rispetto all’uso di Exchange e Dex. Puoi infatti anche farlo tramite il trading CFD, quindi acquistando il token Luna in modo indiretto e investire pure sulle cadute del prezzo posizionandoti short.

Dunque, non dovrai per forza tifare sul suo rialzo di prezzo.

Vediamo quali sono i broker migliori per farlo

Conviene comprare Terra LUNA?

Il progetto Terra (Luna) è un progetto proiettato al futuro, che vuole cavalcare l’onda della cosiddetta Fintech. Ossia la finanza digitale basata sulla tecnologia ormai già realtà, sebbene ovviamente nel nostro paese si proceda a rilento.

Ad oggi il token sta già facendo registrare discreti rialzi di prezzo, ma probabilmente siamo solo agli inizi. Anche perché molto probabilmente tanti altri saranno gli accordi con realtà dell’economia mainstream, nonché i progressi, messi a segno da questa realtà.

Qui sotto potete trovare il grafico in tempo reale sulla quotazioni di Terra:

Certo, rispetto ad altre realtà, questa è fortemente concentrata nelle mani della società sudcoreana Terra Labs e forse questo è un aspetto da tenere conto riguardo privacy e gestione dei fondi.

Comunque, puoi sempre decidere di fare trading CFD sul token Luna, poiché non avrai un possesso diretto e potrai anche puntare al suo ribasso del prezzo.

Conclusioni

La blockchain Terra rientra nei tanti progetti legati alla FinTech. Ideata da esperti sudcoreani in tema di transazioni online, si propone come alternativa per investire, risparmiare e appunto effettuare pagamento online.

Il token Luna può essere comprato direttamente tramite Dex decentralizzati o indirettamente con il trading CFD.

Consigliamo, specialmente se si è agli inizi di orientare la scelta verso broker come eToro che consentono di negoziare copiando dai migliori trader con facilità.