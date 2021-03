Comprare azioni Unicredit: come investire e se conviene [2021]

Cosa sono le azioni Unicredit? Come comprare azioni Unicredit? Conviene comprare azioni Unicredit? Cos’è Unicredit? Le azioni Unicredit sono una truffa? Unicredit è una banca affidabile? Lo vediamo di seguito.

Del resto, quando si decide di investire su un asset, bisogna assicurarsi bene che lo si faccia su qualcosa di affidabile. In fondo, stiamo sempre parlando dei nostri cari risparmi. Partiamo proprio dalla conoscenza di chi emette le azioni in questione: la Banca Unicredit appunto.

Banca Unicredit cos’è

Cos’è la Banca Unicredit? UniCredit S.p.A. è una società italiana di servizi bancari e finanziari a livello mondiale. La sua rete copre 50 mercati in 17 paesi, con oltre 8.500 filiali e oltre 147.000 dipendenti. La sua posizione strategica nell’Europa occidentale e orientale conferisce al gruppo una delle maggiori quote di mercato della regione. La società è una componente dell’indice del mercato azionario Euro Stoxx 50.

EURO STOXX 50 è un indice azionario delle azioni dell’Eurozona progettato da STOXX, un fornitore di indici di proprietà di Deutsche Börse Group. Secondo STOXX, il suo obiettivo è “fornire una rappresentazione blu-chip dei leader dei Supersector nell’Eurozona”. È composto da cinquanta degli stock più grandi e più liquidi. I future su indici e le opzioni su EURO STOXX 50, negoziati su Eurex, sono tra i prodotti più liquidi in Europa e nel mondo.

L’EURO STOXX 50 è stato introdotto il 26 febbraio 1998. La sua composizione è rivista annualmente a settembre. L’indice è disponibile in diverse combinazioni di valuta (EUR, USD, CAD, GBP, JPY) e di ritorno (Prezzo, Ritorno netto, Rendimento lordo). Il calcolo avviene ogni 15 secondi tra le 09:00 CET e le 18:00 CET per le varianti EUR e USD di qualsiasi tipo di rendimento, mentre le varianti CAD, GBP e JPY sono disponibili solo come calcolo di fine giornata (18:00 CET ). L’indice EURO STOXX 50 è derivato dagli indici EURO STOXX regionale Supersector da 19 EURO e rappresenta i maggiori leader dei super-settori della zona euro in termini di capitalizzazione di mercato del flottante.

L’indice rappresenta circa il 60% della capitalizzazione di mercato del flottante del EURO STOXX Total Market Index (TMI), che a sua volta copre circa il 95% della capitalizzazione di mercato del flottante libero dei paesi rappresentati. L’EURO STOXX 50 funge da base per singoli sottoindici come EURO STOXX 50 ex Financials, che esclude tutte le società assegnate al codice ICB 8000. È uno degli indici più liquidi per l’Eurozona: un sottostante ideale per prodotti finanziari o per scopi di benchmarking. Inoltre, l’indice funge da sottostante per molti indici strategici, come gli indici di controllo del rischio EURO STOXX 50. I tamponi sono utilizzati per ottenere il numero fisso di componenti e per mantenere la stabilità degli indici riducendo le variazioni della composizione dell’indice.

La metodologia di selezione garantisce una composizione dell’indice stabile e aggiornata. Le regole di ingresso rapido e di uscita rapida assicurano che l’indice rappresenti in modo accurato le prestazioni dei soli titoli più grandi e più liquidi.

Azioni Unicredit truffa?

Le azioni Unicredit sono una truffa? Come preferiamo in genere fare, ci affidiamo alla storia dell’istituto di credito in questione per rispondere a questa domanda.

Il Gruppo UniCredit è il risultato della fusione nel 1998 di diversi gruppi bancari italiani, di cui la maggioranza erano Unicredito (banche di Torino, Verona e Treviso) e Credito Italiano (costituito da Rolo Banca, Banca Popolare di Rieti), da qui il nome Unicredito Italiano. Il Credito Italiano ha emesso circa il 38,46% di nuove azioni per i proprietari di Unicredito e si è ribattezzato Unicredito Italiano. Altre banche come Banca dell’Umbria, Cassa di Risparmio di Carpi, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (Caritro), Cassa di Risparmio di Trieste hanno aderito al gruppo nel 1998-2000.

Nel dicembre 1999 è stata creata una nuova filiale, che prende il nome dal Credito Italiano originale. Nel 1999, UniCredito Italiano, come era noto, ha iniziato la sua espansione nell’Europa orientale con l’acquisizione della società polacca Bank Pekao. Il 30 giugno 2002, UniCredit ha avviato il progetto S3 che ha integrato 7 del proprio network bancario: Rolo Banca, Banca CRT, Cariverona Banca, Cassamarca, Cassa di Risparmio di Trento e Cassa di Risparmio di Trieste in Credito Italiano e Credito Italiano è stato ribattezzato in UniCredit Banca.

UniCredit Private Banking e UniCredit Banca d’Impresa ne ha fatto la scissione nel 2003. Nel 2005 UniCredit si è fusa con il gruppo tedesco HypoVereinsbank (HVB), a sua volta costituito nel 1998 dalla combinazione di due banche bavaresi: Bayerische Vereinsbank e Bayerische Hypotheken -und Wechsel-Bank. L’integrazione con il gruppo HVB è stata rafforzata dalla fusione con Bank Austria Creditanstalt nel 2000 e ha consentito un’ulteriore crescita per il Gruppo UniCredit. Inoltre, Bank Austria Creditanstalt era uno dei principali azionisti di Bank Medici AG. Bank Medici era il gestore degli investimenti di Thema Fund.

In cambio della ricerca di investitori, Bank Medici ha percepito commissioni per 4,6 milioni di euro da Thema International Fund nel 2007. In seguito alla notizia che Bank Medici aveva investito 2 miliardi di dollari con Bernard Madoff, i funzionari di Vienna hanno nominato un supervisore per gestire la banca privata, sollevando interrogativi sul controllo del gruppo tentacolare. Il 30 giugno 2005 Banca dell’Umbria e Cassa di Risparmio di Carpi sono stati assorbiti dalla società capogruppo. Nel 2006 il business dei servizi mobiliari di UniCredit (2S Banca, ora Société Générale Security Services SpA) è stato ceduto a Société Générale per 579,3 milioni di euro.

Nel 2006, partecipazioni di minoranza in Bra (31,021%) , Fossano (23,077%), Saluzzo (31,019%) e Savigliano (31,006%) sono stati ceduti per circa 149 milioni di euro alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

Nel 2007, in combinazione con Capitalia Group, il quarto gruppo bancario italiano (per totale attivo nel 2006, Sanpaolo IMI e Banca Intesa sono stati considerati come un’unica entità in quanto anche le banche sono state fuse nel 2007), il Gruppo UniCredit consolidato e rafforzò la sua posizione, ma aumentò considerevolmente i suoi costi generali. La sede legale della banca fu anche trasferita da Genova (ereditata dal Credito Italiano) a 17 via Minghetti, Roma. Nello stesso anno, altre due acquisizioni sono stati effettuati: ATF Bank, che occupa il quinto delle banche nazionali in Kazakistan con 154 filiali e Ukrsotsbank, una banca universale in Ucraina.

Con queste due banche il Gruppo ha esteso le proprie attività in quest’area a 19 paesi (inclusa l’Asia centrale). Tuttavia, a novembre 2012, fonti del governo kazako hanno dichiarato che UniCredit è in trattativa con gli investitori kazaki per la cessione di una partecipazione di controllo in ATF Bank. Nel 2010, UniCredit SpA ha assorbito le sue controllate bancarie italiane: UniCredit Banca, Banca di Roma e Banco di 2013. Nel 2013 UniCredit Finance ha riferito di non fornire più servizi bancari in Lettonia.

Il 14 marzo 2014 UniCredit ha annunciato che prevedeva di tagliare circa 8.500 posti di lavoro in futuro, insieme all’annuncio di una perdita di $ 15 miliardi. nel 4 ° trimestre del 2013 a causa dell’ampia disponibilità di cassa per le sofferenze e della svalutazione delle acquisizioni. [14] UniCredit è una delle 6 banche europee attualmente più esposte a potenziali problemi nei mercati emergenti.

Nell’aprile 2015 UniCredit e Banco Santander hanno raggiunto un accordo preliminare per unire le loro attività di gestione patrimoniale in un’operazione di valutazione dell’entità combinata a circa € 5,4 miliardi. L’accordo ha creato una holding denominata Pioneer Investments posseduta al 50% da UniCredit e al 50% detenuta dalle società statunitensi di acquisizione Warburg Pincus LLC e General Atlantic LLC. La società di partecipazione è proprietaria degli affari statunitensi di Pioneer e controlla le operazioni combinate di Pioneer di UniCredit, ad esclusione delle attività statunitensi e di Santander Asset Management. I due istituti di credito detengono ciascuno un terzo della nuova attività combinata, mentre Warburg Pincus e General Atlantic detengono il resto. Tuttavia, l’accordo è stato chiuso il 27 luglio 2016.

Tuttavia, Pioneer è stata venduta nel mese di dicembre 2016 ad Amundi per 3,545 miliardi di euro. UniCredit ha inoltre ricevuto un dividendo straordinario di 315 milioni di euro da Pioneer. Da giugno 2015 a gennaio 2017 UniCredit ha venduto i propri crediti deteriorati (sofferenze) a vari investitori, ovvero PRA Group Europe (625 milioni di euro lordi), un fondo gestito da Cerberus Capital Management (€ 100 milioni lordi), un fondo americano (€ 150 milioni lordi), AnaCap Financial Partners (€ 420 milioni lordi), Fortress Investment Group e PIMCO (€ 17,7 miliardi di lordo: UniCredit ha mantenuto la partecipazione di minoranza nella società di cartolarizzazione), [21] B2 Kapital (110 milioni di euro lordi dalla filiale slovena) e B2Holding (93 milioni di euro da UniCredit Bulbank).

Nell’ottobre 2015 UniCredit ha inoltre ceduto UniCredit Credit Management Bank (ora doBank), la controllata specializzata nella gestione di NPL in Fortress Investment Group e Prelios SpA. Nell’operazione è stato incluso un portafoglio di NPL di € 2,4 miliardi (in valore di libro lordo).

Su base annua, il valore netto delle sofferenze è passato da 19,701 miliardi di euro al 31 dicembre 2014 a 19,924 miliardi di euro al 31 dicembre 2015 (o da 52,143 miliardi di euro a 51,089 miliardi di euro lordi). [26] A dicembre 2016 UniCredit venduto banca polacca Bank Pekao. UniCredit aveva già ceduto parte della partecipazione in FinecoBank a metà del 2016, oltre a vendere la banca ucraina Ukrsotsbank ad Alfa Group a gennaio 2016.

A dicembre 2016, il settore delle carte in Italia, Germania e Austria è stato venduto a SIA per € 500 milioni. Il 13 dicembre 2016, nonostante il processo di revisione e valutazione di vigilanza annuale della Banca centrale europea (BCE) (SREP) ha abbassato il requisito del CET1 (base transitoria) di UniCredit dal 9,75% all’8,75%, la banca ha annunciato una massiccia ricapitalizzazione della banca da 13 miliardi di euro, oltre a 8,1 miliardi di euro di accantonamenti per perdite su crediti e oneri di ristrutturazione netti per 1,7 miliardi di euro nel quarto trimestre del 2016.

Nel 2016 lo stress test delle banche dell’Unione Europea è stato annunciato il 29 luglio, mentre il CET1 di UniCredit (a pieno carico) era previsto al 7,10% nello scenario avverso del 31 dicembre 2018, che era il penultimo tra le 5 maggiori banche italiane che hanno partecipato al stress test (l’ultimo è stato Banca Monte dei Paschi di Siena). Sulla base del SREP 2016, UniCredit Group ha richiesto un coefficiente CET1 a pieno carico del 10,5% dal 1 ° gennaio 2019 a causa dell’aumento di Capital Conservation Buffer e di un buffer bancario di rilevanza sistemica globale come richiesto da CRR e CRD IV. Inoltre, l’orientamento del pilastro 2: il capitale aggiuntivo che la BCE suggeriva alla banca di mantenere, era rimasto riservato.

Nel gennaio 2017, 10 vecchie azioni ordinarie sono state riunite in 1 nuova azione ordinaria, nonché azioni di risparmio al portatore e azioni di risparmio registrate. Il 6 aprile 2017, UniCredit ha emesso il suo primo legame negli Stati Uniti in un decennio. A metà 2017 è stato completato un aumento di capitale, nonché la cartolarizzazione e lo smaltimento parziale degli NPL della banca.

Nel mese di dicembre 2017, le azioni di risparmio (in italiano: azioni di risparmio) della banca sono state convertite in azioni ordinarie, nonché la rimozione del limite del 5% sui diritti di voto di ciascuna entità.

Dunque, una storia di acquisizioni e solidità. Sebbene, ovviamente, momenti difficili non siano mancate. Ma parlare di truffa sarebbe errato e fuorviante.

Azioni Unicredit quotazione tempo reale

Qual è la quotazione delle azioni Unicredit? Al momento della scrittura, il titolo Unicredit è valutato a 11,25 EUR, con un rialzo di un +0,22 (corrispondente in percentuali a un +2,03%).

Guardando all’andamento dell’ultimo quinquennio, il titolo ha avuto un picco a 34,06 euro il giorno 4 aprile 2014. Il titolo poi ha iniziato a scendere il 31 dicembre 2015, non riuscendo mai a raggiungere il valore di 25,93 euro toccato il 30 dicembre. Poi dalla seconda metà del 2017 e la prima metà del 2018 ha mantenuto una media di 17 euro, per poi lentamente scendere al valore attuale.

Comprare Azioni Unicredit conviene?

Conviene comprare Azioni Unicredit? Alla luce dei dati prima esposti, possiamo quindi dire che, sebbene il titolo Unicredit non faccia registrare rialzi significativi da tempo, resta comunque un titolo solido e ottimo per diversificare il proprio portafoglio titoli. Inoltre, stiamo comunque parlando di una delle banche più solide d’Italia.

Come comprare Azioni Unicredit?

Come comprare Azioni Unicredit? Il modo migliore è farlo tramite i Cfd. Acronimo di Contract for difference, permettono di fare trading su una pluralità di asset senza possederli realmente. Sia al rialzo che al ribasso. Inoltre, consentono di utilizzare lo strumento della Leva finanziaria, che le recenti normative ESMA hanno imposto ad un massimo di 1:30.

Attenzione però. Si tratta di strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Dove comprare Azioni Unicredit?

Dove comprare Azioni Unicredit? Per farlo tramite i Cfd, Occorre riferirsi ai Broker regolarmente registrati presso gli organi preposti al controllo sul mercato finanziario. In Italia abbiamo la Consob, mentre la più importante a livello europeo è la CySEC.

