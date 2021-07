Comprare Algorand (ALGO): cos’è e come fare trading [2021]

Ecco una recensione su cos’è e come funziona Algorand, se conviene utilizzarla e quali sono le migliori alternative.

Ricordiamo che Algorand (ALGO) è una rete di criptovalute specializzata sui pagamenti e sugli smart contract. Che vanta, rispetto a tante altre realtà che ormai si affacciano sempre più nel cryptomondo, anche un importante background nel mondo scientifico.

Algorand ha inoltre beneficiato di molteplici investimenti da alcune entità finanziarie di spessore e mira a unificare il mondo Defi con i sistemi di pagamento tradizionali coniando il concetto di “FutureFi”. Ovvero vuole unire i due mondi rendendoli più efficienti.

La soluzione migliore per operare sulle criptovalute rimane quella dei CFD. Ricordiamo che le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo delle criptovalute. Ad esempio eToro (trovi qui il sito ufficiale) permette di negoziare sulle migliori critptovalute in circolazione, non solo su Bitcoin. Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Se volete investire su Algorand vi consigliamo alcune piattaforme ideali per investire in criptovalute:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI CFD su Bitcoin e Criptovalute Segnali gratuiti ISCRIVITI Social trading

*75% dei trader perde soldi Trading Bitcoin, criptovalute ISCRIVITI CFD trading su Bitcoin Piattaforma di qualità ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Algorand: Cos’è

Prima parlavamo di importanti basi scientifiche vantate da Algorand (ALGO). Infatti, questa rete è nata nel 2017 da un’idea del professore del MIT e vincitore del premio Turing, Silvio Micali.

Mentre il Chief Executive Officer (CEO) del progetto è Steve Kokinos, un dirigente tecnologico con sede a Boston, co-fondatore ed ex CEO di Fuze.

La società che sta curando il progetto è invece Algo Capital.

Conviene investire su Algorand?

Algorand ha beneficiato di $ 4 milioni nel febbraio 2018 da investitori dal calibro di Pillar e Union Square Ventures. Quest’ultima già investitrice in realtà molto note, anche non afferenti al mondo delle criptovalute, come Coinbase, Duolingo o Twitter.

Nello stesso anno, ma ottobre, sono arrivati altri finanziamenti. Ben $ 62 milioni da 30 gruppi di investimento globali.

Si è cercato in questo modo di avere più investitori e non mettere il progetto sotto il controllo di uno solo.

Algorand vuole risolvere l’inefficienza computazionale e la tendenza della Proof of Work di Bitcoin per arrivare alla centralizzazione del mining.

Il progetto Algorand si riferisce pure ad altre soluzioni, come Ouroboros: meglio noto come soluzione di consenso per il progetto Cardano.

Il progetto mira quindi anche a risolvere gli annosi problemi che riguardano scalabilità, decentralizzazione e sicurezza. Problemi che impediscono alla Blockchain di essere adottata in massa.

Algorand vuole rendere gli attuali sistemi finanziari più efficienti ed equi, proprio come molti altri progetti già in circolazione.

Il team di Algorand ha pubblicato diversi white paper, che fanno riferimento a ridimensionamento, governance, la suddetta compressione blockchain e firme digitali.

Algorand – Riepilogo

👍 Cos’ è? Rete di criptovalute specializzata sui pagamenti e sugli smart contract. Che vanta anche un importante background nel mondo scientifico. ✅ Caratteristiche Sistemi di pagamento / Smart Contracts / Scalabilità 💰Token ALGO 🥇Migliore piattaforma per criptovalute eToro 🥇Miglior exchange per Algorand Binance

Come funziona Algorand

Le probabilità che si possano concretizzare Hard fork sulla blockchain di Algorand è irrealisticamente ridotta. Inoltre, c’è alcun incentivo monetario, poiché non sono previsti premi simbolici per generare blocchi o per i nodi.

Il team prevede di utilizzare la piattaforma come sistema di pagamento, supportando pure gli smart contract.

Algorand vuole rendere le istituzioni esistenti più efficienti e mira a collaborare con i partner del settore per sbloccare nuovi mercati ad oggi ancora esclusi dall’uso delle blockchain.

Nel 2018 ha condiviso l’ultimo protocollo di accordo bizantino su cui si basa la pura blockchain di prova di Algorand, annunciando altresì di aver trovato $ 100 milioni per aiutare gli sviluppatori. Ha anche lanciato una testnet subito dopo il finanziamento.

L’anno seguente è stato contraddistinto da rapidi progressi per il team. A gennaio, il team ha rilasciato Algorand Vault, una tecnologia di compressione blockchain che riduce il costo di archiviazione della blockchain e la distribuisce attraverso la rete senza sacrificare la sicurezza e riduce la barriera di accesso per l’accesso alla rete.

Ad inizio hanno anche rilasciato Software Developer Kits (SDK) per Go e JavaScript. Questo è stato seguito dall’apertura del testnet al pubblico, che poi lanciare ufficialmente il mainnet di Algorand a giugno.

Algorand ha uno scopo fondamentale per la sua esistenza: migliorare i fondamenti dell’attuale paradigma blockchain per fornire ciò che il team ritiene sarà lo strato base più adatto per il futuro dello sviluppo legato alla blockchain. Sfruttando principalmente il Proof-of-Stake.

Algorand: Token ALGO

Algorand Foundation, organizzazione no-profit che sovrintende e finanzia lo sviluppo del protocollo, afferma che verranno create solo 10 miliardi di unità della sua criptovaluta ALGO.



Algorand mantiene un block explorer, che tiene un conteggio ufficiale della sua scorta in circolazione.



Di seguito è riportato un programma delle distribuzioni, che la fondazione prevede di completare entro cinque anni dal lancio del protocollo:



Distribuzione complessiva dei token:

3,0 miliardi: Algos stimati da immettere in circolazione (inizialmente tramite asta) nei primi 5 anni

1,75 miliardi: Premi di partecipazione stimati (distribuiti nel tempo)

2,5 miliardi: Corridori del nodo di staffetta (distribuiti nel tempo)

2,5 miliardi: Fondazione Algorand & Algorand, Inc.

0,25 miliardi: Concessioni utente finale (distribuite nel tempo

La Fondazione Algorand ha anche pubblicato ulteriori dettagli su come funzionano i pagamenti e il tempo in cui gli utenti possono aspettarsi di ricevere nuovi fondi per la loro partecipazione alla blockchain.

Migliori exchange per comprare Algorand (ALGO)

Come accade sempre, i token oltre ad essere l’olio che muove gli ingranaggi della propria blockchain madre, sono anche delle criptovalute con un proprio valore. E sono tradabili.

Ecco gli Exchange che consentono di investire su ALGO:

EXCHANGE CARATTERISTICHE VANTAGGI Più semplice da usare Principali criptovalute ISCRIVITI Più grande exchange Numerose criptovalute ISCRIVITI App facile da usare Carta VISA ISCRIVITI

Si tratta di tutti Exchange di fama mondiale, che hanno mostrato una cerca sicurezza negli anni e di saper rispondere ad eventuali attacchi hacker subiti.

Questo però per quanto riguarda l’acquisto diretto di ALGO. Vediamo invece come fare trading CFD su ALGO.

Dove comprare Algorand

Con il trading CFD non possederai direttamente ALGO ma lo comprerai indirettamente con contratti derivati. I quali ti permetteranno anche di investire sia al rialzo che al ribasso. Oltre che beneficiare di una Leva finanziaria che ti permette di moltiplicare i profitti.

eToro

Il broker eToro ti consente sia di fare trading CFD sulle criptovalute, sia di comprare e vendere criptovalute come un Exchange. Ciò grazie al servizio eToroX.

Molto generose le commissioni e tanti i servizi offerti. Potrai contare su una piattaforma con tripla licenza, quindi molto sicura.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Capital.com

Capital.com è un broker CFD pluripremiato per le sue piattaforme integrate con intelligenza artificiale.

Le commissioni anche qui sono basse, avrai a che fare con un broker sicuro, avente doppia licenza per operare.

Se vuoi fare pratica, scarica la app associata al broker Investmate.

67.7% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Grafico Algorand (ALGO) in tempo reale

Ecco il grafico in tempo reale sull’andamento del token ALGO:

Investire su Algorand conviene?

Algorand (algo) si pone al momento della scrittura al 36mo posto per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è di 2.819.952.770 USD.

Nei primi mesi del 2021, Algorand (ALGO) ha subito molti sali e scendi, finendo anche sotto 1 dollaro di valore, come al momento della scrittura. Pur non riuscendo a superare gli 1,70 dollari americani.

Ciò che potrebbe scoraggiare gli investitori è l’alta inflazione, poiché il numero target di ALGO in circolazione è di 10 miliardi.

Inoltre, il prezzo di ALGO nelle vendite private (0,1 $) pone i partner del progetto e i fondi di investimento in una situazione ideale fin dall’inizio, a differenza dei normali investitori individuali che acquistano ALGO in borsa o all’asta ICO.

Il progetto è molto interessante, anche perché ha sia solide basi scientifiche e sia perché ha fin da subito contato sull’appoggio di grandi investitori.

Come preferiamo suggerire sempre, meglio affidarsi al trading CFD, perché, valutando l’aspetto tecnico analizzando i grafici e valutando l’analisi fondamentale con un occhio allo sviluppo dello stesso, potrai investire sia al rialzo che al ribasso. Quindi potrai approfittare anche di inevitabili cali di prezzo di ALGO.

Utilizza broker con regolari licenze e tanti servizi come eToro e Capital.com. Oltre che costi esigui.ì

Algorand: le domande frequenti

Cos’è Algorand? Si tratta di una rete di criptovalute specializzata sui pagamenti e sugli smart contract. Che vanta anche un importante background nel mondo scientifico. A cosa serve Algorand? Il team prevede di utilizzare la piattaforma come sistema di pagamento, supportando pure gli smart contract.



Algorand vuole rendere le istituzioni esistenti più efficienti e mira a collaborare con i partner del settore per sbloccare nuovi mercati ad oggi ancora esclusi dall’uso delle blockchain. Come investire su Algorand (ALGO)? Puoi provare tramite il trading CFD, con broker come eToro o Capital.com. Oppure su Exchange come Coinbase e Binance.

Conclusioni

Algorand (ALGO) è una blockchain nata nel 2017 da un’idea del professore del MIT e vincitore del premio Turing, Silvio Micali.

Il Chief Executive Officer (CEO) del progetto è Steve Kokinos, un dirigente tecnologico con sede a Boston, già co-fondatore ed ex CEO di Fuze.

La società che sta curando il progetto è invece Algo Capital, che ha beneficiato di vari importanti finanziamenti.

Puoi investire sulla blockchain tramite il token ALGO, o comprandolo direttamente su Exchange o su broker CFD regolamentati che hanno delle commissioni basse.