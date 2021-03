Capital.com : recensione broker e opinioni sulla piattaforma di trading

Conviene utilizzare il broker Capital.com? Come funziona e quali commissioni prevede?

Come vedremo, stiamo parlando di una piattaforma di trading molto competitiva ed avveniristica, poiché offre servizi basati su una tecnologia molto avanzata. Inoltre, parliamo di un broker sicuro, avendo licenze e che riporta sul proprio sito in modo trasparente lo staff alle sue spalle e le sedi della società.

Puoi accedere ai servizi di Capital.com cliccando qui e visitando il sito ufficiale.

71.2% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Comunque, di seguito ti proponiamo una guida completa sul broker Capital.com per comprendere se davvero è una piattaforma conveniente oppure no. Potrai dunque farti una tua idea nel caso stessi ancora decidendo su quale broker operare. Analizzandone quindi i vari aspetti.

Capital.com cos’è

Cos’è il broker Capital.com? Si tratta di una piattaforma di trading online, molto apprezzata dagli utenti per il servizio che offre, ma anche per le licenze che vanta.

Sul sito del broker Capital.com puoi infatti trovare tantissime informazioni sul trading online, quindi una formazione completa già senza scaricare o seguire nulla. Ma, semplicemente, sfogliando le sue pagine.

Il sito di Capital.com è molto ricco di funzioni e sono tanti gli asset che offre per il trading, sempre con un occhio alle nuove opportunità emergenti al fine di non far perdere alcuna occasione ai trader iscritti.

Dietro Capital.com ci sono due società:

Capital Com (UK) Ltd., registrata in Inghilterra e in Galles (numero 10506220). In virtù di ciò, gode dell’autorizzazione della FCA (Financial Conduct Authority), con licenza numero 793714. Capital Com SV Investments Limited, registrata invece a Cipro (numero HE 354252). Ed in virtù di ciò è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), licenza numero 319/17.

Già ciò risponde ad un’altra domanda: se Capital.com sia un broker sicuro. Certo che lo è vantando come visto licenza FCA e CySEC. Non solo, è anche autorizzato ad operare in Italia dalla Consob.

Capita.com vanta ad oggi quasi un milione di clienti, provenienti da tutto il Mondo.

Caratteristiche della piattaforma Capital.com

Quali sono le caratteristiche principali del Broker Capital.com?

Per iniziare a fare trading su Capital.com devi effettuare un primo versamento. Ecco i vari metodi previsti dal broker, che sono tantissimi:

carta (di debito o di credito)

bonifico bancario

Sofort

iDeal

Giropay

Multibanko

Przelewy24

QIWI

Webmoney

Trustly

Neteller

Skrill

I tempi di deposito, così come quelli di prelievo, dipendono ovviamente dallo strumento prescelto.

Ti ricordiamo poi che il deposito minimo su Capital.com è molto esiguo: solo 20 euro. Una cifra difficilmente battibile da un altro broker serio.

Tuttavia, nel caso tu decidessi di versare mediante bonifico bancario, allora l’importo minimo che dovrai corrispondere sarà di 250€.

Riguardo gli asset disponibili su Capital.com, essendo un broker CFD ti permette di fare trading su molte risorse finanziarie. Come:

Forex : tante le coppie valutarie disponibili sul broker, dalle Major (quelle cioè contenenti sempre il Dollaro americano) alle secondarie (le coppie con valute importanti esclude il Dollaro americano) fino alle esotiche (le coppie contenenti le valute dei paesi emergenti, con o senza dollaro statunitense). Le coppie valutarie esotiche sono però destinate ai trader professionisti. Con Capital.com è possibile fare trading forex sulle principali coppie di valute.

: tante le coppie valutarie disponibili sul broker, dalle Major (quelle cioè contenenti sempre il Dollaro americano) alle secondarie (le coppie con valute importanti esclude il Dollaro americano) fino alle esotiche (le coppie contenenti le valute dei paesi emergenti, con o senza dollaro statunitense). Le coppie valutarie esotiche sono però destinate ai trader professionisti. Con sulle principali coppie di valute. Azioni : questo asset è suddiviso in 4 categorie: più scambiate, top risers, top fallers, più volatili

: questo asset è suddiviso in 4 categorie: più scambiate, top risers, top fallers, più volatili Criptovalute : il broker offre un mix di criptovalute tra quelle più rinomate a quelle emergenti (qui puoi fare trading con Capital.com sulle criptovalute )

: il broker offre un mix di criptovalute tra quelle più rinomate a quelle emergenti (qui puoi ) Materie prime : tante le materie prime disponibili sul broker, dalle Hard (Oro, petrolio o gas) alle Soft (cacao, caffè, ecc.)

: tante le materie prime disponibili sul broker, dalle Hard (Oro, petrolio o gas) alle Soft (cacao, caffè, ecc.) Indici azionari: Capital.com offre tanti indici azionari, da quelli asiatici a quelli europei fino a quelli americani

Per saperne di più sui servizi di Capital.com clicca qui.

Capital.com è un broker sicuro

Abbiamo già visto come Capital.com sia un broker sicuro, giacché vanta la licenza di due tra i più importanti organismi europei: la CySEC – la cui licenza non a caso è vantata da molti altri broker di prestigio ma anche la FCA. Quest’ultima è molto importante perché vigila anche su una delle più importanti borse al Mondo: la London Stock Exchange.

Capital.com riporta anche con la massima trasparenza tutte le persone responsabili del progetto alla voce “About” (non come le truffe che riportano profili e foto fake), con tanto di indirizzo delle sedi della società.

Capital.com conti di trading

Quali sono gli account disponibili su Capital.com? Registrarsi sul broker è molto semplice. Dopo aver inserito mail e password e confermato l’iscrizione, occorrerà inserire i propri dati.

Dopodiché occorre fornire al broker una copia di un documento identità, e rispondere ad alcune domande.

Il tutto, richiede pochi minuti.

Ecco i conti disponibili su Capital.com.

Conto Standard

Si tratta della soluzione per i trader alle prime armi. Potrai depositare fino a 3mila euro mentre il deposito minimo come detto è di 20 euro.

Questo conto, seppur basilare, già offre diversi servizi interessanti, pensati proprio per chi può o semplicemente vuole, investire somme ridotte.

Conto Plus

Il conto Plus è quello più utilizzato, dato che si tratta di una soluzione intermedia. Il deposito minimo è quello massimo del conto precedente, quindi 3mila euro. Mentre il deposito massimo è di 10mila euro.

Sale anche la soglia dei servizi disponibili per i trader, come gli strumenti di analisi e account manager personalizzati.

Conto Premium

Il conto Premium è adatto a chi può investire somme più alte. Non a caso, il deposito minimo è di 10mila euro.

Tra i vantaggi riservati per chi si iscrive con questo account, troviamo webinar esclusivi, eventi dedicati all’aggiornamento e strumenti formativi molto utili.

Registrarsi su Capital.com: i passi necessari

Come detto, registrarsi a Capital.com è molto semplice e non prevede particolari procedure se non quelle basilari di molti altri broker ugualmente noti.

Dovrai quindi:

inserire mail e password confermare la registrazione cliccando sul link arrivato alla mail prescelta (controllare eventualmente in Spam se non arriva) inserire i propri dati anagrafici richiesti nel form di iscrizione inviare una copia di un proprio documento di identità per confermare la propria identità rispondere ad alcune domande che il broker ti pone per conoscere meglio il tuo profilo di trader

Costi e commissioni di Capital.com

Quali sono i costi e le commissioni previste sul broker Capital.com? Questa piattaforma di trading online si mostra molto interessante da questo punto di vista.

Infatti, parliamo di un broker spread-only, che non prevede il pagamento di una commissione sulle posizioni aperte. Inoltre, non addebita alcuna commissione su deposito, prelievo, quotazioni in tempo reale, materiale didattico che mette a disposizione e su tanti altri servizi.

Unica commissione di trading prevista riguarda l’overnight, vale a dire il mantenimento di una posizione anche nelle ore notturne. Cioè quando il nostro investimento dovesse superare le 24 ore. Ma parliamo comunque di una commissione contenuta.

Piattaforme di trading disponibili su Capital.com

Queste le piattaforme di trading disponibili sul broker Capital.com:

Conto demo: ti permette di fare pratica senza rischiare i tuoi soldi reali. Il conto demo di Capital.com ti mette a disposizione 100mila euro virtuali

Piattaforma web: potrai investire su migliaia di asset in tempo reale, con facilità e professionalità. Potrai gestire agevolmente tutte le posizioni, seguire l’evoluzione dei mercati, sfruttare il servizio basato sull’intelligenza artificiale, utilizzare gli strumenti per l’analisi tecnica, seguire le news e il calendario economico per l’analisi fondamentale, ecc.

Piattaforma mobile: Capital.com prevede una app ben fatta sia per il sistema operativo di Google, Android, che per quello iOS di Apple. L’app è molto completa e potrai svolgere tutte le funzioni della versione web-based

App mobile di Capital.com

Abbiamo accennato prima alla piattaforma per mobile. Essa si chiama Investmate ed è gratuita sia su Google Store per i device Android, che sull’App Store per quelli iOS.

La app va oltre la mera proiezione su piccolo schermo della versione web, giacché ti permette di programmare la tua giornata di trading in base ai tuoi obiettivi.

Quindi, Capital.com mette a disposizione una applicazione che va oltre la solita idea di app, giacché prevede dei servizi peculiari.

Si può dire che la app Investmate di Capital.com permette di strutturare un percorso formativo personalizzato in base alle disponibilità e alle esigenze dell’utilizzatore finale.

Intelligenza artificiale: il sistema di Capital.com

Ma oltre alla app implementata prima menzionata, Capital.com è tra i pochi broker che offre ai trader le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Così da aiutarli a conseguire profitti più facilmente.

Non vedi però confondere il servizio di intelligenza artificiale di Capital.com con le varie truffe delle quali spesso ti parliamo. Che parlano di sistemi prodigiosi basati sul trading automatico. Invece, stiamo parlando di un servizio evoluto che ti aiuta a prendere le decisioni migliori. Quindi più consapevoli ed efficaci.

Infatti, l’intelligenza artificiale di Capital.com, dopo aver analizzato il profilo finanziario del cliente, potrà suggerire quali potrebbero essere le opportunità di investimento migliori. O consigliarti di non investire su asset che non si addicono al tuo portafoglio o al tuo profilo di trader. O ancora, ti consigliano altri asset per diversificare meglio il tuo wallet.

Dunque, la tecnologia ti aiuterà a fare le scelte migliori.

Per saperne di più sulla piattaforma di trading di Capital.com visita questa pagina.

Formazione di Capital.com – Imparare il trading

Come detto, Capital.com offre già solo spulciando il suo sito da semplice visitatore, tante info utili sul trading e sugli asset.

Per gli utenti iscritti, soprattutto quelli che lo fanno con gli account principali, Capital.com ti permetterà di sfruttare:

webinar periodici

breaking news sui mercati finanziari

calendari macroeconomici

approfondimenti sui market mover

video sulle principali news in stile Tg

molto altro ancora

Una ottima offerta, difficilmente riscontrabile altrove. Viene da pensare solo ad eToro, che offre il copy trading, cioè la possibilità di copiare quanto fanno i migliori trader. Oppure ForexTB, che consente di scaricare ebook gratuiti o seguire di stesso webinar gratuitamente.

Capital.com: le domande frequenti

Cos’è Capital.com? Si tratta di un broker che permette di investire su tanti asset, con una varietà che ti permetterà di diversificare al meglio il tuo portafoglio. Conviene usare Capital.com? Il broker prevede pochissime commissioni, il che alla lunga va a favore del proprio profitto finale. Bene anche i tanti servizi offerti, da una app che ti consente di organizzare al meglio la tua giornata di trading all’intelligenza artificiale che ti guida nella scelta degli asset. Capital.com è una truffa? Assolutamente no! Il broker prevede ben 2 licenze per operare: FCA (Financial Conduct Authority) e Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

Opinioni su Capital.com

Quali sono le opinioni su Capital.com? Le opinioni e le recensioni su Capital.com sono ottime.

Su Trustpilot, per esempio, il broker vanta una media di 4,3. Con una netta percentuale dei voti Eccezionale (63%) a cui segue Molto buono (16%). Gli Scarso sono solo l’11 percento.

Anche su Google Play store la media è molto alta: 4,2%. Con una netta maggioranza che protende per le 5 stelle, seguita a netta distanza dalle 4 stelle. Le valutazioni negative si piazzano al terzo posto, 1 stella, di poco dietro le 4 stelle, e al quinto posto.

Ancora meglio va su iOS, dove la media sfiora le 5 stelle con 4.8, su oltre 1.100 recensioni.

Conclusioni

Capital.com è un broker di trading CFD molto rinomato ed offre tanti asset su cui operare. E’ anche molto sicuro, dato che vanta 2 licenze per operare: CySEC e FCA.

Ancora, il broker opera nella massima trasparenza, dato che le persone alla sua base sono tutte riportate sul sito. Sia le foto che la biografia.

Tante le recensioni e le opinioni positive che la riguardano, anche sulla sua app Investmate. Pensata non per essere una proiezione su piccolo schermo della versione web-based, ma per dare una esperienza agli users particolare e diversa.

Capital.com offre una formazione molto varia, dalle semplici faq ai webinar organizzati da esperti del settore. Molto interessante poi il servizio basato sull’intelligenza artificiale, che ti guida nelle scelte degli asset da inserire in portafoglio o nel trading online in generale.

Chiude il quadro molto competitivo di Capital.com il fatto che preveda pochissime commissioni.

Per aprire il tuo account su Capital.com visita questa pagina per iniziare.