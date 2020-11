Tessline è una truffa o fa guadagnare? Recensioni e Opinioni 2020

In questo articolo parliamo di Tessline, uno dei sistemi di investimento che viene promosso in questo periodo.

Cercheremo di capire cos’è Tessline e di rispondere ad alcune domande. Quanto si guadagna con Tessline? Quali sono le recensioni su Tessline? Quali sono le opinioni su Tessline?

Di tanto in tanto, siamo costretti a fare i conti con piattaforme che promettono la Luna. Alias guadagni facili senza preparazione e mettendoci solo i propri soldi.

Purtroppo però, in genere, queste piattaforme si rivelano autentiche truffe, messe in piedi col proposito di speculare su quanti sperano di risolvere i propri problemi finanziari affidandosi a siffatti siti.

Il trading online, per quanto reso facile da app su smartphone e tablet, è una cosa seria. E necessita di preparazione. Anzi, anche in caso di preparazione pratica e teorica, si stima che l’89% dei trader incassi delle perdite col trading Cfd. Quindi figurarsi di guadagnare con queste scorciatoie.

Vediamo se anche il miracoloso Tessline rientri in questo caso ed è meglio starci alla larga.

Tessline cos’è

Cos’è Tessline? Secondo il sito web Tessline, la società è una società di investimento e trading che svolge tutte le attività commerciali online. Ciò significa che i clienti non possono in alcun modo raggiungere il team che gestisce i loro investimenti, poiché ogni transazione dovrebbe originarsi e terminare su Internet.

Il sito dichiara che “Tessline è una società di investimento e trading, che è anche un leader indiscutibile nei mercati globali di investimento online e gestione patrimoniale”. Non è chiaro il motivo per cui la società si definisce leader business online globale considerando il fatto che non ha presentato alcuna prova che lo sia.

Tessline come funziona

Come funziona Tessline? Essa, come detto, si definisce come una società di investimento e trading. Leader dei mercati globali di investimento e gestione patrimoniale online. Ciò che differenzia Tessline dalla concorrenza tradizionale è dovuta dal fatto che offre buona parte dei suoi servizi online.

Ciò, almeno stando a quanto asserisce la società stessa, è un vantaggio significativo in quanto aiuta a sviluppare il pieno potenziale e utilizzare tutte le opportunità disponibili con forme di investimento innovativo.

Tessline presenta come una società in cui migliaia di persone in tutto il mondo si fidano dei loro fondi. Sebbene, non venga proprio spiegato come.

Tessline si prefigge di comprendere le problematiche dei suoi clienti indipendentemente dal loro stato sociale o finanziario. Tessline si offre proprio a quanti potrebbero non avere una quantità significativa di fondi a disposizione o avere una posizione privilegiata all’interno della gerarchia sociale.

Quindi, si impegna a rendere tutto più efficace possibile. Allocando i fondi in settori commerciali redditizi. Ottenendo altresì profitti massimi stabili e sicuri sia per loro stessi che per i loro clienti. In una prospettiva pure di lungo termine.

Tessline si propone dunque di essere il miglior futuro finanziario per ogni cliente. Ma anche efficace in ogni fase del tuo lavoro.

Dice di avere 135 team di investimento sparsi in 30 paesi. I quali condividono le loro conoscenze e idee con i clienti che ottengono il miglior risultato.

A chi si rivolge Tessline? A una pluralità di soggetti: governi, aziende, persone comuni, pensionati, genitori che vogliono dare un futuro ai loro figli.

Tessline: le domande frequenti

Prima di continuare vediamo alcune domande frequenti su Tessline:

Cos’è Tessline? Si tratta di una probabile truffa che attira ignari clienti con il miraggio del guadagno facile e veloce. Tessline fa guadagnare o è una truffa? Si tratta di un metodo che non solo non fa guadagnare ma fa perdere il capitale investito. E’ uno schema simile a quelli piramidali. E’ possibile recuperare i soldi se truffati da Tessline? E’ molto difficile, si può provare la carta del cashback ma molti clienti hanno perso soldi senza mai recuperarli.

Tessline caratteristiche

Quali sono le caratteristiche di Tessline? Le seguenti:

Min Investment: $ 50. 00

Min Withdraw : $ 1

Avg. Refer Rate: 3 Level Refer System 18%

Payment Type: Instantly

Company Type: Hyip

Web I.P: 145.239.253.69

Company Address: U.K

Company No: Not Found

Payment Accepted: Bitcoin, Advanced Cash, Payeer, Perfect Money, Litecoin, Ethereum

Tessline interessi

Questi gli interessi che Tessline dice di dare ai suoi clienti:

1,60%. Numero di giorni 30. L’importo minimo $ 50,00 / Quantità massima $ 2, 500,00

250,00%. Numero di giorni 30. L’importo minimo $ 2,500. 00 / Importo massimo $ 2,500.

Tessline è truffa?

Tessline è una truffa? Non esistendo ad oggi una condanna a suo carico, non possiamo rispondere con un Sì netto. Ma, senza dubbio, vi invitiamo a starci lontani. In primis, sul sito web è riportato che la società sia nata nel 2015 e ha uno staff di più di 10 persone. Molte persone oggi credono ai soldi facili provano a giocare in borsa con scarsi risultati. Questo avviene proprio perchè nel trading non ci sono scorciatoie.

Invece, dando un’occhiata ai dati ufficiali della compagnia, essa è nata di recente: a fine 2018.

Come detto, Tessline si presenta come una società specializzata nella gestione di investimenti. Come è noto, questo tipo di attività possono essere svolte in Europa solo da società che siano autorizzate a farle. E qui casca l’asino. Non è stata trovata alcuna registrazione ufficiale di Tessline come società di investimento legale.

Quindi, ammesso e non concesso che questa società funzioni realmente, sarebbe comunque illegale.

Infine, sempre ipotizzando che funzioni realmente, investendo appena 2.000 euro con un rendimento giornaliero tra 1.6% e 5% si potrebbero ottenere in 6 anni più soldi di quelli posseduti attualmente dagli uomini più ricchi del mondo. Il che sarebbe irrealizzabile, in quanto nessuna società seria può sostenere certe promesse.

Tessline recensioni e opinioni

Quali sono le recensioni su Tessline? Quali sono le opinioni su Tessline? Di due tipi. Quelle entusiastiche, scritte probabilmente da affiliati in cerca di nuovi clienti su cui lucrare. O pagati dalla società stessa. E quelle reali, che bollano questa società come una delle tante Hyipe. Cos’è una Hyipe?

HYIP è acronimo di high-yield investment program. Si tratta di un programma di investimento ad alto rendimento (HYIP). Alias uno schema Ponzi (dal nome dell’italiano che ad inizio ‘900, emigrato negli Usa, lo mise in piede). Una truffa sugli investimenti che promette un rendimento dell’investimento insostenibilmente alto pagando agli investitori precedenti il denaro investito da nuovi investitori.

Tessline alternative

Quali sono le alternative a Tessline? Se avete bisogno di soldi perché siete in affanno, rivolgetevi a istituti di credito solidi e rinomati. Se è vero che ormai essi offrono con molta puntigliosità dei prestiti (in genere solo se avete un immobile di proprietà o qualcuno che possa garantire per voi), il che ha spinto molti a rivolgersi verso “pericolose scorciatoie”, è anche vero che almeno non finirete in truffe.

Diffidate anche dalle Banche popolari e territoriali, che offrono tassi allettanti. Purtroppo di casi di truffe ce ne sono troppi.

