Metatrader 4: guida alla piattaforma di trading online

Cos’è Metatrader 4? Come funziona Metatrader 4? In questo articolo forniremo una serie di delucidazioni relative alla piattaforma per il trading online Metatrader 4, anche conosciuta con l’acronimo MT4. Forniremo infatti sia una guida completa su Metatrader 4, sia una recensione su Metatrader 4.

Metatrader 4 è infatti una piattaforma largamente usata nel mondo del trading online. Tanto per la sua funzionalità, quanto per la sua facilità di utilizzo. Basta dire che malgrado il rilascio di una quinta edizione, MT4 resta ancora quella diffusamente utilizzata da Broker e trader. Anche perché Metatrader 5 ha riscontrato non pochi problemi. E di seguito vediamo perché.



Attualmente la soluzione migliore per fare trading online è quella di utilizzare il broker eToro. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello del social trading che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie operazioni. Per saperne di più sui servizi di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale.

75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Metatrader 4 cos’è

Cos’è Metatrader 4? MetaTrader 4, nota anche come MT4, è una piattaforma di trading elettronica ampiamente utilizzata dai commercianti speculativi di valuta estera al dettaglio online. È stato sviluppato da MetaQuotes Software e rilasciato nel 2005. Il software è concesso in licenza ai broker di valuta estera che forniscono il software ai loro clienti.

Il software è costituito da un componente client e server. Il componente server viene eseguito dal broker e il software client viene fornito ai clienti del broker, che lo utilizzano per visualizzare i prezzi e i grafici in streaming, per effettuare ordini e per gestire i propri account. Il client è un’applicazione basata su Microsoft Windows che è diventato popolare soprattutto grazie alla possibilità per gli utenti finali di scrivere i propri script di trading e robot che potrebbero automatizzare il trading.

Nel 2010, MetaQuotes ha rilasciato un successore, MetaTrader 5. Tuttavia, l’assorbimento è stato lento e ad aprile 2013 la maggior parte dei broker ha ancora utilizzato MT4. Mentre non esiste una versione ufficiale di MetaTrader 4 disponibile per Mac OS, alcuni broker forniscono le proprie varianti MT4 sviluppate su misura per Mac OS.

Metatrader 4 storia

Qual è la storia di Metatrader 4? Il suo sviluppatore, MetaQuotes Software, aveva già rilasciato una serie di versioni della piattaforma MetaTrader a partire dal 2002. MetaTrader 4 era una versione significativamente migliorata ed è stata rilasciata nel 2005.

Tra il 2007 e il 2010, una serie di broker ha aggiunto la piattaforma MT4 come alternativa opzionale al loro software di trading esistente a causa della sua popolarità con i commercianti e il gran numero di script e consulenti di terze parti.

Nell’ottobre 2009 un MetaTrader 5 significativamente ri-codificato è stato sottoposto a beta test pubblici. Il primo account live MT5 è stato successivamente lanciato da InstaForex nel settembre 2010. Nel 2013 e 2014, il linguaggio di programmazione MQL4 è stato completamente rivisto fino a raggiungere il livello di MQL5. A partire dalla build 600, MQL4 e MQL5 utilizzano MetaEditor unificato.

Metatrader 4 recensione

Il terminale client include un editor e un compilatore integrati con accesso a una libreria gratuita di software, articoli e aiuto. Il software utilizza un linguaggio di scripting proprietario, MQL4 / MQL5, che consente ai trader di sviluppare Expert Advisors, indicatori personalizzati e script. La popolarità di MetaTrader deriva in gran parte dal suo supporto al trading algoritmico. Yahoo! ospita un grande gruppo (oltre 12.000 membri) dedicato allo sviluppo di software open source gratuito per MetaTrader.

MT4 è progettato per essere utilizzato come sistema stand-alone con il broker che gestisce manualmente la propria posizione e questa è una configurazione comune utilizzata da broker. Tuttavia un certo numero di sviluppatori di terze parti hanno scritto bridge software che consentono l’integrazione con altri sistemi di trading finanziario per la copertura automatica delle posizioni.

Alla fine del 2012 e all’inizio del 2013, MetaQuotes Software ha iniziato a lavorare per rimuovere dal mercato i plugin di terze parti per il suo software, citando e avvisando sviluppatori e broker. MetaTrader fornisce due tipi di ordini di trading, ordini pendenti e ordini di mercato. Gli ordini in sospeso verranno eseguiti solo quando il prezzo raggiunge un livello predefinito, mentre gli ordini di mercato possono essere eseguiti in una delle quattro modalità: Esecuzione istantanea, Esecuzione richiesta, Esecuzione del mercato ed Esecuzione di Exchange.

Con l’esecuzione istantanea, l’ordine verrà eseguito al prezzo visualizzato nella piattaforma. Il suo vantaggio è che l’ordine verrà eseguito ad un prezzo noto. Tuttavia, una buona opportunità di trading può essere persa quando la volatilità è elevata e il prezzo richiesto non può essere offerto.

La modalità richiesta di esecuzione consente al trader di eseguire un ordine di mercato in due passaggi: in primo luogo, viene richiesta una quotazione, quindi un operatore decide se acquistare o vendere utilizzando il prezzo ricevuto. Un trader ha diversi secondi per decidere se il prezzo ricevuto vale la pena fare trading. Tale modalità offre una certa conoscenza del prezzo unita ad un’esecuzione garantita a quel prezzo. Il compromesso è la ridotta velocità di esecuzione, che può richiedere molto più tempo rispetto alle altre modalità.

Con l’esecuzione del mercato, gli ordini verranno eseguiti con il prezzo del broker anche se diverso da quello visualizzato nella piattaforma. Il vantaggio di questa modalità è che consente il trading senza alcun tipo di requoting. Tuttavia, la deviazione può diventare considerevole durante le variazioni di prezzo volatili.

In modalità di esecuzione di Exchange, l’ordine viene elaborato dalla funzione di esecuzione esterna (lo scambio). Il trading viene eseguito secondo l’attuale profondità del mercato.

Il pacchetto completo MetaTrader 4 include i seguenti componenti:

MetaTrader 4 Client Terminal: la parte client. Fornito gratuitamente da intermediari per il trading online in tempo reale e come conti Demo (esercitazioni pratiche). Questo fornisce operazioni commerciali, grafici e analisi tecniche in tempo reale. Il linguaggio di programmazione interno di tipo C consente agli utenti di programmare strategie, indicatori e segnali di trading. Sono inclusi 50 indicatori di base, ognuno dei quali può essere ulteriormente personalizzato. Il software funziona su Windows 98/2000 / XP / Vista / 7. Alcuni utenti hanno segnalato il successo utilizzando Wine su Linux per il terminale client e su Mac utilizzando WineBottler. MetaTrader 4 Mobile: controlla un account di trading tramite dispositivi mobili come telefoni cellulari o PDA. Funziona con Windows Pocket PC 2002 / Mobile 2003, iOS, e Android. MetaTrader 4 Server: il nucleo del sistema, la parte server. Progettato per gestire le richieste degli utenti per eseguire operazioni commerciali, visualizzazione ed esecuzione di warrant. Inoltre, invia quotazioni di prezzi e notizie, registra e conserva archivi. Funziona come un servizio. Non ha un’interfaccia separata. MetaTrader 4 Manager: progettato per gestire le richieste commerciali e gestire gli account dei clienti. MetaTrader 4 Data Center: un server proxy specializzato e può essere un intermediario tra il server e i terminali client. Riduce il costo di invio del preventivo sul server principale.

La piattaforma è focalizzata sul trading a margine. Alcuni broker utilizzano MetaTrader 4 per negoziare CFD, ma non sono progettati per il lavoro a tempo pieno nel mercato azionario o nei futures negoziati in borsa. Allo stesso tempo, MetaTrader 5 funziona anche con titoli azionari e materie prime negoziate in borsa. Sia MetaTrader 4 che 5 possono utilizzare indicatori personalizzati e programmi di trading (chiamati Expert Advisor) per l’automazione del trading.

Metatrader 4 guida

MetaTrader 4 è una piattaforma di trading sviluppata da MetaQuotes Software Inc. per il trading di Forex e CFD (contratti per differenze). È liberamente disponibile per il download come software, direttamente dal sito Web MetaQuotes o dalla maggior parte dei broker Forex e CFD. In quanto tale, non è realmente un “prodotto” in quanto i commercianti non possono acquistarlo; è una piattaforma che puoi scegliere di usare come strumento di trading, se lo desideri.

La maggior parte dei broker Forex e CFD offre l’uso della piattaforma MetaTrader 4 con i loro conti di trading, sia come unica opzione, sia come una delle almeno due opzioni della piattaforma di trading. MetaTrader 4 è senza dubbio la piattaforma di trading online più utilizzata e persistentemente popolare al mondo quando si tratta di fare trading su Forex e CFD. Tuttavia, nonostante questa forte popolarità, il software MetaQuotes ha annunciato che non concederà nuove licenze ai broker per MetaTrader 4, il che significa che i nuovi broker non saranno in grado di offrirli come piattaforma per i loro clienti. Hanno anche dichiarato di non offrire più aggiornamenti tecnici o supporto per o per il software del prodotto, sebbene a gennaio 2018 sia ancora possibile scaricare un account demo funzionale.

Questi sviluppi mostrano che MetaQuotes desidera che broker e trader si spostino da MetaTrader 4 verso un altro prodotto che offrono, MetaTrader 5. Nonostante lo stesso nome e numero sequenziale, MetaTrader 5 non è affatto una versione 2.0 aggiornata di MetaTrader 4, quindi non è chiarire come funzionerà questa situazione. Fortunatamente, se stai lavorando con un broker Forex o CFD affermato, dovresti essere in grado di utilizzare MetaTrader 4 per un po ‘di tempo, se lo desideri.

Metatrader 4 conviene?

Se stai leggendo questa recensione, probabilmente vorrai saperne di più sulle funzionalità della piattaforma MetaTrader 4, oppure devi decidere se utilizzare questa piattaforma o un’altra piattaforma di trading. Poiché quasi tutti i broker Forex / CFD offrono l’uso di MetaTrader 4 al momento della scrittura, è una decisione comune che devono affrontare i nuovi trader.

Ovviamente, è impossibile dire che MetaTrader 4 sia migliore o peggiore di altre opzioni, perché dipende da quali alternative sono disponibili e l’alternativa è spesso una piattaforma di trading proprietaria esclusiva del broker Forex / CFD che stai considerando. Senza sapere quale sia la tua alternativa specifica, nessun confronto o qualifica può essere offerto. È giusto dire che i nuovi trader spesso si preoccupano troppo di quale piattaforma di trading scegliere. Ciò è in parte dovuto al fatto che troppi broker fanno un grosso problema con le piattaforme di trading per nascondere il fatto che offrono spread mediocri, costi overnight e servizi ai propri clienti.

Quanto più spesso scambi, tanto più importante diventa la tua piattaforma di trading: se fai trading una volta al giorno o alla settimana, l’esecuzione veloce e la navigazione diventano quasi irrilevanti. È importante capire che una piattaforma di trading non ti aiuterà a diventare un trader migliore o più redditizio. Le considerazioni più importanti sono se una piattaforma sia facile da capire e da usare, e se funzioni in modo efficiente senza bug, glitch o qualsiasi tipo di crash, che può essere costoso e deludente nel trading.

C’è molto poco spazio per gli errori di esecuzione nel trading. La maggior parte dei trader probabilmente concorderebbe che MetaTrader 4 supera questi test. Andiamo avanti per esaminare i pro e i contro dell’uso della piattaforma MetaTrader 4.

Metatrader 4 vantaggi

Quali sono i vantaggi di utilizzare Metatrader 4? Vediamoli di seguito:

La piattaforma è offerta dalla maggior parte dei broker Forex / CFD, quindi se hai mai bisogno di cambiare il tuo broker, probabilmente non avrai bisogno di imparare a usare un’altra piattaforma di trading se non vuoi. Simile nel layout, nel design e nella funzione al MetaTrader 5 piattaforma, quindi se in seguito vuoi passare a questa, la seconda piattaforma di trading più popolare e diffusa, dovrebbe essere facile per te imparare come usarlo. Molto user-friendly e intuitivo. Disponibile in build stabili per tutti i dispositivi, PC, laptop, tablet, smartphone, ecc. È supportata un’ampia gamma di lingue diverse. Può funzionare come software, che tende ad essere stabile, evitando bug e arresti anomali del browser. Il trading con un solo clic è possibile, rendendo questo un Piattaforma accettabile per scalpers. Funzionalità avanzate di creazione di grafici. È possibile la copertura. (Se consentito dal broker Forex / CFD). È possibile eseguire “Expert advisers” (EA), automatizzando l’esecuzione del trading secondo un algoritmo o segnali o modelli di grafici. C’è una grande comunità che conosce il linguaggio di programmazione richiesto per creare tale sezione di EA. La sezione Message consente la comunicazione da e verso il broker in tempo reale, senza dover lasciare la piattaforma di trading. Un elevato livello di sicurezza è fornito attraverso un protocollo di crittografia forte. È inclusa una funzionalità di test retrospettivi. È possibile trovare programmi aggiuntivi che convertono la piattaforma in un simulatore di trading.

Metatrader 4 svantaggi

Quali sono gli svantaggi di utilizzare Metatrader 4? I seguenti:

Non saranno aggiornati o riparati dai proprietari della licenza del software. Nuovi broker Forex / CFD che lanciano dal 2018 non saranno in grado di offrire la piattaforma MetaTrader 4. Nessun elemento di trading sociale (anche se il social trading di solito fa più male che bene, quindi questo potrebbe essere un vantaggio invece di uno svantaggio). Il linguaggio di programmazione utilizzato per Expert Advisor (EA) è diverso da quello utilizzato nella piattaforma di trading MetaTrader 5. La funzionalità di test retrospettivi non viene fornita con dati storici di alta qualità. Alcuni utenti si lamentano di esecuzione lenta e manipolazione dei broker della piattaforma, sebbene non sia chiaro come i broker sarebbero meno in grado di manipolare altre piattaforme di trading.

Metatrader 4 come funziona

Come funziona Metatrader 4? MetaTrader 4 è la piattaforma di trading elettronico più popolare al mondo utilizzata dai commercianti di forex day. Il software è concesso in licenza ai broker forex, che forniscono il software ai loro clienti. Il componente server è gestito dal broker. Mentre il software client viene utilizzato da coloro che detengono conti di trading per visualizzare i prezzi e i grafici in streaming in tempo reale, effettuare ordini e in genere gestire i propri account.

MetaTrader 4 può essere scaricato gratuitamente dal sito Web ufficiale di MetaQuotes. In alternativa, puoi scaricare la piattaforma di trading da qualsiasi numero di broker online. L’interfaccia all-in-one si rivolge sia ai principianti che ai trader esperti. Di seguito troverai i dettagli su ciò che esattamente il sistema MetaTrader 4 ha da offrire, incluse le istruzioni su come impostare la piattaforma.

Analitica

Come spesso i broker MetaTrader 4 sottolineano, si ottiene una vasta gamma di funzioni analitiche. Quotazioni online e grafici interattivi con nove periodi, ti consentono di scegliere tra virgolette e rispondere alle variazioni di prezzo. Per semplificare il compito, hai anche 23 oggetti analitici, oltre a 30 indicatori tecnici integrati. Inoltre, il loro codice base e il mercato, i cui dettagli sono trattati di seguito, aprono le porte a migliaia di indicatori aggiuntivi.

MultiTerminal

Il MultiTerminal MetaTrader 4 consente di finanziare e gestire più account da un unico account principale. È particolarmente facile fare i conti con se hai già esperienza con il Terminale Client MetaTrader 4.

Trading Signals & Copy Trading

Apri un PDF tutorial di MetaTrader 4 e potresti incontrare i loro servizi di copytrader. Questi ti consentono di copiare automaticamente le offerte da altri trader. Devi semplicemente selezionare il tuo fornitore, iscriverti a un segnale e poi il tuo terminale copierà le transazioni. Se sei un trader alle prime armi e stai cercando di capitalizzare l’esperienza di altri trader di successo, questo è un modo efficace per farlo.

The Market

Una volta terminato il download del Mac MetaTrader 4, avrai accesso al mercato integrato. Questo è spesso un ottimo posto per trovare un Expert Advisor o un nuovo indicatore tecnico. È possibile acquistare uno qualsiasi dei oltre 1.700 robot di trading e 2.100 indicatori. Inoltre, puoi lanciarne uno senza uscire dalla piattaforma. Ottenere un acquisto è semplice, trasparente e sicuro. Tuttavia, puoi sempre contattare il servizio clienti di MetaTrader 4 in caso di problemi.

Consulenti esperti

Il programma di creazione di MetaTrader 4 Expert Advisor (EA) è un enorme punto vendita dell’offerta software. Il trading automatizzato può essere un modo fantastico per migliorare una strategia efficace. La piattaforma offre gli strumenti per sviluppare, testare e ottimizzare software di trading algoritmico e ad alta frequenza. Il linguaggio di programmazione è noto come “MetaQuotes Language 4” (MQL4). Una volta che hai scritto il tuo EA, puoi allegarlo a un grafico per profilare un numero qualsiasi di funzioni. Basta fare clic e trascinare, oppure fare doppio clic sull’elemento all’interno della finestra ‘navigatore’ per aggiungerlo al grafico. I commercianti di forexMetaTrader 4, ad esempio, potrebbero quindi utilizzare la propria applicazione nel trading. In alternativa, puoi pubblicarlo nella libreria di codici gratuiti o vendere nel Market.

Alerts & Financial News

Anche con un account demo MetaTrader 4 illimitato, puoi accedere a una serie di notizie e avvisi finanziari. Questo potrebbe aiutarti ad anticipare e capitalizzare i movimenti dei prezzi. Una volta che hai i tuoi dati di accesso MetaTrader 4, è facile e veloce impostare avvisi via email per determinati eventi nel calendario economico. Questo servizio promette notifiche finanziarie correnti e notifiche tempestive. Inoltre, hai la possibilità di personalizzare l’accesso ai dati e alle informazioni relative al tuo particolare prodotto e mercato.

Metatrader 4 come si usa

Come si usa Metatrader 4? Quando hai scaricato MetaTrader 4 per scambiare bitcoin o qualsiasi altro strumento, verrai accolto dallo stesso schermo. Quindi, come utilizzi la piattaforma? In primo luogo, troverai una lunga lista di pulsanti nella parte superiore della piattaforma. I pulsanti M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 e MN sono i diversi intervalli temporali grafici tra cui scegliere. M è per minuto, H per ora, D per giorno, W per settimana, e M è breve per mese. Le lenti di ingrandimento servono per ingrandire e rimpicciolire i grafici senza alterare l’intervallo di tempo. Se guardi a sinistra delle lenti di ingrandimento, vedrai le tre opzioni di grafici. Questi sono i grafici a barre, i grafici giapponesi a candela e i grafici a linee. Sulla sinistra, troverai gli strumenti di disegno standard. Questi includeranno:

Vertical line

Horizontal lineTrendline

Price channel

Fibonacci retracement

Image labels

Per personalizzare il tuo trading, fai clic con il tasto destro sulla finestra del grafico e ti verrà dato un numero di opzioni.

Puoi aprire una posizione commerciale puntando su ‘trading’. In alternativa, seleziona il pulsante “Nuovo ordine” dalle opzioni sopra il grafico. Fai clic su “One Click Trading” e i pulsanti Acquista / Vendi verranno aggiunti al grafico in alto a sinistra. È quindi possibile aprire automaticamente le negoziazioni a dimensioni predeterminate. Tutte queste funzioni di base possono essere eseguite anche nelle offerte mobili e tablet MetaTrader 4.

MetaTrader 4 consigli

Ci sono una serie di consigli utili e trucchi su questa piattaforma che possono far risparmiare tempo agli operatori commerciali.

Profili

È possibile salvare gruppi di grafici. Questo ti permette di scegliere come sono disposti i grafici e le diverse finestre. Basta selezionare l’icona ‘Profili’ e selezionare ‘Salva profilo come’. È quindi possibile salvare qualsiasi numero di profili. Per scegliere uno dei profili, selezionare l’icona “Profili” e quindi selezionare dall’elenco a discesa. Inoltre, alcuni profili predefiniti sono inclusi nell’elenco.

Modalità Crosshair

Un’altra caratteristica utile è la modalità mirino. Questo può essere usato per identificare specifici valori di tempo e prezzo, ad esempio, quando si cerca un recente alto o basso. Per accedere a questa funzione, fare clic sul pulsante centrale del mouse. Sarai quindi in grado di spostare il mirino su qualsiasi barra dei prezzi o su qualsiasi parte di una barra dei prezzi. I rispettivi valori di tempo e prezzo saranno quindi facilmente identificabili. Puoi anche accedere alla modalità mirino selezionando l’icona ‘Crosshair’ nella barra degli strumenti.

Linee guida

Come le guide MetaTrader 4 evidenzieranno, le tendenze disegnate sui grafici ti permettono di identificare le aree di supporto e resistenza. Per disegnarne uno rapidamente, fare clic e trascinare per definire la linea di tendenza, quindi rilasciare il pulsante del mouse. Se si desidera modificare la linea di tendenza, fare doppio clic e quindi effettuare le seguenti operazioni:

Selezionare e trascinare una delle estremità per ruotare. Per spostare la linea di tendenza su un livello di prezzo alternativo, selezionare e disegnare il corpo centrale della linea di tendenza. Hold ‘Ctrl’ e selezionare la linea di tendenza per disegnare una linea di tendenza parallela. Se si desidera regolare il colore, lo stile o modificare altre specifiche, è sufficiente fare clic con il tasto destro per aprire la finestra “Proprietà linea di tendenza”. È possibile eliminare la linea di tendenza facendo clic con il pulsante destro del mouse e quindi “Elimina” .

Metatrader 4 su quali piattaforme

Su quali piattaforme gira Metatrader 4? Fortunatamente, oggi le piattaforme MT4 e MT5 sono disponibili su centinaia di broker forex online, con la versione nativa delle piattaforme desktop disponibili per il sistema operativo Windows (OS) e un’app mobile per dispositivi Android e Apple iOS disponibili per impostazione predefinita.

MT4 come creare grafici e strumenti

Avvio con la versione desktop di MetaTrader (MT4 o MT5), oltre a un layout di facile navigazione (con tutto quello che si trova in sette categorie dalla barra degli strumenti superiore), l’ambito degli strumenti grafici e il numero di indicatori disponibili per impostazione predefinita, gli operatori offrono un buon punto di partenza per l’esecuzione di analisi tecniche di base.

In termini di layout e grafici, i modelli di grafici personalizzabili possono controllare l’aspetto dei grafici di default; nel frattempo gli operatori possono salvare tutti i loro grafici in un profilo in modo da eseguire il backup dell’intero spazio di lavoro, incluse tutte le linee di tendenza e le configurazioni del grafico. Tutte queste impostazioni personalizzate e predefinite, inclusi script, esperti e indicatori, sono memorizzate in cartelle designate all’interno della cartella dei dati principale in “File> Apri cartella dati”.

Questa struttura di memorizzazione delle impostazioni all’interno di file specifici facilita il backup degli utenti o trasferire le loro impostazioni ad altri dispositivi o utenti, ed è ciò che aiuta a rendere la piattaforma così versatile, in quanto queste impostazioni sono esportabili. Chi cerca indicatori e strumenti di analisi più avanzati (e anche strategie di trading automatizzate) può acquistarli o noleggiarli direttamente dal Mercato MQL5 dalla piattaforma sotto il menu delle opzioni sotto “Strumenti> Opzioni” o CTRL S.

In termini di notizie fondamentali, i flussi di notizie disponibili variano a seconda del broker e di qualsiasi fornitore di notizie correlate che il broker utilizza per fornire titoli all’interno della piattaforma.

MT4 segnali

Il mercato dei segnali disponibile nella community MQL5 consente agli utenti di copiare le transazioni in tempo reale di fornitori di segnali approvati in quello che può essere descritto come social copy trading, che è disponibile per una tariffa di abbonamento addebitata da ciascun fornitore di segnale. Dall’interno della piattaforma, gli utenti possono anche sincronizzare il loro account con l’ID utente della community MQL5 per abilitare il mercato dei segnali per il social trading e nell’app mobile per ricevere notifiche push della loro attività di trading.

Metatrader 4 trading automatizzato

Gli Expert Advisor automatizzati tramite esperti (EA) sono utilizzati nella piattaforma MT4 (e MT5) ) per eseguire sistemi di trading automatizzati. Un EA sarà una copia o il file .MQ4 originale che contiene il codice sorgente, che può essere modificato, o sarà un file .EX4 (eseguibile) dello stesso codice, che non può essere manomesso ed è spesso scelto da coloro che desiderano distribuire le proprie strategie senza rivelare il proprio codice sorgente.

La maggior parte degli EA ha una serie di parametri personalizzabili che consentono agli utenti di specificare la dimensione della posizione e gli attributi relativi al rischio / rendimento, tra gli altri elementi che possono essere configurati prima che il trading automatico sia abilitato.

Proprio come il trading manuale, qualsiasi strategia automatizzata è valida solo come i risultati che può ottenere su una base aggiustata per il rischio nel tempo, e proprio come ci sono alcuni buoni EA disponibili, ci sono anche alcuni cattivi che circolano su internet.

Pertanto, mentre per promuovere automatizzare il trading possono esserci professionisti che utilizzano gli EA, i trader devono essere consapevoli delle insidie e sapere come controllare un EA prima di usarne uno per gestire il proprio capitale di investimento.

Ecco cinque consigli per selezionare un buon consulente esperto:

Metodologia di negoziazione (strategia) che segue l’advisor di esperti. Considera la sua disponibilità, costo e rendimento storico per gli altri trader (se presenti).

Effettua il test di prova su più strumenti / periodi di tempo, se possibile, o esaminane le prestazioni storiche (se disponibili).

Analizza i risultati di più test retrospettivi per vedere se soddisfano le tue aspettative.

Inoltra la strategia con una piccola quantità di test prima di fare sul serio.

Metatrader 4 e Metatrader 5 differenze

Quali sono le differenze tra Metatrader 4 e Metatrader 5? Mentre MetaQuotes continua ad aggiornare la piattaforma MT4 per soddisfare la significativa base di utenti che gestisce ancora la sua piattaforma di generazione precedente per il trading Forex e CFD, lo sviluppatore ha spinto molte delle sue funzionalità più innovative nella sua piattaforma MT5 di ultima generazione. Oltre ai CFD e al Forex trading, MT5 può supportare Stock e Futures, rendendolo più una piattaforma multi-asset rispetto al suo predecessore MT4, oltre a supportare strategie di trading più complesse.

Una differenza significativa tra MT4 e MT5 è nella sintassi di come sono codificati gli EA, dove gli EA MT4 (basati su MQL4) non sono compatibili con MT5 (basato su MQL5). Anche se molti programmi di terze parti offrono la conversione di MT4 EA per l’esecuzione su MT5, questa differenza nella codifica mantiene entrambe le piattaforme isolate l’una dall’altra. Tuttavia, dalla versione 600 in poi, MetaQuotes ha creato un ambiente di sviluppo MetaEditor unificato e ha rivisto la programmazione MQL4 lingua per abbinare maggiormente le funzionalità disponibili nella sintassi MQL5.

Questo compilatore unificato supporta entrambi i linguaggi, aiutando la transizione di molti vecchi robot di trading per essere compatibile con l’ultima build o per l’utilizzo su MT5. Nel complesso, MT5 ha un aspetto più moderno in termini di layout visivo e navigazione, mentre molto del design della piattaforma sembra ancora MT4 in termini di layout. Un’altra differenza fondamentale è l’uso della rete cloud MT5, in cui gli utenti eseguono test retrospettivi attraverso la VPN propria degli sviluppatori disponibile all’interno della piattaforma come hosting virtuale.

Altrimenti, con i mercati dei segnali disponibili per il trading social copy, entrambe le piattaforme offrono agli operatori molte opzioni, eppure MT4 è più ampiamente disponibile di MT5 presso i forex broker online.

Responsabilità: Tutti gli autori, i collaboratori e i redattori degli articoli pubblicati su webeconomia.it esprimono opinioni personali. Tutte le assunzioni e le conclusioni fatte nei post ed ulteriori analisi di approfondimenti sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime, indici) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e/o raccomandazioni all'investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di investimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali.