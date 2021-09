Lavorare da casa: i lavori più redditizi da fare online [2021]

Se un tempo lavorare da casa significava soprattutto dedicarsi a piccoli lavoretti manuali che non implicavano l’occupazione di particolari spazi, oggi lavorare da casa significa anche ottenere ottimi guadagni grazie al web.

Le occasioni offerte da internet sono innumerevoli. Ma ovviamente occorre anche tenere gli occhi ben aperti per non cascare nelle tante truffe che circolano.

Inoltre, non bisogna illudersi che si possano guadagnare grosse cifre con attività che occupano pochi minuti al giorno, per quanto legali e fatte con trasparenza.

In questo articolo cercheremo quindi di vedere cosa significa lavorare da casa, quanto si guadagna lavorando da casa, quali sono i costi, quali sono i rischi.

Lavorare da casa: che significa

Cosa significa lavorare da casa? Significa, come dice il termine stesso, svolgere una attività lavorativa dalla propria abitazione. Quindi, da remoto.

Con l’arrivo del Covid-19, lavorare da casa è diventato per tanti un obbligo, date le misure restrittive per evitare il contagio. E si è allargato l’utilizzo della parola smart working. Sebbene tra remoto e smart working ci sia comunque differenza.

Nel primo caso, si intende un lavoro svolto da una postazione sempre uguale e fissa. Per esempio, farsi trovare alla stessa ora davanti allo stesso schermo, nella stessa ubicazione.

Lo smart working, invece, indica un lavoro per il quale non è necessaria una postazione fissa, ma si può svolgere ovunque ci si trovi. A casa come in un parco, così come in viaggio o in vacanza.

Comunque, in generale, lavorare da casa significa entrambe le cose e quindi svolgere un lavoro che ci è stato commissionato senza doversi recare nella sede del committente.

Lavorare da casa: riepilogo

Lavora da Casa online con il tuo PC

Lavorare da casa col proprio Pc, desk o laptop che sia, è una realtà sempre più allargata. E la pandemia non ha fatto altro che allargare una platea di lavoratori già esistenti.

E molte società finiranno per adottare questa modalità in modo definitivo, anche perché comporta una riduzione notevole dei costi. In fondo, anche per il dipendente stesso. Il quale, risparmierà molto in termini di costi relativi alla mobilità. Che si tratti di mezzi privati o pubblici (del resto, durante il lockdown la Natura ha rifiatato non poco, con scene di animali che circolavano liberamente anche nei centri urbani).

Ma anche per altre spese accessorie, come qualcuno che badi ai figli piccoli, per il vestiario, il cibo.

E’ anche possibile lavorare in proprio, come gestire un sito dove si ordinano e vendono prodotti. Oppure ci si dedita alla scrittura di libri o saggi da pubblicare. Si organizzano corsi di formazione. Si risponde a sondaggi a pagamento. E così via.

Con l’arrivo dei device mobili, si tende ad integrare anche il lavoro da Pc con quello con smartphone o tablet. Che offrono una maggiore duttilità, ma forse sono meno comodi di un personal computer. Specie se si lavora per diverse ore al giorno.

Attualmente il lavoro con cui si guadagna di più è il trading.

Lavorare da casa: il trading online

Il trading online è un’attività professionale sempre più in voga negli ultimi anni, soprattutto da quando le criptovalute hanno assunto una certa popolarità complici i continui rialzi di prezzo.

Molti quindi si stanno cimentando nel trading online, che comunque non significa solo investire in criptovalute. Che anzi, sono le ultime arrivate tra gli asset. Bensì anche in:

azioni

indici azionari

ETF

materie prime.

Per svolgere il trading online occorre iscriversi ad una piattaforma, chiamata Broker. Che funge da ponte tra noi investitori, che saremo chiamati trader, e i mercati finanziari.

Un mondo molto vasto, ricco di opportunità ma che richiede anche una certa formazione, sia teorica che pratica. Giacché ogni asset si muove secondo determinati fattori che vanno conosciuti bene.

Quindi, prima di cimentarsi nel trading online, si consiglia la lettura di articoli dedicati al tema, qualche libro, leggere forum accreditati per capire il parere degli utenti.

E poi c’è la formazione pratica, che è possibile grazie al conto demo. Un conto di trading fatto di denaro virtuale, quindi utile per non perdere il proprio denaro.

La scelta del broker è molto delicata. Purtroppo molti credono alle prime fandonie della truffa di turno, da parte di chi promette cose assurde come guadagni facili senza alcuna conoscenza in materia tramite sistemi fantasmagorici. Non è assolutamente così.

Un broker serio ha innanzitutto delle licenze per poter operare, ciò significa che si attiene alle leggi in materia di protezione dei fondi e dei dati sensibili.

Poi c’è la questione dei costi. Il broker deve riportare con trasparenza sul sito tutte le voci riguardo commissioni e spread, che devono essere contenuti. Altrimenti inficeranno i tuoi profitti.

Infine, i broker devono offrire molti servizi per i trader. I quali devono svolgere la propria attività agevolmente, con l’ausilio di supporti tecnici.

Possiamo comunque dire che i broker che rispondono a queste caratteristiche sono:

Lavorare da casa comporta dei rischi?

Sicuramente i rischi ci sono sempre. In generale, se si è un lavoratore dipendente classico che è passato al lavoro in smart working, il rischio principale è quello di perdere qualcosa nella busta paga ma anche di finire di lavorare più ore al giorno.

Giacché, almeno che non si rispettino degli orari di entrata ed uscita tramite programmi, si finisca per lavorare anche la sera, per la maggiore libertà. Nonché nei weekend.

Il lavoro di ufficio, invece, consente di marcare in modo distintivo quando inizia e finisce il lavoro.

Un altro rischio frequente è quello di cascare nelle succitate truffe. Non avendo particolari conoscenze in materia, legate soprattutto al trading online ma anche a tutta una serie di attività legate per esempio alla compravendita virtuale di oro.

Molto spesso, si tratta di schema Ponzi, piramidale o multilivello. Dove il guadagno è dato dai nuovi affiliati che entrano nel sistema con quote, finanziando il sistema.

Il guadagno non è quindi dato dalla vendita di beni o servizi reali, ma dal trovare sempre nuovi affiliati da adescare.

Purtroppo, alla fine ci si prodiga tanto per trovare nuovi affiliati ma prima o poi il sistema crolla su se stesso.

Lavoro da casa: classifica dei lavori più redditizi

Vediamo quali sono i lavori più redditizi per lavorare da casa.

Lavori più redditizi Livello di guadagno Diventare trader professionista 💰💰💰💰💰 Copywriter / Scrittori Freelance 💰 Social trader 💰💰💰💰 Social Media Manager 💰💰💰 Blogger professionista 💰 Creare un corso online 💰💰💰

Diventare trader professionista

Sicuramente la professione del traderè una attività che può rivelarsi molto redditizia se viene svolta con coscienza e dedizione.

Quindi, senza cascare nel tranello di chi millanta facili guadagni semplicemente iscrivendosi ad una piattaforma e attendendo che faccia miracoli per noi con sistemi da fantascienza.

Se ci si forma per bene, si fa molta pratica con un conto demo, si perde qualche ora al giorno e si fanno due conti in tasca per capire se davvero possiamo permetterci di rischiare, allora il trading online può dare belle soddisfazioni.

Molto fa l’esperienza negli anni e pure capiterà di subire delle perdite. Occorre anche capire se si è fatti per questa attività. Quindi, se si ha il polso fermo e non si è degli impulsivi, degli spavaldi o dei facili depressi.

Copywriter / Scrittori Freelance

La scrittura può anche essa dare ottimi frutti. Certo, occorre comunque fare anche qui molta esperienza, perché di approfittatori ce ne sono molti in giro. Ma la gavetta è fondamentale.

Iniziare con siti che non pagano o pagano una miseria, aiuta a prendere dimestichezza con la scrittura, l’editing, le principali piattaforme CMS.

Man mano si passerà da un sito ad un altro, si inizieranno a guadagnare le prime centinaia di euro e più si acquisisce esperienza e siti per cui si ha collaborato, più ci si può candidare per posizioni migliori. Ci sono anche persone che si accontentano di guadagnare 500 euro.

Spesso viene richiesta la partita Iva o il tesserino di giornalista, ma non sono fondamentali. Averli può essere un’arma in più per essere scelti.

E’ consigliabile poi anche avere più di un committente, anche per avere più alternative nel caso un sito non avesse più bisogno di noi o si comportasse in modo scorretto.

I guadagni dipendono ovviamente dalla mole di lavoro svolto, dal numero di committenti, da quanto guadagnano. Però si può anche guadagnare qualche migliaio di euro al mese soprattutto se si svolgono importanti lavori da copywriter.

Social trader

Il social trader è colui che guadagna copiando cosa fanno i trader più bravi di una piattaforma. In questo caso, la piattaforma è eToro, che ha lanciato questo servizio rivoluzionario: il CopyTrader.

A guadagnarci sono però anche i trader copiati stessi, chiamati Popular investors. Che guadagnano una commissione per ogni trader che li copia.

Il copy trading eToro consente quindi al trader alle prime armi di guadagnare subito, mentre al popular investors di implementare i propri guadagni facendosi copiare.

Social Media Manager

I Social network, si sa, sono parte integrante delle nostre vite. Ma non solo per scopi ludici. Anche chi ha una attività, online o fisica che sia, deve sfruttarli per pubblicizzarla e farla conoscere all’enorme platea di utenti online.

Il Social media manager è un profilo nato in tempi più recenti ed è colui che gestisce le pagine di queste attività in modo professionale. Scegliendo le foto giuste, le frasi ad effetto e tutto quanto serve per arrivare alle persone.

Un Social Media Manager guadagna in base al numero di committenti ma anche alla loro importanza (ovviamente, un conto è fare il SMM della pizzeria sotto casa e un conto è farlo per Gucci).

Anche qui la gavetta è importante, perché arricchisce il proprio Curriculum e aiuta a non incappare in committenti poco seri.

Blogger professionista

Il Blog è uno spazio online nato insieme alla divulgazione di massa dell’uso di internet. Un blog può servire per molteplici cose. Dallo scrivere un diario personale al dare consigli fino al promuovere propri prodotti o quelli degli altri.

Guadagnare con un Blog, generalmente, significa farlo attraverso i banner inseriti sullo stesso (quelli di Google sono i principali) ma anche tramite singole sponsorizzazioni.

Un blog di successo deve curare molto l’estetica del template ma curare anche i testi in ottica Seo, per posizionarsi bene sui motori di ricerca e rendere la lettura efficace.

Creare un corso online

Voler trasmettere agli altri una propria conoscenza è un’altra interessante fonte di guadagno. Con il Covid-19 anche lezioni di strumenti o di danza sono finite a distanza e questo potrebbe essere il futuro.

Creare un corso online curato, non improvvisato, assicurandosi di avere una connessione internet stabile e un ambiente luminoso, è fondamentale.

Create corsi su ciò che sapete realmente, perché l’utente ci spende denaro e tempo e non vuole certo perderli stando appresso a chi improvvisa.

Lavorare da casa: le domande frequenti

Conclusioni

Il Covid-19 ha fatto conoscere alle masse cosa significa lavorare da casa. Una modalità che farà sempre più parte del futuro del lavoro, con i suoi vantaggi ma anche rischi.

Il trading online può essere una attività molto interessante, ma necessità della giusta preparazione.

Se ci si vuole cimentare nel trading, i broker più interessanti sono quelli che offrono i conti demo gratuiti.