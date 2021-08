Investire in criptovalute: guida completa [2021]

Come investire in criptovalute? Una domanda che si sono posti in tanti. Soprattutto nel corso del 2017, quando il Bitcoin ha proseguito una cavalcata lunga tutto l’anno, fino a sfiorare i 20mila dollari di valore.

Il che ha fatto sì che anche i media mainstream si occupassero delle criptovalute quotidianamente. Dicessero a che punto fosse arrivato il Bitcoin, cosa sono le criptovalute, spiegassero cosa fosse la Blockchain che è alla loro base.

Esperti e pseudo-esperti hanno affollato studi televisivi e radiofonici per spiegare cosa fosse il misterioso Bitcoin, a cosa servisse, come è possibile usarlo e guadagnarci.

Poi, quando il suo valore si è via via sgonfiato, il Bitcoin è sparito dall’attenzione dei media di massa. Come non esistesse più. Tornando alla sua dimensione più consona, ossia vicina agli esperti del settore e chi se ne dovesse preoccupare davvero.

Già, perché il messaggio che stava passando, pericolosamente, è che le criptovalute fossero quasi un gioco. Un modo facile per investire. Soprattutto perché virtuali e perché le piattaforme di trading e gli Exchange tramite cui farlo, appaiono come siti accattivanti e facili da utilizzare.

E così, tante persone si sono fatte fregare. Nella speranza di diventare il Trump o il Gianluca Vacchi della situazione.

In Corea del sud, il governo è dovuto intervenire con una severa stretta in quanto stavano proliferando piattaforme truffaldine. Le quali, a mezzo app su smartphone e tablet, hanno spillato fior fior di quattrini a casalinghe, pensionati, disoccupati e studenti.

Potenze economiche come Cina e Russia, invece, rispettivamente a giugno e ottobre 2017, hanno abolito le criptovalute. In quanto considerate un potenziale mezzo per il riciclaggio di denaro sporco. E un mezzo per far entrare, legalmente, denaro straniero nel loro paese.

In effetti, le criptovalute possono e in realtà sono, essere utilizzate anche per finanziare attività illegali. Come i gruppi terroristici. Ma anche per chiedere riscatto per un sequestro, “lavare” denaro sporco.

Le criptovalute non sono viste di buon occhio dai poteri centrali, perché, in fondo, tolgono loro risorse economiche. Sono nate proprio con l’intento di creare economie decentralizzate.

Così come sono denigrate da alcuni importanti trader, come Warren Buffet. Che hanno paragonato il Bitcoin all’oro, asserendo che non abbia un valore intrinseco. Ma esso gli viene dato dal mercato stesso. Buffet è stato sempre convinto del fallimento del Bitcoin, ritenendolo una bolla.

Ma le criptovalute sono anche un interessante sistema monetario e un interessante forma di investimento.

Quindi, vediamo come investire in criptovalute.

Se ti interessa fare trading in modo sicuro puoi utilizzare le piattaforme regolamentate come ad esempio quella del broker eToro. Registrati su eToro Fai pratica con il conto demo Deposita denaro sul tuo account Prova il copy trading Iscriviti ora

Migliori piattaforme per fare trading sulle criptovalute

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI CFD su Bitcoin e Criptovalute Segnali gratuiti ISCRIVITI Social trading

*75% dei trader perde soldi Trading Bitcoin, criptovalute ISCRIVITI CFD trading su Bitcoin Piattaforma di qualità ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Criptovalute cosa sono

Cosa sono le criptovalute? Partiamo dai fondamentali. Una criptovaluta è una valuta digitale o virtuale che utilizza la crittografia per motivi di sicurezza. A causa di questa funzionalità di sicurezza è difficile contraffare una criptovaluta.

Molte criptovalute sono sistemi decentralizzati basati sulla tecnologia blockchain, un libro mastro distribuito applicato da una disparata rete di computer.

Una caratteristica distintiva di una criptovaluta, e probabilmente il suo più grande fascino, è la sua natura organica; non è emesso da nessuna autorità centrale, rendendolo teoricamente immune da interferenze o manipolazioni governative.

La prima criptovaluta basata su blockchain era Bitcoin, che rimane ancora il più popolare e più prezioso. Oggi ci sono migliaia di criptovalute alternate con varie funzioni o specifiche. Alcuni di questi sono cloni di Bitcoin mentre altri sono Fork o nuove criptovalute che si separano da quelle già esistenti.

Le criptovalute sono sistemi che consentono pagamenti sicuri di transazioni online denominate in termini di “token” virtuale, che rappresentano le voci di contabilità interna al sistema stesso. “Crypto” si riferisce al fatto che sono impiegati vari algoritmi di cifratura e tecniche crittografiche, come la crittografia a curve ellittiche, le coppie di chiavi pubblico-private e le funzioni di hashing.

La prima criptovaluta a catturare l’immaginazione pubblica era Bitcoin, che è stato lanciato nel 2009 da un individuo o gruppo conosciuto sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Ad oggi ancora rimasto o rimasti nell’anonimato, benché sono stati fatti tanti potenziali nomi.

L’idea della valuta digitale in realtà è arrivata nel lontano 1982 in un documento di ricerca pubblicato dal crittografo David Chaum. Ha anche costituito la prima società di cassa digitale chiamata Digicash nel 1990, ma era un’idea in anticipo sui tempi e la società ha dichiarato bancarotta nel 1998.

A partire dal febbraio 2019, ci sono stati oltre 17,53 milioni di bitcoin in circolazione con un valore di mercato totale di circa $ 63 miliardi (sebbene il prezzo di mercato del bitcoin possa fluttuare parecchio).

Il successo di Bitcoin ha generato una serie di criptovalute concorrenti, note come “altcoin” come Litecoin, Dogecoin, così come Ethereum, Ripple, EOS e Cardano. Oggi esistono letteralmente migliaia di criptovalute, con un valore di mercato aggregato di oltre $ 120 miliardi (il Bitcoin rappresenta attualmente oltre il 50% del valore totale).

Investire in criptovalute: riepilogo

👍 Cosa significa ? Investire su un portafoglio di criptovalute ✅ Caratteristiche Crittografia, Proof of Work, Decentralizzazione 👍 Tecnologia Piattaforme per comprare criptovalute (Exchange) o negoziare sul prezzo 💰Migliori criptovalute Bitcoin / Ethereum / Binance Coin / Polkadot / Cardano 🥇Migliore piattaforma per criptovalute eToro 🥇Miglior exchange per criptovalute Binance

Criptovalute come funzionano

Le criptovalute hanno la promessa di facilitare il trasferimento di fondi direttamente tra due parti in una transazione, senza la necessità di una terza parte fidata come una banca o una società di carte di credito; questi trasferimenti sono facilitati attraverso l’uso di chiavi pubbliche e chiavi private per motivi di sicurezza.

Nei moderni sistemi di criptovaluta, il “wallet” di un utente o l’indirizzo dell’account ha la chiave pubblica e la chiave privata viene utilizzata per firmare le transazioni. I trasferimenti di fondi vengono effettuati con commissioni di elaborazione minime, consentendo agli utenti di evitare le forti commissioni applicate dalla maggior parte delle banche e istituti finanziari per i bonifici.

Dall’appeal e dalla funzione di Bitcoin è la tecnologia blockchain utilizzata per archiviare un libro mastro online di tutte le transazioni che sono mai stati condotti utilizzando bitcoin, fornendo una struttura dati per questo libro mastro che è esposto a una minaccia limitata dagli hacker e può essere copiato su tutti i computer che eseguono il software Bitcoin. Ogni nuovo blocco generato deve essere verificato dai registri di ciascun utente sul mercato, rendendo quasi impossibile la creazione di cronologie delle transazioni.

Molti esperti ritengono che questa blockchain abbia importanti utilizzi in tecnologie quali il voto online e il crowdfunding, e le maggiori istituzioni finanziarie come JPMorgan Chase vedono il potenziale in criptovalute per ridurre i costi di transazione rendendo più efficiente l’elaborazione dei pagamenti.

Tuttavia, poiché le criptovalute sono virtuali e non dispongono di un repository centrale, un saldo di criptovaluta digitale può essere cancellato da un arresto anomalo del computer se non esiste una copia di backup delle posizioni o se qualcuno semplicemente perde le proprie chiavi private.

Allo stesso tempo , non esiste un’autorità centrale, un governo o una corporazione che abbia accesso ai vostri fondi o alle vostre informazioni personali. La natura semi anonima delle transazioni di criptovaluta li rende adatti per una miriade di attività nefande, come il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale. Tuttavia, i sostenitori della criptovaluta spesso attribuiscono grande valore all’anonimato.

Alcune criptovalute sono più private di altre. Il bitcoin, ad esempio, è una scelta relativamente scarsa per condurre attività commerciali illegali online e l’analisi forense delle transazioni di bitcoin ha portato le autorità ad arrestare e perseguire i criminali.

Esistono più monete orientate alla privacy, come Dash, ZCash o Monero, che sono molto più difficili da rintracciare. Poiché i prezzi sono basati sull’offerta e sulla domanda, la velocità con cui una criptovaluta può essere scambiata per un’altra valuta può variare ampiamente.

Tuttavia, sono state condotte numerose ricerche per identificare i fondamentali fattori di prezzo delle criptovalute. Bitcoin ha effettivamente registrato alcune improvvise ondate e collassa di valore, raggiungendo fino a $ 19.000 per bitcoin a dicembre 2017, per poi tornare a circa $ 7.000 nei mesi successivi. Le criptovalute sono quindi considerate da alcuni economisti come una moda passeggera o una bolla speculativa. Soprattutto ci si preoccupa che le unità monetarie, come i bitcoin, non siano radicate in nessun bene materiale.

Alcune ricerche hanno identificato che il costo di produzione di un bitcoin, che richiede una quantità sempre maggiore di energia, è direttamente correlato al suo prezzo di mercato.

Le blockchain delle criptovalute sono sicure, ma altri aspetti di un ecosistema di criptovaluta non sono immuni dalla minaccia dell’hacking . Nei 10 anni di storia di Bitcoin, diversi scambi online sono stati oggetto di hacking e furto, a volte con il furto di “monete” di milioni di dollari.

Tuttavia, molti osservatori considerano le criptovalute come la speranza che possa esistere una valuta che preservi valore, faciliti lo scambio, sia più trasportabile dei metalli duri e sia al di fuori dell’influenza delle banche centrali e dei governi.

Criptovalute come investire

Come investire nelle criptovalute? Le alternative sono due: tramite i Broker, piattaforme di trading per criptovalute. O tramite gli Exchange.

E le piattaforme come OBRinvest (clicca qui per visitare il sito) sono il top assoluto in termini di affidabilità. Offrono anche servizi gratuiti di segnali con cui rimanere aggiornati. Non sorprende che OBRinvest sia tra i broker più utilizzati attualmente per le criptovalute.

Nel primo caso, abbiamo piattaforme che offrono una serie di servizi in favore dei trader e la possibilità di investire sulle criptovalute tramite CFD. Acronimo di Contract for difference, strumenti finanziari che permettono di investire su una pluralità di asset senza possederli direttamente.

I secondi sono invece delle piattaforme dove è possibile comprare e vendere criptovalute, facendo profitto tramite i cambi di prezzo delle criptovalute stesse.

E’ consigliabile però prelevare i propri soldi dai wallet in quanto spesso gli Exchange sono vittime di furti da parte di Hacker.

Nei prossimi 3 paragrafi vediamo quali sono i migliori Broker per investire in criptovalute.

Investire in criptovalute con OBRinvest

Come investire in criptovalute con OBRinvest? Il grande pubblico ha conosciuto OBRinvest negli ultimi anni grazie alle campagne pubblicitarie.

La società è regolamentata all’interno dell’UE da CySec. Questo regolatore statale controlla le attività commerciali di OBRinvest, garantendo la gestione sicura dei dati e dei beni dei clienti. Il broker gestisce una filiale di lingua tedesca in Germania, fornendo supporto ai clienti di lingua tedesca.

Con OBRinvest, i nuovi clienti possono scegliere tra 5 diversi modelli di account. Questi differiscono nella quantità minima del deposito, i servizi forniti e le condizioni commerciali. Importante: è completamente gratuito aprire un account.

Oltre ai servizi forniti ai clienti Basic e Silver, i clienti Gold ricevono anche un’introduzione personale a MetaTrader4 (software di trading). Un’area di allenamento aggiuntiva è sbloccata e può essere utilizzata gratuitamente.

Suggerimento: se si desidera acquistare solo criptovalute, l’account di base è più che sufficiente.

Gli utenti possono contattare l’assistenza clienti 24 ore su 24 nei giorni lavorativi, tramite e-mail o per telefono.

OBRinvest offre il trading sulle 5 criptovalute più interessanti del mercato.

78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Investire in criptovalute con eToro

Con una selezione sempre crescente di criptovalute aggiunte alla piattaforma, oltre a un Crypto CopyPortfoliosTM che offre un’esposizione bilanciata e gestito dal comitato di esperti di eToro, eToro presenta molte opzioni per coloro che desiderano negoziare e investire nel mercato criptato.

Al momento della scrittura, le criptovalute previste da eToro sono:

Bitcoin

Ethereum

Ripple

Ethereum Classic

Litecoin

Bitcoin Cash

Stellar Lumens

Neo

EOS

Cardano

Ai trader principianti, eToro offre vari servizi. Come il Conto demo gratuito per fare pratica senza perdere i propri soldi reali. E, primo nel suo genere, il CopyTrader, che consente di “copiare” quanto fanno i trader più esperti.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Investire in criptovalute con Plus500

La piattaforma Plus500 di facile utilizzo consente di acquistare e vendere rapidamente CFD di criptovaluta scegliendo il pulsante giusto.

Ad esempio, se vuoi comprare Bitcoin, premi “Acquista”. Apparirà una nuova finestra in cui potrai impostare i parametri del tuo ordine, compreso il numero di contratti, così come i livelli take profit e stop loss.

Il margine richiesto per la posizione di trading viene rapidamente aggiornato man mano che si modifica la dimensione del contratto. Una volta che l’ordine è pronto, basta fare clic sul pulsante Acquista per aprire una posizione.

Una volta che il tuo ordine è stato compilato, otterrai informazioni in tempo reale sulla tua posizione aperta, compresi il margine richiesto, il profitto o la perdita e i fondi disponibili per il commercio.

Chiudere la tua posizione è semplice: basta cliccare sul pulsante ‘Chiudi’ che appare accanto alla tua posizione.

Oltre a Bitcoin, ci sono altri CFD di criptovaluta che puoi scambiare su Plus500. Questi includono CFD su:

Ethereum

Bitcoin Cash

Litecoin

Ripple

Monero

IOTA

EOS

NEO

72% dei conti al dettaglio CFD perde denaro. Prima di fare trading dovresti cercare di capire come funzionano i CFD ed i rischi di perdita di denaro che comportano.

Investire in criptovalute: le domande frequenti

Che significa investire in criptovalute? Vuol dire custodire criptovalute aspettando un loro apprezzamento (holding) o negoziare sui movimenti di prezzo (al rialzo o al ribasso) per realizzare profitti. Su quali criptovalute investire? Bisogna partire da Bitcoin ed Ethereum ma si può diversificare il proprio portafoglio puntando sulle criptovalute emergenti per realizzare profitti a lungo termine. Investire in criptovalute è adatto ai principianti? Si a patto di studiare molto ed utilizzare solo piattaforme regolamentate evitando di farsi intrappolare nel miraggio dei soldi facili o dei guadagni automatici proposti da sistemi truffa.

Conclusioni

Abbiamo visto cosa significa investire in criptovalute ed i modi migliori e sicuri per farlo. Naturalmente è fondamentale investire tempo sulla propria formazione e studiare il mercato oltre ad usare piattaforme regolamentate.

Per iniziare è fondamentale partire a fare pratica con le demo. Vi lasciamo con i link ufficiali che sono mediati dal server di WebEconomia in modo da garantire l’accesso sicuro:

Sono le migliori piattaforme con conti demo illimitati e sopratutto gratuiti per sempre.