Excentral è una truffa? Recensione ed Opinioni [2021]

Questo articolo si propone come guida completa sul broker eXcentral. Uno dei tanti che propone servizi per il trading online.

La concorrenza in questo campo è diventata molto agguerrita ed è sempre più complicato scegliere a quale piattaforma affidarsi. Tra truffe, servizi costosi ed altro ancora.

In questo articolo, dunque, vedremo cos’è eXcentral, come funziona eXcentral, se conviene, se è una truffa e le migliori alternative.

Attualmente la soluzione migliore per fare trading online è quella di sfruttare le piattaforme CFD. Ad esempio una ottima è quella del broker ForexTB. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello dei segnali che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie attività di trading on line ed essere più profittevoli. Per saperne di più sui segnali clicca qui per visitare il sito ufficiale..

eXcentral: cos’è

Cos’è eXcentral? Si tratta di un broker gestito dalla società Mount Nico Corp Ltd, con sede a Cipro ed in virtù di ciò autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (la CySEC) con numero di licenza CIF 226/14.

eXCentral conviene o è una truffa?

Mount Nico Corp Ltd gestisce altresì il sito www.yourdomain.com (un nome commerciale di Mount Nıco Corp Ltd) per fornire i servizi nell’Ue e in Svizzera.

Questa è già una ottima notizia, poiché stiamo parlando di una piattaforma di trading che non è una truffa. Avendo regolare licenza. Inoltre, sul sito è possibile visionare i vari profili social del broker (Instagram, Twitter, Facebook e Youtube). Il che è un altro importante aspetto appannaggio della trasparenza.

Broker alternativi a eXcentral

Di seguito vi proponiamo un elenco dei migliori broker per fare trading,i più convenienti ed utilizzati:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

*67% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD Demo ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD Segnali gratuiti ISCRIVITI Conto demo gratis Servizi di intelligenza artificiale ISCRIVITI Bonus 25€ Conti Zero spread! ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Come funziona eXcentral

Il broker eXcentral poggia su un sito web-based molto semplice ed intuitivo. Offre una serie di strumenti di trading progettati apposta, inoltre include nel tuo conto di trading alcuni dei migliori strumenti per svolgere al meglio l’analisi tecnica e fondamentale.

I grafici sono personalizzabili con linee, fan e canali. Puoi così trovare popolarissimi ed utilissimi indicatori ed oscillatori di trading, come le bande di Bollinger, RSI, MACD, stocastico e altri 30.

Potrai così gestire al meglio la dimensione delle operazioni, identificare i livelli di Fibonacci, nonché monitorare il valore di pivot.

Ma non solo analisi tecnica. Con il broker eXcentral potrai anche svolgere una appurata analisi fondamentale, rimanendo informato su eventi economici, pubblicazioni e notizie.

Sappiamo infatti quanto i fattori esterni al mercato finanziario possano pesare sul livello dei prezzi degli asset, così offre un Calendario economico contenente notizie, pubblicazioni ed eventi.

Ti indica altresì la data e l’ora di un certo movimento finanziario, informandoti su quali asset potrebbero risentirne. Con un confronto con il precedente valore registrato e altresì la stima degli analisti di mercato.

Il broker offre un numero circoscritto e limitato di asset: 160 al momento della scrittura.

Le piattaforme di eXcentral

Il broker eXcentral ha creato una propria piattaforma di trading online, per dare una mano ai trader per trarre profitto.

La piattaforma di eXcentral è sia in versione web-based, sia ottimizzata per smartphone e tablet. Scelta quest’ultima ormai irrinunciabile per tutti i siti che offrono servizi, poiché ci siamo abituati a fare tutto su device mobile.

Sebbene alcuni esperti ricordino come sia sempre meglio usare questi ultimi per controllare posizioni già aperte, e non aprirne di nuove. Poiché danno una modalità che può essere meno professionale e incline a scelte prese alla leggera.

Ecco alcune caratteristiche principali di eXcentral:

Potrai visualizzare modalità multiple di trading

Potrai gestire le tue operazioni di trading online comodamente dal browser che usi di solito

Potrai utilizzare WebTrader senza la necessità di scaricare alcun software sul tuo pc

Potrai utilizzare i preziosi strumenti stop loss e take profit

Troverai tutti i 160 asset messi a disposizione dal broker

Potrai fare trading tramite app su smartphone e tablet

Alternative a eXcentral senza commissioni

Se da queste prime descrizioni, il broker eXcentral già non ti convince, puoi provare altri broker come:

eToro

Il broker eToro offre molti più asset disponibili rispetto a eXcentral, oltre a servizi che non trovi altrove.

Si pensi al copy trading, per copiare i cosiddetti Popular investors (i trader più bravi). O il social trading, per interagire con i trader iscritti al broker, come fai sui normali social network.

Oltre alla licenza CySEC, eToro possiede anche la licenza FCA rilasciata in Gran Bretagna e la licenza ASIC, rilasciata in Australia.

Se poi ti piace fare trading con le criptovalute, puoi usare eToro come un vero e proprio Exchange tramite il servizio eToroX.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Plus500

Plus500 è un altro broker che oltre la licenza CySEC, ha anche la licenza FCA. Inoltre, la società che lo gestisce è quotato sulla Borsa di Londra e ha stretto partnership di sponsorizzazione con tante squadre sportive (inclusa l’Atalanta).

Se eXcentral ha 160 asset disponibili, Plus500 ne conta oltre 2.500.

Riguardo l’assistenza clienti, che per il broker oggetto di questa recensione vedremo più in avanti, Plus500 ne offre una in Live chat.

I grafici sono anche qui altamente personalizzabili.

72% dei conti al dettaglio CFD perde denaro. Prima di fare trading dovresti cercare di capire come funzionano i CFD ed i rischi di perdita di denaro che comportano.

Capital.com

Il broker Capital.com ha licenza CySEC e FCA, cura molto l’aspetto della privacy e della sicurezza delle sue piattaforme.

Già navigando il sito da utente ospite, si leggono tante info utili sul trading, notizie interessanti e così via.

Anche Capital.com, come eXcentral, ha creato una propria piattaforma molto curata. Con l’aggiunta di una app che offre servizi aggiuntivi rispetto alla versione web-based: Investmate.

Inoltre, Capital.com offre piattaforme dotate di intelligenza artificiale. Cosicché i trader possono essere aiutati dalla tecnologia.

71.2% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Account di eXcentral

Il broker eXcentral prevede 4 tipi di account retails e 4 tipi di account professionali. Così suddivisi:

Classico Silver Oro Vip

Ciascun account offre proprie condizioni di:

Leva

Spread (indicativi)

Instrumenten

Margestorting

Stop Out

Minimumvolume per transactie

Maximumvolume per transactie

Protezione dal saldo negativo

Assistenza Gratuita

Formazione gratuita sul trading

Webinar formativi

Segnali di trading via SMS da Trading Central

Volledig accountoverzicht

Webinar VIP

Account manager dedicato

Account manager senior dedicato

Pertanto, avrai una vasta scelta, in base alle tue esigenze e alle tue possibilità. Tutto è riportato in modo trasparente nella apposita sezione.

Come saprai, il trader retails va incontro a delle limitazioni imposte dalla direttiva MiFID II dell’Esma. L’autorità che controlla i mercati finanziari dell’Unione europea. Su tutte, le più stringenti riguardano la Leva finanziaria.

Invece, un account professionale ha ampi margini di scelta perché si presuppone che sia un trader navigato e con maggiori capitali disponibili.

Tra i vantaggi di usare un account professionale di eXcentral:

Protezione dal saldo negativo

Impossibilità di perdere oltre il proprio saldo

Accesso a sfide premium

Possibilità di partecipare a sfide e programmi di trading esclusivi

Avrai un account manager dedicato

Supporto personale non-stop

Segnali di trading di Trading Central

Ricevi notizie ogni giorno

Accesso alla formazione VIP platinum

Formazione di trading professionale

Leva superiore rispetto a quella prevista per gli account retails

Ecco come passare da un account retails ad uno professionale su eXcentral:

Aver eseguito almeno 10 operazioni aperte per trimestre nell’ultimo anno; ciascuna non inferiore ai $4.000 su azioni/criptovalute e/o $18.500 su Forex/commodity Almeno un anno di esperienza lavorativa in una posizione di trading professionale nel settore finanziario, in particolare del trading CFD Un portfolio di almeno 500.000 EUR, inclusi depositi contanti e strumenti finanziari.

Le condizioni possono essere aggiornate, quindi invitiamo sempre a prenderne visione sul sito ufficiale di eXcentral.

Vantaggi di eXcentral

Quali sono i vantaggi di utilizzare eXcentral? La piattaforma si mostra adatta ad ogni genere di cliente: dal trader professionale a quello retail.

Un punto di forza a favore è la vasta gamma di risorse educative offerte: video on demand, corsi di trading, tutorial, nonché webinar.

I video, in particolare, sono progettati da MTE media, società molto nota nel campo della formazione e della ricerca finanziaria.

Abbiamo poi visto i tanti strumenti che offre per svolgere l’analisi tecnica e l’analisi finanziaria.

Il conto demo offre un ambiente di trading praticamente uguale al conto live, quindi potrai esercitarti al meglio senza risentire delle differenze.

Molto curata la parte relativa al money management, con un portafoglio delle proprie risorse facilmente gestibile.

Tra i vantaggi, non possiamo ignorare il fatto che eXcentral preveda sistemi di pagamento molto sicuri. Nonché molto vari, come:

carte di credito e di debito

bonifico bancario

Skrill

Neteller

Queste invece le valute previste:

Euro

Dollaro americano

Sterlina britannica

Discreta anche la piattaforma di trading, che il broker ha creato in proprio.

Costi e commissioni di eXcentral

Gli spread, come per ogni altro broker, dipendono anche per eXcentral dal tipo di account posseduto. Tutto sommato, comunque, i prezzi sono abbastanza contenuti.

Vi è poi una commissione pari allo 0,8% sul valore nozionale dell’asset.

Non sono previste commissioni per i depositi e prelievi, qualsiasi sia il metodo di pagamento utilizzato. Eccetto per piattaforme quali Skrill o Neteller, ma perché sono le piattaforme stesse ad applicarle.

Tieni poi in considerazione la commissione di gestione del conto mensile, pari a 10 USD/EUR/GBP (a seconda della valuta utilizzata). Oltre ad una commissione di 80 USD/EUR/GBP per i conti dormienti, ovvero quando non operi per oltre due mesi.

Assistenza clienti

Come è possibile contattare l’assistenza clienti eXcentral? In 3 modi:

Numero di telefono: +357 24 024022

Via email

Possibilità di farsi richiamare

Il numero di telefono ha prefisso Cipro, quindi converrebbe provare a chiamare online, usando per esempio Skype, per evitare sorprese tariffarie.

Per usare la mail invece, devi avere Javascript installato sul pc poiché il sito è protetto da Cloudflare. Se non ce l’hai, è criptata ed inutilizzabile.

Puoi anche farti richiamare, ma cliccando sul link non succede nulla. Forse funziona solo da smartphone.

Sicuramente come assistenza clienti non è il massimo. Per esempio, Plus500 prevede una Live chat, così da interagire con un operatore in tempo reale. Mentre eToro ha un form.

Domande frequenti su eXcentral

Cos’è eXcentral? Si tratta di un broker che offre il trading CFD su circa 160 asset disponibili. Ha licenza CySEC per operare. Come funziona eXcentral? Offre un ampia offerta formativa, soprattutto in formato video e webinar. Ottimi anche gli strumenti per customizzare i grafici. Non manca un calendario economico e notizie aggiornate. Quali sono i migliori broker alternativi a eXcentral? Puoi provare eToro e Capital.com che sono i più semplici da utilizzare.

Conclusioni

Il broker eXcentral è una piattaforma di trading online con sede a Cipro, e ha licenza CySEC.

Offre diversi strumenti per l’analisi tecnica e fondamentale, nonché video e webinar per la formazione.

Commissioni e spread sono in linea col mercato, mentre qualche dubbio ci viene dai pochi asset disponibili e dall’assistenza clienti non proprio pratica.

Come migliore alternativa ti suggeriamo eToro, un broker spread only che offre anche la possibilità di copiare da altri investitori. Ha milioni di utenti nel mondo e la possibilità di negoziare su moltissimi asset, cosa che lo rende la scelta ideale per molti traders anche principianti.