eToro sponsor di 8 squadre di Serie A: ultima il Cagliari

Le criptovalute si stanno facendo sempre più strada nell’economia reale. E anche lo sport non può rimanere esente da questo enorme cambiamento. Men che meno il calcio italiano, già alla canna del gas prima del Covid-19 e ora messo in ginocchio dalla Pandemia.

E così stanno sempre di più aumentando le sponsorizzazioni di broker verso squadre di calcio italiane (come all’estero), a caccia di nuovi investimenti data la moria delle vacche generale che ha colpito anche i grandi club (di qui il tentativo la scorsa estate di creare una Super Lega europea).

E dopo l’Atalanta, che ha stretto un accordo con il broker Plus500, già sponsor di altre squadre europee tra cui l’Atletico Madrid, altre squadre hanno invece stretto accordi con un altro importante broker di livello mondiale: eToro.

Il Cagliari è l’ultima squadra ad aggiungersi al sempre più lungo elenco di squadre di Serie A che hanno come sponsor eToro. Otto al momento della scrittura, più la Salernitana che però ha stretto un accordo LED-only.

Cerchiamo di capirne di più sull’accordo Cagliari-eToro.

Se ti interessa fare trading in modo sicuro puoi utilizzare le piattaforme regolamentate come ad esempio quella del broker eToro. Registrati su eToro Fai pratica con il conto demo Deposita denaro sul tuo account Prova il copy trading Iscriviti ora

Ecco come Emanuela Manor, Regional Manager per l’Italia di eToro ha commentato l’accordo:

“eToro ritiene che le sponsorizzazioni siano uno strumento molto efficace per entrare in contatto con gli appassionati del mondo dello sport. Con il forte aumento del numero delle persone che si sono avvicinate ai mercati finanziari quest’anno, l’educazione finanziaria non è mai stata così importante. Lavoreremo con i club per rendere i mercati più accessibili, educando i tifosi agli investimenti”.

Questo invece il comunicato del Cagliari:

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare una nuova partnership con la piattaforma di investimento globale multi-asset eToro. Siamo felici di accogliere eToro tra i nostri partner (…) eToro è un player delle sponsorizzazioni sportive globali ad altissimo livello. Sono sicuro che avere un partner così esperto al nostro fianco sarà importante per il nostro Club e insieme porteremo l’educazione finanziaria più vicino alle persone”.

Sempre la Manor ha dichiarato: “Siamo lieti di aver stretto una partnership con il Cagliari Calcio per questa stagione sportiva”. “Come piattaforma di investimento globale multi-asset, vogliamo aprire i mercati finanziari a tutti. Non vediamo l’ora di lavorare con il Club per avvicinare i fan all’azione ed offrire un supporto per i loro investimenti”.

Cosa contiene l’accordo? Il broker eToro sarà pubblicizzato attraverso i LED durante le partite (quelli che una volta erano i cartelloni a bordo campo per intenderci), i fondali interviste (chiamati in gergo backdrop), il proprio nome sui biglietti e diritti digitali.

Da parte sua, il Cagliari otterrà finanziamenti importanti da parte del broker, non ancora resi noti. La società sta attraversando un periodo non molto esaltante, fatto soprattutto di salvezze stentate. Nel campionato in corso, ha già peraltro cambiato allenatore.

Oltre al Cagliari, eToro è già sponsor delle seguenti squadre di Serie A:

Bologna

Genoa

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Udinese

Verona

Salernitana

Al momento, non troviamo nomi altisonanti ma squadre da medio-bassa classifica. Tuttavia, alcune piazze hanno una storia importante, come i due club genovesi e il Bologna. Inoltre, può essere un importante viatico per future partnership con le cosiddette Big.

Nell’elenco abbiamo inserito anche la Salernitana, che però vedrà il nome eToro solo sui led a bordo campo. Quella che una volta era la cartellonistica.

Il broker eToro già vanta una vasta gamma di partnership a livello globale, anche in altri sport. Si pensi al Rugby australiano, che può essere considerato nel paese dei canguri alla stregua del calcio in Italia.

Oltretutto, in Australia il broker eToro vanta anche licenza per operare: quella rilasciata dalla ASIC.

Sicuramente il ruolo delle criptovalute sarà sempre più fondamentale anche nel calcio. Il quale, come detto, patisce pesanti passivi.

Broker eToro chi è

Il broker eToro è uno dei più importanti al mondo. Oltre alla succitata licenza ASIC, troveremo altre licenze come CySEC e FCA.

Il broker conta quasi 8 milioni di trader iscritti e si fa preferire per i tanti asset disponibili, i servizi che mette a disposizione e i costi esigui.

Con eToro i trader possono scegliere di copiare i più bravi, così da guadagnare dal loro operato senza avere alcuna esperienza in merito.

Il broker eToro si propone anche come un vero e proprio Social trading, mettendo in comunicazione i vari trader iscritti come se fossero in un ordinario social network. Potendo così pubblicare post, condividere i contenuti altrui, commentarli o lasciando delle reazioni.

Per quanto concerne le criptovalute, eToro si propone anche come vero e proprio Exchange, con la piattaforma eToroX. Potrai anche usarla come wallet se intendi comprare criptovalute altrove.

Infine, puoi investire su pacchetti di asset già formati attraverso i Copyportfolios. Gli asset contenuti sono scelti per le loro performance, così da ottenere profitti migliori possibili e mitigare le perdite.

L’iniziativa Fan Token dell’Inter

La criptovaluta, comunque, aguzza l’ingegno. L’Inter, che pure patisce un profondo indebitamento, ha lanciato una interessante partnership con Chiliz $CHZ, blockchain provider di punta per il settore dello Sports and Entertainment globale.

Lo scorso venerdì 10 settembre alle ore 13:00 ha lanciato il Fan Token $INTER sulla piattaforma Socios.com. Di cosa si tratta?

Occorre fare un passo indietro, più precisamente a luglio, quando i Fan Token $INTER sono stati piazzati sulle nuove maglie dell’Inter al posto della storica Pirelli per la stagione 2021/22.

La Fan Token Offering (FTO®) prevede l’emissione di un milione di Fan Token $INTER al prezzo fisso di 2€ cadauno. I Fan Token $INTER costituiranno una nuova esperienza per i tifosi, facendoli entrare a far parte della vivace comunità digitale di Socios.com.

I tifosi che possiedono Fan Token $INTER avranno diversi vantaggi. Come la possibilità di interagire con il Club tramite una serie di sondaggi interessanti, interattivi e divertenti. Oltre ad accedere a contenuti esclusivi del Club, partecipare a giochi, competizioni e quiz relativi all’Inter con altri tifosi sparsi per il mondo. Nonché partecipare a classifiche mondiali per vincere ricompense ed esperienze uniche sia digitali che fisiche.

Infine, hanno diritto a votare ai sondaggi lanciati sul sito Socios.com.

Conclusioni: le piattaforme per investire online

Se vi interessano gli investimenti online vi segnaliamo alcuni broker interessanti e regolamentati:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI CFD su Bitcoin e Criptovalute Segnali gratuiti ISCRIVITI Social trading

*67% dei trader perde soldi Trading Bitcoin, criptovalute ISCRIVITI CFD trading su Bitcoin Piattaforma di qualità ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 67-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

si tratta delle migliori piattaforme con commissioni basse e strumenti di trading professionali.