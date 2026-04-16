Revolut: cos’è e come funziona (Aggiornamento 2026)

Revolut è la soluzione fintech che sta rivoluzionando il settore bancario e dei servizi finanziari. Con oltre 25 milioni di clienti, l’app consente di gestire in modo innovativo e conveniente il denaro, dai pagamenti alle assicurazioni.

Con una valutazione di 33 miliardi di dollari nel 2021 e oltre 1 milione di clienti italiani, Revolut sta cambiando il modo in cui interagiamo con il denaro.

In questa guida faremo una recensione dettagliata di Revolut, analizzeremo tutti gli aspetti di questo conto digitale: dall’apertura dell’account ai piani disponibili, dalle funzionalità di risparmio e investimento alle recensioni degli utenti.

Vedremo come Revolut soddisfi le esigenze sia dei privati che delle aziende attraverso Revolut Business.

Cosa è Revolut

Revolut è una fintech company che offre un conto digitale multicurrency con annesso servizio di pagamento tramite app mobile. Fondata nel 2015, l’azienda consente di aprire un conto online in pochi minuti ed ottenere una carta di pagamento per gestire le proprie spese in valuta locale o estera senza commissioni nascoste.

Grazie all’app, è possibile scambiare e convertire valute in tempo reale, inviare e ricevere bonifici, pagare contactless e molto altro. Revolut si propone come alternativa digitale completa ad un conto corrente bancario tradizionale.

L’obiettivo è semplificare la gestione del denaro quotidiano, abilitando funzionalità utili e innovative tramite smartphone. Nel tempo Revolut ha ampliato la sua offerta con soluzioni di risparmio, investimento, assicurazioni, prestiti e altro. Oggi è anche possibile fare trading di criptovalute grazie a Revolut Trading.

Un ecosistema finanziario integrato che punta a sostituire l’home banking classico.

Revolut: come aprire un conto

Aprire un conto Revolut è molto semplice e veloce. Basta scaricare l’app Revolut sul proprio smartphone, disponibile sia per iOS che Android. All’interno dell’app, si compila il modulo con i dati personali richiesti e si finalizza la registrazione.

Come ricaricare il conto Revolut? Per attivare il conto, è necessario effettuare una prima ricarica di almeno 10€ dal conto corrente tradizionale ed inviare i documenti necessari per la verifica dell’identità. Una volta completata questa procedura, il conto Revolut è operativo e si può iniziare ad utilizzare l’app.

Verranno fornite le credenziali per accedere all’area personale web e si potrà ordinare anche una carta fisica, se lo si desidera. In pochi minuti quindi si ottiene un conto innovativo per gestire pagamenti, money transfer e risparmio direttamente dallo smartphone.

Revolut: riepilogo

❓Cos’è? Revolut è un conto digitale multicurrency con annesso servizio di pagamento tramite app mobile ⚙️ Caratteristiche IBAN Europeo / Carte di credito VISA o Mastercard e virtuali / Imposta di bollo assente / Integrazione con Apple Pay e Google Pay / Monitoraggio spese ✅ Canone mensile Piano gratuito/ Piano Plus 2,99€ / Premium / Metal / Ultra 💰 Come attivarlo ✅ Registrati gratuitamente su Revolut cliccando qui.

Conto Revolut: confronto tra i piani disponibili

Revolut offre quattro piani tariffari distinti: Standard, Plus, Premium e Metal. Ognuno di questi piani è progettato per soddisfare esigenze finanziarie diverse, dal consumatore medio all’investitore esperto.

C’è poi un piano Ultra da 45€ al mese destinato a chi dispone di grossi capitali. Vediamo quali sono i conti Revolut che è possibile aprire.

Caratteristiche Conto Revolut Standard Plus Premium Metal 💰 Canone Mensile Gratuito € 2,99 € 7,99 € 13,99 Conto in GBP + EUR Sì Sì Sì Sì Prelievi da Bancomat € 200/mese o 5 prelievi € 200/mese € 400/mese € 800/mese Carte Personalizzate No Sì Sì Sì Carta Revolut Metal No No No Sì Cashback su Pagamenti con Carta No No No Sì Copertura Assicurativa per Acquisti No € 1.000/anno € 2.500/anno € 10.000/anno Cambio Valuta senza Commissioni € 1.000/mese € 1.000/mese Illimitati Illimitati Assicurazione Medica, Volo e Bagaglio No No Sì Sì ✅ Come attivarlo Apri conto Apri conto Apri conto Apri conto

Questa tabella offre un confronto diretto delle caratteristiche e dei costi associati a ciascun piano tariffario di Revolut.

I piani Plus, Premium e Metal offrono vantaggi aggiuntivi come maggiori limiti su prelievi e cambio valuta, coperture assicurative, accesso lounge aeroportuali. La scelta dipende dalle proprie esigenze.

Poichè i costi possono cambiare nel tempo è consigliabile consultare il sito ufficiale.

Revolut: carte di debito e pagamento

Revolut offre tante soluzioni per quanto riguarda le carte di debito, sia fisiche che virtuali, ciascuna con caratteristiche distintive per soddisfare le diverse esigenze finanziarie dei suoi utenti.

Ecco una guida completa per comprendere le varie tipologie di carte disponibili e i loro vantaggi specifici:

Virtuali : adatte per acquisti online. Non hanno PIN né prelievo contanti. Utili contro frodi.

: adatte per acquisti online. Non hanno PIN né prelievo contanti. Utili contro frodi. Fisiche: ordinabili in app e spedite a casa.

Abbiamo poi carte che seguono i piani di abbonamento che abbiamo visto in precedenza, ovvero

Carta Standard: per account gratuiti

per account gratuiti Carta Plus : per piani Plus

: per piani Plus Carta Premium: per piani Premium, spedizione gratuita

per piani Premium, spedizione gratuita Carta Metal : esclusiva per abbonati Metal, cashback sugli acquisti

: esclusiva per abbonati Metal, cashback sugli acquisti Carta Ultra: limited edition in platino con benefit esclusivi

Tutte le carte fisiche sono contactless Visa o Mastercard. Si possono ottenere fino a 3 carte reali e 5 virtuali per account.

Le carte Revolut, sia virtuali che fisiche, offrono interessanti vantaggi:

Conversione valuta in tempo reale senza commissioni

senza commissioni Addebito nella valuta con tasso più conveniente

Nessuna commissione sugli acquisti

Prelievo gratuito entro certi limiti

entro certi limiti Costo fisso 2% oltre i limiti di prelievo previsti

Inoltre, gestendo conti multicurrency è possibile:

I nviare e ricevere denaro in 30 valute diverse

Evitare costose commissioni sui cambi valuta

Pagare sempre nella moneta locale grazie alla conversione in tempo reale

Per completezza ecco una tabella riepilogativa con tutte le condizioni delle carte disponibili

Caratteristiche Revolut Standard Revolut Plus Revolut Premium Revolut Metal Revolut Ultra Tipo di Carta Plastica Standard Plus Premium Metal Placcata in Platino Costo di Consegna Variabile Variabile Gratuito Gratuito Gratuito Cashback su Transazioni No No No Sì (0,1% EU, 1% fuori EU) Sì (Dettagli non specificati) Carte Virtuali Disponibili Sì Sì Sì Sì Sì Carte Usa e Getta No No Sì Sì Sì Numero Massimo di Carte Fisiche 3 3 3 3 3 Numero Massimo di Carte Virtuali 5 5 5 5 5 Circuito Carta Visa/Mastercard Visa/Mastercard Visa/Mastercard Visa/Mastercard Visa/Mastercard

Revolut: come fare i pagamenti

L’app Revolut offre modalità di pagamento veloci, sicure ed economiche:

Revolut Pay : per acquisti online protetti da autenticazione biometrica

: per acquisti online protetti da autenticazione biometrica Integrazione con PagoPA: per pagare tributi e bollettini della PA senza commissioni

per pagare tributi e bollettini della PA senza commissioni Pagamento contactless : tramite Apple Pay e Google Pay

: tramite Apple Pay e Google Pay Trasferimenti istantanei: invio denaro ad altri utenti Revolut

Carta virtuale usa e getta: per acquisti online protetti

per acquisti online protetti Fatturazione integrata: per emettere e gestire fatture via app

integrata: per emettere e gestire fatture via app Donazioni integrate: per supportare cause benefiche direttamente in app

Grazie a queste innovative funzionalità, Revolut semplifica qualsiasi tipo di pagamento rendendolo efficiente, economico e sicuro. L’app è in grado di soddisfare ogni esigenza quotidiana.

Revolut: a chi si rivolge?

Revolut è la soluzione fintech ideale per gestire pagamenti e risparmio, sia per privati che per aziende. L’offerta si declina in Revolut Retail per i clienti retail e Revolut Business per le partite IVA e le imprese.

Grazie al conto multicurrency è particolarmente indicato per chi viaggia: consente di evitare costose commissioni sul cambio valuta. Anche in Italia l’IBAN fornito inizia con il prefisso “LT”, pur essendo Revolut una banca con licenza italiana.

Ciò garantisce comunque bonifici gratuiti verso l’area SEPA. Solo oltre certi limiti scattano modesti costi. Le carte fisiche e virtuali permettono di spendere ovunque nella valuta locale, al tasso di cambio reale.

Revolut è perfetto anche per gestire in modo smart le finanze dei figli tra 7 e 17 anni, grazie a Revolut Junior. Con Revolut Business i professionisti e le PMI hanno a disposizione funzionalità su misura per gestire incassi, pagamenti, budget e altro ancora.

Revolut Business: la soluzione fintech ideale per aziende e professionisti

Revolut Business è il conto innovativo pensato per rispondere alle specifiche necessità di liberi professionisti e imprese. Offre una carta aziendale multicurrency per gestire incassi e pagamenti internazionali senza costi nascosti.

Grazie all’app, permette di monitorare in modo smart budget, spese e fatture. Disponibili utili analytics per ottimizzare i flussi finanziari.

Tra i plus, la possibilità di creare carte virtuali illimitate per i dipendenti, a tutela da frodi e furti. Revolut Business si adatta alle realtà più diverse: dalle startup in crescita alle PMI consolidate fino ai professionisti con clienti worldwide.

I piani personalizzabili soddisfano qualsiasi tipo di esigenza aziendale. La soluzione fintech ideale per gestire l’attività in modo veloce, economico e sicuro.

Per approfondimenti potete consultare la recensione sul conto Revolut Business.

Gestire al meglio risparmio e budget con Revolut

L’app Revolut offre innovative funzionalità per ottimizzare il risparmio e organizzare razionalmente il budget.

Con i Salvadanai è possibile accantonare fondi per i propri obiettivi, in modo automatizzato o manuale, tenendoli separati dal conto principale. Si può decidere di alimentarli con piccole somme ricorrenti o arrotondando gli acquisti con la carta.

Per pianificare le spese, basta impostare un tetto mensile o settimanale suddiviso per categorie. Revolut elaborerà un budget giornaliero per rimanere in linea con gli obiettivi prefissati. Le Statistiche forniscono una comoda panoramica su tutti i movimenti.

Questi strumenti smart consentono di tenere sotto controllo entrate e uscite, evitare gli sprechi e ottimizzare i risparmi in base alle proprie abitudini. La gestione consapevole del denaro a portata di app.

Revolut Trading: su cosa si può investire

L’app Revolut amplia le possibilità di investimento, dandoti accesso ai mercati in maniera semplice e conveniente.

Puoi acquistare ETF senza commissioni su un’ampia gamma di azioni e obbligazioni. Gli ambiti spaziano dall’intelligenza artificiale alle biotecnologie fino ai grandi indici di borsa.

Per le criptovalute, sono disponibili oltre 100 tra le più note come Bitcoin ed Ethereum e nuovi token emergenti. Acquisto, vendita e trasferimento sono facili come per le valute tradizionali.

Non mancano poi metalli preziosi come oro, argento, platino e palladio. Puoi sfruttarli con funzioni avanzate come i salvadanai e gli ordini condizionati.

Grazie a Revolut investi sui mercati finanziari direttamente dal tuo smartphone, con un’ampia scelta di asset e funzionalità innovative.

Per approfondimenti ti invitiamo a consultare la nostra guida su Revolut Trading, che spiega nel dettaglio tutte le possibilità di investimento offerte da Revolut.

Revolut: assistenza e chat dedicata

E’ possibile in qualsiasi momento contattare l’assistenza oltre ad utilizzare la chat per comunicare con gli altri utenti. E’ possibile inoltre trovare informazioni nel centro di assistenza in cui sono presenti risposte alle domande più frequenti oppure cliccare sul tasto Help per chiedere immediatamente supporto per 24 ore al giorno 7 giorni su 7.

Una delle funzionalità più utili dell’app Revolut è infatti la sezione chat integrata. Accessibile dall’area “Pagamenti”, consente agli utenti di messaggiare direttamente con i propri contatti, senza dover utilizzare app esterne.

Inviare denaro e contestualmente scambiare opinioni o dettagli sulla transazione è semplicissimo. La chat incorporata permette di gestire in un unico luogo sia gli aspetti finanziari che quelli comunicativi.

Recentemente è stata aggiunta anche la possibilità di creare gruppi, per una conversazione ancora più coinvolgente. Tutti i messaggi sono crittografati end-to-end, per tutelare privacy e sicurezza.

La chat può essere attivata o disattivata a piacere dalle impostazioni.

Revolut: vantaggi e svantaggi

Revolut presenta sia punti di forza che qualche elemento critico, analizziamoli in dettaglio.

Tra i pro spiccano sicuramente la semplicità d’uso dell’app e la rapidità nell’apertura del conto. Le funzioni per cambio valuta e pagamenti internazionali sono molto comode per chi viaggia. Interessanti anche le opzioni di risparmio e investimento integrate.

Da segnalare poi i costi contenuti e l’assenza di commissioni nascoste. Buono il servizio chat per confrontarsi con altri utenti.

Tra i contro, l’assistenza clienti non eccelle per rapidità di risposta. Alcuni utenti hanno lamentato malfunzionamenti temporanei dell’app.

I prelievi gratuiti hanno un limite massimo che per alcuni può essere troppo basso. L’interfaccia non è ottimale secondo il parere di una parte di utenti.

Revolut è una valida alternativa al conto tradizionale, ma non esente da difetti.

Revolut: Video recensione su App e Conti

Per concludere questa panoramica vi segnaliamo la nostra recensione Video sull’app di Revolut che trovi sul nostro canale YouTube:

Revolut: recensione completa (CARTE + CONTO + APP) aggiornata 2023 Revolut è la soluzione fintech che sta rivoluzionando il settore bancario e dei servizi finanziari. Con oltre 25 milioni di clienti, l’app consente di gestir… The video was uploaded on . You can view the video here. The video lasts for 39 minutes and 58 seconds. https://www.youtube.com/embed/odZzR08oCc4 https://youtu.be/odZzR08oCc4?t={seek_to_second_number}

Revolut: le domande frequenti (FAQ)

Cos’è Revolut? Revolut è una piattaforma di mobile banking che offre una vasta gamma di servizi finanziari, da conti multivaluta a investimenti in criptovalute. È regolamentata come una banca online in Europa. Come posso ricaricare il mio conto Revolut? Puoi ricaricare il tuo conto Revolut attraverso vari metodi, inclusi bonifici bancari, carte di credito e portafogli elettronici come Google Wallet. La ricarica minima è di 10 euro. Quali sono le opinioni degli utenti su Revolut nel 2023? Le opinioni su Revolut nel 2023 sono generalmente positive, soprattutto per la sua flessibilità, le opzioni di piani tariffari e le funzionalità avanzate come il trading di criptovalute.

Conclusioni

Grazie ai suoi servizi che vanno dalla gestione quotidiana delle finanze all’investimento in asset complessi, Revolut sta diventando uno dei migliori conti online da utilizzare nella vita di tutti i giorni.

Le sue diverse opzioni di piani tariffari e la sua flessibilità lo rendono una scelta popolare tra gli italiani,anche per l’integrazione con i servizi di pagamento come ad esempio PagoPA e Revolut Pay.

Molto interessante anche la possibilità di fare trading tramite l’app mobile di Revolut anche sulle criptovalute e tanti asset da investimento.

Revolut, quindi, rappresenta una rivoluzione nel modo in cui gestiamo le nostre finanze, rendendo il banking più accessibile, efficiente e personalizzato.