Ondo Finance: come funziona, ONDO token (2026)

Ondo Finance è una piattaforma blockchain che cerca di portare i prodotti finanziari tradizionali sulla blockchain. Attraverso la tokenizzazione di asset del mondo reale, Ondo permette agli investitori di accedere a rendimenti solitamente riservati a istituzioni e grandi investitori.

Uno dei prodotti più interessanti è USDY, una stablecoin con rendimento che rappresenta un’alternativa alle stablecoin tradizionali come USDT. Grazie ad USDY, gli investitori retail possono ottenere rendimenti istituzionali su asset USD con protezioni strutturali di alto livello.

Ondo si distingue nel panorama DeFi per il suo approccio conservativo al rischio e la rigorosa compliance normativa. I suoi prodotti sono pensati per un’ampia platea di investitori, dai più avversi al rischio a quelli più aggressivi.

L’obiettivo finale è quello di creare un ecosistema finanziario più inclusivo ed efficiente, sfruttando al meglio sia le infrastrutture blockchain che gli strumenti della finanza tradizionale. Una convergenza win-win tra DeFi e TradFi che promette di rivoluzionare l’accesso agli investimenti.

In questa guida cerchiamo di capire come funziona Ondo Finance, quali prodotti offre e a cosa serve il suo token ONDO.

Cos’è Ondo Finance?

Ondo Finance è una piattaforma che mira a rivoluzionare il settore Defi attraverso la tokenizzazione di asset reali, ovvero la rappresentazione di asset del mondo reale come titoli obbligazionari, fondi comuni e altri strumenti finanziari tradizionali sotto forma di token digitali su blockchain.

Attraverso questo processo di tokenizzazione, Ondo Finance rende tali asset reali più facilmente scambiabili, frazionabili e trasferibili sfruttando i vantaggi della tecnologia blockchain in termini di efficienza, trasparenza e interoperabilità.

Gli utenti di Ondo Finance possono quindi accedere e scambiare rappresentazioni digitali di asset reali come fondi monetari, titoli di stato e obbligazioni societarie americane in modo semplice e conveniente grazie alla blockchain. In questo modo Ondo Finance mira a combinare il meglio della finanza tradizionale e decentralizzata per offrire agli utenti nuove opportunità di investimento prima non disponibili.

Questi asset tokenizzati possono essere scambiatisu blockchain come Ethereum, il che le rende più accessibili e liquidi rispetto ai prodotti tradizionali.

Un elemento chiave della proposta di valore di Ondo Finance sono i rendimenti tipicamente elevati del mondo DeFi resi accessibili anche ad investitori più avversi al rischio grazie alla tokenizzazione di asset finanziari tradizionali considerati più stabili e sicuri. Ad esempio il prodotto di punta USDY, una stablecoin con rendimento supportata da titoli di stato americani a breve termine, permette di ottenere ritorni superiori alle stablecoin tradizionali con il minore rischio associato ai titoli del Tesoro USA.

Per approfondimenti sui Real World Asset puoi consultare questo video pubblicato sul nostro canale YouTube:

Real World Asset (RWA): il prossimo Trend crypto destinato a esplodere La tokenizzazione di real world asset (RWA) potrebbe essere il prossimo trend che guiderà il futuro bull market, con una crescente adozione da parte degli ut… The video was uploaded on . You can view the video here. https://www.youtube.com/embed/TWKepqhWgyE https://youtu.be/TWKepqhWgyE?t={seek_to_second_number}

Ondo Finance: riepilogo

👍 Cosa è Piattaforma che offre asset tokenizzati su prodotti finanziari tradizionali come obbligazioni e titoli di Stato del tesoro USA. ✅ Caratteristiche Rendimenti elevati / RWA 💰Token ONDO 🥇Migliore piattaforma per fare trading su crypto eToro 🥇Miglior exchange per comprare crypto ByBit / Bitget

Storia di Ondo Finance

Ondo Finance è stata fondata nel 2021 da Nathan Allman, un imprenditore e investitore con un background nel settore della finanza tradizionale e una profonda conoscenza della tecnologia blockchain.

Allman, laureato alla Stanford University in economia e business, ha lavorato per importanti istituzioni finanziarie come Goldman Sachs e fondi speculativi come ChainStreet Capital prima di fondare Ondo Finance. Durante la sua esperienza nel mondo degli hedge fund, Allman ha sviluppato un profondo interesse per il settore delle criptovalute e ha intravisto il potenziale innovativo della finanza decentralizzata.

Ha così deciso di fondare Ondo Finance con la missione di colmare il divario tra finanza tradizionale e finanza decentralizzata, unendo il meglio di questi due mondi per creare un sistema finanziario più efficiente, accessibile e trasparente. Fin dall’inizio Ondo Finance ha suscitato grande interesse tra investitori e partner, raccogliendo 24 milioni di dollari di finanziamenti da importanti realtà come Pantera Capital, Wintermute e Coinbase Ventures.

Questo successo iniziale dimostra la validità della visione di Allman di una finanza senza confini, accessibile a tutti grazie alla tecnologia blockchain.

Guidata dal suo fondatore e da un team con forti competenze sia nel settore finanziario tradizionale che in quello crypto, Ondo Finance è senza dubbio una delle realtà fintech più promettenti nel mondo dei crypto asset.

Come funziona Ondo Finance

Prima di passare ai prodotti cerchiamo di capire come funziona il protocollo di Ondo Finance.

Il cuore del sistema Ondo Finance è la tokenizzazione di asset reali, ovvero la rappresentazione digitale su blockchain di asset come titoli di stato, fondi comuni e altri strumenti finanziari tradizionali. Attraverso la tokenizzazione, Ondo rende tali asset più facilmente scambiabili, frazionabili e integrabili con il mondo delle criptovalute.

Ad esempio, il prodotto di punta USDY è una stablecoin con rendimento collateralizzato da titoli del Tesoro USA a breve termine. In questo modo, gli investitori possono accedere facilmente alla liquidità e ai rendimenti di tali titoli restando nell’ecosistema crypto.

Ma Ondo Finance va oltre la semplice tokenizzazione, sviluppando anche protocolli DeFi che sfruttano al meglio tali asset digitizzati.

Un esempio è Flux Finance, un protocollo di prestito che permette di utilizzare token come OUSG (titoli del Tesoro USA) come garanzia per prendere in prestito stablecoin.



Andiamo a vedere come funzionano.

Prodotti e servizi di Ondo Finance

Ondo Finance offre una serie di prodotti e servizi innovativi che sfruttano la tecnologia blockchain per portare la finanza decentralizzata ad un pubblico più ampio.

I principali prodotti di Ondo Finance sono:

USDY (Ondo US Dollar Yield Token): si tratta di una stablecoin con rendimento supportato da titoli del Tesoro USA a breve termine. USDY offre agli utenti la possibilità di ottenere rendimenti tipicamente elevati nel mondo DeFi pur mantenendo la stabilità del dollaro statunitense.

si tratta di una stablecoin con rendimento supportato da titoli del Tesoro USA a breve termine. USDY offre agli utenti la possibilità di ottenere rendimenti tipicamente elevati nel mondo DeFi pur mantenendo la stabilità del dollaro statunitense. OUSG ( Ondo Short-Term US Government Treasuries ) : è un fondo che replica un ETF di titoli del Tesoro USA gestito da BlackRock , offrendo esposizione liquida al mercato obbligazionario statunitense. OUSG ha raccolto oltre 165 milioni di dollari, evidenziando l’enorme domanda di accesso tokenizzato e on-chain ai titoli di stato USA.

: è un fondo che , offrendo esposizione liquida al mercato obbligazionario statunitense. OUSG ha raccolto oltre 165 milioni di dollari, evidenziando l’enorme domanda di accesso tokenizzato e on-chain ai titoli di stato USA. Flux Finance : si tratta di un protocollo di prestito decentralizzato (lending & borrowing) che consente di ottenere leva finanziaria su asset come OUSG.

: si tratta di un protocollo di prestito decentralizzato (lending & borrowing) che consente di ottenere leva finanziaria su asset come OUSG. Ondo Bridge: permette di trasferire facilmente asset tra blockchain differenti.

permette di trasferire facilmente asset tra blockchain differenti. Ondo Token Converter: consente di convertire con modalità flessibili i guadagni ottenuti dai token con rendimento di Ondo Finance.

USDY (Ondo US Dollar Yield Token)

USDY è il prodotto di punta di Ondo Finance. E’ una stablecoin con rendimento supportato da un paniere di titoli del Tesoro USA a breve termine e depositi bancari.

Questa collateralizzazione con asset finanziari tradizionali ultra-sicuri permette a USDY di offrire agli utenti un rendimento superiore alle stablecoin tradizionali come USDT e USDC, tipicamente intorno al 5% annuo, pur mantenendo un valore ancorato al dollaro.

USDY rappresenta quindi un prodotto interessante sia per utenti DeFi che cercano rendimenti sulle loro stablecoin, sia per investitori più prudenti che vogliono esposizione ai tassi d’interesse offerti dai titoli di stato USA rimanendo nel dominio crypto.

I titoli del Tesoro USA su cui si basa USDY sono tra gli asset finanziari più liquidi e sicuri al mondo. Il governo degli Stati Uniti supporta e garantisce questi titoli, quindi l’investimento in USDY può essere considerato pressoché privo di rischio. Ondo Finance si assicura che il paniere di titoli sottostante mantenga sempre una duration inferiore ai 90 giorni, garantendo un profilo di liquidità elevato.

Dal punto di vista degli utenti, i principali vantaggi di USDY sono:

Rendimento del 5% annuo superiore alle stablecoin tradizionali

alle stablecoin tradizionali Stabilità del valore ancorata al dollaro grazie alla collateralizzazione con titoli di stato USA

Elevata liquidità grazie alla possibilità di riscattare e trasferire i token giornalmente dopo un periodo iniziale di maturazione di 40-50 giorni

grazie alla possibilità di riscattare e trasferire i token giornalmente dopo un periodo iniziale di maturazione di 40-50 giorni Protezioni e compliance di livello istituzionale con audit e policy sulle riserve trasparenti e rigorose

Il successo di USDY dimostra l’enorme potenziale della tokenizzazione di asset reali per espandere la portata della finanza decentralizzata.

OUSG (Ondo Short-Term US Government Treasuries)

OUSG è stato il primo prodotto lanciato da Ondo Finance e rimane uno degli asset di punta della piattaforma, con oltre 165 milioni di dollari di total value locked.

OUSG fornisce agli utenti esposizione liquida ai titoli del Tesoro USA a breve termine attraverso la tokenizzazione di un ETF gestito da BlackRock, leader mondiale nel settore del risparmio gestito. Ondo Finance acquista l’ETF iShares Short Treasury Bond, lo tokenizza sulla blockchain come OUSG e distribuisce i token agli utenti.

OUSG replica quindi le performance dell’ETF sottostante: i titoli del Tesoro USA a breve termine. Questi titoli sono considerati tra gli investimenti più sicuri al mondo, essendo garantiti dal governo degli Stati Uniti. Offrono inoltre rendimenti interessanti nell’attuale contesto di tassi d’interesse crescenti negli Stati Uniti.

Perchè non comprare direttamente l’ETF allora?

Gli utenti di OUSG, hanno dei vantaggi rispetto all’acquisto diretto, in particolare:

Esposizione liquida e frazionata ai titoli del Tesoro USA , normalmente accessibili solo ad investitori istituzionali

, normalmente accessibili solo ad investitori istituzionali Rendimenti attualmente intorno al 5% annuo, in linea con i tassi dei titoli di stato

Bassissimo rischio di insolvenza , essendo i titoli garantiti dal governo USA

, essendo i titoli garantiti dal governo USA Possibilità di impiegare OUSG come collaterale in protocolli DeFi per attività di prestito e trading

per attività di prestito e trading Acquisto, trasferimento e riscatto dei token 24/7 con regolamento istantaneo grazie alla blockchain

OUSG costituisce quindi un prodotto potenzialmente interessante sia per gli utenti DeFi che cercano rendimenti stabili e sicuri fuori dal dominio puramente crypto, sia per investitori istituzionali che possono accedere alla liquidità offerta dal mondo on chain.

Per accedere a OUSG è necessario però un investimento minimo di 100.000 USDC, quindi è un prodotto riservato agli istituzionali.

Ondo Bridge

Ondo Bridge è una componente chiave dell’ecosistema Ondo Finance che permette il trasferimento istantaneo di asset tra catene blockchain differenti.

Questo componente rende possibile spostare asset come stablecoin e titoli tokenizzati tra blockchain eterogenee, migliorando sensibilmente liquidità e interoperabilità.

Ad esempio, grazie ad Ondo Bridge un utente può trasferire in pochi secondi asset come il token USDY o OUSG da Ethereum a Solana, Polygon o altre blockchain supportate. In questo modo può sfruttare le migliori caratteristiche di ogni catena a seconda delle proprie esigenze di costi, velocità ed integrazione con protocolli DeFi.

Dal punto di vista tecnico,’Ondo Bridge si basa su un network di nodi validatori che processano e finalizzano i trasferimenti tra catene diverse. Il bridge utilizza smart contract su ogni blockchain per bloccare gli asset da trasferire e coniare la rispettiva rappresentazione sulla catena di destinazione.

I vantaggi offerti da Ondo Bridge includono:

Trasferimenti istantanei di asset tra blockchain diverse

di asset tra blockchain diverse Massima sicurezza grazie a protocolli di consenso decentralizzati

Costi di transazione minimi o nulli per gli utenti

Supporto per stablecoin, titoli tokenizzati e altri asset digitali

per stablecoin, titoli tokenizzati e altri asset digitali Integrazione con i principali protocolli DeFi su ogni catena

Come avrai capito si tratta di un componente essenziale per la visione di Ondo Finance di creare un ecosistema finanziario integrato, che unisca le migliori caratteristiche di ciascuna blockchain per offrire la massima flessibilità e interoperabilità agli utenti.

Ondo Converter

Ondo Converter è uno strumento che consente agli utenti di convertire in modo flessibile i guadagni ottenuti dai tokendella piattaforma, come USDY e OUSG.

Grazie ad Ondo Converter, gli utenti possono scegliere tra una varietà di opzioni per ricevere il rendimento maturato sui loro asset digitali.

Una modalità è quella di depositare stablecoin come USDC e ricevere in cambio i token USDY che includono il rendimento prefissato. In questo modo, man mano che il rendimento si accumula nel tempo, gli utenti ottengono un numero crescente di token USDY.

Questo rendimento può essere erogato sia in forma distributiva che in forma cumulativa.

Ad esempio, su Mantle la stablecoin USDY esiste in due forme. USDY è la forma ad accumulazione, mentre mUSD è la forma a distribuzione.

Da un punto di vista tecnico abbiamo:

USDY : è un token ERC-20 ad accumulazione con un valore di riscatto che aumenta quotidianamente.

: è un token ERC-20 ad accumulazione con un valore di riscatto che aumenta quotidianamente. mUSD: è invece un token ERC-20 a distribuzione ancorato a 1 dollaro. I titolari di mUSD ricevono automaticamente il loro rendimento nel loro portafoglio tramite token mUSD aggiuntivi.

Puoi ricevere quindi lo stesso ammontare di interessi indipendentemente dal token che possiedi.

In più in ogni momento puoi convertire il rendimento da USDY a mUSD e da mUSD a USDY utilizzando il convertitore e senza slippage.

I principali vantaggi offerti da Ondo Converter sono:

Flessibilità nello scegliere le modalità di ricezione del rendimento

nello scegliere le modalità di ricezione del rendimento Integrazione con tutti i prodotti di Ondo Finance

Conversioni istantanee grazie all’esecuzione on-chain

Nessun costo di transazione per gli utenti

Interfaccia semplice e intuitiva

Ondo Converter contribuisce a migliorare la user experience per gli investitori che vogliono investire in criptovalute rendendo semplice ed efficiente l’interazione con asset digitali che generano rendimento.

Flux Finance

Flux Finance è un protocollo di lending & borrowing sviluppato inizialmente dal team di Ondo Finance, successivamente ceduto alla Neptune Foundation. Si tratta di un fork di Compound V2 ottimizzato per supportare sia asset permissionless che permissioned come OUSG.

Gli utenti possono depositare stablecoin su Flux Finance per ottenere interessi, oppure utilizzare OUSG come collaterale per prendere in prestito stablecoin e attuare strategie di leva finanziaria. I depositi di stablecoin forniscono liquidità per soddisfare la domanda di prestito collaterizzati da OUSG.

Dal punto di vista tecnico, quando si depositano asset su Flux si ricevono in cambio dei token chiamati fTokens, il cui valore aumenta nel tempo in base agli interessi maturati. Questi fTokens possono essere impiegati anche in altri protocolli DeFi per strategie di rendimento composito.

I principali vantaggi offerti da Flux Finance sono:

Possibilità di ottenere rendimenti sulle stablecoin depositate, attualmente intorno al 5%

sulle stablecoin depositate, attualmente intorno al 5% Opzione di u tilizzare OUSG come collaterale per prendere in prestito stablecoin a basso interesse

a basso interesse Accesso ad asset istituzionali come OUSG per utenti al di fuori di tale categoria

Utilizzo di fTokens in altri protocolli DeFi per incrementare i rendimenti

Flux Finance è la soluzione ideale per chi cerca rendimenti sulle stablecoin ma anche per sfruttare la leva finanziaria offerta da asset istituzionali come OUSG.

Grazie all’integrazione con Ondo Finance, Flux è in grado di offrire agli utenti DeFi l’opportunità unica di interagire con titoli del Tesoro USA

Token ONDO e casi d’uso

Il token ONDO è il token di governance nativo di Ondo Finance e svolge un ruolo centrale nel modello operativo della piattaforma.

In totale sono stati emessi 10 miliardi di token ONDO, di cui il 52% allocati per la crescita dell’ecosistema tramite incentivi come ricompense per gli utenti che detengono o utilizzano il token.

Detenere ONDO consente di partecipare alla governance del protocollo, ad esempio proponendo e votando aggiornamenti su collateralizzazione, tassi di interesse e altro.

Inoltre, la roadmap di Ondo Finance prevede un’ulteriore decentralizzazione della governance, dando ai detentori di ONDO un ruolo sempre più importante nel guidare le strategie e l’innovazione della piattaforma.

Tokenomics ONDO

La fornitura totale di ONDO è di 10 miliardi di token. Di questi, il 52,1% (pari a 5,2 miliardi circa) è allocato per la “Ecosystem Growth”, ovvero per incentivare l’adozione e l’utilizzo della piattaforma.

Ecco qualche informazione sulla tokenomics:

Questa consistente parte della fornitura sarà distribuita nel tempo agli utenti tramite staking, farming e altri programmi di incentivi.

Il 25% della fornitura (2,5 miliardi di token) è stato distribuito nella fase di pre-vendita agli investitori iniziali. Un ulteriore 10% (1 miliardo) è tenuto come riserva strategica di Ondo Finance.

Infine, il restante 12,9% è allocato al team, advisor e community airdrop, per assicurare allineamento di interessi nel lungo termine.

Casi d’uso

Tra i potenziali casi d’uso del token ONDO vi sono:

Staking e farming per ottenere ricompense in forma di token aggiuntivi

Governance sul protocollo Flux Finance per personalizzare policy su collateralizzazione e tassi

Proposte per migliorare sicurezza, decentralizzazione e user experience

Accesso anticipato a nuovi prodotti e funzionalità



Ondo Global Markets

Ondo Global Markets rappresenta l’ultima innovazione introdotta da Ondo Finance per risolvere uno dei problemi fondamentali dei real world asset: la liquidità.

La tokenizzazione dei prestiti per esempio ha evidenziato come tokenizzare qualsiasi cosa non è la strada giusta. Asset come i prestiti non garantiti ai market maker di criptovalute, sono di fatto poco liquidi e non adatti a fare da garanzia per il lending.

OUSG è stato lanciato, ad esempio, poiché garantisce una buona liquidità dovuta al fatto di tokenizzare ETF sui buoni del tesoro USA.

E protocolli come Flux Finance possono utilizzare OUSG come collaterale proprio perché molto liquidi.

Con Ondo Global Markets si cerca di fare un passo ulteriore in avanti. Piuttosto che emettere token relativi a OUSG o USDY, questo protocollo tratterà queste componenti come un sistema di messaggistica in cui i broker potranno accettare ordini di trading.

Ondo Global Markets fornirà un accesso nativo ai titoli tradizionali e alla liquidità di borsa associata per gli investitori onchain e gli sviluppatori di protocolli.

Ondo GM sarà quindi una piattaforma che, oltre, ad accettare ordini dei clienti via API e web, accetterà anche ordini tramite chiamata di smart contract e/o trasferimento di token.

I permessi per i clienti di effettuare tali ordini saranno concessi sotto forma di token blockchain (analoghi alle chiavi API).

Facciamo un esempio

Supponiamo di voler comprare azioni Amazon. Usando la piattaforma Ondo Global Markets riceverai un token equivalente. Puoi versare sul conto con stablecoin ed inserire un ordine tramite smart contract su Ondo GM che acquisterà sul Nasdaq il titolo mantenendo le azioni sul conto del broker.

In cambio riceverai un token tAMZN che potrai trasferire ad esempio ad altri clienti di Ondo GM.

In pratica si va ad utilizzare la blockchain come un sistema di messaggistica. Ad esempio i token tAMZN potrebbero essere impiegati come garanzia per un prestito. Nel caso questo non venisse rimborsato, i token tAMZN potrebbero essere bruciati con Ondo GM che andrebbe a vendere le azioni trasferendo stablecoin allo smart contract che andrebbe a rimborsare il prestatore.

Un meccanismo simile alle chiamate API che vengono instradate verso le Borse valori tradizionali per poi essere regolate sulle infrastrutture convenzionali.

In questo modo non si va a frammentare la liquidità perché i gli asset tokenizzati (in questo caso tAMZN) sarabbero viste come istruzioni da impartire, come direttive e non come attività finanziarie distinte.

I token di questo tipo rappresenterebbero la prova di “proprietà” di un asset finanziario.

Ondo Finance: quali blockchain supporta?

Ondo Finance è in grado di supportare asset e prodotti su diverse blockchain, migliorandone interoperabilità e raggiungendo un pubblico più ampio.

Attualmente, l’ecosistema Ondo è presente sulle seguenti blockchain:

Ethereum : la blockchain originale su cui sono stati sviluppati i primi prodotti Ondo come OUSG e Flux Finance. Rimane la principale piattaforma di riferimento.

: la blockchain originale su cui sono stati sviluppati i primi prodotti Ondo come OUSG e Flux Finance. Rimane la principale piattaforma di riferimento. Solana : grazie alle basse commissioni e velocità elevata, Solana è stata recentemente integrata tramite Ondo Bridge.

: grazie alle basse commissioni e velocità elevata, Solana è stata recentemente integrata tramite Ondo Bridge. Polygon: altra blockchain integrata di recente, apprezzata per i costi contenuti nel trasferimento di asset crypto.

L’obiettivo di Ondo è quello di espandere progressivamente il supporto ad ulteriori blockchain ed altre reti emergenti.

Dove comprare ONDO

Il token ONDO di Ondo Finance è disponibile su numerosi exchange centralizzati e decentralizzati.

Tra le principali piattaforme dove acquistare ONDO troviamo:

Bybit : popolare exchange centralizzato che offre la coppia di trading ONDO/USDT

: popolare exchange centralizzato che offre la coppia di trading ONDO/USDT Uniswap: DEX leader su Ethereum dove è possibile acquistare ONDO con ETH o stablecoin

Ecco altre piattaforme dove poter comprare:

EXCHANGE CARATTERISTICHE VANTAGGI Più grande exchange Numerose criptovalute ISCRIVITI In evidenza Crypto Index Exchange Europeo ISCRIVITI App facile da usare Carta VISA ISCRIVITI Criptovalute principali Facile da usare ISCRIVITI Criptovalute principali Facile da usare ISCRIVITI

Prima di acquistare ONDO è consigliabile aprire un account su uno di questi exchange, verificarsi tramite KYC, ed effettuare un primo deposito in criptovalute o stablecoin.

Una volta finanziato il proprio account, è possibile acquistare ONDO direttamente dal book ordini dell’exchange o tramite pool di liquidità su DEX come Uniswap.

Le commissioni variano tra lo 0,1% e lo 0,5% a seconda della piattaforma.

Vantaggi di Ondo Finance

Ondo Finance presenta sia elementi positivi che negativi, come qualsiasi progetto crittografico. Analizziamo brevemente i principali punti di forza e debolezze.

Dal punto di vista dei vantaggi, Ondo ha dimostrato di saper portare con successo asset del mondo reale sulla blockchain, creando prodotti innovativi come i buoni del tesoro USA tokenizzati OUSG e la stablecoin con rendimento USDY.

Questi prodotti intercettano la crescente domanda di accedere a rendimenti del mondo tradizionale attraverso la comodità e l’accessibilità della finanza decentralizzata. Inoltre, Ondo ha stretto partnership con player di primo piano come BlackRock, garantendo elevati standard qualitativi.

Passando agli svantaggi, il modello di business molto centralizzato di Ondo, con KYC obbligatorio e restrizioni all’accesso, potrebbe deludere gli utenti abituati alla natura permissionless della DeFi. Inoltre, prodotti come USDY hanno notevoli barriere normative e non sono accessibili in molte giurisdizioni.

Infine, c’è la questione della sostenibilità dei rendimenti offerti da Ondo con i suoi prodotti. La recente convergenza dei rendimenti DeFi verso quelli TradFi solleva dubbi sulla capacità di Ondo di offrire ritorni superiori nel lungo termine rispetto ad asset non tokenizzati.

Video su Ondo Finance

Per concludere questa panoramica completa su Ondo Finance abbiamo preparato un video che spiega tutto il funzionamento di questo profetto, quali sono i prodotti principali, come funziona il token ONDO, insomma tutto quello che devi assolutamente sapere su Ondo Finance.

Ondo Finance: come funziona, asset tokenizzati, token ONDO (Guida 2024) Ondo Finance è una piattaforma blockchain che cerca di portare i prodotti finanziari tradizionali sulla blockchain. Attraverso la tokenizzazione di asset del… The video was uploaded on . You can view the video here. The video lasts for 32 minutes and 2 seconds. https://www.youtube.com/embed/SXw6ryIDhVM https://youtu.be/SXw6ryIDhVM?t={seek_to_second_number}

Ondo Finance: le domande frequenti (FAQ)

Come funziona Ondo Finance? Ondo Finance è una piattaforma per la tokenizzazione di assset del mondo reale (RWA), come obbligazioni governative e fondi del mercato monetario. Ciò offre agli investitori un’esposizione a classi di attività tradizionali in modo accessibile e liquido, con la possibilità di ottenere rendimenti competitivi. Quali sono i rischi associati all’investimento in Ondo Finance? Come con qualsiasi investimento, ci sono rischi associati all’investimento in Ondo Finance. Questi includono la volatilità del mercato, il rischio di controparte e il rischio di regolamentazione. Dove posso acquistare token Ondo Finance? I token Ondo Finance (ONDO) sono disponibili per l’acquisto sui principali exchange come tra cui Bybit e Kraken, e su alcune piattaforme Defi come Uniswap. Cos’è Ondo Global Markets? È una piattaforma di Ondo Finance che fornirà l’accesso nativo ai titoli tradizionali e alla relativa liquidità di scambio per gli investitori e gli sviluppatori di protocolli on-chain.

Conclusioni

In questa guida abbiamo visto come funziona Ondo Finance e quali prodotti offre.

Si tratta di uno uno dei progetti DeFi più interesssanti del 2024 ed è sicuramente unico nel suo genere.

Questo gli ha permesso di attirare molta attenzione e i possessori di token Ondo hanno già ottenuto profitti notevoli. Se riuscirà ad attirare molti investitori istituzionali, la capitalizzazione di mercato di ONDO potrebbe salire alle stelle, quindi non sorprende che alcuni analisti definiscano ONDO uno dei token da tenere d’occhio nel prossimo ciclo rialzista di mercato,

ONDO è comunque un token speculativo ed è legato strettamente all’andamento dei prodotti finanziari tradizionali. Quindi fai attenzione ad eventuali regolamentazioni che potrebbero influire sul suo andamento prima di investire e studia bene il progetto.

La possibilità di negoziare strumenti come le obbligazioni ed i titoli di stato è comunque una funzionalità molto interessante che può far crescere Ondo Finance. E’ quindi secondo noi un progetto comunque da monitorare con attenzione.

Per iniziare a investire in crypto puoi partire dalle piattaforme regolamentate: